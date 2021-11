Günlük burç yorumları 23 Kasım 2021 Salı | Aslan ve Balık geçmişe yaptığınız hataların bedelini ödeme zamanı!

Günlük burç yorumlarına göre 23 Kasım 2021 Salı gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 23 KASIM 2021 SALI

Sevgili Koç; Bugün, hiç beklemediğiniz birisinden telefon alabilirsiniz. Bu iletişim size kendinizi çok daha iyi hissettirecek. Yoğun bir sürece giriyorsunuz. Kafanızı dinlemek istediğinizi biliyoruz ancak bunun bugün pek mümkün olmayacağını bilmelisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adım atmaya çalışmalısınız. Değişen koşullara uyum sağladığınız sürece her şey yolunda ilerleyecektir. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden geleni yapmalısınız. Aşk hayatınıza odaklandığınız kadar aile hayatınızla da yakından ilgilenmeniz gereken bir gün. İpleri tamamen birlikte olduğunuz kişiye bırakmamalı, kontrolcü olmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 23 KASIM 2021 SALI

Sevgili Boğa; Bugün, iletişim konularında zorluk yaşayabilirsiniz. Tam olarak anlamlandıramadığınız gerginlikler ortaya çıkabilir. Sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor ve aşırı tepki vermemelisiniz. Sabırlı olduğunuz sürece çok fazla sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Geçmişe olan özleminizin ağır basacağı bir gündesiniz. Eski ilişkilerinizle şimdikini kıyaslamayı bırakmadığınız sürece gerçek anlamda mutlu olamayacağınızı bilmelisiniz. Her şeyin hemen gerçekleşmesini istemekten vazgeçmelisiniz. Şartları lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa yapın.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 23 KASIM 2021 SALI

Sevgili İkizler; Daha sakin kalmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinize zaman ayırmak ve kafanızı dinlemek istiyorsunuz. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz sürece kendinize de gereken vakti harcayabileceğinizi unutmamalısınız. Çevrenizle ilişkinizin oldukça iyi olacağı bir gündesiniz. Sorunların ve sıkıntıların tamamen ortadan kalkabileceği bir gündesiniz. Gerginliklere müsaade etmemeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda şu anki tavrınıza devam ettiğiniz sürece herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacaksınız. Dengeleri zorlamamaya özen gösterin.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 23 KASIM 2021 SALI

Sevgili Yengeç; Kendi duygu ve düşüncelerinize her zamankinden daha fazla önem vereceğiniz bir gündesiniz. Ev ve aile hayatınıza odaklanmanız gerekiyor. Yoğunluktan fazlasıyla sıkıldınız ancak biraz daha dişinizi sıkmanızda fayda var. İlginç gelişmeleri lehinize çevirebilecek güçtesiniz. Kontrolü elden bırakmamalısınız. Aşk hayatınızda her zaman ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. Sadece sizin dediklerinizin olacağı bir ilişkinin pek mümkün olmadığını kabullenmelisiniz. Duygularınızı net olarak ifade ettiğiniz sürece her şey yolunda ilerleyecek.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 23 KASIM 2021 SALI

Sevgili Aslan; Bugün, kendinizi durgun hissedebilirsiniz. Karmaşık duygular içerisindesiniz. Geçmişte yaptığınız hataların gün yüzüne çıkma durumu var. Karma fazlasıyla işler durumda. Hatalarınızın bedelini ödeyebileceğiniz bugünden zarar görmeden çıkmaya çalışmalısınız. Değişen koşullara uyum sağlamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Aşk hayatınızdaki gelişmeleri yakından takip etmeli ve umursamaz tavırlarınızdan bir an önce vazgeçmelisiniz. Sorunları ve sıkıntıları geride bırakmak için elinizden geleni yapın.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 23 KASIM 2021 SALI

