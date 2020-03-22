Günlük burç yorumları 22 Mart Pazar 2020 | Bugün burçlar ne diyor?

Günlük burç yorumları 22 Mart 2020 Pazar değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 MART 2020 PAZAR

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 22 Mart Pazar günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 22 Mart 2020 Pazar günü dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 22 MART 2020 PAZAR

Sevgili Koç;

Şimdi başlayacağınız işler, hayatınızı uzunca bir süre olumlu yönde etkileyebilir. Bu yüzden yeni başlangıçlar için en uygun zamandasınız. Çevrenizdeki insanlar üzerinde her zamankinden daha etkili olduğunuzu hissediyorsunuz. Hayallerinizi yakınlarınızla daha kolay paylaşabileceksiniz

Ggüne kalabalıklardan izole olmak niyetiyle başlayabilir; içten içe de kendini yeniden keşfe odaklanabilir, planlarını ve yeni eylemlerini mercek altına alabilirsin. Hayallerine yeni bir bakış açısıyla bakmana yardımcı olacak Satürn; hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını vurgularken, sosyal çevreninde de dönüştüğüne şahit olabilirsin.

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 22 MART 2020 PAZAR

Sevgili Boğa;

Bugün tutkulu ve sahiplenici, sevdiğiniz insanlarla ilişkinizi tanımlayacak iki kelime olabilir! Dışarıdan oldukça tatmin edici görünen, başkalarının uğruna acı çekmeyi bile seçebilirsiniz. Yüksek enerjiniz akşama doğru zedelenebilir. Dezavantaj gibi görünen iş anlaşmalarınızı, kendi yararınıza değiştirdiğinizden emin olun!

Son günlerde çok dalgınsınız. Dikkatsizlik sonucu kazalar yaşanabilir bunlara dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda her türlü riskten uzak durmalı ve acele kararlar vermemelisiniz. Özel yaşamınızda da sevgi varsa mücadele gücünü kendinizde bulacak ve ilişkinizi yeniden yapılandıracaksınız. Sevginizi sınırsızca gösterirseniz aşk kazanır.

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 22 MART 2020 PAZAR

Sevgili İkizler;

Bugün manevi yöne eğilimli olabilirsiniz. Bu amaçla dini bir yeri ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Ayrıca alışverişe de gidebilirsiniz ancak kendinize kadar erzak almanızı tavsiye ederiz. Panik havası oluşturmamak, kendiniz için yapabileceğiniz en önemli şey olacaktır! Aksi takdirde kendinizi kurtulamadığınız bir döngü içerisinde bulabilirsiniz!

Bugün Satürn’ün burç değiştirmesiyle önümüzdeki iki buçuk yıl yüksek eğitim ve akademik konular gündeminde olacak ve ciddi bir çalışma temposu gerektirecektir. Gün içinde psikolojik olarak biraz sıkılmış hissedebilir; kendini dış dünyadan soyutlamak isteyebilirsin. Bir dönüşüm zamanında olsan da bugün akışta kalmayı tercih etmelisin.

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 22 MART 2020 PAZAR

Sevgili Yengeç;

Kader sizi yine dolambaçlı yollara attı ve planladığınızdan çok daha farklı bir durumun içinde buldunuz kendinizi. Üzülmeyin. Her şey her zaman sizin planladığınız gibi gidecek olsa, hayatın beklenmedik sevinçlerini yaşayamazdınız. Strese girmeyin, bilakis yaşamın gizli güzelliklerini yakalayabilmek için gözlerinizi dört açın.

Bir süredir sabırlı bekleyişiniz sonuç veriyor. Bugün işinizle ilgili konularda da sürpriz gelişmeler yaşayabilir kendi alanınızda parlak bir teklif alabilir başarılı bir çıkış sergileyeceksiniz. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinizin kendi ailesi ile yaşayacağı tartışmalar söz konusu olabilir siz olayların içinde yer almadan sevdiğiniz insana destek verin yeterli.

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 22 MART 2020 PAZAR

Sevgili Aslan;

Bugünden itibaren Satürn’ün burç değiştirmesiyle önümüzdeki iki buçuk yıllık süreçte; ilişkilerin ve birlikteliklerin belli başlı sınavlardan geçerken; sana yeni şeyler öğretebilir; başlangıçlar ya da bitişler yaşatabilir. Bugünse finansal değerlerin açısından ailenden veya arkadaşlarından hem fikirsel hem de parasal destek alabilirsin.

Aşk, saygı ve kaliteli zaman üçü birlikte, ancak mutlu bir aile hayatı için mükemmel bir reçete olabilir, Bu gün, sevdiklerinizle zaman geçirmeyi bir seviyeye getirebilirsiniz ve onlara ne kadar önem verdiğinizi ve sizin için ne anlama geldiklerini de gösterebilirsiniz. Küçük de olsa olsa onlara sürprizler yapabilirsiniz. Bu arada, iş arkadaşlarınızla göz kamaştırmaya devam etmeniz mümkündür!

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 22 MART 2020 PAZAR

Sevgili Başak;

Satürn’ün burç değiştirmesi ve iki buçuk yıllık süreçte etkili olacak bu göksel enerji; senin sağlığınla alakalı tüm konularda bilgilenmeni sağlarken, iş hayatında da yenilenmeye veya ciddi bir şekilde çalışman konusunda seni destekleyecektir. Bugün eşinle birlikteyken; ilişkindeki sorunları konuşabilir uyum arayışı içinde olabilirsin.

Yolunuzda ilerlemeniz ilk başta düşündüğünüzden daha zor bir hal alıyor. Biri sizi planınızdan vazgeçirmeye hatta engellemeye çalışıyor olabilir. Pes etmeyin – bunu bir meydan okuma ve irade sınavı olarak görün. Ya planlarınızı savunarak ileri doğru bastırın, ya da fikirlerinizi mevcut koşullara uyarlayın. Hangisini seçerseniz seçin, hedefinizin gerçekçi olup olmadığı ve sonuna dek ilerlemenize değip değmeyeceği açığa çıkacak.

Bugünlerde evinizi yenilemek ya da bir araç satın almak istiyorsanız, tam zamanı. Özel yaşamınızda kiminle nerede ne konuştuğunuza dikkat edin. Gizlilik fazlası ile önem kazanmakta! Özel yaşamınızla ilgili paylaşımlarınız eş ya da sevgilinizle sorunlar yaşamanıza haklıyken haksız duruma düşmenize neden olabilir.

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 22 MART 2020 PAZAR

Sevgili Terazi;

İşyerindeki sürtüşmenin nedeni ve eleştirilerin hedef alması gereken kişi sizsiniz. Öfke nöbetleriniz yüzünden başarısız oluyor ve insanlar sürekli sizi engelliyormuş gibi hissediyorsunuz. Hedeflerinizin aslında neler olduğunu belirleyin ve sevdiklerinize, sizin için ifade ettikleri anlamı daha sık söyleyin. Vücudunuz aşırı güç harcamayı kaldıramayabilir, ancak sürekli mola almak da doğru değil. Bir an önce kendinizi daha rahat hissedeceğiniz orta noktayı bulun.

Satürn’ün burç değiştirmesiyle birlikte senin hayatında bu iki buçuk yıllık dönemde; aşk ilişkilerinde öğrenmen gereken şeyler olduğu ve hobilerini geliştirmeyi planlayacağın bir döneme giriyorsun. Bugünse finansal dönüşüme girmek istesen de günün bazı kısıtlanmalarından dolayı planlarını ertelemek ve akışta kalmak zorunda hissedebilirsin.

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 22 MART 2020 PAZAR

Sevgili Akrep;

Şimdiye kadar muhattap olduğunuz insanlarda, tüm seviyeleri deneyimlediniz. Bugün profesyonel dünyanın en düşük noktalarına rastlayabilirsiniz. Patronunuz, meslektaşlarınız ve sizin aranızdaki denklem biraz rahatsız edici düzeylere inebilir! Ancak, akşam saatlerinde durumu telafi edebilirsiniz. Hayır, patronunuz ile değil! Freelance bazı kariyer fırsatları arayabilir ve hemen başlayabilirsiniz bile.

Bugün maddi ve duygusal konularda sezgilerinizin sesine kulak vererek hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. İş hayatınızda çalışma arkadaşlarınızdan biriyle ciddi problemler yaşayabilirsiniz. İçinizden yükselen özgürlük duygunuzu kontrol etmeli ve sorumluluklarınızın bilinciyle hareket etmelisiniz. Tartışmaların sizi yıldırmasına izin vermemelisiniz.

