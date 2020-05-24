Günlük burç yorumları 24 Mayıs Pazar 2020 | Bugün burçlar ne diyor?

Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 MAYIS 2020 PAZAR

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 24 Mayıs Pazar burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 24 Mayıs 2020 Pazar dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 24 MAYIS 2020 PAZAR

Sevgili Koç;

Fikirleriniz veya iş hayatınız bir şekilde sınavdan geçirileceği için bu durumun iyiye gitmemesi halinde suçu başka birisinin üzerine atmaya çalışabilirsiniz. Fakat bunu yapmak yerine uyanık ve sabırlı davrandığınız takdirde bu zor süreci kalıcı bir hasara uğramadan atlatmakla kalmayıp, olaylardan kendinize ders bile çıkarabilirsiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 24 MAYIS 2020 PAZAR

Sevgili Boğa;

Yaratıcı fikirlerinizi yalnızca kendinize saklayıp başkaları ile paylaşmamaktan artık vazgeçmelisiniz. Bunları çevrenizdeki insanlarla paylaştığınız takdirde güçlerinizi birleştirip daha güzel işler ortaya çıkarmanız kuvvetle muhtemel.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 24 MAYIS 2020 PAZAR

Sevgili İkizler;

Yeni girişimlerde bulunmak için cesaret göstermelisiniz. Başarısız olmaktan korkmamalısınız. Bunu yapmanız kendi öz saygınız için oldukça önemli.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 24 MAYIS 2020 PAZAR

Sevgili Yengeç;

Zor durumda olanlara ya da kötü durumda olduğunu düşündüğünüz kişilere yardım, destek ve hizmet duygunuzun yüksek olduğu bir gün olabilir, hayır ve bağış işlerinde bulunabilirsiniz. Mistik ve spiritüel yönünüz güçlü olabilir, manevi konuların içinde bulunabilirsiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 24 MAYIS 2020 PAZAR

Sevgili Aslan;

Sosyalleşmek için can attığınız bir gün olacak. Birçok arkadaşınızla görüşme gerçekleştirebilir, onlarla geleceğe yönelik fikir ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz, fakat fazla ısrarcı davranmaktan kaçınmalısınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 24 MAYIS 2020 PAZAR

Sevgili Başak;

Bugün kendi içinize çekilip aklınızdan geçenleri, düşünceleri bir deftere aktarmak sizin için meditasyon gibi olabilir. Bunu yapmanız halinde rahatladığınızı hissedeceksiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 24 MAYIS 2020 PAZAR

Sevgili Terazi;

Yaratıcı yönünüz bugün tekrar ortaya çıkabilir. Elinizi attığınız her şeye adeta bir sihirli değnekle dokunacaksınız.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 24 MAYIS 2020 PAZAR

Sevgili Akrep;

Güçlü kişiler ile mücadeleci yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ortak işler, paralar, vergi ve mirasa ilişkin konular ile uğraşmak durumunda olabilirsiniz. Bu durumda dikkat ve konsantrasyon gücünüzü iyi kullanmalısınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 24 MAYIS 2020 PAZAR

Sevgili Yay;

Mesajlaşırken üslubunuza oldukça dikkat etmelisiniz. Normalde yanlış anlaşılmayacak konular dijital ortamlarda huzursuzluğa yol açabilir.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 24 MAYIS 2020 PAZAR

Sevgili Oğlak;

Bugün, paranızı neye harcadığınıza dikkat etmelisiniz. Kredi kartı borçlarınızı kapatmayı ertelememelisiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 24 MAYIS 2020 PAZAR

Sevgili Kova;

Eğer hayatınızda belirsizlikler varsa, bunları netleştirmek ve yaşamınızı daha istikrarlı bir çerçeveye oturtmak için doğru zamandasınız. Hiçbir yeni engelle karşılaşmayacağınız gibi, insanlar sözünüzü dinleyecek ve size saygı gösterecek. Şimdi düzene sokacağınız konular, ileride yıldızların bu denli elverişli olmayacağı zamanlarda da rahat etmenizi sağlayacak. Kendinizden son derece emin olma eğilimindesiniz, ama bu konuda biraz ölçülü davranmalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 24 MAYIS 2020 PAZAR

Sevgili Balık;

Bazı işlerinizi erteleyip kendinize vakit ayırmanız ruh sağlığınız için daha iyi olacaktır. Yenilendiğinizi hissedeceksiniz.

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.