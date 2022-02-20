Günlük burç yorumları 20 Şubat 2022 Pazar | İkizler, sevdiğinle çıkıp dolaş; Akrep patavatsızlık yapmamaya dikkat et!

Günlük burç yorumlarına göre 20 Şubat 2022 Pazar gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 20 ŞUBAT 2022 PAZAR

Sevgili Koç; Güne fazlasıyla aksiyon dolu başlayabilirsiniz. Heyecan verici gelişmelere hazırlıklı olmanızda fayda var. Yüksek enerjinizden dilediğiniz gibi yarar sağlamaya çalışmalısınız. Kendinizi zaman zaman köşeye sıkışmış hissetseniz de üstesinden gelemeyeceğiniz bir durum olmayacağını bilmelisiniz. Sert tavırlarınızı biraz kenara bırakmalısınız. Aşk hayatınızda duygusal olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gündesiniz. Tam olarak istediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 20 ŞUBAT 2022 PAZAR

Sevgili Boğa; Bugün, etrafınızdaki kişilere tepkinizi gösterirken daha sabırlı olmanız gerekiyor. Tercihleriniz konusunda temkinli olduğunuz sürece çok fazla sorun yaşamayacağınızı da bilmelisiniz. Biraz daha kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Aşk hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelemeyeceğiniz bir durum olmayacağını bilmelisiniz. Partnerinizle ortak paydada buluşabileceksiniz. Zıt gitmek ilişkinizin olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Yolunda gitmeyen durumları düzeltmeye çalışmalısınız.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 20 ŞUBAT 2022 PAZAR

Sevgili İkizler; Bugün, oldukça aktif olacaksınız. Planlarınız doğrultusunda hareket ederken kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Cesaretinize fazlasıyla ihtiyacınız olacak. Yolunda gitmeyen ne varsa çözmeye çalışmalısınız. Gün içinde sevdiğiniz kişiyle vakit geçirebilir ve keyfinizi yerine getirebilirsiniz. Güzel anılar biriktirebileceğiniz bir gündesiniz. Duygularınızı ifade etme noktasında biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Adım adım ilerlemenizin daha iyi olabileceğini de aklınızda bulundurun.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 20 ŞUBAT 2022 PAZAR

Sevgili Yengeç; Agresif tavırlar sergileyebileceğiniz bir gündesiniz. Çevresel koşullara uyum sağlamaya çalışacaksınız ancak karşınıza çıkan aksilikler nedeniyle pes etme derecesine geleceksiniz. Sınırların dışına çıkmamalısınız. Dengeli olmayı başardığınız sürece her şey yoluna girecektir. Aşk hayatınızda yaşadığınız sorunlar sizi çıkmaza sokuyor. Ne istediğinize karar vermediğiniz sürece bu çıkmazda dönüp dolaşacağınızı da bilmenizde fayda var. Bir an önce kendiniz için en doğru kararı almalısınız. Gün içinde aklınıza gelen kişilere ulaşma konusunda vakit harcamamalı ve anında iletişime geçmelisiniz. Yarın çok geç olabilir.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 20 ŞUBAT 2022 PAZAR

Sevgili Aslan; Dengeleri zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Daha çok koşullara uyum sağlamaya çalışmalısınız. Aksi tavırlar sergilerseniz içinden çıkılamaz durumlara girmiş olursunuz. Rahat olmalısınız. Aşk hayatınızda duygularınızı net olarak ortaya koyamayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrollü olduğunuz sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Amaçlarınıza adım adım yaklaşmanızı sağlayacak adımlar atacaksınız. Sorunların yavaş yavaş son bulma ihtimali de bulunuyor. Her şeye hemen ulaşamayacağınızı bilmeniz ve kabullenmeniz sizin açınızdan daha iyi olacaktır.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 20 ŞUBAT 2022 PAZAR

Sevgili Başak: Kendinizi köşeye sıkışmış hissedeceğiniz bir günde olsanız da ilerleyen saatlerde içiniz rahatlayacak. İsteklerinizi elde etme konusunda şanslı olacağınız bir gündesiniz. Olumsuz düşüncelerinize bir son vermeniz gerekiyor. "Ya her şeyi berbat edersem" demekten vazgeçmelisiniz. Denemeden bilemezsiniz. Kontrolü tamamen bırakmanızı değil sadece ipi biraz daha gevşek tutmanızı önerebiliriz. Aşk hayatınızda üstesinden gelemeyeceğiniz herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Belirsizlikler canınızı sıksa da en kısa sürede çözüme kavuşacağını bilmelisiniz...

