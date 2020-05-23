Günlük burç yorumları 23 Mayıs Cumartesi 2020

Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 23 Mayıs Cumartesi burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 23 Mayıs 2020 Cumartesi dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 23 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Koç;

Bugün çalıma hayatınızla ilgili konularda bazı kararlar almanız gerekebilir. Aldığınız bu kararlar sonucunda çalışma arkadaşlarınız ile toplantı yapma yoluna gidebilir ve onlarla aranızda olan iletişimi daha da güçlendirmek istiyor olabilirsiniz. Onlarla anlaşma sağlamak istiyorsanız kararlarınızın arkasında durmalı ve kararlarınız neyi gerektiriyorsa onları yapmalısınız. Yaşadığınız sorunların üzerine gitmiyor ve hemen üzerini kapatmanın bir yolunu buluyorsunuz. Fakat gizlediğiniz bu sorunlar koca, dev bir sorun yığını halinde önünüze çıkabilir dikkatli olmalısınız. Yeni bir seyahat planlıyorsanız bugün gün ayırtmak ve plan yapmak için uygun bir gün olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 23 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Boğa;

Şimdi senin için değer zamanı… Hayatının bu döneminde ağırlıklı olarak finansal kaynaklarına odaklanabilirsin. Geçtiğimiz aylarda yaptığın harcamalar, bu dönemde bütçeni zorlayabilir. Kar ve zarar dengesini istediğin doğrultuda tutturamayabilirsin. Alternatif para kaynağı arayışlarına girebilirsin. Kredi ya da borç almak konusunda girişimlerde bulanabilirsin. Yalnız kredi almadan önce iyi düşünüp sorgulamalarını yapmalısın ki, Ağustos sonrası sana herhangi bir sorun çıkarmasın bu girişimin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 23 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili İkizler;

Bugün, çevrenizdeki insanlarla daha yakından iletişim kurmak isteyeceksiniz. İç dünyanızdaki sevgiyi ve saygıyı doğrudan aktarabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Aslında kendinizi tam olarak sevdiğiniz kişilere adayabileceksiniz. Nerede ne yapılması gerekiyorsa onu yapabileceğiniz de bir gün. Kendinizi özel hissettiğiniz her konudan da fazlasıyla zevk alabilirsiniz. İfade gücünüzden de en iyi şekilde yarar sağlamanız gerekmekte. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı kesin bir dille aktarmak isteyecek ve sorunların üstesinden gelmeye odaklanacaksınız. İç dünyanızdaki heyecanı ve mutluluğu doğru anlamda aktarmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Kontrolün sizde olabileceği bir güne giriyorsunuz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 23 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç;

Bir süre bulunduğunuz yerden uzaklaşmanız size fayda sağlayabilir. Huzur ve barış aramaya yöneldiğiniz, vücudunuzu ve kafanızı dinlendirmek istediğiniz bir devredesiniz. Kendinizle huzur içerisindeki karşı karşıya gelişiniz, kaynaklarınızı açık şekilde görmenize ve yapabileceklerinize karar vermenize yardımcı olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 23 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Aslan;

Bulunduğunuz atmosfer nedeniyle oluşan baskı, görüş ve düşüncelerini değiştirmene sebebiyet verebilir. Kendini açıkça ifade etmek istemeyebilir, gündelik programlarınızı uygulamada bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Kendinizi dinleyerek ilerleyen günlere çok daha sıcak ve samimi bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 23 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Başak;

Artık zamanı geldi, hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Bu girişiminiz için yakın çevrenizden, kardeş ve arkadaşlarınızdan maddi manevi destek alma şansınız olabilir. Ayrıca bugün düşüncelerinizde tutarlı, ifadelerinizde de etkileyici bir tavır sergileyebilirseniz hedeflerinize varmanız daha kolay olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 23 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Terazi;

Bugün ilgi alanlarını genişletiyorsun. Hayatını güzelleştirecek yeni uğraşlar arıyorsun kendine. Uzun zamandır aklında olan planlarını gerçekleştirebilirsin. Örneğin film gecesi yapmaya ne dersin? Bu dönemde ufak tefek değişimler gerçekleştirirken yalnız kalmak istemen oldukça normal. Sosyalleşmek senin için önemli olsa da, zaman zaman dinlenerek enerjini toparlamaya ihtiyaç duyuyorsun. Önemli bir uyarıyla bitireyim; hijyenine dikkat et ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma lütfen! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 23 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Akrep;

