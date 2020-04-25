Günlük burç yorumları 25 Nisan cumartesi 2020

Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 cumartesi değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 25 Nisan cuma burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 25 Nisan 2020 cumartesi dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Koç;

Genel

Olaylara negatif odaklanmamalısın. Hemen en kötüsünü düşünmemelisin. Bir şeyleri sakin bir gözle görmek için biraz geri durman gerekebilir. Aceleci olmamalısın bugün.

Sağlık

Yediklerine dikkat etmen gerekecek bugün. Daha sağlıklı beslenmek ve vitamin tüketmek sana iyi gelebilir. Bünyeni kuvvetlendirmek için yediklerine dikkat etmelisin.

Aşk

Canını sıkan şeyleri tek seferde çözmen gerekebilir. Bir şeyleri bekletmek ve sürüncemede bırakmak sana yaramayabilir. Seni mutsuz eden şeyleri dile getirmen gerekebilir bugün.

Para

Harcanmış paraların peşine düşmemelisin. Eğer bir şeyler sonlanmışsa artık, yoluna devam etmen gerekecek. Parasal açıdan yeniliklere odaklanman gerekecek, geçmiş masraflara değil…

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Boğa;

Genel

İnsanlarla iletişimde teke tek devam etmek daha iyi olabilir. Herkesle aynı anda uğraşmak yerine yavaş yavaş, tek tek hareket etmek daha iyi olabilir. Aceleci olmamalısın bugün.

Sağlık

Egzersiz konularında disiplinin önemini görmen gerekebilir. Bir gün egzersiz bir gün tembellik sana yaramayabilir. Daha sağlam sonuçlar için egzersiz konularına disiplinle yaklaşmalısın.

Aşk

Bir şeyleri yeni fark edebilirsin bugün aşk konusunda. Daha önceden dikkatini çekmeyen bazı konular bugün daha açığa çıkabilir. Aşk ve mutluluk konularında yeni bilgilere kendini açman gerekebilir.

Para

Bugün geri çekilip yeni planlar kurabilirsin. Maddi açıdan farklı fikirlere odaklanmak ve yeni stratejiler geliştirmek için iyi bir gün. Kendine biraz zaman vermek ve bir şeyleri yeniden değerlendirmek iyi olabilir.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili İkizler;

Genel

İç sesine güvenebilmelisin bugün. Eğer bir konuda harekete geçmek için erken olduğunu düşünüyorsan o zaman erkendir. Olanı biteni izlemek ve gözlem yapmak daha iyi gelebilir bugün.

Sağlık

Hijyen ve temizlik önceliğin olabilir. Mikroplardan arınmak ve sağlıklı bir ortam oluşturmak zihnine de iyi gelecek. Hem fiziksek hem de zihinsel bütünlüğün için temizliğe odaklanmalısın.

Aşk

Bazı konularda aceleci olmamak aşkta daha iyi sonuç verebilir. Eğer bir ilişkin varsa ve bazı şeyler sıkıntılı gidiyorsa bu sıkıntıları çözmek için biraz daha zamana ihtiyacın olabilir bugün.

Para

Maddi konularda öz disiplinini kuvvetlendirmen gerekebilir. Masraf kısma ve tasarrufa gitme konularında iğneyi en çok kendine batırman gerekebilir. Bazı masrafları kısmak sana daha iyi gelecek.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç;

Genel

Kendini huzursuz hissedebilirsin. Bu huzursuzluk, bir şeylerin belirsiz kalmasından kaynaklanıyor olabilir. O yüzden biraz geri durup olana bitene dışarıdan bakmak sana daha iyi gelecek.

Sağlık

Vücuduna iyi bakmak için neler gerek? Tam olarak kendini iyi hissetmek için neye ihtiyacın var? Bu sorulara bir yanıt bulmak senin için önemli olabilir. Bugün sağlığın için kendini sorgulaman gerekebilir.

Aşk

Sevdiğin kişiyle aranızda canınızı sıkan konular varsa bugün bunları halletmek için bir yol üretebilirsiniz. Aranızdaki iletişim daha yapıcı olabilir. Bu iletişime özen göstermek sıkıntıları çözmenize yarayabilir.

Para

Eğer etrafından destek bekliyorsan bu tutumu değiştirmen gerekebilir. Başkalarının fikrine veya parasına güvenerek plan yapmamalısın. Kendine göre bir masraf tablosu çıkarmalı ve onun üstünden hareket etmelisin bugün.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Aslan;

Genel

Hayatında bir şeyleri yoluna koymak için sağlam planlar yapabilirsin bugün. Bir şeyleri yarına bırakma veya erteleme gibi bir huyun varsa bugün bunu yok etmen gerekecek. Yeni şeylere başlamak için yarını beklememeli ve bugünden harekete geçmelisin.

Sağlık

Etrafındaki insanların sağlığını düşünmek seni tedirgin edebilir. Ancak bu konuda tedirginlikle hareket etmemeli ne yapabileceğini düşünmelisin. Sevdiklerine yemekler hazırlamak veya onlarla keyifli sohbetler etmek güzel etkiler yaratabilir.

Aşk

Bazen kendi hislerine fazlaca odaklanabilir ve karşındaki insanın ne hissettiğini gözardı edebilirsin. Bu duruma dikkatle yaklaşman gerekecek. Karşındaki insanın ne hissettiğini görmek aşk konusunda önem kazanacak bugün.

Para

Maddi açıdan güzel gelişmelerle karşılaşman olası. Bazı şeylerin gerçekleşmesini bekliyorsan eğer, bugün senin için iyi bir gün olabilir. Parasal olarak kendini daha iyi hissedebilirsin bugün.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Başak;

Genel

Bugün dürüst olmak her şeyden önce gelebilir. İçine sinmeyen konuları dile getirmek ve insanlarla iletişimini kuvvetlendirmek kafanın rahat etmesini sağlayacak. Eğer konuşulması gereken bir konu varsa o zaman bunu ertelememelisin.

Sağlık

Duygusal gerginliklere dikkat etmen gerekecek. Bir şeylerin sinir ve stres olarak vücuduna dönmemesi için zihnini boşaltman gerekebilir. Hem esneme hareketleri hem meditasyon daha iyi olabilir senin için.

Aşk

Aşk konularında içine sinmeyen şeyleri dile getirmen gerekebilir. Bazı konular seni düşündüğün kadar mutlu etmiyor olabilir. İçine sinmeyen her konuyu açıkça dile getirmen, sevdiğin kişiyle bir şeyleri düzeltmek için yol açabilir.

Para

Maddi konulara fazla odaklanmak sana iyi gelmeyebilir. Bunun yerine yaratıcı fikirler üretmeye odaklanmalısın. Para kaygısını bir kenara bırakarak işine odaklanmak sana daha iyi gelebilir.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Terazi;

Genel

Bir şeyleri daha net görebilir, içine sindirebilirsin. Hayatında yolunda gitmesini beklediğin konular hakkında daha sağlam kararlar alabilirsin. Kendi hayatını bir yola koymada daha dikkatli davranacaksın.

Sağlık

Zihnini yeni şeylere açmak, sinir ve gerginliği geride bırakmana yarayabilir. Bir şeyleri daha net görmek ve kendini iyi hissetmek için keyif alabileceğin konulara odaklanmalısın. Zihinsel bütünlüğün her şeyden önemli olabilir bugün.

Aşk

Aşk konularına odaklanmak için acele etmemelisin. Karşındaki insan ile uyuşmazlık halinde olman olası. Bir şeylere zaman vermek ve kendi kafanı dinlemeye çalışmak daha iyi bir etki yaratabilir.

Para

Sahip olduklarına odaklanman gerekebilir. Bir borç ve gelir dengesi kurmak için bu hesabı dikkatlice yapman gerekecek. Sadece şükretmek için değil, gerçekten nelere sahip olduğunu görmek ilerideki maddi adımlarını şekillendirebilir.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Akrep;

Genel

Etrafındaki insanlarla uyuşmazlık yaşayabilirsin. Bazı konularda kendini çok sıkışmış hissedebilirsin. Bu kişilerle arana ufak bir mesafe koymak ve kafanı toparlamak daha önemli olabilir. Kimsenin kalbini kırmamaya dikkat etmelisin bugün.

Sağlık

Sinir ve stres, gerginlikten ve anksiyeten doğar. İçinde bulunduğun durum da bu ortamı tetikliyor olabilir. O yüzden kendi kafanı toparlayacağın bir ortam yaratmak sana düşebilir bugün. Zihnini boşaltabilmelisin.

Aşk

Aşk konusunda karşındaki insanın neler düşündüğü önem kazanabilir. Eğer hoşlandığın birisi varsa ve bunu biliyorsa, kendi hislerini tartması için zamana ihtiyacı olabilir. Aşk konusunda aceleci olmamalısın.

Para

Sana iyi gelecek veya ihtiyacın olan bir şey için masrafa girebilirsin bugün. Bütün masraflara kötü muamelesi yapmamalı, bazılarını yatırım olarak görmelisin. Hayatını güzelleştirmesi gereken şeylere negatif bakmamalısın bugün.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yay;

Genel

Yeni bir insan ile tanışabilir, onu tanımak isteyebilirsin. İşte bu tanıma sürecinde aceleci olmaman gerekebilir. Çünkü hayatına girecek bu kişinin bazı şeyleri zamanla açması olası. İnsanları anlamada ve onları yargılamada acele etmemelisin.

Sağlık

Bol bol su tüketmek sana daha iyi gelebilir. Vücuduna iyi gelecek bir enerji sağlamak için su tüketimini artırmalısın. Toksinleri vücudundan atmak ve enerji düzeyini artırmak için su içmelisin bugün.

Aşk

Dürüst olmak ve kaybedecek bir şey yok gibi davranmak aşk konusunda daha iyi olabilir. Karşındaki insana onun için neler düşündüğünü söylemek sana iyi gelecek. Kendini ifade etmen, iyi hissetmene vesile olabilir.

Para

Maddi konularda daha gerçekçi düşünmeye başlamak sende daha iyi bir sonuç oluşturabilir. Parasal açıdan ne yapman ve ne yapmaman gerektiğini daha net görmüş olabilirsin. Bu konulara daha rahat odaklanabilirsin artık.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak;

Genel

Hislerinle bütünleşmen gerekebilir bugün. Bir şeyleri daha net görmek için ilk olarak kendi hislerini görmen olası. Bugün bir şeyleri bütünleşik hale getirmek için hayatında bir denge kurman gerekecek. Maddiyat kadar maneviyata da özen göstermen gerekebilir.

Sağlık

Vücuduna iyi gelmeyen şeyleri kesmek için adım atabilirsin. İşlenmiş gıdalar tüketmeyi kesmek ve daha sağlıklı beslenmek bu konuda önemli olabilir. Sağlıklı adımlar atmak için iyi bir ruh halinde olabilirsin.

Aşk

Hoşlandığın kişinin ilgisini çekmek isteyebilirsin. Bu kişiyle güzel sohbetler etmek için ilginç konulara odaklanabilirsiniz. Birbirinizi yeni şeyler öğrenmeye itebilir ve daha güzel bir iletişim kurabilirsiniz.

Para

Etrafındakilerin yavaş hareket ettiğini düşünebilir, kendini sınırlandırılmış hissedebilirsin. Ancak etrafınla uyum sağlamak ve bir şeylerin değerini yitirmesine engel olmak esas savaşın olabilir. O yüzden yapıcı kalmalı ve çevrene uyum sağlamalısın.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Kova;

Genel

Kendine karşı dürüst olmak bir sürü sıkıntıyı gidermende faydalı olacak. Hayattan beklentilerin, insanlarla ilişkilerin ve attığın adımlar daha mantıklı gelmeye başlayabilir. O yüzden bir hesap yapman gerekebilir bugün.

Sağlık

Sağlık ile alakalı kararlar alırken ve kendine vücudun ile alakalı hedefler koyarken daha gerçekçi davranman gerekebilir. Vücudunu gereksiz yere yormamalı ve ufak adımlarla değişime girişmelisin bugün.

Aşk

İlgini çekecek konuşmalar yaşaman olası bugün. Hiç aklında yokken aşk ve flörtleşmeler gündeme gelebilir. Karşı tarafın zekasına hayran olabilir onun sözlerini dikkatle dinlemek isteyebilirsin.

Para

Sahip olduğun şeylerin kıymetini bilme vakti. Parasal açıdan büyük gelişmeler olmasa da elindekileri daha rahat görebilirsin. Bol bol şükretmek ve elindekinin kıymetini bilmek sana daha iyi bir ruh hali kazandırabilir.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Balık;

Genel

Neyi başarıp neyi başaramayacağını daha net görebilirsin. Kendi sınırlarını görmek, onları nasıl esnetmek istediğini anlamanla sonuçlanabilir. İş ve maddiyat konularında kendin için daha iyi kararlar almaya başlayabilirsin bugün.

Sağlık

Bir şeyleri içine atmamalı ve daha sağlıklı bir iletişim kurmalısın. Böylece zihinsel olarak kendini daha iyi hissedebileceksin. Stresin etkilerini vücudundan atmak önceliğin olabilir. Kendini iyi hissetmek için zihnini boşaltmalısın.

Aşk

Yeni birisinden hoşlanmaya başlayabilirsin. Daha önceden ona karşı bir şey hissetmezken bugün onu merak edebilirsin. Bu etkiyi kendi içinde daha net görebilmek ve olanı biteni anlamak için kendine güzel bir zaman vermen gerekebilir.

Para

Geçmişte yaşananlardan ders çıkarman, ileride daha sağlıklı maddi kararlar almanı kolaylaştırabilir. Bugün parasal açıdan yeni kararlar alman gerekiyorsa geçmişteki hataları gözden geçirebilirsin.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.