Günlük burç yorumları 21 Haziran Pazar 2020 | Bugün burçlar ne diyor?

21 Haziran Günlük burç yorumları nasıl? Bu Pazar gününde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını neler bekliyor? Venüs retrosu bitmeden peşinden Merkür retrosunu yaşadığımız Haziran ayında burçlar bizler yön gösteriyor. Peki Aşk, İş, Para konularında hangi burç daha şanslı? Meraklılarının gün gün araştırdığı burç yorumlarını haberimizde sizler için bir araya getirdik...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Koç;

Empati yapmak için uğraşmanız gerekiyor. İlişkinizde yeterli seviyede iletişim kurmadığınız apaçık ortada. Bunu değiştirmelisiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Boğa;

Yaşadığınız yerde veya işleri halletme biçiminizde fark yaratabilecek mücadeleci bir ortam söz konusu olabilir. Sizi mutlu kılacak veya ihtiyaçlarınızı karşılamaya hizmet edecek şeylere odaklanmalısınız. Değişen tutumunuz bazı kişilerin sürpriz şekilde size karşı çıkmasına neden olabilir.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili İkizler;

Hayatınızda birtakım değişiklikler meydana geliyor. Ürküp geri çekilmek yerine, bu değişiklikleri açık kollarla karşılayın. Eğlenceli ve anlamlı ilişkiler kurabileceğiniz yeni insanlarla tanışacaksınız. İş cephesinde ise yeni zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Fakat korkmanıza gerek yok, şans sizin tarafınızda olacak. Bu durumu kişisel gelişiminiz için bir fırsat gibi düşünün.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Yengeç;

Bugün burcunuzda gerçekleşen Güneş tutulması yaşamınızda yepyeni bir dönemi başlatıyor. Bu dönemde hayallerinizi gerçeğe dönüştürebileceğiniz güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gücünüzü sizi siz yapan değerlerden alacaksınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Aslan;

Planlarınızdan hiç kimseye bahsetmeyin, çok yakında konu hakkındaki duygularınız değişebilir. Soru sormak güzel bir şey, ancak başkalarının ilişkilerine karışmanız durumunda karşıt görüşlerle karşılaşabilir ve özel yaşamınızla ilgili bir durumda ilelebet bir değişiklik yaşanmasına neden olabilirsiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Başak:

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen Güneş tutulması sosyal yaşamınızda, arkadaş çevrenizde yeni başlangıçlara, yeni umutlara işaret edebilir. Yeni arkadaşlar edinebilir ve yeni sosyal çevrelere girebilirsiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Terazi;

Yaşamı doğal akışına bırakmış durumdasınız; esnek ve değişimlere açıksınız. Her şey kendiliğinden yolunda gidiyor, sizin en ufak bir çaba harcamanız gerekmiyor. Bu rahat dönemi, hep içinizde kalmış o hayallerinizi ve emellerinizi gerçekleştirmek için kullanın. Ama bir anda çok işe kalkışmamaya da dikkat edin, ileride yıldızların bu kadar elverişli olmadığı dönemlerde tüm projelerinizi birden yürütmekte zorlanabilirsiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Akrep;

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen Güneş tutulması, uzak yollardan güzel haberler getirebilir size. Seyahatler, yurt dışı ve yabancılarla ilgili konularda olumlu gelişmeler söz konusu olabilir.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Yay;

Ortaya koymak istediğiniz konularda biraz rahatlamalısınız. Durumunuzu gözden geçirebilir ve seçeneklerinizi değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki adımınızı bilmiyorsanız acil veya düşüncesiz kararlar almamalısınız. Aradığınız çözüm mücadele verdiğiniz yönde değil bambaşka bir kanalda olabilir.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Oğlak;

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen Güneş tutulması yaşamınızda yepyeni bir ilişkiyi müjdeleyebilir. Zaten bir ilişkiniz varsa, bu ilişkide yepyeni bir döneme ilerleyebilirsiniz. Statü, imaj, sosyal konum kavramları öne çıkıyor.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Kova;

Yakın ve uzak gelecekte, ilerleme, büyüme ve mutlu olma söz konusu. Seçeneklerinizi değerlendirerek en zevkli ve alışılmadık bir yoldan ilerlemeye başlayabilirsiniz. Özgün olmak ya da yaratıcı kişilerle bir araya gelmek sizi canlandırabilir. Sosyal aktivitelere katılabilir, kurslara yazılabilirsiniz. Ufukta aşk var!

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 21 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Balık;

Şu sıralar hiçbir işiniz yolunda gitmiyor, ama yaklaşımınızı değiştirirseniz isteklerinize daha hızlı kavuşabileceksiniz. Başkalarının görüşlerinin faydalı olduğunu göreceksiniz. Özel hayatınızda her türlü sorunla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda kendi bakış açınız konusunda açık ve net davranın. Sağlığınız daha iyi olabilirdi. Yaşam tarzınızı değiştirme konusunu düşünün, ama kendinize de çok yüklenmeyin.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Merkür retrograd döneminde herhangi bir yeni bölgeye girmemeniz ve kalmamanız tavsiye edilir. Aslında Merkür her zaman aynı yönde ve aşağı yukarı aynı hızda Güneş'in etrafında dönmeye devam eder. Merkür’ün Retro dönemlerini bilmek, girişimlerinizi yoldan çıkmamaları için önceden planlamanıza yardımcı olabilir.

Astrolojik mitolojide Merkür tanrıların elçisidir. Dolayısıyla Merkür gezegeni iletişim ile ilgili her şeyi yönetir:

• sözleşme imzalama

• sınıflar, okullar ve kolejler

• yazışma gönderme / alma

• bilgisayarlar, telefonlar, uydular vb. İletişim ekipmanları

• arabalar, bisikletler, trenler ve uçaklar, gemiler, vb. Gibi seyahat ve seyahat ekipmanları.

Ne yapılmalı?

• Geriye çekmeden önce iletişimi içeren projeleri tamamlayın.

• Geri dönüş sırasında büyük anlaşmalar yapmaktan kaçının

• Geri dönüş sırasında yeni projeler başlatmaktan kaçının

• Büyük bir karar vermek için toplantılar planlamaktan kaçının

• Seyahat ederken ekstra zaman tanıyın

• Geri yüklemeden önce sabit sürücünüzü veya diğer önemli verilerinizi yedekleyin

• Geri gitmeden önce makinelerde / evlerde gerekli onarımları yapın

• Daha önce başlatılmış olan bir projenin takiplerini yapın

• Başlamış bir projeyi tamamlayın

• Yeni bir projeyi iyice araştırın

• Evrak işlerini takip edin

• Bilgi paylaşım toplantısı yapın