Günlük burç yorumları | 21 Kasım Cumartesi Nuray Sayarı günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları bir çok kişi tarafından her gün merakla araştırılıyor. Astroloji severler gün gün burçları nelerin beklediğini takip ediyor. Peki 21 Kasım Cumartesi günü aşk, iş para konularında hangi burçlar daha şanslı olacak? İşte 21 Kasım Cumartesi Nuray Sayarı günlük burç yorumları..

21 KASIM CUMARTESİ NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 21 KASIM CUMARTESİ 2020

Sevgili Koç;

Bugün, duygu dünyanız ile bilinçli istekleriniz arasında sıkışıp kaldığınızı hissedebilirsiniz. İstediklerinizi elde etmek için daha güçlü bir iradeye sahip olmanız gerekiyor. Çelişki içerisine düştüğünüz sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Önünüze çıkan engellerle kolaylıkla savaşabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Kendinize olan güveninizi yüksek tutmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 21 KASIM CUMARTESİ 2020

Sevgili Boğa;

Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınız ve düşünceleriniz arasında sıkışıp kaldığınızı düşünebilirsiniz. Sorunların kısa zaman içerisinde çözüme kavuşmasını sağladığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Adım adım ilerlemeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 21 KASIM CUMARTESİ 2020

Sevgili İkizler;

Bugün, arzu ettiğiniz girişimleri gerçekleştirme konusunda ve kendinizi ifade etme noktasında herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Kafanızın içinde yer eden olumsuz düşüncelerden kurtulmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Herhangi bir zorluk yaşamadan harekete geçebileceğiniz bir gündesiniz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 21 KASIM CUMARTESİ 2020

Sevgili Yengeç;

Bugün, toplumsal konularda kendinizi daha önde görebilirsiniz. İletişimle ilgili tüm sorunların yavaş yavaş ortadan kaldırılma ihtimali var. Sıkıntılı noktaları saptayarak üzerinde odaklanmayı ve çözümlemeyi başaracaksınız. Kendiniz için doğru olduğunu düşündüğünüz her ne varsa onun üzerinde yoğunlaşmanız gerekmekte. Hatalarınızı geride bırakmanın yollarını aramalısınız. Koşullara mutlaka uygunluk göstermeniz gerekiyor.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 21 KASIM CUMARTESİ 2020

Sevgili Aslan;

Bugün, iç dünyanızdaki sorunların ve sıkıntıların geride kalması için harekete geçmelisiniz. Tüm olumsuzlukların geride kalmasını sağladığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Aktif etkiler alıyorsunuz ancak bunu yönetme noktasında sandığınız kadar kolay hareket edemeyeceksiniz. Atılması gereken adımları atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 21 KASIM CUMARTESİ 2020

Sevgili Başak;

İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki açıdan ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinde gelmenin yollarını arayacaksınız. Olumsuzlukların altında yatan nedenleri görebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Doğru olan ne ise, onu yerine getirmeniz gerekiyor.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 21 KASIM CUMARTESİ 2020

Sevgili Terazi;

Bugün, ikili ilişkilerinizi ilgilendiren konularda daha uyumlu olmak isteyecek ve paylaşım duygusuyla hareket etmek isteyeceksiniz. Etrafınızda olan herkes sizin son derece nazik ve anlayışlı olduğunuzu düşünebilir. Tavırlarınızın tamamen belirleyici olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Keyifli hissedeceğiniz bu süreç içerisinde her şeyin istediğiniz gibi olmasını arzu edebilirsiniz. Hoşunuza gidecek gelişmeler gündeme gelebilir.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 21 KASIM CUMARTESİ 2020

Sevgili Akrep;

Gündelik yaşantınıza ayak uydurma noktasında ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Gergin hissetmenize neden olabilecek bazı sorunlar söz konusu olabilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygunluk göstermeyi başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gitmesini sağlayabilirsiniz. Bilinçli yaklaşımlarınız sayesinde herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. Koşullar üzerinde etkinlik gösterebileceğiniz bir gündesiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 21 KASIM CUMARTESİ 2020

Sevgili Yay;

Bugün, yaşamsal konularda kendinizi fazlasıyla güçlü hissedebilirsiniz. Hayal ettiklerinize ulaşmakta zorluk yaşamayacaksınız ancak bu konuda biraz daha dengeli olmanız gerekmekte. Kendi kendinizi baskı altına aldığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Sorunlar karşısında da eyleme geçmeniz çok zor olmayacaktır. Doğru olan ne ise, onu yerine getirmeniz gerekiyor.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 21 KASIM CUMARTESİ 2020

Sevgili Oğlak ;

Kendinize olan güveninizle dikkat çekmeye başlıyorsunuz. Harekete geçme noktasında uzak tefek sorunlar gündeme gelecek olsa da istediklerinize ulaşmakta zorlanmayacaksınız. Engellerle nasıl mücadele edeceğinizi iyi biliyor olmanız da önemli. Olumsuzlukların sizi mental olarak yıpratmasına müsaade etmemeli ve huzurunuzu kaçırabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Kontrolün sizde olması gereken bir gün.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 21 KASIM CUMARTESİ 2020

Sevgili Kova;

Zamanlama konusunda pek iyi olduğunuz söylenemez. Harekete geçtiğiniz anlarda olur olmadık hatalar yapabilirsiniz. Enerjinizin yüksek olması, nerede beklemeniz ve nerede harekete geçmeniz gerektiğine karar veremeyeceğiniz anlamına geliyor. İhmalkar davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. İstediklerinize adım adım ulaşabileceğiniz bir gün.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 21 KASIM CUMARTESİ 2020

Bugün, yaşamsal konularda var olan düşünceleriniz doğrultusunda hareket ederken daha dengeli olmalısınız. Yoğun tempo altındasınız ve bu da nasıl hareket etmeniz gerektiğine karar veremeyeceğinize işaret ediyor. Kurulacak bağlantılardan önemli geri dönüşler alma şansınız var. Koşullar değişiklik gösterecek olsa da ayak uydurabileceğinizi unutmamalısınız. Hatalardan ders çıkartmanız gereken bir gün.