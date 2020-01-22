 Günlük burç yorumları 22 Ocak 2020 Nuray Sayarı | 22 Ocak 2020 Çarşamba burç yorumları

Günlük burç yorumları 22 Ocak 2020 Nuray Sayarı, 22 Ocak 2020 Çarşamba değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 OCAK 2020 NURAY SAYARI | 22 OCAK ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 22 Ocak Çarşamba günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 22 Ocak 2020 Çarşamba günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç;

Bugün arkadaşlarınız, geleceğe dönük planlarınız, grup çalışmalarınız konusunda daha gerçekçi olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bağlı olduğunuz kuruluşlara dair konularda, ortaklaşa yatırımlarda daha fazla ciddi işler konulabilirsiniz. Kendinize güvenerek eski konularla ilgili sorunları halledebilirsiniz.

Sevgili Koç; hayatın farklı yönlerini ele alarak değerlendirmek isteyeceksin. Bazı düşüncelerini ve zihnini kurcalayan konuları güvendiğin insanlarla paylaşabilirsin. Aldığın tavsiyeleri önemseyebilir, gereken sorumluluğu alabilirsin. İletişim ve sezgisel yeteneğinle sosyal çevrenin kalabalıklaştığını görebilir, farklı tecrübeler edinebilirsin.

Sabah saat 08:00’de Oğlak burcuna geçen Ay gün boyunca işinle konulara çok fazla odaklanacağını gösteriyor. Organize ve disiplinli çalışmalarının sonuçlarını gün sonunda alacaksın. Aklına gelen sıradışı fikirler patronunun ilgisini çekebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa;

Romantik ve coşkulu bir gün sizleri bekliyor. Sevginizi ifade edin ve duygularınızı özgür bırakın.Yeni tanışacağınız kişilerin davranışlarından kuşku duymak yerine onları anlamaya çalışmalısınız. Akıllı kişilerin değerli fikirleri sayesinde bir çok sınavı başarı ile vereceğiniz bugünde, özellikle rakiplerinize karşı savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.

Enerjinizi doğru alanlarda kullandığınız için, bir çok fırsat bir arada karşınız çıkacaktır. Çevrendekilerin söylediklerine fazla takılmıyorsun. İçinden geldiği gibi hareket ederken kısıtlanmak sana göre değil. Duygusal olarak anlaşılmaya ihtiyacınız var. Güven duygunuzun körüklenmesi gerekiyor. Ortaklıklar ve sosyal statünüz için partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Onun enerji yüklü olması sizi de olumlu etkiliyor. Ailenizle aranızda büyük bir anlaşmazlık veya yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, ancak bu olumlu ve anlamlı bir diyalog yoluyla çözülebilir. İletişiminizde net ve tutarlı olabilirsiniz.

Fikirleriniz ve niyetleriniz anlaşılabilir ve kabul görebilir. Gün size parlak ve hoş bir son hazırlayabilir. Maçın ilk dakikasında gol yiyip, son dakikasında skoru eşitlemeye hazır olun! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler;

Son günlerde kendinizi çok güçlü hissediyor olsanız da bu aralar içinizde hissetmiş olduğunuz bu güçte kayıplar yaşadığınızı fark edeceksiniz. İçinizde belli başlı konularda intikam ruhu gelişebilir. Davranışlarınıza pek fazla dikkat etmiyor, olayların sonuçlarıyla ilgilenmeyen tavırlar takınıyorsunuz. Hayattan olan beklentileriniz olabilirlik sınırın üstünde yer alıyor olabilir. Size zorluk çıkaracak konulardan arınıyor olmanız üstünüzdeki yükü azaltacaktır.

Aklınızın içindeki düşünceleri karşı tarafa aktarmak ilk başlarda zor gibi gelecek olsa da aslında çok kolay olduğunu fark edeceksiniz. Bugün duygusallık sizi sarabilir. En küçük şeylerden bile etkilenebilir, içerleyebilirsiniz. Yaşamsal konulardaki düşüncelerinizde kararlılığınızın arkasında durmalısınız. Aksi takdirde çok kolay pes edebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki gitgeller sizi çok yordu. Aslında çoktan noktayı koydunuz ama hayır demeyi bir türlü beceremiyorsunuz. Oysa artık yapılacak çok da bir şey kalmadı, biliyorsunuz.İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz.

