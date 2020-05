Günlük burç yorumları 25 Mayıs Pazartesi 2020

Günlük burç yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 MAYIS 2020 PAZARTESİ

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 25 Mayıs Pazartesi burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 25 Mayıs 2020 Pazartesi dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 25 MAYIS 2020 PAZARTESİ

Sevgili Koç;

Bugünlerde partneriniz tarafından özgürlüğünüzün biraz kısıtlanmış olduğunu hissedebilirsiniz. Bu sorunu oturup çözüme kavuşturmanız ikiniz adına iyi bir karar olacaktır. İşinizin yoğunluğu gün gittikçe artmakta fakat çok kısa sürede toparlayacağınızı görüyorum. Aileniz onları çok sık görmediğiniz için size biraz kırgın olabilir. Şu sıralar kilo alımına dikkat etmelisiniz Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 25 MAYIS 2020 PAZARTESİ

Sevgili Boğa;

Maddi konulardaki kararsızlıklarınız, ortaya çıkan belirsiz durumlar ve ne yapacağınızı bilememek bugün sizin için biraz daha yorucu olabilir. Özellikle duygusal anlamda yorucu bir gün geçirebilirsiniz. Yanlış anlamalara, yanılgı ve aldanmalara, dalgınlık ve ihmallere karşı özellikle dikkatli olmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 25 MAYIS 2020 PAZARTESİ

Sevgili İkizler;

Bugün açık davranmanız sayesinde iş hayatınızdaki zor durumlarla başa çıkabileceksiniz, çünkü beklenmedik bir yerden destek gelecek. Kabul edin ve size destek veren kişilerle ilişkilerinizi yakınlaştırmaya çalışın. Özel hayatınızda da bir miktar destek göreceksiniz. Bu olumlu ortamdan yararlanarak, uzun süredir aklınızı meşgul eden konuları ele alın. Şu anda işe atılmak için gereken motivasyonu kendinizde bulamıyorsanız, bir de arkadaşlarınızla beraber yapmayı deneyin – daha kolay olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 25 MAYIS 2020 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç;

Bu hafta iletişiminiz hareketlenmeye başlayacak. Kendimizi dış dünyaya nasıl gösterdiğimiz ile ilgili konular ön plana çıkacak. Hayatınızla ilgili almak istediğiniz kararlarla ilgili doğru zamanda olabilirsiniz. Kendimizi sık sık geçmişi düşünüp, hata olarak gördüğümüz bazı şeyleri nasıl düzeltebileceğimizi düşünürken bulabiliriz. Çevremize hızlı ancak duygularına göre hareket eden, hassas ve kırılgan bir imaj yansıtıyor olacağız. Karşınızdakilere içinizden geçenleri açık açık dile getirmekten çekinmemeli ve kimseye karşı alınganlık göstermemelisiniz 28 Mayıs tarihinde burcuna geçecek ve 5 Ağustos’a kadar oradaki yolculuğunu sürdürecek olan iletişim gezegeni Merkür kendinizi etrafınızdaki insanlara daha iyi ifade edebilmenize olanak sağlayacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 25 MAYIS 2020 PAZARTESİ

Sevgili Aslan;

Aşk hayatınızda beyaz atlı prensi beklemekten vazgeçin. Çünkü bu kibirli tavrınız nedeniyle çevrenizde olup bitenleri görmüyorsunuz. Bugün iş yerinizde alacağınız bazı haberler yepyeni kararlar almanıza sebep olabilir. Her ne kadar güçlü bir yapınız olsa da kendinize özen göstermelisiniz. Sağlığınız konusunda ihmal ettiğiniz şeyler varsa bugün başınızı ağrıtabilirler. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 25 MAYIS 2020 PAZARTESİ

Sevgili Başak;

Bir süredir gündemde olan eğitim veya hukuksal işlerdeki engeller güne gergin başlamanıza neden olabilir. Öğlene doğru ailevi konularda artan sorumluluklar, parasal işlerdeki yükümlülükler sizi daha gerçekçi düşünmeye ve planlı olmaya itebilir. Kontrolün dışında gelişen veya fedakârlık gerektiren durumlarla baş etme şansınız var. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 25 MAYIS 2020 PAZARTESİ

Sevgili Terazi;

Sıkı bir diyete girmeye karar verdiniz ve sefer çok kararlısınız. Diyetinizde fazla aşırılık meydana gelebilir. Fakat siz dengeyi sağlamayı bileceksiniz. Kesinlikle vazgeçmemelisiniz. Evcil hayvanınız varsa onunla ilgili bazı gelişmelerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yoksa da edinebilirsiniz ya da evcil hayvanınızın yavruları olabilir. Sorumluluklarınız şu sıralar biraz artış gösterebilir fakat siz bu durumdan şikayetçi olmayacaksınız çünkü size artı bir özgüven sağlayacak. Sakin olmalı ve kendinizi dengede tutmalısınız. Ani çıkışlardan kaçınmaya çalışmalısınız. Görüşmeler, seyahatlar, kararlar konusunda hızlı düşünüp karar vermeniz gerekebilir. Böyle durumlarda iç sesinizi dinlemelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 25 MAYIS 2020 PAZARTESİ