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 22 MART 2020 PAZAR

Sevgili Yay;

Satürn’ün burç değiştirmesiyle; değişim ve dönüşüme etki edecek konular arasında yakınlarından destek alabileceğin ve hedeflerini gerçekleştirmek adına çaba harcayabileceğin iki buçuk yıllık bir döneme giriyorsun. Bugünse yeteneklerinle ilgili girişimlerini planlarken ailenden destek alabilir; fakat eyleme geçmede zorlanabilirsin.

Bugün kendinizi harika hissediyorsunuz. Sağlığınız yerinde, kendinize güveniniz tam. İşyerinde ilerleme kaydettiniz ve yeni fikirlerinizi sonunda uygulayabileceksiniz. Özel hayatınızda işler iyi gitmeye devam ediyor, bu günleri yeni olasılıkları keşfetmek ve ufkunuzu genişletmek için kullanın. Sahip olduğunuz özgüveniniz artıyor ve sonuçta memnuniyet duygunuz devam edecek.

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 22 MART 2020 PAZAR

Sevgili Oğlak;

Genellikle her şeye olumlu bakan bir yapınız var ama bugün çevrenizde yaşanacak gelişmelerle, sizin için neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu daha iyi kavramanıza neden olacak. Özel yaşamınızda dış etkiler ilişkinizde gerginlikler yaşamanıza sebep olabilir. Kendi aranızda sorunlarınızı çözümlemeye çalışmalı ve dışarıya karşı birlikte güçlü bir tavır sergilemelisiniz.

Bazı iyi haberlerin gelmesi çok uzun alabilirdi, ama kesinlikle sizin yolunuzu bulmakta zorlanmayabilirler! Odağınız iş alanında sabit kalabilir ve sonunda işinizi sevmeye başladığınızı hissedebilirsiniz. Bu da geleceğiniz hakkında iyi bilgilendirilmiş kararlar almanıza yol açacaktır. Ve eğer iyi haberler doğru zamanda gelirse, muhtemelen yeni bir iş bulma çabasından kurtulabilirsiniz.

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 22 MART 2020 PAZAR

Sevgili Kova;

Bugün Satürn’ün burcuna geçmesiyle; kendine koymuş olduğun hedefler doğrultusunda gelişmeler olacağını, sorumluluklarının da artacağını ve değişim zamanı olduğunu bu iki buçuk yılda fark edebilirsin. Bugünü ise yeteneklerini geliştirmek ve eyleme dökmek adına ailenden fikirsel destekler alabilirsin.

Kendinizi gelecek ile ilgili plan kurarken bile sınırlı hissedebilirsiniz. Ancak eninde sonunda hayallerinizin tezahür etmesi için şimdiki zamanda yaşamalısınız! Şimdilik sadece talep etmeniz bile yeterli olacaktır. İş yerinde, cömert ruhunuz zaten hali hazırdaki iyi niyetinize katkıda bulunacaktır. Ayrıca unutmayın; dünyada hiçbir şey kalıcı değil, kötü zamanlarda buna dahil!

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 22 MART 2020 PAZAR

Sevgili Balık;

Bugün size birçok soru sorulacak. Sık sık size danışarak tavsiyenizi isteyecekler ve hassas konularda dengeyi korumanız gerekecek. Ancak size duyulan bu güven sizi şımartmasın. Yoksa çevrenizdekilerle aranızdaki bu açık iletişimi hızla bencil amaçlar için kullanmaya başlayabilirsiniz. Etkileme gücünüzü başkalarına yardım etmek için kullanın. Bu sayede çevrenizden birinin kalbini kazanabilirsiniz.

Bugün hareketli bir gün. Kendinizi son derece dinamik hissederek girişimci bir ruhla hareket edeceğinize işaret etmekte. İş hayatınızda iletişim kabiliyetinizle insanların güvenini kazanacak ve yapmak istedikleriniz konusunda muhalefetle karşılaşmadan sonuca ulaşacaksınız. Maddi konularda güzel gelişmeler yaşayacağınız güzel bir gün. Özel yaşamınızda ise gerginlik hakim bugün.

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı