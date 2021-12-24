Günlük burç yorumları 24 Aralık 2021 Cuma | Aslan hırsının kurbanı olma, Başak aceleci davranma!

Günlük burç yorumlarına göre 24 Aralık 2021 Cuma gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 24 ARALIK 2021 CUMA

Sevgili Koç; Bugün tam olarak 'ne yapıyorum ben?' sorgusunda olabilirsiniz. Kendinizi hedeflerinizden çok uzakta hissediyorsunuz. Yapmak istediklerinizle yaptıklarınız arasında uçurum varmış gibi hissetseniz de aslında amacınızı siz de bilmiyorsunuz. Bir boşlukta süzülüyormuş hissinden kurtulmanız için var olan durumunuza adapte olmalı ve şartları düzeltmeye çalışmalısınız. Ev ve aile hayatınızda bu düşünceleriniz sebebiyle bazı sıkıntılar yaşanabilir. Sizi ne iyi hissettirecekse o yönde ilerlemenizde fayda var. Gün içinde iç sesinize kulak verin. İstekleriniz doğrultusunda hareket edin.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 24 ARALIK 2021 CUMA

Sevgili Boğa; Bugünkü davranışlarınız etrafınızdaki kişilerin de size farklı tepki vermesine neden olabilir. Nedenini bulamadığınız bir gerginlik içerisinde olabilirsiniz. Bugün, yakın dostlarınızla sürekli olarak iletişim halinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerde dikkatli olmalısınız. Sert ve acımasız tavırlar sergilememeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda kuşku ve kuruntularınızdan bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Güvenmediğinizi partnerinize belli ettiğiniz sürece ilişkinizin istediğiniz şekilde ilerlemeyeceğini bilmelisiniz. Sorunlarınızı net bir şekilde anlatmalı ve çözümü için çaba sarf etmelisiniz. Beklenmedik sıkıntılarla karşılaştığınızda daha sabırlı olmalısınız.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 24 ARALIK 2021 CUMA

Sevgili İkizler; Bugün, kendinizi hem fiziksel hem zihinsel olarak toparlamak isteyeceksiniz. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Yeteri kadar dinlenebilirseniz enerjinizin artacağı günler yaşayacağınızı bilmelisiniz. İstenmeyen yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Dışarıdan sorumsuz gibi gözüküyorsunuz. Kendinizi olmadığınız biri gibi göstermekten vazgeçmelisiniz. Umursamaz tavırlarınız karşınızdakileri etkilediği kadar sizi de mutsuz ediyor. Böyle olmak istemediğiniz halde öyleymiş gibi davranmayı bırakmalısınız. Aşk hayatınızda fikirlerinizi partnerinize empoze etmeye çalışmamalısınız. Onun fikirlerine de saygı duyduğunuzu hissettirmeniz gerekiyor. İletişim konusunda daha dikkatli olmanız gereken bir gün!

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 24 ARALIK 2021 CUMA

Sevgili Yengeç; Kendinizi çok da iyi hissetmeyeceğiniz bir gündesiniz. Ufak tefek tersliklerle karşılaşabilirsiniz. Ancak bu terslikler karşısında göstereceğiniz tepkiyle ilerleyen saatlerde kendinizi biraz daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Sorgulayıcı tavırlarınız karşınızdaki kişileri sıkabilir. Şüphelerinize bir son vermeniz gerekiyor. Bugün iş hayatınızda kendinizi geri planda tutmak isteyebilirsiniz. Kötümser düşüncelerden uzaklaşmaya çalışın. Aşk hayatınızda adımlarınıza dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Rahat hareket etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Karşılaşabileceğiniz engellerin önüne geçmek için çabalamalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 24 ARALIK 2021 CUMA

Sevgili Aslan; Dikkatli olun; zira bugün kendinizi ileri doğru bir atım atma arzusuyla geri çekilmenin konforu arasında kalmış hissedebilirsiniz. Gereksiz hırslara kapılabileceğiniz bir gündesiniz. Aman dikkat, hırsınızın kurbanı olmayın! Bir yandan da çekingen hissedebilirsiniz. İçinize kapanık tavırlar ortaya koyabilirsiniz. Kişisel yaklaşımlarınızdaki dalgalanmalar gün içinde sizi ve çevrenizdekileri rahatsız edebilir. Etrafınızdaki kişilerin size olan güvenini böyle davranarak düşürebilirsiniz. Kendinizi sıkıntıda hissedebileceğiniz bugünden en az zararla çıkmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda kendinizi geriye çekebilir, ilişkinizden uzaklaşmanızın yollarını ayırabilirsiniz. Duygularınızdaki bu değişimden partnerinize bahsetmeniz gerekiyor!

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 24 ARALIK 2021 CUMA

Sevgili Başak: Var olan sorunlarınızı çözmek adına harekete geçeceğiniz bir gündesiniz. Karakterinizle ters düşebilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Değişim gösteren koşullara uyum sağlama konusunda aceleci olmamanız gerekiyor. Disiplinli bir şekilde ilerlediğiniz sürece hedeflerinize ulaşmakta zorluk yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Yavaş ve tutarlı adımlar atmanız gereken bir günde olduğunuzu bilmenizde fayda var. Aşk hayatınızda aktif enerjiler içerisinde olsanız da hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Para harcamaktan zevk alıyor olabilirsiniz ancak tutumlu olmanız gerektiğini bilmelisiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 24 ARALIK 2021 CUMA

Sevgili Terazi; Gözlerden uzak kalmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kendi halinize kalıp olanı biteni gözlemlemek istiyorsunuz. Etrafınızdaki kişiler tarafından kandırılıyormuş hissine kapılabilirsiniz. Biraz geriye çekilmek size kendinizi iyi hissettirecektir. Kendinizi duygusal olarak biraz toparlamaya çalışmalısınız. Hiç suçu olmayan kişileri üzebileceğiniz bir gündesiniz. Agresif tavırlar sergilememeye dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sakin ve yapıcı olmaya çalışın.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 24 ARALIK 2021 CUMA

Sevgili Akrep; Bugün, yakın çevrenizle kuracak olduğunuz iletişimlere dikkat etmeniz gerekiyor. Fikirlerinizi sözel olarak ifade ederken bazı sıkıntılar yaşayabilir, istemediğiniz cümleler kurabilirsiniz. Durumu toparlamak isterken iyice içinden çıkılamaz bir hal alabilirsiniz. Daha dengeli adım atmanız gereken bir gündesiniz. Aşk hayatınızda da daha dikkatli olmanız gerekiyor. Birlikte olduğunuz kişiyi geçiştiriyormuş gibi tavırlar sergilememelisiniz. Güven vermediğiniz sürece güven göremeyeceğinizi de bilmelisiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 24 ARALIK 2021 CUMA

Sevgili Yay; Beklenmedik gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. İncinebileceğiniz durumlar yaşanabilir. Bu yüzden daha geri planda kalmanız gerekiyor. Kişisel inancınız sayesinde umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Olumsuzluk yaşasanız da ilerlemek için içinizde gereken gücü hissedeceksiniz. Kendinizden emin tavırlarınız etrafınızdakilerin dikkatini çekecek. Bu nedenle düşman da kazanabileceğinizi unutmamalı ve etrafınızdakilere dikkat etmelisiniz. Herkese güvenip her şeyinizi anlatmamanızda fayda var. Sorumluluklarınızı yerine getirip beklemede kalmalısınız.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 24 ARALIK 2021 CUMA

Sevgili Oğlak; Sosyalleşeceğiniz bir gündesiniz. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamayı başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çabalamalısınız. Ters davranışlarınızın ilişkinize zarar vereceğini unutmamalısınız. Mutluluğa ve huzura bu kadar yakınken durduk yere sorun çıkarmamanızda fayda var. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 24 ARALIK 2021 CUMA

Sevgili Kova; Bugün, var olan sorunlarınıza ve sıkıntılarınıza çevrenizde destek verecek insanlar olacak. Bu da yalnız olmadığınızı kanıtlayacak ve kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Yaşamsal zorlukları geride bırakmak için gerekeni yapmalısınız. Olumsuza odaklanmamalı daima hedefleriniz doğrultusunda ilerlemelisiniz. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. Aşk hayatınızda kendinizden ödün vermeyi bırakmalısınız. Siz kendinizi değerli görmediğiniz takdirde kimseden bir değer göremeyeceğinizi de unutmamalısınız!

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 24 ARALIK 2021 CUMA

Sevgili Balık; Duygularını ifade etmek sizin için bazen zor olabiliyor. Huzurlu bir yapınız var, bu yüzden işler yolunda gitmediği anlarda bile sakinliğiniz sayesinde durumlar çıkmaza girmiyor. Bugün de o anlardan birini yaşayacaksınız. Yaşamsal konularda huzurunuzu bozabilecek her ne varsa ondan biraz olsun uzaklaşmak zorundasınız. Kendinizi toparlamak için harekete geçmeniz gereken bir gün. Tersliklerin son bulması için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Tavırlarınızın her konuda belirleyici olabileceği bir gündesiniz. Finansal olarak güçlendiğinizi hissedebileceğiniz bir gündesiniz.