Bu sıralar işinizde farklı düşünceler gündemde olacak, ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç;

Bugün son derece hareketli ve tempolu bir gün sizi bekliyor. Bazı organizasyonlarda önemli roller alabilirsiniz. Bu rollerdeki sorumluluğu sizi oldukça gergin bir hale sokabilir. Ancak siz her türlü zorluğun altından kalabilecek güçtesiniz.

Aşk hayatımızda yeni başlangıçlar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Verdiğiniz kararlarda kendinize güvenerek hareket etmelisiniz. Kеndinizi iyi hissеdеcеğiniz vе kişisеl gеlişiminizе dеstеk olacak hamlеlеr, araştırmalar, görüşmеlеr, incеlеmеlеr yapabilirsiniz bugün. Ortaklıklarınız vе ikili ilişkilеriniz çok olumlu bir fırsat gеtirеcеktir.

Kеndinizi bir gözdеn gеçirin, ilеrlеmеlеrinizе bakın. Zihinsеl faaliyеtlеriniz görüşmеlеrdе sizi yukarıya taşıyabilir. Aşk hayatınızda yеni bir sayfa açılıyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan;

Henüz gerçekleşmemiş bir dileğinize duyduğunuz istek artıyor. Bazen sırf bu dileğinizi yerine getirebilmek için tüm ilke ve ideallerinize boşvermeyi düşündüğünüz bile oluyor. Bu düşünce oyunlarına hiç kapılmayıp, arzularınıza biraz gem vurmaya çalışın.

Elinizdekilerin kıymetini bilin ve hayatta insanı mutlu edenin çoğu zaman en basit ve küçük şeyler olduğunu unutmayın. Hayatınızın her noktasına aynı anda müdahalede bulunmak istiyorsunuz fakat bu mümkün değil, bir tarafı düzelteyim derken diğer tarafı bozuyorsunuz. Bazen sıkıntısız bir hayat sürmek isterken kendinizi farklı boyutlarda farklı sıkıntılar içinde buluyorsunuz. Bugün hayatın bütün gerçekleriyle yüzleşecek olmanız bir bakımdan iyi sizi kendinize getirecek. İş hayatınızda insanlarla geçinememe gibi bir huyunuz var ve bunu çok sık tekrarlıyorsunuz.

Çevrenizin size karşı bakış açısı son zamanlarda negatif, dilinizin sivri olması buna neden oluyor. Her şeyi bir kenara bırakıp kendi profilinizi dışarıdan bir göz gibi izleseniz ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaksınız. Bizce diğerlerinin yerinde sizde olsanız bu sert ve insanları kıran karakterden uzak durmak isterdiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak;

İşinizle ilgili beklenmedik bir eğitim programına katılmanız ve bu yüzden seyahat etmeniz gerekebilir. Bu durum sizin pek hoşunuza gitmese de öfkenize teslim olmamalı ve beklenmedik gelişmelerin sizin alt üst etmesine izin vermemelisiniz.

Deneyimlediğimiz olumsuz durumlar, üst üste gelen problemler bazen hayatın tadını çıkarmamıza ve anı yaşamamıza engel olabiliyor. Hayatınız boyunca karşılaşacağınız olumsuz durumları engelleyebilmeniz de mümkün değil. Fakat bu durumlar karşısında nasıl bir tavır izlemeniz gerektiği, olaylara nasıl yaklaştığınız sizin kontrolünüz altında.