Sevgili Başak: Bugün, yaşamsal konularda kendinizi daha durgun hissedebilirsiniz. Dinginliğinizin hemen son bulmayacağını da bilmelisiniz. Planlarınız doğrultusunda hareket ederken bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da hedefinizden şaşmamanız gerekiyor. Terslikleri tamamen ortadan kaldırmaya odaklanmalısınız. Aşk hayatınızda hata yapmamaya çalışmalısınız. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam etmelisiniz. Birlikte olduğunuz kişiye karşı olan tutumunuzu biraz olsun değiştirmelisiniz. Sert tavırlar sergilememeniz gereken bir gün.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 23 KASIM 2021 SALI

Sevgili Terazi; Bugün, yeni tanıştığınız insanlar üzerinde baskı kurmak isteyebilirsiniz. İlişkiler konusunda daha dikkatli olmanız gereken bir günde olduğunuzu bilmelisiniz. Enerjinizden dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceğinizi bilmelisiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceksiniz ancak biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini bilmelisiniz. Aşk hayatınızda bazı karmaşıklıklar yaşanabilir. Gerçek hislerinizi saklamamanız gerekiyor. Farklı gelişmelere hazırlıklı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Adım adım ilerlemek, her açıdan daha da iyi olabilir.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 23 KASIM 2021 SALI

Sevgili Akrep; Bugün, ikili ilişkilerde daha rahat tavırlar ortaya koyabilirsiniz. Yaklaşımınızdaki değişiklik çevrenizdekilerin de oldukça dikkatini çekecek. Olur olmadık risklerin altına girmemenizde fayda var. Daha kontrolcü olmanız gereken bir gündesiniz. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Aşk hayatınızda kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacağınız bir gündesiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar attığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Koşullara mutlaka uygunluk göstermeniz gerekmekte.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 23 KASIM 2021 SALI

Sevgili Yay; Bugün, kendinizi oldukça neşeli hissedeceksiniz. Dertlerinizi ve olumsuz düşüncelerinizi kenara bırakacağınız bugünde sevdiklerinizle vakit geçirebileceksiniz. Dengeleri korumanız gerekiyor. Aşk hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. İlişkinize odaklanmadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Bakış açınızdaki değişimden de dilediğiniz gibi yarar sağlayabilirsiniz. Olumsuzlukların kısa zaman içerisinde çözüme kavuşma ihtimali var.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 23 KASIM 2021 SALI

Sevgili Oğlak; Bugün, adım atarken her zamankinden daha fazla düşünmek isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz koşullara uyum sağlamanız gerekiyor. Daha aktif adımlar atmanız gereken bir süreçten geçtiğinizi bilmelisiniz. Aşk hayatınızda daha duygusal yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atamadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. İç dünyanızda var olan sorunları meslek hayatınıza yansıtmadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Dengeli ve planlı olmaya çalışın.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 23 KASIM 2021 SALI

Sevgili Kova; Kendinizi oldukça enerjik ve keyifli hissedeceğiniz bir gündesiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar attığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacağınızı da bilmelisiniz. Tüm olumsuzlukları bir kenara bırakmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Çözmekte zorlandığınız ne kadar sorun varsa onun üzerine gitmeli ve halletmek için adım atmalısınız. Çabalamanız gereken bir günde olduğunuzu bilmelisiniz. Aşk hayatınızda hata yapmamaya çalışmalı verdiğiniz değeri göstermekten çekinmemelisiniz. Her şey daha iyiye gidebilecekken durumu kötüye dönüştürecek davranışlardan uzak durmalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 23 KASIM 2021 SALI

Sevgili Balık; Bugün içinizdeki tutkuyu harekete geçirecek bir şeyler yapın. Olaylara gerçekçi yaklaşın. Hatalarınızın bedeli ödeme zamanı geldi. Geçmişte üzdüğünüz kişilerin ahlarıyla bugün net olarak karşılaşabilirsiniz. Hatalarınızdan ders çıkarmadığınız sürece aynı sıkıntıları tekrar tekrar çekebileceğinizi de unutmamalısınız.