 Günlük burç yorumları 21 Kasım 2019 Nuray Sayarı | 21 Kasım Perşembe günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 21 Kasım 2019 Nuray Sayarı, 21 Kasım 2019 Perşembe günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 KASIM 2019 NURAY SAYARI | 21 KASIM PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 21 Kasım 2019 Perşembe günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 21 Kasım 2019 Perşembe günü dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI KOÇ BURCU 21 KASIM 2019 KASIM PERŞEMBE

Sevgili Koç; Yaşamdan keyif almak istediğin, hayatın güzel ve seni mutlu edecek taraflarına odaklandığın, eğitim ya da seyahat planları içerisinde olabileceğin dönemdesin. Önümüzdeki süreçte borç, alacak ve miras konuları gündemin olurken, hukuksal konularda ve ortak kazançlarında mücadele vermek zorunda kalabilirsin. Orta yolu bulman ve daha iş birlikçi olmanda fayda var.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI BOĞA BURCU 21 KASIM 2019 KASIM PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Mars’ın karşıt burcuna geçmesiyle ilişkilerinde yoğun bir rekabet ve tutku yaşanabilir. Her türlü ilişkinde karşılıklı sevgi ve saygının gözden geçirilmesi ve dengede kalmanın önemi vurgulanırken, kapanmamış bir takım konu ve durumların analizini yapmanda fayda var. Ortaklı kazançlar, prim, kredi gibi finansal işlerle ilgili gelişmelerde şansın açılıyor.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İKİZLER BURCU 21 KASIM 2019 KASIM PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Önümüzdeki günlerde iş ortamında ve günlük işlerinde daha fazla mücadele vermek zorunda kalabilirsin. Tepkilerini abartmamaya ve kontrolünü kaybetmemeye bakmalı, sağlığına daha fazla özen göstermeli, hayatın ritmini ayarlamaya bakmalısın. Kendi fikir ve düşüncelerinde ısrarcı olman, çevrendekileri ikna etme becerini de arttıracak.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI YENGEÇ BURCU 21 KASIM 2019 KASIM PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; fiziksel güç ve sabrın birleştiği bu dönemde, girişimlerin sonuçsuz kalmaması adına her yolu deneyebilir, güç ve iktidar kazanmak niyetinde olabilirsin. Romantik ilişkinde de kıskançlıkların ve sahiplenmenin yaşanacağı bir süreç seni bekliyor. Gün içerisinde değer verdiğin alanlara ve sanatsal temalara zaman ve emek harcayabilirsin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI ASLAN BURCU 21 KASIM 2019 KASIM PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Önümüzdeki günlerde evi ve aileyi ilgilendiren konularda hareketlilik artabilir. Ebeveynlerinle çatışmalar yaşayabilir, baskın bir karakter sergileyerek hırslı ve kararlı olabilirsin. Akşamüzeri gösterebileceğin alınganlık, kısa süreli motivasyonunu düşürebilir. Aşkta ve beklentilerini yükseltecek bazı gelişmelerle karşılaşabilirsin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI BAŞAK BURCU 21 KASIM 2019 KASIM PERŞEMBE

Sevgili Başak; önümüzdeki süreçte eğitim ve yolculuklarla ilgili yoğunluk gündem olurken çevren, kardeşlerin ve akrabalarınla ilişkilerinde mücadele içeresine girebilir, üstün olma çabaları verebilirsin. Hedef odaklı olmak verimli olsa da takıntıların kurbanı olmamaya özen göstermelisin. Aileni, sevdiklerini memnun etmek için arka planda tasarladığın girişimleri eyleme geçirebilirsin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI TERAZİ BURCU 21 KASIM 2019 KASIM PERŞEMBE

Sevgili Terazi; bir süredir burcunda bulunan Mars, para evine geçerek ekonomik konularda hırs ve mücadeleni arttırabilir. Daha fazla kazanç elde etmek için çaba sarf edeceğin bir dönemdesin. Planlı ve hedeflerine uygun bütçeleme yapman gerekebilir. Gün içersinde sosyal alanların hareketlenirken, keyifli zamanlar geçirmen de mümkün.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI AKREP BURCU 21 KASIM 2019 KASIM PERŞEMBE

Sevgili Akrep; yönetici gezegenin Mars’ın burcunda hareket etmeye başlamasıyla birlikte daha atak ve cesur hamleler yapabilir, yaşamında kontrolü ele alabilirsin. Bugün kazançlarınla harcamaların arasında dengeyi kuramayabilir, gereksiz alışverişler yapabilir ya da risk içeren girişimlerde bulunabilirsin. Planlarını uygularken iş birliğine daha yatkın olmalısın.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI YAY BURCU 21 KASIM 2019 KASIM PERŞEMBE

Sevgili Yay; inanç ve ideallerin peşinden gitmek için gerekli özgüvene sahip olabilirsin. Negatif duygu ve düşüncelerinden, endişe duyduğun konulardan uzaklaşarak sana sunulan imkân ve fırsatlardan yararlanmak için uygun bir göndesin. Önümüzdeki günlerde tutkularının artması, gizli veya yasak hatta sıra dışı olan her şeye karşı seni daha istekli kılabilir.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI OĞLAK BURCU 21 KASIM 2019 KASIM PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; önümüzdeki günlerde karar verdiğin hedeflerine ulaşmak konusunda hırslı ve derin bir strateji ile hareket edebilirsin. Kontrol ve rekabet isteğin artarken, başarılı olman ve destek görmen mümkün. İçsel coşkularının seni yönlendirmesine izin verebilirsen, gün içinde değişen koşullara uyum sağlayabilir, şüphelerinden uzaklaşabilirsin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI KOVA BURCU 21 KASIM 2019 KASIM PERŞEMBE

Sevgili Kova; birlikte vakit geçirmekten hoşlandığın kişilerle bir araya gelip, eğlenceli ve keyifli geçirebileceğin bir gündesin. Kariyer evine geçen Mars, iş ve sosyal yaşamında aktif, başarılı ve hedef odaklı olmana, kararlı girişimlerde bulunmana zemin hazırlarken gücünü ve amaçlarını doğru alanlara kanalize etmen konusunda da seni uyarıyor.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI BALIK BURCU 21 KASIM 2019 KASIM PERŞEMBE

Sevgili Balık; bugün kendine zaman ayırabilir, hoşlandığın uğraşları gündelik programına dâhil edebilirsin. Ayrıca çalışma arkadaşlarınla eğlenceli vakit geçireceğin organizasyonlara katılabilirsin. Önümüzdeki süreçte görüşlerini inatla savunacağın gibi girişimci, araştırmacı ve mücadeleci yönünü daha ön planda çıkarmak isteyebilirsin.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.