İstediklerinize bugün net bir şekilde karar vermeli ve eksiklikleri tamamlamalısınız. Bugün biraz fedakarlık yapmak yerine ihtiyacınız olan konuları görüşmeyi seçmelisiniz. Bir şeyleri oldurmaktan daha çok süreç içindeki gelişime ayak uydurmak doğru olacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi;

Aile kavramının önemli olduğu bir gün. Sevdiklerinizle bir arada olacaksınız. Aranızda

renkli konuşmaların da geçeceği bir ortam sizi bekliyor. Bugün Ay'ın konumu, değişim

içinde olduğunuzu vurgularken, bir çok fikirler arasında bocalayabilirsiniz. Atlamalar

yaşamaktan son derece memnunsunuz. Renkli bir ortama ihtiyaç duyuyorsunuz.

Maddi anlamda derinleşmek istiyorsunuz. Birikim yapmak, daha çok paranızın olmasını istemek, risk almaya meyilli olmak bu etkinin sonuçları olarak karşınıza çıkabilir. Ailenizle ilgili konularda değişimler var. Yine ev değiştirmek veya evinizle ilgili değişim arzusu hissetmek bu dönemde mümkün.

Eski hesaplarınızı bugün halletmenizi öneririz, bu çok önemlidir! Bugünün işini yarına bırakmamak, sizin hayat felsefeniz haline gelmeli. Buna alışınca işlerin nasıl kolayladığına şahit olabilirsiniz. Gün boyunca sizi şaşırtacak ilginç gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gün boyunca canlı kalacağınız bir gün için gözlerinizi açmaya hazır olun! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

Yıldız gibi parlamayı seviyorsunuz ve bugün dikkatleri üzerinize toplamak zorunda hissedebilirsiniz. Yine de, dikkatli olun çünkü gezegensel enerjiler insanlarda beklenmedik ruh hali dalgalanmalarına neden oluyor. Bugün dikkat çekmek istemeyebilirsiniz çünkü insanlar eleştirel bir ruh halinde olabilir. Alkış toplamanın daha kolay olacağı günü bekleyin. Bugün küçük tartışmalara girmemek en iyisi. Her gün ödülüyle beraber geliyor ve bugün, ister meslek için olsun ister çalışma konuları olsun, mesleğinizle ilgili önemli kavrayışlar elde ettiğinizi göreceksiniz. Şu anda kendi fikirlerinizi empoze etmek ya da kendinizi bir birey olarak ifade etmek için ezici bir istek duyuyor olabilirsiniz. Ama sınırları aştınız ve çok mu az konuştunuz? Özür dileyebilir ya da açıklama yapmak isteyebilirsiniz.

Belirsiz günler geçirdiğiniz şu dönemin ortasında açık bir çöl olacak. Şimdiye kadar bir şeyler konusunda neden tereddütlü olduğunuzu veya iş hayatınızda arzu ettiğiniz şeylerin nedenini anlamadıysanız bugün bu konuda biraz aydınlanma yaşayacaksınız. Biliyorsunuz ki, karşınıza çıkan engeller hedeflerinizi belirlemenizi sağlıyor.

Harika bir modda olacaksın ve bu pozitif tavırlarının insanlarla iletişim kura kura iyice arttığını fark edeceksin. Bugün dikkat etmen gereken tek şey tembellik. Olan biten bir ton şey olabilir – özellikle senin alanında. Güzel enerjini oturup hiçbir şey yapmayarak harcama – her ne kadar cezbedici de olsa.Eğer kendine öfkeleniyor ya da kendini aşağılıyorsan, kendine acıma hastalığına yakalanmış olma ihtimalini göz önününde bulundurabilirsin. Bu demek değil ki işler yolunda gitmediğinde hiçbir şey hissetmemelisin. Ama negatif girdilere çok fazla takıldığın yerde depresyon senin için gerçek bir hale gelebilir ve sana pozitif hiçbir şey sunmaz. Duygularını tanı ve ona göre hareket et. Yarın ihtimallerin değişeceği yeni bir gün olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay;

Güne oldukça güzel bir şekilde başladınız ve ortak idealler doğrultusunda ilerleyebileceğiniz insanları yanınızda bulunduruyorsunuz. Ekip çalışmaları ve grup aktiviteleri gün içerisinde meyvelerini verebilir. Kendi fikirlerinizi karşınızdaki kişilere onaylatabilmek için inatçı davranmamalı, fikirlerin tamamına esnek davranmalısınız.

