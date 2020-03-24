Günlük burç yorumları 25 Mart Çarşamba 2020

Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 MART 2020 ÇARŞAMBA

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 25 Mart Çarşamba burçyorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 25 Mart 2020 Çarşamba dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 25 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç;

İşinizdeki başarı aşk hayatınıza da yansıyor. Aşk hayatınızın yolunda gidiyor olması ve sevdiğiniz kişiyle yakaladığınız uyum sayesinde kendinizi zorluklardan sıyırabildiğinizi hissediyorsunuz. Hayattaki zorlayıcı etkiler sizi ne denli yorarsa yorsun bir şekilde bunun üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Çünkü çözümün maddiyatta değil maneviyatta olduğunu hiç unutmuyorsunuz.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 25 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa;

“Eş”li davetlere katılmak istemiyor musun? Ya da çok mu “eşşiz” hissediyorsun kendini. Bu aralar geriliyorsun biraz. Nedenini bilemediğin bir gerginlik içinde. Bilinmezlik, önünü görememe hali belki de seni bu açmaza sürükleyen… Kaçınılmaz olarak da tüm bu gergin enerjiyi eşine yansıtıyorsun. Ya da bir diğer yönüyle bu gerginlikleri, belirsizlikleri tek başına yaşamaktan, hayatı tek başına omuzlamaktan yoruldun. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 25 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler;

Partneriniz davranışlarınızı anlamakta güçlük çekiyor. Biraz daha açık konuşmalı ve gizemli davranma yöntemlerinden kaçınmalısınız. İş konusunda sorunlu günler yaşıyor ve bunu biraz daha dikkate almanızda fayda var. Çevrenizdeki kişilerin ve özellikle de aile fertlerinizin yaptığı uyarıları daha fazla dinlemeli ve buna bağlı olarak bir yol haritası oluşturmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 25 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç;

Bugün partnerinizden gelecek güzel bir jestle oldukça mutlu olabilirsiniz. İlişkinizin güçleneceği birbirinize olan sevginin yoğunlaşarak artacağı özel bir süreç başlıyor. Bugün işinizde planlama yapmak için iyi bir gün. Yeni projeler için hazırlıklı olmanız sizi farklı kılacaktır. Ödemeler konusunda sıkıntılar giderek azalıyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 25 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan;

Aile ile olan ilişkilerin ön planda olacak. İçinde bulunduğunuz olumsuz koşullar sizi fazlasıyla duygusal biri haline getirebilir. Böyle olduğu zaman ancak ailenizin yanında duyduğunuz huzur sizi kendinize getirebiliyor. Onlarla birlikte olduğunuzda güven duygusunu içinizde hissediyorsunuz. İşle ilgili vereceğiniz kararların doğru olup olmayacağı konusundaki endişelerinizden kaynaklı, ilerleme konusunda sıkıntı çekiyorsunuz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 25 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak;

İlişki yaşamak istediğiniz insana yada ilişki içerisinde olduğunuz kişiye hissettiklerinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bugün bu durum daha da karmaşık bir hal alabilir ve duygularınızı içinizde tutmakta yada doğru cümleleri kullanmakta zorlanabilirsiniz. Farklı olmak isteği kafanızı karıştırıp daha isteğinizden uzak duygularınızla örtüşmeyen cümleler kurdurabilir. Daha basit olmaya çalışın. Basit cümleler ile duygularınızı daha rahat anlatırsınız. Dürüst ve basit bir dille anlatırsanız istediğinizi ifade ettiğiniz şartlarda alacağınız cevap olumlu da olsa olumsuz da olsa sizin için iyi olan sonucu size getirecektir. Manevi görünen bir durum size maddi anlamda büyük kazançlar sağlayacak kişiler ile ilişkilerinizi sıcak tutun. Beklemediğiniz 2 taraflı olumlu bir durumun eşiğindesiniz. Bu çok olumlu durum ailenizden mi yoksa parasal kaynak olan yerden mi gelecek bilmiyoruz ama merak etmeyin, kesinlikle gelecek. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020



GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 25 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi;