Sevgili Akrep;

Bugün, sizin için özel birine daha da yakınlaşmak için iyi bir gün olabilir. Şu an hayatınızda kimse yoksa da, gözünüze albenili birini kestirmiş olabilirsiniz. Onu öğle yemeğine davet etmenin tam zamanı, ya da bir kahve için buluşup çılgınca flört etmenin! Bu kişiyi çekiciliğiniz ve karizmanızla etkileyeceğiniz kesin. Utangaçlığınızın sizi geride tutmasına izin vermeyin, çünkü bugün harika bir izlenim bırakabilirsiniz! Değişime direnmek ne işe yarıyor? Herkes, etrafınızdaki dünyanın sürekli değişikliklere uyum sağlamanın zor olduğunu biliyor. Ne yazık ki, hayat böyle ve bu konuda fazla bir şey yapamazsınız; ancak, güçsüz değilsiniz! Hayatın size yaptıklarıyla başa çıkmayı öğrendiğinizde, her şey çok da stabil olacak. Değişime sarılın ve her zaman ona direnmekten ziyade sizin için çalışmasını sağlayın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 25 MAYIS 2020 PAZARTESİ

Sevgili Yay;

Bazı plan, program ya da sözleşmeler düşünüldüğü kadar cazip ya da tam olmayabilir. Şüphe içeren durumlara karşılık, detaylar üzerinde tek tek durmanız ve sizi iknaya çalışan kişilerin sözlerine göre değil, sizin yapacağınız çalışmalara göre hareket etmeniz gerekiyor. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Yarın Merkür ve Neptün arasında oluşacak olumsuz açı nedeniyle, iki üç gün için kafamız biraz bulanık olabilir, olayları net şekilde görmekte zorlanabiliriz veya yanıltıcı kişilerin veya yanıltıcı etkilerin gölgesinde yanlış adımlar atmaya ya da yanlış kararlar almaya eğilimli olabiliriz. Dolayısıyla, karar almak ya da detay gerektiren çalışmalar yapmak için uygun günler olmayabilir. Bugün Yengeç burcuna geçen ve 5 Haziran’a kadar bu burçta kalacak olan Venüs ise, yaklaşık iki ay boyunca ev, aile, duyarlılık ve duygusallık başlıklı konularda tatmin olma isteğimizin artacağını, aile ilişkilerimizi ya da yaşadığımız yeri paylaştığımız diğer kişilerle bağlarımızı kevvetlendirebileceğimizi veya gayrimenkullerle ilgili ya evimizi ilgilendiren konularda bazı yenilikler yapma ya da girişimlerde bulunma arzumuzun artacağını gösteriyor. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 25 MAYIS 2020 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak;

Eski aşklardan mesaj gelirse hiç şaşırmayın. Gönül yayları oynamaya başladı tabi. Geç bile kaldı. Nisanda karantinada olduğumuz için yeni düştü jetonlar herhalde. Aile içindeki enerjiniz artıyor. Sırtınızı birbirinize yasladınız ve mutlusunuz. Maddi anlamda güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle de beklemediğiniz yerlerden. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 25 MAYIS 2020 PAZARTESİ

Sevgili Kova;

Haftanın ilk gününde çalışmalarında titiz davranıyorsun. Tüm işlerini bir düzene sokmak için kolları sıvıyorsun. Bunun yanı sıra, yenilikler gerçekleştirmek bile isteyebilirsin. Öncelikle yarım kalan işlerinden başlayarak tamamlamanı öneririm. Kendine özgü yöntemlerinle çalışmayı seviyorsun fakat dağınık çalışıyor olabilirsin. Detayları gözden kaçırmamak için işlerini kontrol ederek ilerlemelisin. Önemli bir uyarıyla bitireyim; hijyenine dikkat et ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma lütfen! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 25 MAYIS 2020 PAZARTESİ

Sevgili Balık;

Bir süredir sorunlar yumağı duygusal dünyanızı alt üst ediyor. Partneriniz ile işler yolunda gitmiyorsa ikinize de nefes payı vermenizde fayda var. Aileniz konusunda normale göre daha hassas olacağınız bir gün sizi bekliyor. Kendinizi onlarla iyi hissedeceğinizi düşünüyorsanız, bugün kesinlikle zamanınızı onlara ayırın. Maddi kaynaklarınızı kökten değiştirecek gelişmelere imza atabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.