Bugün işyerindeki çalışmalarınız bir sınamadan geçecek. Kapasitenizi gösterebildiğiniz sürece endişelenmenize gerek yok. Özel hayatınızda da test ediliyorsunuz ve bu sefer kendi bakış açınızı savunmanız gerekecek. Bazı kararların verilmesi zor olsa da, gerçekte ulaşmak istediğinizin ne olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Her türlü sağlık sorununuzla dinlenerek başa çıkabilirsiniz. Hayat bir yarış değil – kazanmak için hep bu kadar sıkı savaşmanıza gerek yok. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 23 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yay;

Aşk hayatınız ile ilgili bazı kararlar aldınız ve bazı şeyleri bu kararlar doğrultusunda değiştirdiniz. Ne kadar olumlu sonuçlar aldınız bakın… Devam edin tabi ki ufak tefek aksaklıklar olacaktır. Ama siz doğru yoldasınız. Özellikle geçtiğimiz günlerde yaptığınız küçük değişiklik ile aldığınız olumlu sonucu unutmayın. Haydi sevmeye, aşka devam. Hayatınızı düzenlediğinizi zannedip aslında daha karmaşık hale getiriyor olabilirsiniz. Biraz sakin olun her şey oradan oraya bir şeyi taşımaktan temizlemekten ibaret değil. Zamanın geri sarılamayan bir şey olduğunu unutmadan biraz keyif alarak yaşamaya gayret edin…Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 23 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak;

İşler yolunda gidiyor ve maddi anlamda keyfiniz yerinde. Bütçenizi düzenlemekle ilgili çeşitli aksiyonlar alacaksınız. Çok konuşkan bir insan olmasanız da bugün kendinizi ifade etmekten oldukça keyif duyacaksınız. Partnerinizin size bugün bir sürprizi var. Biliyorsanız da belli etmeyin çünkü çok büyük bir özenle hazırladı. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 23 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Kova;

Kendini daha iyi hissedebilirsin. Vücudunun kuvvetini en iyi noktada kullanabilirsin. Kendini iyi hissetmen elini attığın konularda daha güzel sonuç ve çözümler elde etmene de vesile olacak bugün. Sevdiğin kişiyle önemli konularda konuşmak size iyi gelebilir. Canınızı sıkan konuları gündeme getirebilir ve bir çözüm arayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara dikkat ettikçe sıkıntıları geride bırakabileceksiniz. Masraflar yapılacaksa fikir birliği yapılmalı. Eğer birden fazla insanı ilgilendiren bir konu varsa herkesin bu konuda daha ciddi fikirler üretmesi gerekebilir. Bu konuda öncü olabilir ve nasıl bir masrafa girileceği hakkında fikirlerini dile getirebilirsin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 23 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Balık;

Yakın bir arkadaşınız ya da sevdiğiniz bir kişiyle birbirinizi daha iyi anladığınızı hissedebilirsiniz. Romantik durumlar ön planda ve engellerin yavaş yavaş ortadan kaldırıyorsunuz. Kendinizi gösterdiğinizde ortaya çıkan coşku ve heyecanı fark ediyor ve eğlenceli ruhunuzun dünyayı etkilemesine izin veriyorsunuz. Ciddi konuları bir kenara bırakın, eğlenmek ve daha sosyal olmak için zaman ve zihinsel alan yaratın. Bugün yeni bir şeyler yaratmak için ilham alabilirsiniz. Evinizin düzeninden bıkmış olabilirsiniz. Yeni bir kitaplık oluşturmaya karar verebilirsiniz. Veya başka bir marangozluk projesi üzerinde çalışabilirsiniz. Veya mobilyaları yeniden düzenlemeye ya da biraz boyamaya karar verebilirsiniz. Yaşam alanınızda daha iyi bir enerji akışı oluşturmak için istekli olacaksınız. İlhamınızın size yol göstermesine izin verin! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.