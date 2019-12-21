 Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Nuray Sayarı | 21 Aralık Cumartesi burç yorumları

Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Nuray Sayarı, 21 Aralık 2019 Cumartesi değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 ARALIK 2019 NURAY SAYARI | 21 ARALIK CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 21 Aralık Cumartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 21 Aralık 2019 Cumartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 21 ARALIK CUMARTESİ

Sevgili Koç;

Ay bugün Terazi burcunda güne başlıyoruz. Ay Plüton kare açısının etkinleşmesiyle gün boyunca duygusal anlamda kargaşalar yaşamaya açık olabilirsin. Akşam saatlerinde sabırsız enerjiler seni sarabilir. Abartılı duygular içerisinde olabilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 21 ARALIK CUMARTESİ

Sevgili Boğa;

Sabah saatlerinde bel bölgenle ilgili sağlık problemleri yaşayabilirsin. Bugün oldukça yoğun enerjiler söz konusu. Çabuk etki altında kalmana neden olacak etkiler mevcut. Sevdiğin kişi tarafından hayal kırıklığına uğratılman hassaslaşmana sebep olabilir.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 21 ARALIK CUMARTESİ

Sevgili İkizler;

Ay bugün burç değiştirdiğinden ötürü dengesiz ve değişken enerjiler söz konusu olabilir. Günün ilk yarısında yalnız kalmanda ve rahatlatıcı faaliyetlerde bulunmanda fayda var. Akşam saatlerinde ise sağlığına dikkat etmelisin. Ruh halinin çabuk değişmesi seni yıpratabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Yengeç;

Ay bugün Terazi burcundan Akrep burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu sabah uyanmakta zorluk çekebilirsin. Ailenden alacağın destekle moralin yerine gelebilir. Bugünün akşamında ilişkilerinde zorluklar ve gerginlikler yaşayabilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 21 ARALIK CUMARTESİ

Sevgili Aslan;

Kişisel bir bakım yaptırmak istiyorsan bugün Ay Venüs karesi etkinleşeceği için doğru bir gün olmayabilir. Genel anlamda koşullarından memnun olacaksın. Kadınlarla olan ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirsin. Tepkilerini kontrol etmekte bu akşam zorlanacağın durumlar söz konusu olabilir.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 21 ARALIK CUMARTESİ

Sevgili Başak;

Günün ilk saatlerinde yakın çevrenle olan ilişkinde kavgacı bir tavır sergilememeye özen göstermelisin. Saat 14:45 ile 15:57 arasında Ay boşlukta seyredecek dolayısıyla bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmamalısın. Bu akşam sürekli bir değişiklik ve heyecan arayışında olabilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 21 ARALIK CUMARTESİ

Sevgili Terazi;

Ay bu sabah Terazi burcundan çıkıp saat 15:57’de Akrep burcuna geçiş yapacak. Yönetici gezegenin Venüs ile Ay’ın karşıt açısının etkinleşeceği akşam saatlerinde aşırı duyarlı olabilir ve abartılı tepkiler verebilirsin. Bağımsızlık isteğinin artması partnerinle aranda ufak pürüzlerin artmasına sebep olabilir.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 21 ARALIK CUMARTESİ

Sevgili Akrep;

Bu sabah Ay Terazi burcunda güne başlayacağız ancak saat 15:57’de Akrep burcuna geçiş yapacak. Ay burç değiştirdiği için dengesiz enerjiler söz konusu olabilir. Ay’ın Plüton ile yapacağı kare açının etkinleşmesiyle yıkıcı tutumlar sergilemeye açık olabilirsin. Bu konuda dikkatli olmalısın.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 21 ARALIK CUMARTESİ

Sevgili Yay;

Günün ilk yarısında çok kolay enerjiler yok. Buyurgan bir tavırda olman yakınlarınla aranda sorunların meydana gelmesine neden olabilir. Saat 14:45 ile 15:57 arasında Ay boşlukta seyredecek dolayısıyla bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmamalısın. Akşam saatlerinde yönetici gezegenin Jüpiter ile Ay’ın olumlu açısı hoşgörünü ve fedakarlığını arttırıyor.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 21 ARALIK CUMARTESİ

Sevgili Oğlak;

Bu sabah duygularını uç noktada yaşayabilirsin. Etrafındaki insanların huzursuzlukları senin de ruh halini etkileyebilir. Saat 14:45 ile 15:57 arasında Ay boşlukta seyredecek. Sonrasında ise Ay Akrep burcuna geçiyor. Daha kontrollü olmana neden olacak etkiler söz konusu olabilir.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 21 ARALIK CUMARTESİ

Sevgili Kova;

Günün ilk yarısında psikolojik anlamda ılımlı ve dengeli bir yapıda olacaksın. İşinle ilgili konular öğleden sonra hız kazanıyor. Ancak günün ikinci yarısında sıradışı bir tutum sergileyebilir, beklenmedik çıkışlar yapabilirsin. Özgürlüğüne aşırı bir düşkünlük göstereceksin

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 21 ARALIK CUMARTESİ

Sevgili Balık;

Dengeni sağlamakta zorlanacağın etkiler söz konusu. Gece uyumakta sabah ise uyanmakta zorlanabilirsin. Ay bugün burç değiştirip Akrep burcuna geçiyor. Uzaklardan alacağın bazı haberler duygusal anlamda hassaslaşmana sebep olabilir. Akşam saatlerinde çok daha iyimser bir tavırda olacaksın.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.