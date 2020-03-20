Günlük burç yorumları 21 Mart Cumartesi 2020

Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 MART 2020 CUMARTESİ

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 21 Mart Cumartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 21 Mart 2020 Cumartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 21 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Koç;

Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Meslek gruplarınızla organize edilen toplantılara katılabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi duygusal anlamda kısıtlanmış hissedeceğiniz zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 21 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Boğa;

İlişkinizi çevrenizle kıyaslamanız partnerinizin modunu düşürüyor. Her ilişkinin kendine has özellikleri, doğası vardır. İlişkiler kıyaslanmaz, yaşanır. Bu davranışından vazgeçmelisiniz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat edin. Kontrol altına almazsanız ciddi sonuçlar doğurabilir. Geçmişe takılıp kalmayın. Anı ve geleceğinizi düşünün. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 21 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili İkizler;

Bugün…Ay Balık Burcu sеyriylе…Kariyеrinе yaptığın işе vе yaşam planına duygusal bir bakış açısıyla yaklaşabilirsin. Bеlki dе sеzgilеrini iş yaşamına katmalısın. Son günlеrdе işinizlе göz dolduruyorsunuz. Yaptığınız işlеrdе başarılı bir pеrformans sеrgiliyor olmanız gеlеcеk başarınızı da garantiliyor. Sеvginizi bеlirtirkеn kısır davranmamalısınız. Yoğun iş tеmponuz yüzündеn onu ihmal еdiyorsunuz. Sabah saatlеrindе giyiminizе dikkat еdin. Vücut dirеnciniz düşük olduğu anlar unutmayın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 21 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç;

İş çevrenizde ilginç fikirler üreterek, çevrenizi istediğiniz tarzda etkilemeyi başarıyorsunuz. Aşk hayatınızda ise sahiplenici duygular içinde olmanız, karşınızdakinin canını sıkıyor. Biraz esnek olmayı denemelisiniz. Mide ağrılarınızın nedeni, düzensiz beslenmenizdir. Yediklerinize dikkat etmek zorundasınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 21 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Aslan;

Aşk hayatınızda meydana gelen bazı gelişmeler sizi her ne kadar büyük bir üzüntünün içine sevk etse de bunun için yaptığınız hiçbir şey yok. Kısa süre içerisinde bir aydınlanma yaşayacak ve kendinizi tam anlamıyla açıklayarak ya işleri yoluna koyacak veya yönünüzü bambaşka yollara çevireceksiniz. Kafa olarak her şeye hazır olmanızda fayda var. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 21 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Başak;

Hafta sonunu biraz sancılı atlattınız. Yeni bir haftaya daha iyi başlayacaksınız. Çelişkili bir konu üzerinde uzun süredir düşünüyordunuz. Bu konu sizi biraz daha düşündürecek gibi. Aşk hayatınızda artık yeni bir perde açılıyor gibi. Bu aralar yeni birileriyle tanışabilirsiniz. Maddi harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı



GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 21 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Terazi;

Terazilerin genel özelliği olan bazen inatçı bazense hırslı olmaları bugününüzü etkileyen unsur olabilir. Kendinizi sınırlama içinde bulabilirsiniz. Sizi bugün farklı deneyimler bekliyor. Yıldızların konumları iyi, koçlar doğası gereği bir çok sıkıntıdan kolaylıkla kurtulabilecek, bugün sizin için oldukça pozitif geçecek. Kişisel ilişkiler içinde uyum ve aşk bir arada yaşayacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 21 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Akrep;

Bugün kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız zamanlar var. Ödemelerinizi dengelemek isteyebilirsiniz. Parasal birikimlerinizi gözden geçireceğiniz bir dönemdesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda tamamlanmalar olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 21 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yay;

İşinizle ilgili önemli gelişmelerin olduğu bir gündesiniz. Beklenmedik gelişmeler sizi hem sevindirecek hem de şaşırtacak. Ani çıkan fırsatların ardında gizli olan duygusal konular sizi şaşırtabilir. Çevrenize şans vermelisiniz. Sinirleriniz oldukça duyarlı. Sizi üzen en küçük olay, canlılığınızın kaybolmasına neden oluyor. Partnerinize bu günlerde daha fazla zaman ayırmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 21 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak;

İş hayatınızda zor günleri geride bıraktınız. Biraz daha rahatlayacaksınız. Özel hayatınız yeniden hareketlenecek gibi. Bu aralar tanıştığınız yeni birileri size kendini beğendirmek için uğraşabilir. Duvarlarınızı kaldırın. Biraz rahat olmak sizin için iyi olacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 21 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Kova;

Pratik zekanızla iş konusunda birçok zorluğun üstesinden geliyorsunuz. Bunu tik başına çözmek yerine arkadaşlarınızla birlikte çözerseniz, takım ruhunu onlara da yansıtabilirsiniz. İlişkinizde partnerininiz baskısı altında kaldığınızı düşünüyorsunuz. Bu sizin için başta önemsenmese de giderek bir sorun olmaya başladı. Bu durumu partnerinizle konuşmalısınız artık. Aksi halde sizde yer yer patlamalara neden olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 21 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Balık;

İlişkilerinize bazı sınırlamalar getirmek istiyor fakat bu partneriniz için iyi bir seçim olmayabilir. Bu sebeple partnerinizin kuralsız ve gelişigüzel bir ilişki bekliyor olabileceğini aklınızda bulundurmalısınız. İş konusundaysa bazı sorunlar gündeme gelmeye başlayacak ve siz isteseniz de istemeseniz de bu sorunlarla boğuşmak durumunda kalabilirsiniz. Maddi konulardaki zorluklar konusunda birikimlerinizi harcıyor ancak yeni gelir kaynakları bulmak için de acele etmenizde fayda var. Yarın yeni burç yorumlarıya görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı