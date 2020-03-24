Günlük burç yorumları 24 Mart Salı 2020

Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 MART 2020 SALI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 24 Mart Salı günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 24 Mart 2020 Salı günü dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 24 MART 2020 SALI

Sevgili Koç;

Fikirlerinize ve planlarınıza yeni bir hız kazandırabilmek ve canlılık katmak için her fırsatı en iyi şekilde değerlendirin. Arkadaşlarınızla veya meslektaşlarınızla yapacağınız sohbetler veya dış görünümünüzde yapacağınız bir değişikliğin faydası olabilir. Size sunulan yeni fikirlere ve deneyimlere açık olun, ama sizi asıl yolunuzdan fazla uzaklaştırmalarına da izin vermeyin. Kendinize sadık kalın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 24 MART 2020 SALI

Sevgili Boğa;

Haftanın ikinci gününde, kişisel çekim gücünüzün üst seviyelere ulaşacak olması, etrafınızda bulunan insanları etkileme şansınızın üst seviyelere çıkmasını sağlayabilir. Davranışlarınızdaki kibarlıktan sayesinde insaların sizi anlamasını kolaylaştıracaksınız. Kişisel yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeniz, her şeyin daha da kolaylaşmasını sağlayabilir. Ayrıca, kişisel dalgalanmaların da önüne geçmelisiniz. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyi el üstünde tutacak olsanız da aranızda ufak tefek sorunlar meydana gelebilir. Sahiplenme ve koruma içgüdünüzün yoğunluk gösterebileceği bugün içerisinde biraz daha tutarlı olmaya çalışmalısınız. Birlikteliğinizi sağlamlaştırmaya ihtiyacınız var. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 24 MART 2020 SALI

Sevgili İkizler;

Etrafınızda yaşanan olaylarla ilgili farklı düşünceler üretmenizin gereği yok. Bazı insanlar farklı gözükse de, temelde ihtiyaçların aynı olması herkesi bir araya topluyor. Etrafınızdakileri sorgulamadan önce, kendi şartlarınızı bir gözden geçirin. Arkadaşlarınız arasında farklı bir yere sahipsiniz ve bu yerinizi devamlı korumayı başarıyorsunuz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 24 MART 2020 SALI

Sevgili Yengeç;

Bugün sizin için çok iyi bir gün olmayacak diyebiliriz. Günün ilk saatlerinde bir telefon alacaksınız. Bu telefon ya ilişkiniz ya da sağlığınız konusunda olacaktır. Ve hiç iyi haberler almayacaksınız. Her iki durumda da öncelikli olarak kendi sağlığınızı düşünmeniz çok önemli olacak. Kendinizi sakinleştirmeli ve sonra çevrenizdekilerle durumu paylaşmalısınız. Geçmişte yaşadıklarınızı artık geride bırakma zamanı geldi. Onlara takılı kaldıkça daha çok dibe batıyorsunuz. Yeni başlangıçlar yapmalısınız. Çalışma hayatınızda bazı haksızlıklar yaşıyorsunuz. Hem kendiniz hem de arkadaşlarınız için bunu dile getirseniz çok iyi olacak. Kimseden çekinmeyin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 24 MART 2020 SALI

Sevgili Aslan;

Bugün, ruh eşiniz size hoş sürprizler sunabilir veya talep edebilir. İş ortaklarınız iyi haberler getirebilir. Geçmiş hatalarınızın sorumluluğunu üstlenin ve gelecek günler için planlar yapın. Sevdiklerinizden tavsiyeler alma konusunda çekimser olmayın. Muhakkak size katacakları değerler vardır. Akşamları sevgilinizle kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 24 MART 2020 SALI

Sevgili Başak;

Ay burcunuzda ilerlerken, karşı tarafın isteklerini değerlendirme konusunda acele etmemelisiniz. Önünüze farklı fırsatların çıkması söz konusu. Bugün süregelen ilişkileri olanlar için, sürpriz gelişmeler olabilir. İlişkilerinin başında olanlar için, karşı tarafın ani fikir değişimlerine karşı temkinli ve hazırlıklı olmalıdırlar. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020





GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 24 MART 2020 SALI

Sevgili Terazi;

Çok keyif alacağınız hareketli bir Pazar günü sizleri bekliyor. Bir kere çok güzelsiniz. Siz fark etseniz de etmesiniz de insanları sizi ve güzel enerjinizi fark ediyorlar. Romantik konularda biraz hayal kırıklığına uğramış, kendi kendinizi kandırmış olabilirsiniz. Olmasını istediğinizi hedeften çıkartın. O size eninde sonunda gelecek. Bu arada elinizdeki fırsatlarla ilgilenebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 24 MART 2020 SALI

Sevgili Akrep;

Amaçlarınıza uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir gün. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz. Duygularınızın size yönlendireceği yeni konulara ilgi duymanıza rağmen, önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz.. Enerjinizi dengelemelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 24 MART 2020 SALI

Sevgili Yay;

Bugün yaratıcılığını ön plana çıkarıyorsun. Rutin düzeninden sıyrılarak yeni fikirler üretebilir, yeni hobiler edinebilirsin. İlgi alanlarını keşfetmek veya genişletmek adına şanslı bir zamandasın. Enerjini atarak mutlu olmanın yollarını bulmak ise sana kalmış. Uğraşlarını evinde de sürdürebileceğini biliyorsun, bu yüzden evde kalmaya devam et lütfen! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 24 MART 2020 SALI

Sevgili Oğlak;

Her zaman kolaylıkla işleyen bir şeyler bugün seni zorlayabilir. Bu konularda olumlu kalman gerekecek. Bir şeylerin yavaşlaması sinirini bozmamalı. Kendini oluruna bırakmalı ve günle uyumlu gitmelisin. Hoşlandığın kişiye kendini ifade etmek zorlaşabilir. Ona karşı hislerini bir türlü dile getiremeyebilirsin. Bu konuda kendine zaman vermek ve doğru kelimelerin gelmesini beklemek seni üzmemeli. Aceleyle hareket edip pişman olmadan önce kafanı toparlamalısın. Kendi işini kendin görmek sana daha iyi paralar getirebilir bugün. Kendi heveslerine etrafından ortak aramamalı kendi işini kendin görmelisin. Bazı şeyleri bir başına halletmen daha kıymetli olmasını sağlayabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 24 MART 2020 SALI

Sevgili Kova;

Son zamanlarda oldukça yoğun geçen hayatınız kendinize vakit ayırmanıza imkan vermiyor. Maddi anlamda oldukça sıkışsanız da, sizin sağlığınızdan daha önemli değil. Bu konuyu göz ardı etmeden işinize odaklanmalısınız. Eşiniz veya sevgiliniz de aynı sorundan sizden oldukça şikayetçi. İkili ilişkilerimizin daha iyi olabilmesi için bu konuları göz ardı etmemelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 24 MART 2020 SALI

Sevgili Balık;

Çalışmalarınızı ve hayattan beklentilerinizi bu yönde kurgulamak zorundasınız. Zira yaşadığınız hayal kırıklıkları uzun bir süre hayata tutunama konusunda zorlanmanıza neden oluyor. ilgi alanlarınıza bir yenisi katabilir size pozitif enerjiler verecek doğasal güçler empoze eden işlerle uğraşabilirsiniz. Bugünlerde yoga yapmak yada ruhunuzu arındıracak başka spor dalları üzerinde araştırmalar yapabilirsiniz. Arkadaş olarak gördüğünüz be bu nedenle sıcak davrandığınız insanlar tarafından hoşunuza gitmeyen baskılara maruz kalabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıya görüşmek üzere...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.