Günlük burç yorumları 23 Nisan Perşembe 2020

Günlük burç yorumları 23 Nisan 2020 Perşembe değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 23 Nisan Perşembe burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 23 Nisan 2020 Perşembe dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Koç;

İş ile ilgili alacağınız bir bilgi sayesinde kendinizi geliştirmenin mutluluğu içine gireceksiniz. Bunun değerini bilmelisiniz çünkü bu sayede içinden çıkamayacağınız bir sürü alanda rahatlıkla çözümleyici olacaksınız. Bugünlerde sizi dinlendirecek keyfinizi yerine getirecek faaliyetlere zaman ayırmalısınız. Ödemeleri unutmak size pahalıya mal oluyor, dikkat. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Boğa;

Gökyüzünde Ay’ın 28 günlük döngüsü var…Ve hep yeni, yeniden der hepimize bir gün ayırarak.Eşit davranır…Herkese bir gün verir. Şimdi ayın Yeni ay hali sana yansıyan. Varsın herkes dolunaya hazırlansın. Senin Güneş’in Ay’a kavuştu bir kere. Bak bakalım ruhun neler fısıldayacak sana. Sen bugün ruhundan beslenmeye bak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili İkizler;

Sabah saatlerinde sinirleriniz biraz gergin olabilir fakat bu durum öğlene doğru hafifleyecek. Öğlen kısa bir yürüyüş yapın ve geçmişi geçmişte bırakın. Her şey yoluna girecek. Maddi konularda olumlu gelişmeler yaşanılacak. Aşk enerjiniz de yüksek. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç;

Evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bugünlerde üşengeçlik etrafınızda dolanabilir bu yüzden egzersiz ve sağlıklı beslenmeyi ön planınıza koymanızda fayda var. Çevresel değişimlerden etkilenmemek elinizde değil. Ailenizle ilgili bir takım değişimler söz konusu. Evinizle ilgili yenilikler düşünebilirsiniz. Eşyalarınızın yerini değiştirme ve küçük tamiratlar gündeme gelecektir.. Yakın akrabalarınız ev değiştirebilirler.. Bugün aktivitelerinizi onlara göre yönlendireceksiniz. Özel olmayı başarıyorsunuz. Sorguladığın her konuda haklı olduğun bugün, yaşadıklarının ispatı olabilir. Sezgilerine de inanmalısın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Aslan;

Yeni insanlarla tanıştığınızda onlarla ilgili bir gelecek hayali kurmazsınız elbette. Ancak zaman geçtikçe insanlara alışır ve ileride beraber ne yapmak istediğinizle ilgilenmeye başlarsınız. Siz bunu biraz hızlı yapıyorsunuz. Yeni tanıştığınız insanları henüz tanımadan ileriye yönelik düşüncelere kapılıyorsunuz. Bunu yapmaya son vermeli ve hayal kırıklıklarından mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışmalısınız.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Başak;

Sevgili Başak; bugün geleceğe daha pozitif bakabilir; her yaşananın hayrına olduğunu düşünebilirsin. Gerek iş gerek özel yaşamında karşılaştığın fırsatları daha objektif değerlendirmeli, hemen heveslenerek düşünmeden risk almamalısın. Sosyal medya, yurtdışı ya da eğitim konularında farkındalığını artıran bir gelişme olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Terazi;

Bugün harika haberler alacaksınız. Bir yandan işinizle ilgili bir süredir beklediğiniz müjde bugün yarın kapınızı çalacak. Öte yandan en yakın arkadaşınız mutluluğa ilk adımı atma kararı verdi ve bunu ilk siz öğreneceksiniz. Onun heyecanını ve mutluluğunu siz de tüm kalbinizle paylaşıyorsunuz zaten. Bu çıkmayı düşündüğünüz tatili erteleseniz iyi olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Akrep;

23 Nisan Perşembe günü saat 05.25'te Uranüs ile kavuşum halinde gerçekleşecek olan Yeniay tam olarak karşıt alanında meydana geliyor. İkili ilişkilerine dikkat çekiyor. Ev, yuva, ailen ile ilgili konularda zorlanabilir ve birtakım kısıtlanmalara girebilirsin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Yay;

Sizin mevsiminiz yaz. Çiçekler açtıkça sizin de enerjiniz yükselmeye başlıyor. Neşeniz yerine geliyor. İş arkadaşlarınızla daha sıcak ilişkiler geliştirmeye başladınız bile. Bugünlerde sanatsal faaliyetlere zaman ayırmanız size daha da iyi gelecektir. Özellikle yeni insanlarla tanışmanız yeni heyecanlara olanak verebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak;

Bu hafta yeni teklifler alacaksınız. Aşk yeniden demeye başlıyorsunuz. Ama yine de karar vermeden iki kere düşünün. İş hayatınızdaki gelişmeler size başarı ve mutluluk getirebilir. Tamamlanması gereken işlerin üstesinden kolayca gelebileceğiniz bir gün sizi bekliyor. Sağlık problemlerine dikkat.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Kova;

Kafanızın içinde kopan fırtınaları dindirmek için ne yapmanız gerektiğini düşünüp duruyorsunuz. Dünyaya olan bakış açınızın değiştiğini sandığınız bu dönem içinde ciddi kararlar almamaya çalışmalısınız. Herkesin kendini karışık hissettiği dönemler olur, bu yüzden bu süreci en az zararla atlatmayı denemelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 23 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Balık;

Hedeflerinizi elde etmek için ekstra çaba göstermeniz gereken bir dönemin içindesiniz. Bu dönem içinde hedefinize ulaşmak için yeni işbirlikleri yapabilir, yükselmek adına asla yapmam dediğini şeyleri yapmak durumunda kalabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.