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 20 ŞUBAT 2022 PAZAR

Sevgili Terazi; Kendinizi her açıdan heyecanlı hissedeceğiniz bir gündesiniz. Etrafınızdaki insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmakta zorluk yaşamayacaksınız. Adım adım ilerlediğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi şekilleneceğini bilmelisiniz. Doğru olduğuna inandığınız tavırları sergilemekten vazgeçmemeniz gereken bir gündesiniz. Önceliklerinizi belirleme konusunda daha dikkatli olmalısınız. Bazı yakınlarınızı istemeden de olsa kırma ihtimaliniz var. Sözlerinizi özenle seçmeniz sizin açınızdan çok daha iyi olacak.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 20 ŞUBAT 2022 PAZAR

Sevgili Akrep; Yoğun enerji altına gireceğiniz bir gündesiniz. Kişisel olarak kendinizi baskı altında hissedeceğiniz anlar olabilir. Gün içinde otoriter konumdaki kişiler ya da aile büyüklerinin yanında patavatsızlık yapmamaya özen göstermelisiniz. Her aklınıza geleni söylememenizde fayda var. Yanlış anlaşılmalara da müsait bir zaman diliminde olduğunuzu bilmelisiniz. Sınırlara uygun hareket ettiğiniz sürece her şeyin üstesinden geleceksiniz. Aşk hayatınızda partnerinize gereken değeri göstermekten çekinmeyin. Başkalarının aklınızı karıştırmasına müsaade etmemelisiniz. Daha olgun tavırlar sergilemeniz gereken bir gün!

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 20 ŞUBAT 2022 PAZAR

Sevgili Yay; Kartlarınızı açık oynamanız gereken bir gündesiniz. Kendinizi ifade ederken belirsizliklere yer vermemelisiniz. Koşullar değişim gösterebilir ancak uyum sağlamamanızı gerektirecek herhangi bir nedenin olmadığını bilmelisiniz. Aşk hayatınızda sabırlı olduğunuz sürece her şeyin üstesinden geleceksiniz. Adım adım ilerlemelisiniz. Aşırıya kaçacak tavırlar sergilemeyin. Size ihtiyacı olan bir arkadaşınız olabilir. Onun yanında olmak size de iyi gelecek. Empati yeteneğinizi konuşturmanız gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 20 ŞUBAT 2022 PAZAR

Sevgili Oğlak; Kendinizi zihinsel ve fiziksel olarak biraz keyifsiz hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Enerjinizin bittiğini hissedebilir ve gün içinde hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Sadece dinlenerek geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bu durum sizi depresyona sokmamalı. Kendinizle vakit geçirmeyi de olabildiğince keyifli hale getirebilirsiniz. Üzerinizdeki negatif enerjiden kurtulmak için duş alabilir ve meditasyon çalışmaları yapabilirsiniz. İstediğiniz sürece üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir sorun olmayacak.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 20 ŞUBAT 2022 PAZAR

Sevgili Kova; Bugün, sözel iletişim gücünüzden en iyi şekilde yararlanmaya çalışmalısınız. İç dünyanızdaki enerjiden doğru anlamda yarar sağlamayı başardığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor. Adım adım ilerlemeniz gereken bir gündesiniz. Aşk hayatınızda yolunda gitmeyen her ne varsa onun üzerine gitmeye çalışmalısınız. Olumsuzluklar üzerindeki etkinliğiniz, başarıyı da beraberinde getirebilir. Doğru bildiğiniz adımları atmaya devam edin.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 20 ŞUBAT 2022 PAZAR

Sevgili Balık; Bugün, harekete geçmeden önce doğru olanın ne olduğuna karar vermeye çalışmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Adım adım ilerlemeye çalışmalısınız .Aşk hayatınızda duygularınızı daha dolu dizgin ifade etmek isteyeceksiniz. Fırsatları doğru anlamda değerlendirmeyi başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor.