 Günlük burç yorumları 25 Aralık 2019 Nuray Sayarı | 25 Aralık Çarşamba burç yorumları

Günlük burç yorumları 25 Aralık 2019 Nuray Sayarı, 25 Aralık 2019 Çarşamba değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 ARALIK 2019 NURAY SAYARI | 25 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 25 Aralık Çarşamba günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 25 Aralık 2019 Çarşamba günü dikkat etmeniz gerekenler...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç;

Bugün kararsız kalacağınız bir gün olabilir. Bu durum tek başına çok kötü olmasa da spekülasyonlara yol açabilir. Kararlı olmaya çalışın ancak doğru kararı almak için tüm ayrıntıları gözden geçirdiğinize emin olun.

Ayrıca, aşk ve ilişkilerde sert tahminler yapmamaya dikkat edin. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan yollara girebilirsiniz! Son pişmanlık fayda vermeyecektir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa;

Ruhsal ve bedensel açıdan kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Şimdiye dek hep ertelemiş olduğunuz o zor kararları almak için en uygun zamandasınız. Kendinize bir gün ayırın ve meseleyi tüm artıları ve eksileriyle, son bir kez iyice tartın. T

akıldığınız son ayrıntıları da netleştirdikten sonra, kararınızı verin. Verdiğiniz kararın arkasında durun ve bir daha da sorgulamayın. Kararınız doğru olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler;

Ciddi ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik evinizde meydana gelen Ay ve Merkür kavuşumu bugün ilişkilerinizde iletişim temasını ön plana çıkarıyor.

Eşinizle veya partnerinizle vakit geçirebilir, onların duygusal ihtiyaçlarıyla ilgilenebilirsiniz. Varsa iş ortaklarınızla olan ilişkileriniz bugün önem kazanacaktır. Başkalarıyla etkileşim içinde olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunuz bugün yalnız kalmamaya çalışın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç;

Sevgili Yengeç; şu ara engellerin ne olursa olsun ilerlemek için motivasyonun yüksek. Hayatında uygulamak istediğin özgün ve yaratıcı girişimlerden korkmayacak, sınırlarının ötesine geçmeyi hedefleyeceksin.

Planların ve ideallerine uygun, koşulların çok daha iyi olduğu bir teklif alabilirsin. Bugün bazı sürpriz ve güçlü destekler seninle olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan;

Hayatına geniş bir bakış açısıyla bakıyor ve olağan şartlarını değerlendiriyorsun. Kendine yeni gelecek hedefleri koymak için ise uygun bir zaman. İçsel huzurunu sağlıyorsun.

Fakat bugün insanları eleştirirken dozunu kaçırmamaya dikkat etmelisin. Hatta fikrinin sorulmadığı yerlerde eleştiride bulunmaktan kaçınmalısın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak;

Yaşadığın alanla ilgili konularda cesur kararlar verme durumun söz konusu olabilir. Sabırsızlığını ailendeki bireylere de yansıtıyorsun.

Özel ilişkilerinde yarınki tutulmanın etkisiyle bazı zorluklar yaşayabilirsin bugün ancak duygusal iletişimin hayli yüksek. Konuşmadan da derdini karşındakine anlatabileceksin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi;

Bugünlerde eskisine oranla daha bir duygulu ve alıngansınız. İş hayatınızda da özel hayatınızda da en küçük şeyde bile kırılganlığınız artıyor. Bugün, partnerinizden ve birlikteliğinizden fazla şey bekliyorsunuz.

Karşı tarafa bu kadar fazla yüklenmemelisiniz. Olayların gidiş yönünde sizi aşan problemler olabilir. Her zamanki gibi güçlü mantığınız işe yarayacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

Haftanın üçüncü gününde, iletişimle ilgili konuları ve ikili ilişkileri tekrar gözden geçirme isteğinizin ağır basacağını bilmelisiniz. Her iki konuda da sorun yaşamadığınızı düşünüyor olsanız da aslında kendinizi çok rahat hissedemeyeceksiniz.

Son zamanlarda arkadaş çevrenizde yaşadığınız gelişmeler, kendi iç dünyanıza çekilmenize neden olabilir. Yaklaşık bir haftadır yaşadıklarınızı bugün içerisinde masaya yatırma isteğiniz ve arzunuz var. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay;

İnternet ve sosyal medya da yaşadığınız problemler canınızı biraz sıkabilir. Kesinlikle eleştiriye açık olmadığınızı biliyoruz. Ama bu sıralar biraz eleştirilebilirsiniz. Partnerinizle aranızda bazı sorunlar olabilir. Biraz alttan almaya çalışın. Yeni yerler keşfedin ve mutlaka gidin gezin. Artık evde oturmaktan sıkıldınız. Bundan ötürü aranızda tartışmalar başladı.

Sağlık konusunda yaşadığınız problemler bitti. Artık kendinize biraz daha dikkat edersiniz. İnce giyinmemeye özen gösterin. Çevrenize önem verdiğiniz kadar kendinize de önem verin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir.

Kabullenme içine girebilirsiniz. Gündelik kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova;

Sizi bazı tartışmaların içerisine çekmek isteyen kişiler olabilir. Ne yaparsanız yapın, ama tartışmalara dahil olmayın. Sizi bekleyen daha önemli iş ve sorumluluklarınız var. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Yengeç burcunda meydana gelen yeni ay, yaşadığımız yer, ailemiz, evimiz veya ülkemizle ilgili konularda yeni bir sürece veya yapılacak yeniliklere işaret ediyor. Ailemizi veya evimizi ilgilendiren konularda mücadeleci bir tavır sergilememiz ve yeni bir sayfa açmamız gerekebilir. Duyguları gizlemek zor olacaktır.

Konuşulmadık şey kalmayabilir, ama aile ve ev her şeydir ve her şeye değer. Dolayısıyla, ses tonumuza dikkat etmemizde ve kelimelerimizi dikkatli kullanmamızda fayda var. Ses ayarı yeni bir sayfa açmada kilit rol oynayabilir. Artı olarak, bu başlıklarda ortaya çıkabilecek haberleri veya elimize geçecek bilgileri doğru değerlendirmemizde yarar var. Ancak, dün yazıya döktüğüm, ani gelişmeleri, fikir ayrılıklarını, plan değişikliklerini, öfkeli çıkışları, saldırgan kişi, grup veya ülkeleri ön plana taşıyan etkiler de devam ediyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık;

Ekonomik anlamda sizi sıkıştıran şartlara dikkat. Beklediğiniz destekler sizi tatmin etmeyecek hatta yeni sorumluluklar getirecektir. Yeteneklerinizi geliştirdiğiniz bu dönem daha alternatif yollar deneyebilirsiniz.

Çalışma hayatınızda destek göreceğiniz etkiler sizi harekete geçirebilir. Yine bugün keyif alacağınız harcamalar olacaktır. Ölçülü olmanızda fayda var. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.