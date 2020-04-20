Günlük burç yorumları 21 Nisan Salı 2020

Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 NİSAN 2020 SALI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 21 Nisan Salı burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 21 Nisan 2020 Salı dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 21 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Koç;

Kendin için düğmeye basmaya hazır mısın? Evet bir yanda kariyerinle ilgili yeniden yapılanmaların var, bir yanda evle ilgili sorumlulukların. Ama bir de kendin için bir şeyler yapmak istiyorsun. Bunun için de kendini hareketli ve enerjik hissediyorsun. Kendin için alış verişe çıkabilir, spora yeniden başlayabilir ve imajında değişim yapmak isteyebilirsin Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 21 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Boğa;

İş yaşamınız bir süredir iyiye giderken son birkaç gündür gergin haliniz iş arkadaşlarınızı olumsuz etkilemeye başladı. Her iş yetişir, panik yapmayın. Sakin ve soğukkanlı düşünerek karar vermeye çalışın. Hafta sonu bu gerginliğinizi atmanın en iyi yolu sevdiklerinizin yanında olmak. Kendinizi onların sıcaklığına bırakın, iyi gelecektir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 21 NİSAN 2020 SALI

Sevgili İkizler;

Hayatınızın her alanında adil gelişmeler yaşayacaksınız. Şükretmek boşuna. Bunları hakettiyseniz olumlu gelişmeler devam edecek. Özellikle finansal konularda hak ettiğinizi alacaksınız. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz kişiye ön yargılı yaklaşmamalı çevrenizde bulunan enerji simsarlarının oyunlarında başarılı olmalarına yol açacak davranışlarda bulunmamalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 21 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Yengeç;

Yengeç burçları duygusal anlamda bugünü pas geçiyorlar. Çok derin duygular hissedebilir, kendi içlerine kapanmayı tercih edebilirler. Çok dolduğunuzu, duygusal anlamda rahatlamaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız romantik bir filme gidip gözyaşlarınızı boşaltmayı deneyebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 21 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Aslan;

Bu süreçte tutarlı olmanız sizin için çok önemli. Tutarlı olmadığınız konularda yakın zamanda büyük bir sınav sizi bekliyor. Daha doğrusu farkına varmadan bu sınavı siz hazırladınız. Ne olursa olsun söyledikleriniz ile davranış biçiminiz bir birinden farklı olmamalı. Ya söylediğiniz gibi olmaya gayret edin yada gerçekten düşündüklerinizi söyleyin. Ama ne olursa olsun sizi beğensinler yada diğer insanlardan daha fazla değer versinler diye olmayan şekillerde kendinizi göstermeyin. Yakın zamanda yaşayacağınız bir olay sizi bu davranışınızın olumsuz yönleri ile karşılaştıracak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 21 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Başak;

Ne kadar yıprandınız! Bugün kendinize her zamankinden daha fazla değer verecek bulunduğunuz şartları farklı gözlerle değerlendirerek doğru kararlar alabileceksiniz. Bugün dikkat etmeniz gereken konu ilişkileriniz ister iş ister aileniz olsun tüm ilişkilerinizde dikkatli olmalı ve tek taraflı düşünmeden hareket etmelisiniz. Hepimiz aynı yöne bakıyor farklı yönleri ile değerlendirmelerde bulunuyoruz bunu aklınızdan çıkarmayın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 21 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Terazi;

Katıldığınız toplantılarda ve kalabalık ortamlarda oldukça çekici oluşunuz herkesin dikkatini çekiyor. Özellikle lider baskı taşımanız çevrenizdeki kişiler tarafından fazlasıyla kıskanılıyor. Ekonomik olarak küçük çaplı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu durumun ailenizle el ele vererek kolaylık ve çözebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 21 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Akrep;

Çok yordun kendini ve hala yoruyorsun… Bazen hayat bize öyle deneyimler yaşatır ki, biz nefes almamın kıymetini anlarız. Sevdiklerimizle telefonla konuşmak bile ne büyük bir hediyeymiş diller lal olunca anlarız… Şimdi de bu enerjiyle sağlığını korumanın önemini öğrenebilirsin. Öğrendiklerini unutma… Doktor randevularını es geçme… Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 21 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Yay;

Bugün aldığınız bütün kararlar için sorumlulukla hareket edeceksiniz. Duygularınızı arkanızda bırakamıyorsunuz. Yükümlülüklerinize göre ne yapmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz, her şeyin istediğiniz şekilde olmaya başlayacağıyla ilgili güzel işaretler alıyorsunuz. Doğru şeyleri seçmekte herhangi bir sorununuz yok. Aşk ve özel hayatınızda sevdiğiniz kişiye karşı daha da esnek olmaya çalışın. Bazı durumlar hoşunuza gitmese bile biraz daha alttan almaya çalışın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 21 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Oğlak;

Olabildiğince sosyal olmanız gereken bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde popülerliğinizin artacak tüm arkadaş ve özel ilişkinizde hoş sürprizler yaşayabilir ve ileriye dönük kararlar alabilirsiniz. Size karşı yoğun ilgi gösteren ve yakınlaşan insanlara karşı dikkatli davranın pişmanlık duyacağınız ve maddi anlamda zarar göreceğiniz birliktelikler söz konusu olabilir dikkatli davranın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 21 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Kova;

Sevgilinizle son zamanlarda yaşadığınız problemlerin çözümü için onu daha rahat bırakmalısınız. Onu sıkarak kısıtlayarak ilişkinizi daha bir çıkmaza ve gerilime sürüklersiniz. Bunu aşmak için karşınıza alıp sohbet edin ve derdini dinleyin. Ayrıca önemli kararlar arifesindesiniz. Bu yaşadığınız ortam açısından çok önemli. Doğru karar vermeniz sizin için de iyi olacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 21 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Balık;

Çekinmekten vazgeçin. Susup sıranın size gelmesini beklemeden cesur adımlar atmalı hakkınız olanı almak için harekete geçmelisiniz. İş hayatınızda başarı çıtanızı yükseltecek. Siz yeterki sakladığınız yeteneklerinizi ortaya koyabilecek cesareti gösterin ve zamanı iyi değerlendirin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.