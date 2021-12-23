Günlük burç yorumları 23 Aralık 2021 Perşembe | Oğlak ve Akrep her şeyin altında bir bit yeniği aramaktan vazgeç!

Günlük burç yorumlarına göre 23 Aralık 2021 Perşembe gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Koç; Bugün, genel olarak her şeyden elinizi eteğinizi çekmek ve kendi halinizde takılmak isteyebilirsiniz. Enerjinizdeki düşüklük etrafınızdakilerin de dikkatini çekecektir. Agresif tavırlar sergilememeye dikkat etmelisiniz. İhtiyacınız olan tek şey biraz dinlenmek. Kendinize vakit ayırmalı ve dinlenebileceğiniz zamanları iyi değerlendirmelisiniz. Vücudunuzun yorgunluğu sağlık konularında da sıkıntı yaşamanıza neden olabilir. Kendinizi hırpalamamanız gereken bir gündesiniz. Mesleki olarak toparlanmaya çalışın.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Koşullara uyum sağladığınız sürece çok fazla sorunla karşılaşmayacağınız bir gündesiniz. Tüm olumsuzluklar arka arkaya gelebilir ancak sakinliğinizi korumanız gerektiğini unutmamalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmalı plana dahil olmayı değil plan yapan taraf olmayı denemelisiniz. Böylelikle yapacağınız etkinliklerden daha keyif alacaksınız. Her şeyin istediğiniz gibi şekil alması için elinizden geleni ardınıza koymayacağınız bir gündesiniz. Maddi açıdan kayıplarınız olsa da toparlanacağınızı ve bu zor günlerin geçeceğini bilmelisiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Bugün, herhangi bir sorun ve sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız. İsteklerinize adım adım ulaşacağınız bir gündesiniz. Olumsuz düşüncelere takılı kalmadığınız sürece başaramayacağınız hiçbir şeyin olmadığını bilmelisiniz. Aşk hayatınızda duygularınızı ifade ederken biraz daha dengeli olmalısınız. Aşırıya kaçan tavırlarınız partnerinizin sıkılmasına neden olabilir. Kendinize her açıdan güvenmeli ve sağlam adımlar atmalısınız. Maddi anlamda daha tutarlı olmanız gereken bir gün.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; İkili ilişkilerde kendinizi daha net ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Düşüncelerinizi ve isteklerinizi doğru bir şekilde karşınızdakine ilettiğiniz takdirde herhangi bir anlaşmazlık yaşanmayacağını bilmelisiniz. Olumsuzlukların son bulması için biraz daha beklemede kalmalısınız. Her şey istediğiniz gibi şekillenecek ancak acele etmemelisiniz. Gün içinde kendinizi yorgun ve bitkin hissedecek olsanız da akşama doğru enerji gelebilir. İçiniz, anlamlandıramadığınız bir huzurla kaplanabilir. Aşk hayatınızda duygusal olarak daha yoğun zamanlar geçiriyorsunuz. Hislerinizden korkmamalısınız. Beklenmeyen sorunların kolaylıkla üstesinden gelebileceğiniz bir günde olduğunuzu unutmayın.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Kendinize zaman ayırmanız gereken bir gündesiniz. Karmaşıklık yaşanabilecek ortamlarda bulunabilirsiniz. Bu durumda çok göz önünde olmamalı daha geri planda kalmayı denemelisiniz. İş hayatınızda üstünüz olan kişilerle bazı atışmalara girebilirsiniz. Sözlerinizi iyi seçmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda, istediğiniz huzuru bir türlü yakalayamamak canınızı sıkıyor. Vermiş olduğunuz değerin karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Partnerinizin davranışlarının size samimi gelmeyeceği bir gündesiniz. Ona karşı tavırlarınızı değiştirmediğiniz sürece istediğiniz gibi bir ilişki yaşamanızın pek de mümkün olmayacağını bilmelisiniz. Beklentilerinize uygun hareket etmelisiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Başak: Yaratıcı ifadeler ortaya koyma şansınızın olduğu bir gündesiniz. Düşünceleriniz ve planlarınızla etrafınızdaki insanları etkilemeyi başaracaksınız. Bu da özgüveninizin artmasına neden olacak. Kendinizi daha iyi hissettikçe sevdiklerinizin de mutlu olması için çabalayacaksınız. İçine kapanmamanız gereken bir gündesiniz. Güzel gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Enerjinizin yüksekliğinden yararlanmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda acele etmemelisiniz. Bir ilişkiniz varsa ciddi adım için biraz daha beklemeniz gerekiyor.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Kendinizi huzurlu ve mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Yaşamsal konularda karşınıza çıkabilecek olumsuzluklara çözüm aramak isteyecek ve her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için çabalayacaksınız. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmeyi bırakacaksınız. Daha pozitif yaklaşımlar ortaya koyacağınız bir gündesiniz. Aşk hayatınızda partnerinize karşı değişen tavrınız ilişkinizin olumlu bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adım atmanız çok önemli. Her şeyin yolunda gidebileceği bir günde olduğunuzu bilin ve içinizi ferah tutun.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; İletişim konularında olumlu etkiler alacağınız bir gündesiniz. İsteklerinize ulaşmakta zorluk yaşamayacaksınız. Ancak şüpheci tavırlarınızdan bir an önce vazgeçmeniz gerekiyor. Bu huyunuz karşınızdaki kişilerin bıkkınlık seviyesine gelmesine neden oluyor. Bir türlü güvenemediğiniz insanlarla iletişimi kesmeniz belki de sizin için çok daha iyi olacaktır. Her lafın altında başka bir şey aramak kendinizi kötü hissetmenize neden oluyor. Daha sakin olmalı ve olumluya odaklanmalısınız. Öncelikleriniz doğrultusunda hareket edin.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yay; Yaşamsal konularda kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Geçmişte yaptığınız hatalara takılı kalmamalısınız. Olan oldu ve biten bitti. Daima önünüze bakmalı ve hedeflerinize odaklanmalısınız. Bugün, hedeflerinizi belirlemek ve o doğrultuda adım atmak için oldukça iyi bir zamanda olduğunuzu bilmelisiniz. Kariyerinizde bu zamana kadar göstermiş olduğunuz çabanın karşılığını almaya başlayacaksınız. Aşk hayatınızda net olmaktan asla vazgeçmeyin. Duygularınızı açık bir şekilde ifade ettiğiniz sürece ilişkiniz kusursuz ilerleyecek.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Sizi yakından ilgilendiren gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Karmaşa yaşanacak ortamlarda göstereceğiniz tavrın her anlamda belirleyici olacağını unutmamalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmak size iyi hissettirecek. Ancak karşınızdaki kişilere de söz hakkı vermeniz gerektiğini unutmamalısınız. Şüpheciliğiniz karşınızdaki kişiyi yıldırabilecek seviyelere çıkabilir. Biraz daha akışına bırakmalı ve güvenmeyi denemelisiniz. Kuşkularınızdan vazgeçer ve toparlanmayı başarabilirseniz, kendinizi her açıdan daha mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Kova; İçinde bulunduğunuz durumlara uyum sağlamalısınız. Ters davranışlar sergilemediğiniz sürece çevrenizdekilerle herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Dengelere uygun hareket etmelisiniz. Aşk hayatınızda duygusal olarak yoğun bir süreçtesiniz. İlişkiniz zarar verebilecek davranışlardan uzak durmalısınız. Olumsuzluklar ortadan kaldırmak için harekete geçmelisiniz. Eski konuları ısıtıp ısıtıp tekrar gündeme getirmemenizde fayda var.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Yaşamsal konularda bazı belirsizliklerle karşılaşacağınız bir gündesiniz. Dengeleri zorlamamanız gerekiyor. Doğru olduğuna inandığınız yolda ilerlediğiniz takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Tüm sorunları geride bırakmaya çalışmalı ve sıkıntıları gözünüzde büyütmemelisiniz. Aşk hayatınızda ne yapacağınızı bilemez durumdasınız. Kendinizi çıkmazda hissediyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilere şans vermediğiniz sürece aklınızın hep geçmişte kalacağını da unutmamalısınız. Fırsatları iyi değerlendirmeniz gereken bir gün.