Günlük burç yorumları 22 Mayıs Cuma 2020

Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 MAYIS 2020 CUMA

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 22 Mayıs Cuma burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 22 Mayıs 2020 Cuma dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 221 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Koç;

Bugün, yakın çevrenizde bulunan insanlarla iletişime geçmek isteyecek ve onlarla paylaşımda bulunmayı amaçlayacaksınız. Fikir alışverişlerinin önemli olabileceği bir güne giriyorsunuz. Tam anlamıyla ağzınızdan bal damlamakta ve bu da etrafınızda bulunan insanlarla daha rahat iletişime geçebileceğiniz anlamına geliyor. Enerjinizden dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceğiniz bir gün. Keyifli ve neşeli hissedeceksiniz. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğinizi daha kolay ve keyifli yaşama arzunuz var. Birlikteliğinize verdiğiniz değeri hissettirmeyi başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini bilmelisiniz. Tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz bir gün. İlişkinize güvendiğiniz sürece sorun yaşanmayacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Boğa;

Bugün kişisel hassasiyetiniz olduğu konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için başarılı girişimlerde bulunacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularda bütünü görebilmeniz çok daha kolay olacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için mücadele vereceğiniz zamanlar içindesiniz. Bugün kişisel bir ilişkinizde olan şeylerle mücadele ediyor olabilirsiniz. Bir şeyleri bir şekilde halletmeye çalışıyor olabilirsiniz ve sevgiliniz farklı bir yöne odaklanmak isteyebilir. Şu anda parasal sorunlar ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Ortak bütçenizi tartışmak ilginizi çekebilir. Bu arada, sevgilinizin samimiyet ve iletişim konusunda endişeleri olabilir. Bugün onu gerçekten dinlemeyi ve ilişki kurmayı deneyin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili İkizler;

Sabah akşam durmadan koşturmak artık sizi gerçekten yorabilir. Hayatı farklı yönlerinden ele almak, daha keyifle yaşamak isteyeceksiniz. Aile hayatınızın güvenli elleri bu dönemde üzerinizde olacak. Analitik çözümlemeleriniz bu sıralar çok işe yarayacak. Katılacağınız birçok toplantıda kişisel çekiciliğinizle dikkatleri üzerinize toplayacaksınız. Yeni gelişmelere açık olun. İletişim konusunda kendi düşüncelerinde ısrarcı davranacak ve karşınızdaki kişileri duygusal anlamda etkileyecek. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Yengeç;

Karizmanız ve etkileme gücünüz oldukça yüksek. Sosyal medyaya etkin bir şekilde kullanabilir, katılacağını bir yayında yankı uyandıracak sözler söyleyebilir, ilham verici bir konuşma yapabilirsiniz. Şans sizin yanınızda! Yeni biriyle tanıştığınızda, karşınızdaki insanla ilgili bir fikir edinmeniz 1 saniyeden bile kısa bir zaman alıyor. Bu kadar kısa sürede oluşan ilk izlenimin sonradan değişmesi oldukça zor; fakat karşınızdaki kişiye doğru bir izlenim vermenize yardımcı olacak uygulamalara bu noktada başvurabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Aslan;

Bugün uzun zamandır emek harcadığın çalışmalarını tamamlayabilirsin. Beklediğinden de güzel sonuçlar alabileceğin şanslı etkiler söz konusu. Göz önünde olduğun için hırslı tarafını göstermekten çekiniyor olabilirsin, fakat bu güçlü yönlerinin daha iyi motive olmanı sağladığını unutmamalısın. İnsanların düşüncelerine odaklanma! Diğer taraftan, bu günlerde yeme alışkanlıklarını gözden geçirmeni öneririm. Aşırıya kaçıyor olabilirsin. Önemli bir uyarıyla bitireyim; hijyenine dikkat et ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma lütfen! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Başak;

Karar verme konusunda fazlasıyla ikilemde kalabileceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Ne yapmanız gerekeceği hakkında alacağınız dış yardımlar işinizi biraz daha kolaylaştıracaktır. Düşünce yapınızda bazı değişikliklere gitmeye yönelebilirsiniz. Almış olduğunuz kararların arkasında durmalısınız. Edinmiş olduğunuz bazı sorumluluklar sizi olgunluğa daha hızlı taşıyacaktır. Aşk hayatınızda ise sizi mutlu edecek gelişmeler size çok yakın. Partnerinizle aranızda herhangi bir problem var ise bu çözüme kavuşacak. Yalnız yaşantı süren başak burçları ise ilgi duyduğu kişiyle ya iletişim kurma fırsatı bulacak ya da iletişimini bir üst seviyeye taşıyacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Terazi;

Ev veya işle ilgili bir konuda zamanınızı her zamankinden daha fazla alabilir. Ancak bazen mola vermek, her şeyi bırakıp kendinize vakit ayırmak size çok daha iyi gelebilir. Arkadaşlarınıza ya da ailenize iyi davrandığınız kadar kendinize de iyi davranıyor musunuz? Son dönemde yapılan araştırmalar; hayatımıza mola verip, kusurlarımızı kabul etmenin daha sağlıklı bir yaşam için atılacak ilk adım olması gerektiğini gösteriyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Akrep;

Ofiste iş arkadaşlarınıza karşı daha ölçülü, daha sabırlı olmalısınız. Hedefiniz nitelik olmalı, nicelik değil! Tartışmalar konusunda diplomatik davranın. Bu kural özel hayatınız için de geçerli. Başkalarını fena halde sinirlendiriyorsunuz. Sevdiklerinizle daha fazla görüşürseniz, olaylara sizin açınızdan da bakabilmeyi öğrenirler. Bıkkın ve gerginsiniz; biraz huzur bulmaya çalışın. Dengeyi yakalamak için kısa bir tatile veya biraz eğlenceye ne dersiniz? Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Yay;

Bugün, yaşantınızı kendi isteğiniz doğrultusunda devam ettirmek için harekete geçebilirsiniz. Sizi mutlu edebilecek her şeye sahip çıkabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Ortaya koyacak olduğunuz ifadelerin de her açıdan belirleyici olabileceğini bilmeniz gerekmekte. Kontrolü elinizde bulunduramadığınız takdirde her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Dengeli olmanız gereken bir gün. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, her şeyi toparlamaya çalışacak ve birlikteliğinizi dilediğiniz gibi değerlendirmeye almak isteyeceksiniz. Zorluklarla başa çıkmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Sahip olduğunuz duyguları açıklamak isterken abartıya kaçmadığından da emin olmalısınız. Kendinizi toparlamanız gereken bir gün. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Oğlak;

Esasında geniş biri olarak tanınmanıza rağmen, son günlerde bazı şeyleri çok kuruntu yapıyorsunuz. Kafanız hep bu kuruntularla dolu oluyor, başka şeylere odaklanamıyorsunuz. Kafanızdaki küçük doyumları ilk fırsatta değerlendirmelisiniz. Çevrenizdeki girişimci insanların başarıları, sizi kendi başınıza bir şeyler yapma isteğiniz doğrultusunda umutlandırıyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Kova;

Başladığınız konuları sonlandırana kadar durmamalısınız. Tecrübeleriniz karşılaşacağınız çelişkili durumların üstesinden gelmenizi sağlayacaktır. Eleştirilmek istemiyorsanız ortaya koyduğunuz olumlu konulara odaklanın. En ikna edici tavsiye, düşünce veya önerilerinize rağmen, bazen insanları kendilerinden korumak zordur. Bırakın herkes nasıl davranmak istiyorsa öyle davransın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Balık;

Gitgide daha fazla beklenmedik ve zor olayla karşılaşabilir ve sorumlu olsalar da olmasalar da ilk başta suçu başkalarının üzerine atmaya kalkışabilirsiniz. Belki de hata sizdedir. Bunun yerine, sakin ve rahat olmaya çalışın ve tüm güçlükleri, bu meselelerin çözümlerine yeni bir yaklaşım bulma fırsatı olarak görün. Dinginliğinizi yeniden keşfedin ve bu dönemden çok daha güçlenmiş şekilde çıkın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.