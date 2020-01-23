 Günlük burç yorumları 23 Ocak 2020 Nuray Sayarı | 23 Ocak 2020 Perşembe burç yorumları

Günlük burç yorumları 23 Ocak 2020 Nuray Sayarı, 23 Ocak 2020 Perşembe değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 OCAK 2020 NURAY SAYARI | 23 OCAK PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 23 Ocak Perşembe günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 23 Ocak 2020 Perşembe günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 23 OCAK 2020 PERŞEMBE

Sevgili Koç;

Bugün kariyerine ve geleceğine odaklanıyorsun. Rakiplerinin veya başarılarını kıskanan insanların oyunlarına gelmemek için kulaklarını tıkamalısın. Seni manipüle etmelerine ve olumsuz şeyler düşünmeni sağlamalarına izin verme! Diğer taraftan fikirlerin hızlı değişimler gösterebilir. Net bir karara varmak zorundaymışsın gibi hissetmene gerek yok.

Sevgili Koç; bugün gerçekleşebilecek gerginlikler gününe negatif enerji yayabilir. Üzerine daha fazla sorumluluk yüklemeye çalışan yönetici figüründeki insanlara ya da arkadaş grubundan bir kişiye karşı ani tepkiler vermen mümkün, dikkatli olmalısın.

Gün içinde uzun süredir görmediğin dostlarının çağrılarına dönüş yapabilirsin. Başarı grafiğinde de artış söz konusu.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 23 OCAK 2020 PERŞEMBE

Sevgili Boğa;

Bugün aile üyelerinin kalbini kazanabilirsiniz. Açık artırma tekliflerini veya kapalı teklifleri ertelemeye çalışın. İş adayları, mülakatlarda gecikmiş başarıyı yakalayabilirler. Tüm kritik konularda bol miktarda önlem almanızı öneririz. İş hayatı sizi zorlasa da ailenizle geçireceğiniz vakitler çok özel olabilir. Ve hatta aile bağlarının en güçlü olduğu zamanları yaşayabilirsiniz.

Enerjisel olarak kendinizi iyi hissedeceksiniz. Aslında zorlu bir gün. Hayatın her alanında garip bir zorlanma ve aksilikler söz konusu olabilir.

Ancak her şeye rağmen siz kendinizde mücadele gücü bulacaksınız. Yurt dışı, yükseköğrenim, inanç ve hukuksal konular gündeminizde olacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 23 OCAK 2020 PERŞEMBE

Sevgili İkizler;

Size sevilmeyi hak etmediğinizi düşündüren her ne ise bunun aslında içinizde bulunan duyguları ifade etme şeklinizdeki bazı öğrenilmiş hatalar nedeni ile olduğunu fark edeceksiniz bugün. Şimdi yeniden davranış biçiminizi şekillendirme zamanı…

Bazen aile ilgili olumsuz duygulara kapılabilirsiniz. Fakat Ailenizi seçemezsiniz. Onlar ile olan iletişiminiz ise sizleri olgunlaştırır. İnsanları oldukları gibi kabullenip sevmeyi öğreneceğiniz yer, ailedir. Ailenizdeki fertleri anlaşmazlıklarınız olsa dahi anlamaya gayret edin bu dönem. Unutmayın hayat ölümlü. Sonra bir çok insan gibi mutluluk anı özlemi duyup keşke yapmasaydım duyguları hissedebilirsiniz…

Özellikle kronik alerjik durumları olanlar için çok riskli bir dönem başladı. Özellikle bu dönemde kendinizi sakınmalısınız çünkü uzun sürebilecek bir rahatsızlık dönemi sizin için baş gösterebilir. Mümkün olduğunca ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor yoksa arka arkaya gelen rahatsızlıklar yaşam kalitenizi düşürebilir…

Tabi ki para önemli ama zaman daha önemli. Sürekli olarak para odaklı bakış açısı içerisinde olmanız içinde yaşadığınız an’ı hakkını vererek yaşamanıza engel oluyor olabilir. Biraz andan zevk almaya odaklanın. Kısa zamanda yaşayacağınız bazı olumsuzluklar size bunu gösterecek… Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 23 OCAK 2020 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç;

Bugün, yakın çevrenizle aranızda anlamsız bir gerginlik gözlenmekte. Davranışlarınızı biraz olsun gözden geçirmeye çalışmalısınız. Agresif hareketler sergilemeniz, çevrenizdeki insanlarla aranızın açılmasına neden olabilir. Sadece onların değil sizin de rahatsız hissedebileceğiniz anlar gündeme gelebilir. Bunların dışında, yaşamsal konularda kendinizi biraz yorgun hissedebilirsiniz. Hesaplamalarınızın dışında oluşan gelişmeleri de biraz daha ılımlı karşılamaya çalışın.

Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi biraz gergin hissedeceğiniz için ilişkinize tam olarak odaklanamayacaksınız ki bu da hisleriniz açısından sorun ve sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir. Birlikte olduğunuz kişi doğal olarak ilgi beklemekte. İç dünyanızda yaşadıklarınızı onunla paylaşmaktan kaçındığınız sürece rahat hissedemeyebilirsiniz.

İş ve kariyer hayatınızda bugün, sorumluluklarınız ve çalışmalarınız söz konusu olduğunda kendinizi biraz geriye çekebilirsiniz. Fiziksel olarak yorgun ve güçsüz hissedebileceğiniz bir gün. Gelişmeleri takip etmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Engellemeler ile karşılaştığınızda gerginliğiniz de üst seviyelere çıkabilir. Biraz dikkatli olmalısınız.

Bugün, maddi durumunuzu sarsabilecek durumla karşılaşabilirsiniz. Bütçenizi belirli bir seviyede tutmalısınız. Ayarlamalar konusunda eksiklik yaşayabileceğiniz bir gün. İhtimaller dahilinde ilerlemekten kaçınmalı, her şeyin daha net ve anlaşılabilir olmasını sağlamalısınız. Dikkatli olmanız gereken noktalar var. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 23 OCAK 2020 PERŞEMBE

Sevgili Aslan;

İşinizdeki başarınıza herkes gıpta ile bakıyor. Yeni ilişkilerle daha da yükseklere çıkabilirsiniz. Meslek hayatınızda size engel olan kimselere geçit vermeyin yeter. Sağlık, aile ya da evinizle ilgili konular önceliğiniz olabilir. Yakın çevrenizle ilişkilerinize sürekli eleştiri ile yaklaşmayıp daha hoşgörülü olmalısınız. Sonu belli olan şeyleri artık kabullenmelisiniz.

Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.

İşlerinizdeki yükseliş, çevreniz tarafından kıskanılıyor. Yükselişinize herkes gıpta ile bakıyor. Kariyerinizde size engel olanlara geçit vermeyin ve onları dinlemeyin. Sizi tuzağa çekmek istiyorlar. Yakın çevrenizle ilişkilerinize sürekli eleştiri ile yaklaşmayıp daha hoşgörülü olmalısınız. Sonu belli olan şeyleri artık kabullenmelisiniz. Aşk hayatınızda yalnızlıktan sıkıydınız. Bu aralar yeni birileriyle tanışabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 23 OCAK 2020 PERŞEMBE

Sevgili Başak;

Kendinizi keşfetmenin farkındalığı içinde olacaksınız. Uzun süredir gündemde olan istekleriniz için iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere yardım etme isteği içindesiniz ve yardımsever duygularla hareket edebilirsiniz. Bugün, sizinle karşıt düşünce içinde olanları kendi tarzınızla bertaraf edeceksiniz

Bugün kendinizi duygusal anlamda kısıtlanmış hissediyor ve duygularınızı istediğiniz gibi sergileyemiyorsunuz. Çok çeşitli düşüncelere sahip olmanıza rağmen, ahlaki konulara geleneksel değer yargısıyla yaklaşarak, sizi tanıyan bir çok kişiye olumlu örnek oluyor ve çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz.

İş hayatınız açısından oldukça yoğun bir gün geçireceksiniz. Elinizdeki işleri tamamlamaya çalışacak ve yeteneklerinizin gelişmesini sağlayan işlerle ilgileneceksiniz. Projelerinizin kabul göreceği bir dönemdesiniz. Kendinizi korumak düşüncesiyle gerçeklerden kaçmak istemeniz gerçekleri değiştirmiyor. Bir an önce gerçeklerle yüzleşmelisiniz. Bu, sizi konuları abartıcı özelliğinizle de tanıştıracak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 23 OCAK 2020 PERŞEMBE

Sevgili Terazi;

Politik güçlerinize bugün ihtiyaç duyulabilir. Nasıl arkadaşlar edinip insanları nasıl etkileyeceğinizi hep biliyordunuz. Mecbur kaldığınızda, rütbeli insanları etkileme konusunda hiçbir zorluk çekmiyorsunuz. Bugün bir çalışanın kaygıları konusunda yönetimle konuşmanız gerekebilir. Bu, ücret ve işyeri standartlarını içeren bir sendika sorunu olabilirr ya da birini kanatlarınızın altına alıp ona yardım etmeye karar verebilirsiniz.

Yaratıcı düşünceleriniz sizi ele geçirebilir. Hayata yeni bir bakış açısıyla bakmak için ilham alacaksınız. Birden evinizi yeniden dekore etmeye karar verebilirsiniz. Bazı yeni dekorasyonlar veya mobilyalar seçmenin tadını çıkarabilirsiniz. Belki de sanatsal bir proje üzerinde çalışmaya karar verebilirsiniz. Bir şarkı bestelemek, kısa bir hikaye yazmak veya biraz resim yapmakla eğlenebilirsiniz. Hayal gücünüzü ve oyun duygunuzu tam olarak ortaya çıkarmak için zaman ayırın.

Para ya da para kazanma fırsatı bugün beklenmedik ve tahmin edemediğiniz bir yerden gelebilir. Bu talih kuşu, bir şekilde eğitim, yayıncılık veya modern teknolojiyle ilgili olabilir. Günün bir kısmında buna inanamayıp şaşkınlık içinde ortalarda gezinebilirsiniz. Ama inanın, bu gerçek. Bulutların üzerinden inin ve bir an önce ne yapılacaksa yapın. Pişman olmayacaksınız!

Bugün partilemeye hazırsın! Gündelik bir arkadaş toplantısı söz konusu olabilir. Biralarınızı alın ve hep beraber şakalaşın, gülün, rahatlayın. Bazen gerçekten çok ciddi olabiliyorsun! İşte şimdi bütün o stresli düşünceleri kafandan atma zamanı. Arkadaşlarına başından geçenleri anlat. Aklından geçenleri bütünüyle dışa yansıt ki negatif enerjiden kurtul!Bugün sizin için harika bir gün ve eğlenceli sohbetlerden büyük keyif alacaksınız. Bugün gerçekleşecek olaylar son derece büyülü ve kendinizi yürürken gündüz düşleri kurar halde bulabilirsiniz. Mecbur kalmadıkça gerçeklikle bağ kurmaya çalışmayın. Olaylara yüzeysel ve eğlenceli bir açıdan yaklaşmak faydanıza olacaktır. Hayal dünyanızın tadını çıkarın ve diğerlerini de bu dünyaya davet etmekten çekinmeyin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 23 OCAK 2020 PERŞEMBE

Sevgili Akrep;

Bu aralar ilişkinize çok fazla zaman ayıramamış olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde partnerinizle birlikte keyifli zaman geçirebileceğiniz planlar yapmalısınız. Bu değişiklik iki tarafa da iyi gelecek, ilişkinizi güçlendirecektir.

Partnerinizle birlikte keyifli vakit geçireceğiniz ve zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız bir buluşma planlamak oldukça zor. Planlarınızı yaparken, partnerinizi tanıyor olmanız ve ilişkinizin gidişatının bilincinde olmanız kadar yaratıcı olmanız da

Kişisel zevklerinizde bir artış görülüyor ve bazı duygularınızı denetlemek zorunda kalabilirsiniz. Sistemli ve içine kapanık davranışlarınız yüzünden çevrenizde tepki yaratabilirsiniz. İstediğiniz konuları seçerek, bazı konuları kendinize ayırmak isteyişiniz sizin olağan parçanız hale geldi. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 23 OCAK 2020 PERŞEMBE

Sevgili Yay;

Uykunuzu almadığınız günler karar verme yeteneğiniz neredeyse sıfır, uyku düzeninize dikkat etmeniz gerekli. Gün içinde fazla yoruluyorsanız yaptığınız işi gözden geçirin size ağır gelen yükleri hafifletmek için arkadaşlarınızdan yardım isteyin yada çözmek için kendinize alternatif yollar arayın. Bugün yine uykusuz bir gün geçirecek ve sabahın erken saatlerinde bu dünyadan kaçmak isteyeceksiniz ama kaçış yolu yok, kahve içerek kendinize gelebilirsiniz. Gece uykularınızı kaçıran sorunlarınızı bir an önce çözmeniz gerek böyle giderse daha çok geceyi uykusuz çok sabahı da yorgun geçirebilirsiniz.

Yay burçları aşk hayatlarında beklenmedik gelişmeler yaşayabilirler. Özellikle yalnızsanız, sürpriz bir teklifle yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Bir birlikteliğiniz var ise ilişkiniz farklı bir yöne ilerleyebilir.

Bugün, içsel hesaplarınızın oldukça yüksek olduğu bir gün ve önce kendinizi yargılamaktan yola çıkacaksınız. Bugün, iletişim konusunda engel tanımıyorsunuz. Çevrenizde sabit fikirli olmakla suçlanabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi savunma gereği duyabilir ve ikili ilişkileriniz konusunda kendinize özgü davranışlar sergileyeceksiniz. Özgürlükçü tavırları yay burcu olarak sizi biraz daha törpülenmiş gibi gözüküyor. Bugünlerde alacağınız bazı haberler sizi mutlu edebilir. Y arın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 23 OCAK 2020 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak;

Eğer hala bir aileye sahip olacak kadar şanslıysanız, ebeveynleriniz bugün hayatınızda çok güçlü bir şekilde var olabilir. Eğer yakınlarda yaşıyorlarsa onları ziyaret edebilirsin. Onlarla akşam yemeği yemek ve en son haberleri paylaşmak için iyi bir zaman olabilir. Ya da daha uzakta yaşıyorlarsa onlarla telefonda konuşabilirsin. Şimdi seni özlüyor olabilirler, bu yüzden onları görmezden gelmeyin! Onlarla yeniden bağlantı kurmak için bazı espriler ve bazı komik hikayeler anlatın.

Mutsuz bir ail üyesiyle iletişim eksikliği sizi biraz üzmüş olabilir. Bu kişiyi rahatsız edecek bir şey yapıp yapmadığınızı bile merak edebilirsiniz. Büyük olasılıkla öyle bir şey yapmadınız. Bu gibi durumlarla başa çıkmanın en iyi yolu, sizinle iletişim kurmaları için cesaretlendirmek veya eğer kurmuyorlarsa da tekrar tekrar üstelememek. Hüzünlü ruh hali ikiniz için de geçerli olacak, bu yüzden sakin kalmaya çalışın.

Ufukta kariyer değişimleri olabilir. Olumlu bir gelişme olmasına karşın, değişime doğru giden olaylar yıkıcı görünebilir. İşvereniniz kepenk indirebilir ya da ofisiniz her gün gidip gelemeyeceğiniz kadar uzak bir yere taşınabilir. Burada altın kural, panik yapmamak olacak. Durumu kabullenin ve önünüze bakın. Uzun vadede, bu durumu yaşadığınıza şükredeceksiniz, çünkü başarı ve şans sizinle olacak.

Kişisel para konusuna biraz daha dikkat vermeniz gerekebilir. Çok yorucu bir süreç olabileceği için, pes edip yarına ertelemek isteyebilirsiniz. Bu tuzağa düşmeyin! Yarının bugünden bir farkı olmayacak. Paçaları sıvayın, odaklanın ve bu işi halledin. Bu durumu ele alış şekliniz gerçekten ilginizi çekecek. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 23 OCAK 2020 PERŞEMBE

Sevgili Kova;

Eğer uzlaşmanız gereken kişiler varsa, duygusal gerilimin doğru yönetilmesi şart olabilir. Evinizde bazı yenilikler yapmanız ya da iş hayatınızı ilgilendiren şansları destekleyecek adımlar atmanız gerekiyor olabilir. Bilinmeyen ya da alışılmadık şeyler sizi korkutmamalı. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Dolunay zamanları sonlanma ve sonuçlanma enerjileri içerir. Dolunayın Akrep’te olması nedeniyle 5 gün boyunca(aslında beş gün önce başladı), halı altına itilen veya görmezden gelinen konularla uğraşılması gerekebilir.

Ortaya çıkan gerçekler, gizli kapaklı ya da kötücül işler veya ele geçen bilgiler şaşırtıcı olabilir. Sezgilerin yükselmesi, fanatik fikir veya ideolojiler, abartılı harcamalar ya da maddi anlamda gerilime neden olan başlıklar söz konusu olabilir. Pireyi deve yapma ihtimali yüksek olduğu gibi, her burç kendisini ilgilendiren alanlarda güven ya da istikrar sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Dolunayın ülkemize ve burçlara etkilerini Cumartesi ve Pazar günleri daha detaylı şekilde ele almıştım. İnternet sayfamız hurriyetsosyalden ismiyle takibini yapabilirsiniz. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 23 OCAK 2020 PERŞEMBE

Sevgili Balık;

Yakında hedeflerinize biraz daha yakınlaşacaksınız. Uzaktaki sevdiklerinize karşı duyduğunuz özlem, önümüzdeki günlerde hasret gidermelerle hafifleyecek. Sıcakkanlı bir insansınız. Bu yanınız sizi kolay dost sahibi yapıyor. Bugün sevineceğiniz bir konuğunuz var. Onunla birlikte geleceğinize dair bazı planlar içine girebilirsiniz.

Aşk hayatınızda partnerinizle aranızda ortaya çıkabilecek çatışmalardan uzak durmalısınız. Olayların büyümesine imkan vermeyin. Kendinizi oldukça öfkeli hissetseniz bile sinirlerinize hakim olun ve hoşgörülü davranın. İşinizle ilgili oldukça önemli kararlar almak üzeresiniz.

İş alanınız biraz yorucu, ama mutlu bir ortam içinde olduğunuz için buna çok aldırmıyorsunuz. Yakında sevinçleriniz var. Bir arkadaşınızın iş alanı sizi çoktandır cezp ediyor. Birebir ilişkiler adına sizi kısıtlayan ve zorlayan konular üzerinde düşünmeniz gerek.

Para konularında oldukça ilkeli duruyorsunuz. Önünüzde nispi rahatlamalar var. Buna hakkınız olduğunu düşünürken, bununla ilgili çabalarınızın çok yeterli olduğu yanılgısına kapılmamalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 20 - 26 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.