Aşk hayatınızda yеni dеnеyimlеr yaşamak istiyorsanız partnеrinizi alıp daha öncе gitmеdiğiniz yеrlеrе doğru yol almalısınız. İş konusunda bеcеrilеrinizi kanıtlıyor vе bunun mеyvеlеrini dе hеr gеçеn gün daha fazla yеmеyе dеvam еdеcеksiniz. Çalışkanlığınız üstlеriniz tarafından görülüyor. Yaptıklarınızı insanların gözünün içinе sokmaya çalışmanıza gеrеk yok. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 25 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

Bugün her şeyin bir sebepten dolayı ateşlenebileceği günlerden biri. Toplama hattına katılmak (veya çapraz), dilekçeyi imzalamak veya broşürleri geçmek için her yabancıya vermek isteyeceksiniz. Sebebinizin amacını daha da ileri götürmek için bir tür eylemde bulunmak bugün sizin için önemli olacak ancak başkalarının bandwagonlarına atlamaktan önce tüm gerçekleri almaya dikkat edin. Tam olarak neyi desteklediğini bilin. Çevreniz bugün yoğun. Belki de bir tür kamusalsosyal, politik veya insani bir toplantı gerçekleşiyor olabilir. Bir kaç arkadaşınız orada olacak ve merak ettiğiniz için siz de sevgilinizle katılabilirsiniz. Bir süreliğine oradan ayrılmayın. Bir şeyler öğrenebilir ve sizin için çok anlamlı olabilecek bir sebep keşfedebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 25 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay;

Bugün her zamanki düzeninizde bir değişiklik yaşayabilirsiniz. Ortamınızda bir şeylerin değişmesi muhtemel. Ya da diğer insanların bir şey için bilgisayarınızı kullanmaları gerektiğini görebilirsiniz. Büyük olasılıkla gününüzün biraz altüst olduğunu fark edeceksiniz. Aksayan işleri halletmek için programınızda fazladan yer açmanız gerekebilir. Esnek olup pozitif bir tutum benimsemeyi başarabilirseniz, merak etmeyin, iyi iş çıkaracaksınız! Yeni bir hobi edinmeye karar verebilirsiniz. Siz farklı ilgi alanları olan çok meraklı bir insansınız. Her zaman yeni beceriler öğrenip ustalaşmayı seviyorsunuz, özellikle sıra dışı işlerde. Örneğin, benzersiz kelebekleri toplamaktan zevk alabilirsiniz. Ya da nadir bulunan Portekiz şaraplarında uzmanlaşmak ilginizi çekebilir. Henüz keşfetmediğiniz bir uzmanlık alanı var. Öyleyse kim tutar sizi! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 25 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Son zamanlarda partneriniz çok gergin. Kendi sorunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı sizi suçlar tavırlar sergileyebilir, anlayışlı davranın. Bugün işinizle ilgili konularda aynı anda birden fazla konuyu yönetebilme isteğiniz başınızı ağrıtabilir dikkatli olun ve yapabileceğinizden fazla yükün altına girmeyin. Romatizmalarınız bu aralar sizi üzebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 25 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova;

Bu hafta sonu işinizle ilgili kimi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Mesleğinizdeki konumunuzla ilgili kafanızı kurcalayan ne varsa bugün onları çözmek için kendinize zaman ayırın. Kendinizi insanların düşüncelerine göre şekillendirmiyorsunuz ancak insanlar üzerinde bıraktığınız etkiyi fazlasıyla önemsiyorsunuz. Rahat olun bıraktığınız etki çok olumlu, sizi bunun strese sokmasına izin vermeyin. Bu arada parasal anlamda kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir gündesiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 25 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık;

Gelişen olaylar mevcut olan sıkıntılı süreci hafifleterek daha sağlıklı ve yerinde kararlar alabilmenizi sağlayabilir. Parasal konularda olumlu gelişmeler var. Özel yaşamınız da ise karşı cinsin yoğun ilgisini görmezden geliyor, gelerek size olan duygularını ifade etmelerine müsaade etmiyorsunuz. Oysa bu yaşanabilecek mutluluğu elinizden tersiyle itmiş anlamına da geliyor. Yarın yeni burç yorumlarıya görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.