Yaptığınız işin karşılığının daha fazla olduğunu düşünüyorsanız bunu talep etmelisiniz. Talep etmediğiniz sürece hiçbir isteğiniz kendiliğinden gerçekleşmeyecek.

Gruplar içerisinde arkadaşlarınızla aranızda çıkan problemler ya da ekipçe yapılan işlerde çıkan aksaklıklar sinirlerinizin gerilmesine neden olabilir. kendinizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Abartılı tavırlardan uzak durmalı, özellikle aşk ilişkilerinde temkinli davranmalısınız. Y arın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Bugün öğleden sonra özgürlüğünün keyfine vararak istediğin gibi hareket etmenin rahatlığına ulaşabilirsin. Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz.

Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bugün sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmamalı, bazı şeyleri kendinize saklamalısınız. Sevdiğinizle aranızda çıkabilecek anlaşmazlıkları büyütmeyin. Sivri dilli ve kırıcı bir tavır içine girmekten kaçınmanız gerekiyor.

Biraz ilgili davranın. Çalışma hayatınızı yeniden şekillendirmeniz için doğan bir fırsatı tutucu davranıp göz ardı ediyorsunuz. Maddi konularda kararsız davranabileceğiniz bir gündesiniz. Para hareketleri harcamalarınızı arttırabilir ve kaynaklarınızı tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova;

Anne, anne olmak, annelik yapmak. Bugünün ana teması. Bazen çatışmalar huzursuzlukları da beraberinde getiriyor. Ama bir düşün bakalım bu çatışmanın, fikir ayrılılıkların altında hangi neden yatıyor? Sen yeterince dürüst davranırsan, sorumluluklarını bilirsin böyle çatışmalı, yüksek sesli tartışmaların muhatabı olmazsın. Hayat çok basit. Onu karmaşık hale sen getirme.

Bazı heyecanlarınızın dozunu ayarlayabilirseniz, unutulmaz mutluluklarınız olabilir. Girişimciliğinizi gözden geçirmelisiniz. Dönüşü zor bazı kararların öncesinde buna ihtiyacınız var. Yapıcı ve hoşgörülü havanız akşam saatlerinde bozulabilir. Bundan korunmak için, alacağınız duyumları derinlemesine değerlendirmeniz gerekecek.

Sakin ortamlar, kendinizle baş başa kalacağınız çalışmalar sizin için uygun bugün. Göz önünde olacağınız, kendinizi ifade edeceğiniz işler yerine planlama ve bireysel yürüteceğiniz işlerden verim ve haz alma şansınız var. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık;

Geçtiğimiz günlerde sorun yaratmış olan özel ilişkilerinizle iş ilişkilerinizi dikkatle gözden geçirmeli ve kendinize yeni bir yön vermelisiniz. Her zamankinden daha hareketli bir dönem yaşayabilirsiniz. Yapmanız gereken işler daha da fazlalaşarak hayli zamanınızı alabilirler.

Yorgunluk ve zaman kaybına rağmen fazla şikayetçi olacağınız da söylenemez çünkü bütün bunların sonunda kazançlı çıkacağınız da bileceksiniz. Karşınızda güçlü rakiplerin olması mümkündür ancak onların tutumları sizi yıldırmamalıdır. Yeterli gayreti gösterdiğiniz takdirde bütün engelleri yıkabilir ve başarılı olabilirsiniz. Karşı cins ilişkilerinde şansınız oldukça açık.

Ortaklaşa işler ve anlaşmalar tüm hızı ile sürüyor. Çok daha bilinçli hareket etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Başkalarından olumlu yönde destek gördüğünüz bu dönem kazançlı çıkabileceksiniz. Son dönemdeki çabalarınızı karşılığını alabileceğiniz bir dönem. Ortaklıklarda yaşanacak yenilenmeler uzun vadeli planlara dahil edilebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.