Günlük burç yorumları | 22 Kasım Pazar Nuray Sayarı günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları Astroloji severler her gün merakla bakılıyor. Peki 22 Kasım Pazar günü hangi burçlar sıkıntılı, hangi burçlar mutlu bir gün geçirecek? İşte 22 Kasım Pazar Nuray Sayarı günlük burç yorumları..

22 KASIM PAZAR NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 22 KASIM PAZAR 2020

Sevgili Koç; bu sabah güne biraz gergin başlayabilir ve evebeynler arası moralini biraz bozacak tartışmalar yaşayabilirsiniz. Parasal kaynaklar, borçlanmalar, harcamalar gündeminizde olabilir. Her şeyin hemen hallolması için sabırsızlanan yapınız sizi yorabilir. Kendinizi rahatlatacak hobiler edinmek için çok uygun bir zamanlama olduğunu hatırlatmak isteriz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 22 KASIM PAZAR 2020

Sevgili Boğa; Kargaşa ve güvensizlikleri yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. İş yaşamınıza ilişkin korkularınız veya gelecek kaygınız zihinsel açıdan yorgunluklara sebep olabilir. Stresli ve gergin bir süreç içerisine girebilirsiniz. Sizin iradeniz dışındaki değişimler sizi korkutacak olsa dahi aslında bu değişimler sizin karanlıktan aydınlığa geçmenize sebebiyet verebilir.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 22 KASIM PAZAR 2020

Sevgili İkizler; Çevre koşullarında gözle görülür hareketlenme olacak. Düşüncelerinizdeki yaratıcılık sizi ön plana çıkaracak ve gizli yönlerinizi de ortaya koyacaksınız. Zevkler için para harcayacaksınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 22 KASIM PAZAR 2020

Sevgili Yengeç; Bilinmeyenleri keşfetme zamanı. Bunun, dışarıda bir macera yaşamakla ilgisi olmak zorunda değil. İlişkinizi başka bir aşamaya taşımak da bilinmeyene yolculuk etmekle ilgili olabilir.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 22 KASIM PAZAR 2020

Sevgili Aslan; Entelektüel bilgilerini tazeliyorsun. Yeni aldığın araba ile ilgili çıkan sorunları hızlıca halletmek için hareket ediyorsun.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 22 KASIM PAZAR 2020

Sevgili Başak; Bugün kendine sakin ve dinlenebileceğin zamanlar yaratman hem yeni bir haftaya daha motive ve enerjik başlaman, hem de sağlığın açısından önemli olabilir. Kendine ve isteklerine vakit ayırdığın, hem fiziksel hem ruhsal anlamda dinlendiğin bir pazar günü tavsiye ederim. Öte yandan finansal anlamda verdiğin kararlara uymalı ve yaptığın finansal planlama dışına çıkmamalısın. Aksi takdirde ileride oldukça sıkışman mümkün olacaktır.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 22 KASIM PAZAR 2020

Sevgili Terazi; Gerçekten tek istediğiniz partnerinizle aranızdaki bağı derinleştirmek olduğunda soğuk davranmayı bırakın. Bunu nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, ona bunu itiraf edin.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 22 KASIM PAZAR 2020

Sevgili Akrep; Kesinlik kazanmayan konular bu aralar canınızı sıkıyor olabilir. Biraz daha sabırlı olmaya çalışın, çok kısa süre içinde istediğiniz türden haberleri alacaksınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 22 KASIM PAZAR 2020

Sevgili Yay; Dostlar kötü günler için vardır. Her ne kadar dostluk ilişkilerinde ağır tecrübeler yaşamış olsanız da iyi insanlar hala var. Kaygılardan uzak durun.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 22 KASIM PAZAR 2020

Sevgili Oğlak ; Partnerinizle anlaşamayacağınız konuları gündeme getirmek istemeyebilirsiniz. Haklı olduğunuz nedenler var ve değişken duygular içindesiniz. Sezgilerinizi güçlü ve olaylara çözüm getiriyorsunuz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 22 KASIM PAZAR 2020

Sevgili Kova; Güneş’in bugün burç değiştirmesiyle birlikte sosyal konular, arkadaşlıklar, fikir ve düşünce paylaşımları önem kazanıyor. Yenilikçi ve sıra dışı fikirlerinizi ileri sürerken daha dikkat çekici olabilir, kendiniz ve başkaları için vizyoner ruhunuzu daha fazla sergileyebilirsiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 22 KASIM PAZAR 2020

Sevgili Balık; Yengeç burcu ile duygusallıkta yarışan Balık burçlarının yorumlamasına aşk ilişkilerinden başlamak istiyorum. Aşk hayatınızda imkansız ne geliyorsa onun üzerine gideceğiniz bir gün olacak. Dikkatinizi çekecek yeni konular olacak. Olumsuzlukları geride bırakmak istiyorsanız eğer bu konuları akıllıca yorumlamalısınız. İş hayatınızda ise bazı konularda acele etmek yerine birazcık beklemeniz gerekir. Eğer alelacele karar vermeye çalışırsanız bu kesinlikle yanlış olur.Etrafınızdaki kişilerle bir problem yaşamanız an meselesi ancak anlayışlı yaklaşırsanız eğer bir sıkıntı kalmayacak. Başarıya giden yolda çıkacağınız merdivenlerde nefesinizin kesilmemesi gerekir. Kesilir gibi olduğunda biraz mola vermeniz gerekir. Hataları geride bırakmalısınız. Maddi konularda ise yeni gelişmeler yaşanacak. Yapmak istediklerinize ulaşmanız an meselesi. Sadece biraz azim gerekiyor. Bu da tamamen sizin elinizde.