 Günlük burç yorumları 24 Aralık 2019 Nuray Sayarı | 24 Aralık Salı burç yorumları

Günlük burç yorumları 24 Aralık 2019 Nuray Sayarı, 24 Aralık 2019 Salı değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 ARALIK 2019 NURAY SAYARI | 24 ARALIK SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 24 Aralık Salı günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 24 Aralık 2019 Salı günü dikkat etmeniz gerekenler...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 24 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Koç;

Sevgili Koç; güne pozitif ve iyimser bir ruh haliyle başlarken; geleceğe umutla bakabilirsin. Yurt dışı, yüksek eğitim veya yabancılarla alakalı işlerde hızlı geri dönüşler alabilir; orijinal ve farklı fikirlerini ortaya koyabilir ve savunabilirsin.

Fakat kontrolün dışında meydana gelebilecek engellerle karşılaşma ihtimalin de olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 24 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Boğa;

Gezegenler bugün size karşı iyi bir şekilde yerleştirilmemiş olabilir. Biriyle kılıç çekme, ciddi bir kişilik çatışmasına girme şansınız yüksek. Ondan daha iyi olmak zorundasınız. Aksi takdirde kendinize güveninizi yitirebilirsiniz.

Akşam arkadaşlarınızın tekliflerine açık olmanızı ve günün tüm yorgunluğunu tek başınıza değil, kalabalık içerisinde atmanızı öneririz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 24 ARALIK 2019 SALI

Sevgili İkizler;

Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün yaşanabilecek küçük kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Toprak ve emlak ile ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde aksamalar olabilir.

Akışta kalamaya özen göstermelisiniz. İç sesinize güvenirseniz, size doğru yolu gösterecektir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 24 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Yengeç;

Normalde alışık olduğunuzdan çok daha yüksek düzeyde bir enerji hissediyorsunuz. Ne yazık ki bu enerji her an şaşırtıcı bir şekilde patlayabilir.

Öfke, kibir veya saldırganlık şeklinde tezahür ederek, sizin için tatsız olabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden şimdilik elinizden geldiğince çatışmalardan kaçınmaya çalışın ve mümkün olduğunca uzlaşma yoluna gidin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 24 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Aslan;

Haftanın ikinci gününde, sahip olduğunuz değerlere sıkı sıkıya sarılacaksınız. Yaşamsal konularda kendinizi ön planda tutabileceğiniz bir gün sizi beklemekte. İçinizdeki huzuru artırmanızı sağlayacak etkiler alıyorsunuz.

Ayrıca, duygularınız açısından inişli çıkışlı haller ortaya koyma ihtimaliniz de var. Olumlu adımlar attığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini bilmelisiniz. Bencillikten uzak durmanız gereken bir gün. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 24 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Başak;

Birden çok gezegen, burcunuzun aşk ve sosyal hayat alanını etkileyen beşinci evinde toplanmış durumda. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, birlikte uzun sofralar kurmak için harika bir gün.

Sevdiklerinizi mutlu edebilmek ve kendi mutluluğunuzu pekiştirebilmek için, küçük sürprizler yapmaktan çekinmeyin. Uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı arayın, “seni seviyorum” deyin, ya da sarılın.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 24 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Terazi;

Gün içinde duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi çevreleyebilir. Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Banka işlerinizi halletmeniz için uygun zamanlar içindesiniz.

Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 24 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Akrep;

Finansal alanlarda iyimser bir tavırdasınız. Bu durum, aşırı harcama yapmanıza neden olabilir, aman dikkat! Akşam saatlerinde, duygularınıza teslim olup mantıklı davranmaktan uzaklaşabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 24 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Yay;

Bugün Ay tüm gün senin burcunda hareket ediyor olacak. Özgürlükçü, iyimser ve enerjik bir yapıdasın. Gökyüzünün enerjileri yaşadığın ortamdan memnun olman konusunda seni destekliyor olacak.

Her türlü olumsuzluğa karşı pozitif yaklaşıyor olacaksın.Akşam ise endişeli bir tavırda olmanı sağlayacak etkiler söz konusu. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 24 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Oğlak;

Haftanın ikinci gününe düşük enerjili başlayabilirsin. Bir süredir geçirdiğin zor zamanlardan dolayı mental ve fiziksel olarak yorgun hissediyor olabilirsin.

Bugün, ruhsal sıkıntılarından dolayı geçmek bilmeyen bir gün haline gelebilir senin için. Alacağın bir haberleri ise olumsuz yorumlamaya müsaitsin. Bu kadar karamsar olma! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 24 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Kova;

Çevrenizde gelişen problemli durumlar sizi de etkileyebilir. Bir şekilde sizden fayda sağlamaya çalışan, yanıltıcı veya aldatıcı kişilere de dikkat etmenizde fayda var. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Ev, aile, millet, ülke başlıklı konular ön planda bu hafta sonu. Duygusallık ve duyarlılık artıyor.

Her ne kadar hafta başında yazdığımız açıların etkisi sürse de, Ay’ın olumlu görünümleri, ikili ilişkilerimizde ve iş birliklerimizde uyumu daha rahat yakalayabileceğimiz, olumlu görüşmeler yapabileceğimiz bir günde olduğumuzu gösteriyor. Özellikle Cumartesiyi Pazar sabahına bağlayan saatlerde sevgi temalı ilişkiler veya aşk hayatı açısından oldukça güzel ve yeni şanslara işaret eden etkiler var. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 24 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Balık;

Birebir ilişkiler adına sizi kısıtlayan ve zorlayan konular üzerinde düşünmeniz gerek. Eşinizle olan iliişkinizde eleştirilere açık davranmalı ve ılımlı olmalısınız.

Bu sayede olumlu bir sonuç alabileceksiniz. Ortaklaşa konularda yeni anlaşmalar ve ortaklıklar gündeme gelebilir. Alacağınız teklifler üzerinde dururken, ve sizin kazançlı çıkmanız çok olası.

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.