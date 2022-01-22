Günlük burç yorumları 22 Ocak Cumartesi 2022 | Koçlar heyecanınızı yüksek tutun! Başaklar değer verirken sakın değersizleşmeyin!

Günlük burç yorumlarına göre 22 Ocak Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 22 OCAK CUMARTESİ

Sevgili Koç; Bugün, biliçaltınızdaki özgürlüğü her bir zerrenize kadar hissedeceksiniz. Toplumun dayattığı o hiç sevmediğiniz monoton kuralların dışıa çıkacaksınız. Artık çoğu zaman yaşamınızda daha bağımsız davranmayı sevecek ve bundan şüphe duymayacak aksine keyif alacaksınız.

Aşk ve ilişki hayatınızda her zaman kendinizi şanssız hissetmeniz normal çünkü bugün de dahil olmak üzere tekrar karışık konulara doğru yol alıyorsunuz. Sağlam bi ilişkiniz olsun istiyorsanız partnerinize karşı ilk adımı siz atmalısınız. İş ve kariyer noktasında yepyeni gelişmeler sizi bekliyor diyebilirim, heyecanınızı yüksek tutun. Tabi bu uğurdu sakinliğinizi elden tamamen bırakırsanız net bir sonuca ulaşamayabilirsiniz. Heyecanını kaybetmeden ama sağlam adımlarla!

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 22 OCAK CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Bugün, arayışlarınızın karşılık bulabileceği bir sürece geçiş yaptınız. Durama göre davrandığınız takdirde hedefinize ulaşacaksınız. Bugün, duygularınıza kulak vermekten kaçınmayacaksınız. Olumsuz gidişatla ilgili düzelmesi konusunda adımlar atabilirsiniz, çünkü enerjiniz bugün yeterli düzeyde.

İş hayatınızda bugün, bazı sorunlar gündeme gelebilir. Başarıya adım adım yaklaşacağınız bir süreçtesiniz asla geri adım atmayın.Bugün, paranızın yönetimi konusunda yeni gelişmeler yaşanabilir. Ufak tefek problemlere çok fazla takılmayın. Hata yapmamanız sizin açınızdan daha iyi olabilir..

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 22 OCAK CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Bugün, uzun zamandır aklınızda bulunan ancak gerçekleştiremediğiniz girişimlerinizi gündeme alabilirsiniz. Artık çabalarınızın sonucunu alacaksınız. Temkinli adımlar attığınız sürece bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Her şeyin iyileşeceği bir döneme girdiniz. Aşk ve ilişkinizde bugün, olumlu gelişmeler yaşanacak. Sürprizlere hazırlıklı olmanız gereken bir gün.

İş ve kariyerinizde bugün, mesleki olarak kendinizi zaman zaman köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Şartlara uygun hareket etmenin her açıdan daha iyi olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağlamalısınız. Maddiyatla ilgili ufak tefek problemler yaşayabilirsiniz. Her türlü sıkıntıyı geride bırakmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz..

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 22 OCAK CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; Bugün, gün içerisinde kendinizi boşlukta gibi hissedebilirsiniz. Her detaya hakim olmak isteyeceğiniz bir süreçtesiniz. Olaylara çok fazla yüklenmekten kaçının ve olağan akışa bırakın, o zaman her şey çok daha güzel olacak. Aşk hayatınızda hızlı adımlar atarak karşı tarafın sizden şüphelenmesini sağlayabilirsiniz, böyle bir girişiminiz varsa hemen vazgeçin. Sınırları zorlamadığınız sürece pek bi sorun yaşamayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün.

İş ve kariyer hayatınızda bugün, durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceğinizin ve gücünüzün farkında olun. Dengeleri zorlamakta cüretkar olun. Bugün, parasal kaynakların yönetiminde bazı belirsizlikler yaşanabilir. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz beklemede kalmanız gerekebilir.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 22 OCAK CUMARTESİ

Sevgili Aslan; Bugün, hedeflerinizle ilgili girişimleriniz konsunda biraz daha temkinli davranmaya çalışmalısınız. Moralinizi bozabilecek her ne varsa kendinizi o şeyden uzaklaştırmanız gereken bir süreçtesiniz.

Aşk ve ilişkinizde bugün, mantığınızı dinleyebilir ve duygusal olarak kendinizi geriye çekebilirsiniz. Hislerinizi doğru anlamda ifade etmeniz gereken bir sürece girdiniz, çok daha bilinçli olmanız gereken bir gün. Kariyer hayatınızda, kendinizi geri planda tutabilirisiniz. Maddi anlamda önceliklerinizi doğru belirlemeniz gereken bir gün. Elinize geçen fırsatları doğru kullanmalısınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 22 OCAK CUMARTESİ

Sevgili Başak: Bugün, genel olarak özgürlüğünüzü ön planda tutmak isteyeceksiniz. İkili ilişkilerde kendinizi kısıtlanmış hissedecek olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Davranışlarınız konusunda daha temkinli olmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya özen göstermelisiniz. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

Özel hayatınızda bir takım ufak problemler sizi rahatsız edebilir ama bu huzursuzluğunuzu partnerinize karşı duyduğunuz değeri ona daha çok göstererek aşabilirsiniz. Fakat bunu yaparken daha temkinli olmayı da unutmayın. Bugün, maddi açıdan yeni kapılar aranabilir, açıp açmamak sizin iradenize bağlı ama çok savurganlık yapmamanız sizin yararınıza olacaktır. İş ve kariyer hayatınızda seçeceğiniz yolları titizlikle belirlemelisiniz. Aksaklıkların önüne geçmeli ve işleri rayına oturtmalısınız. Kontrol her zaman sadece ama sadece sizin elinizde olmalı bunu sakın unutmayın!

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 22 OCAK CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün, enerjinizden dilediğiniz gibi yarar sağlamak isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun, siz kendinize inandığınız ve güvendiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor.

Aşk ve ilişki hayatınızda, birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları çözüme kavuşturacaksınız. Mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Öncelikleriniz doğrultusunda hareket ederken biraz daha temkinli olmanız gerekiyor. Maddiyatla ilgili bazı belirsizlikler gündeme gelebilir. Karmaşık durumların üstesinden gelmek için zamana ihtiyaç duyabilirsiniz..

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 22 OCAK CUMARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün, kişisel kaynakların yönetimi ve kullanımı konusunda daha temkinli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Kişisel tercihlerinizin de her açıdan önemli olabileceği bir süreçten geçmektesiniz. İlişki hayatınızda bugün, hareket ederken sabırlı olmanız gerekiyor. Partnerinizle sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz.

İş hayatınızda bugün, kendinize yüklenmekten kaçınmanız gerekiyor. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek pürüzler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket etmenin çok daha iyi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor..

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 22 OCAK CUMARTESİ

Sevgili Yay; Bugün, sosyal yaşamınızdaki kişilerle aranızda ufak tefek sorunlar olabilir, bunu büyütmemeli ve sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Sorunları sizi huzursuz eden konulardan kendinizi uzaklaştırarak çözebilirsiniz. Çok fazla düşünmeniz bir şeyi değiştirmeyecek, akışına bırakmayı öğrenmelisiniz. Hata yapmadığınız taktirde düğümlerin çözüldüğüne tanıklık edeceksiniz.

Aşk ve ilişkilerinizde içinizdeki potansiyel enerjinizle doğru sinyaller verecek ve dolayısıyla olumlu sonuçlar alacaksınız. İstek arzularınıza ulaşmanız için doğru bir gün. Temkinli ve usul usul ilerlemeyi sakın unutmayın.

İş ve kariyer hedeflerinize odaklanabilmek için kafanızı toplamanız gerekiyor. Sizin için en uygun şartlara ulaşabilmeniz için zaman gerekiyor. Olumsuzlukları çok fazla düşünmemelisiniz. Bardağın dolu tarafıyla yetinecekmişsiniz gibi duruyor. Bugün, parasal olarak elinize geçen fırsatları daha dengeli değerlendirmeniz gerekiyor.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 22 OCAK CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Bugün, gereğinden fazla kendinize yüklendiğiniz takdirde her şeyin daha karmaşık ve zorlayıcı olabileceğini de unutmamalısınız. Sınırların bilincinde olmanız ve şartlara uygun hareket etmeniz çok daha iyi olabilir. İlişkinizi zora sokabilecek herhangi bir adım atmaktan kaçınmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar değişim göstermeye başlayacak ancak bunun için zamana ihtiyacınız var.

Kariyer hayatınızda bugün, çabalamaya devam etmeli ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Adım adım ilerlemenin her açıdan daha doğru olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Parasal anlamda kendinizi toparlamaya çalışın. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirmeyi başarabilirseniz, her şey istediğiniz gibi olabilir.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 22 OCAK CUMARTESİ

Sevgili Kova; Bugün, kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissedeceksiniz. Dengeleri çok fazla zorlamanın size herhangi bir yararı olmayacak. İlişkinizde, beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmamanız gereken bir gündesiniz.

Bilinçli adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gitmeye başlayacak. İş hayatınızda bugün, çabalarınızın karşılığını almak için içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. Parasal anlamda kendinizi toparlamaya çalışın. Her türlü problemi yavaş yavaş geride bırakmayı başaracaksınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 22 OCAK CUMARTESİ

Sevgili Balık; Bugün, almayı düşündüğünüz kararların sonrasında arkasında durmanız gerektiğini bazen unutuyorsanız hatırlatmanız gerek. Sizi siz yapan ve ayakta durmanızı sağlayan enerjiyi doğru kullanmaya çalışın. Empati yapmanız hem karşınızdaki kişiler için hem de sizin için, en çok sizin için önemli. Böylelikle tüm problemleri adım adım aşabilirsiniz.

İlişki hayatınızda da yukarıda yazılanları aynen uygulamanız gerekmekte. Tercih ettiğiniz ilişkilerde daha dengeli olmalısınız. Bugün, mesleğinizle ilgili bazı sorunlar çıkabilir, hedeflerinize doğru yol almanız gerekiyor. Maddi açıdan daha kontrollü olmanız ve kendinize sınırlar koymalısınız.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

İLİŞKİLERDE BURÇ UYUMU

Astroloji meraklıların en çok aradıkları konuların başında gelen ise ilişkilerde hangi burçların uyumlu olduğu yönünde. Peki hangi burçlar birbiriyle uyumlu? Akrep burcu ile ilişki yürütülebilir mi? Hangi burç ilişkide daha baskın karakterdir? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı..

Sevdiğiniz Koç burcu ise, karşınızda beklemeyi sevmeyen, istediğini almak için tüm enerjisiyle savaşan ve sizin de böyle olduğunuzu varsayarak, size çok danışmadan beklemeden hareket eden sabırsız bir model vardır. Spor yapmayı hareket halinde olmayı yeni şeyler denemeyi canı ne istiyorsa onu yapmayı isteyen dinamik biri… o yüzden ona kendinizi ifade etmeli, neyi isteyip istemediğinizi söylemelisiniz. Onun durup sizin neyi arzuladığınızı anlamasını beklemeyin. Onu yavaşlatacak şeyleri sevmediğini hatırlayarak, onun hızına temposuna enerjisine uyum sağlamaya çalışın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, İkizler, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yengeç, Terazi ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi balık, akrep, başak ve boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Boğa burcu ise, yemesine içmesine keyfine rahatına düşkün sakin bir model vardır karşınızda. Sevdikleriyle temas halinde olmaktan, dokunulmaktan dokunmaktan hoşlanır. Onu mutlu eden şey; yanında olmaktan huzur ve keyif aldığı insanlarla zaman geçirmektir. Onu strese sokan, kaybetme korkusunu tetikleyen; ilişkiler, heyecanlar, arayışlar, riskler içinde olmaz. Sosyalleşmek ya da yeni yerler görmek için değil doğanın ve yaşamın keyfine varmak, hissetmek için gezer dolaşır. Sosyal medyayı kullanmaktan kaçınır çünkü huzurunu bozacak insan ve olaylardan uzak durmayı tercih eder. Keyfine düşkünlüğü ve inadı meşhurdur. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık, Terazi ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Akrep ve Kova burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, koç, yay burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz İkizler burcu ise, tatlı dilli esprili meraklı sohbeti hiç bitmeyen bir modelle birliktesiniz. Hem zihni hem de bedeni hareketi dinamizmi sever, yeni şeyler öğrenmek araştırmak bilmek konuşmak anlatmak en büyük hobisidir. Yüksek ihtimalle İyi bir dinleyici olmadığından sizin ne demek istediğinizi anlamakta zorlanabilir, pes etmeyin odaklanın göz teması kurun ve sözünüzü tekrar edin. Yorulmak bilmediğinden onu yavaşlatan tekrara düşüren bir ilişki arkadaşlık onu sıkabilir. Aktif ve çok yönlüdür, çok sayıda kişiyle temas halinde olmayı arzular. Sosyal medyada aktiftir, telefonu ve kitabı elinden düşmez. Arkadaşlarıyla görüşmesini engellemeye çalışmak, ona yasaklar koymaya çalışmak büyük bir hata olur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Koç ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Başak ve Balık burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Boğa, Yengeç, Akrep ve Oğlak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yengeç burcu ise, halinizden anlayan sizi düşünen incitmekten kaçınan yanınızda iken kendini güvende hisseden ve en çok da sizinle bu yüzden beraber olan biriyle birliktesinizdir. “İyi günde kötü günde” teması yengeçler için hala geçerliliğini korumaktadır, şüpheniz olmasın. Fakat sizden aynı oranda ilgi, güven, sevgi ve şefkat bekler, düşünüldüğünü bilmek ister. Ona özel hediyeler, küçük ayrıntılar, sevgi sözleri bekler. Bu ayrıntıları atlarsanız, onu sevdiğinizi belli etmezseniz; kabuğuna kapanıp sizden uzaklaşır, ilişkiden kendini çekebilir. Ta ki siz gelip durumun farkında olduğunuzu belli edip gerekli ayarlamaları yapana kadar. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Terazi, Oğlak, Koç burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, aslan, yay, kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Aslan burcu ise, acaba onu ne mutlu eder? ya da neyden hoşlanır? diye düşünmenize detaylı araştırma yapmanıza gerek yok. Aslan zaten kendini belli eder. Samimi içten eğlenmeyi ve yaşamayı bilen, canınıza can katan, lider bir kişilik ile birliktesiniz. Ona karşı dürüst olun, dolambaçlı yollar kullanmayın. Onun egosunu ve özgüvenini olumlu yönde destekleyecek davranışlarda bulunun. Sık sık göz teması kurun, dikkatinizin onda olduğunu hissettirin. Eğer eleştirecekseniz önce iyi taraflarından başlayın, sonra sadede gelin. Sizi mutlu eden ve önemli olan konular her ne ise, ona detaylıca anlatın ki sizi kendi gibi sanıp istediklerinin peşinden sürüklemeye kalkmasın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, İkizler ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Akrep, Kova ve Boğa burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi yengeç, başak, oğlak ve balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Başak burcu ise, size her an yardıma desteğe ve bakıma hazır bir modelle birliktesiniz. Sizin geliştiren iyileştiren varsa aksayan sorun çıkaran işlerinizi-ilişkilerinizi onarmak için tavsiyeler vermeye can atan bir sevgili. Gözlem ve idrak kabiliyeti çok yüksek, pratik, yeri geldiğinde de bir “geyşa”. Onu en çok iğreti eden, sizden uzaklaştıran şey önerilerini dikkate almamanız olacaktır. Ayrıca uzun süre bir konuda karar alamayan, net olamayan belirsiz durum ve ilişkiler onu yorar. Ona karşı net olun, evetlerinizi ve hayırlarınızı detaylı anlatın ki sizin adınıza düşünüp durmasına gerek kalmasın. Günü birlik, yüzeysel, güven vermeyen ilişkiler kurmaya yanaşmaz, unutmayın. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Balık ve İkizler burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Aslan, Terazi, Koç ve Kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Terazi burcu ise oldukça zarif, hem sizin hem de çevresindeki diğer insanların isteklerine ve seçimlerine karşı oldukça duyarlı biriyle birliktesinizdir. Onun için çok rahatsız edici olmadıkça yaptığınız programa ve akışa uyar, sorun çıkarmaz. Daha çok problem çözen, orta yolu bulmaya çalışan biridir. Etrafını güzelleştirmeye bayılır, bunu müzikle sözle edebiyatla moda veya sanatla yapıyor olabilir. En büyük sıkıntısı, huzurunun yani içindeki hassas dengenin bozulmasıdır. İdare eden görmezden gelen pek belli etmeyen bir yanı vardır. Dikkat edin, eğer bu moda kayarsa bilin ki bu sıkıntı bir yerden patlak verecek, büyük ihtimalle önemsiz bir konudan. Onun, size verdiği öncelik ve ilgi kadar sizde ona vermeyi ihmal etmeyin. “Fark etmez, sorun yok, olsun, sen nasıl istersen” ifadelerini dikkatli okuyun, belki fark ediyordur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Yay, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Başak, Balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Akrep burcu ise, sizi baştan aşağıya taramış, olumlu olumsuz özelliklerinizi, güçlü zayıf yanlarınızı hafızaya almış biriyle birliktesiniz. Onu kandırmanızın, yüzeysel davranmanızın, dikkat edeyimde açığımı yakalamasın uğraşlarının bir faydası yok! Dürüst olun. Eğer seviyorsanız korkmayın ondan J zira akrep çok vefalı sadık duyarlı elinde avucunda ne varsa veren bir modeldir. Ancak kandırılmaya ve kullanılmaya gelemez. Akreple yaşanan tutkulu ve samimi bir aşk, öfkeli bir ilişkiye güç savaşına dönüşebilir ve akrep kaybetmeyi hiç sevmez. Sizinle beraberse onun yaşamına kattıklarınızın değerini biliyordur. Ama bir akrep’e karşı da güçlü durmayı, sınırlarınızı çizmeyi, nerde başlayıp nerde bittiğinizi de göstermeniz lazım. Ondan ayrı program yapabilir misiniz?, gün içinde yaşadığınız şeyleri detaylı anlatmadan geçebilir misiniz? pek emin değilim, önce bir konuşun derim. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Oğlak ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Boğa, Kova ve Aslan burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Terazi, Yay, Koç ve İkizler burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yay burcu ise, deli dolu ağız dolusu gülen kıpır kıpır bir modelle birliktesiniz. O hayata nerden bakılması gerektiğini iyi bilir, vizyonerdir. Yaşamın ve insanların Güzel taraflarını görür, fark eder. Ona göre gezecek görecek yaşanacak öğrenilecek konuşup tartışılacak tecrübe edilecek çok şey vardır yaşamda. O yüzden böyle bir modeli sınırlamaya kalkmayın, çabanız beyhude olur. Onunla birlikte yaşamadan keyif almayı öğrenin. Acil durumlarda dikkatini çekmek ve onu uyarmak için; merakını uyandıran ifadeler kullanın. Öğrenmeye ve yeni uğraşlar hobiler edinmeye açık olduğunuzu gösterin. Çünkü o, hareketli dopdolu bir yaşam arayışındadır. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Balık ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Oğlak, Yengeç ve Boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Oğlak burcu ise, sadece kendinin değil hayatın da sorumluluğunu sırtlanmış giden bir modelle birliktesiniz. Ona göre yaşamak çok ciddi bir iştir, sevmek de öyle! Yaşam modeline, aile terbiyesine uyumlu olmayan biriyle beraber olmaktan kaçınacaktır. Tek gecelik ilişkiler, emek harcamadan kurulmuş bağlar ona samimi gelmez. Onun önceliklerine ve emeğine saygı göstermeniz, onu ciddiye almanız çok önemli. Kendini güvende hissetmek ve ayaklarını yere sağlam basmak isteyen bu modelin güvenini ve takdirini kazanırsanız, onun hayatla dalga geçen keyifli yanıyla da karşılaşabilirsiniz. Zorlukları beraber aşacağınız bir yol arkadaşı da kazanmış olursunuz. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Akrep ve Balık ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Terazi burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Yay, Kova, İkizler ve Aslan burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Kova burcu ise, hayatta kendi merkezini belirlemiş, “evet ve hayırları” net olan ama bir o kadar da diğerlerine karşı hoşgörülü ve anlayışlı bir modelle birliktesiniz. Her konuda konuşabilen, herkesle zaman geçirebilen, hümanist, keyifli, eğlenceli, muzip biridir kova burcu. Onun için bir ilişkide arkadaşlık dostluk çok önemlidir. Arkadaşça ve özgür bir yaklaşım sergileyen, birbirlerinin tercihlerine saygı gösteren ve yeniliğe açık bir ilişkide mutlu olabilir ancak. Kendi başına ayakta durmak temasını çok önemser, bağımlı sürekli iç içe dip dibe “sensiz yapamam” ilişki modellerini sevmez. Aşkta kendini sınırlanmış hissetmek, belli kurallar ve yasakların olduğu bir ilişki modeli onun dengesini bozar. İnatçı asi ele avuca sığmayan bir moda girer, en iyisi onu çok sıkmayın. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Koç ve Yay ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Boğa ve Akrep burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Balık, Oğlak, Yengeç ve Başak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Balık burcu ise, bir yandan işkolik bir yandan da melankolik olan bir modelle birliktesinizdir. Bu nasıl olur demeyin çünkü balık burcunun simgesi birbirine ince bir bağla bağlı iki balıktır. Biri hayatın gerçeklerinin farkında iken (geçim derdi, sorumluluklar, engeller, para sıkıntısı, ödemeler…) bir diğeri hayatı yaşama, anda olma, her şeyin yolunda ve tam olduğu inancı içindedir (tembelliğe, bırakmaya meyillidir). Sanatsal ve artistik bir ruha sahip, duyarlı biridir. Yardıma ihitiyacı olanın, derdi olanın, sevgiye ihtiyacı olanın yanındadır. Sizle beraber olmak için fedakarlıktan kaçınmaz, size inanıyor ve güveniyorsa, sevginiz onu çoğaltıyorsa sorun yok. Ona özel zaman harcamayı ihmal etmeyin, ayrıca onu zaman zaman yalnız bırakın ki kendini şarz edebilsin. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Oğlak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Yay ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Kova, Koç, Aslan ve Terazi burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.