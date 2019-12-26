 Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Nuray Sayarı | 26 Aralık Perşembe burç yorumları

Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Nuray Sayarı, 26 Aralık 2019 Perşembe değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 ARALIK 2019 NURAY SAYARI | 26 ARALIK PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 26 Aralık Perşembe günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 26 Aralık 2019 Perşembe günü dikkat etmeniz gerekenler...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 26 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Sevgili Koç;

Güneş Yükselen yada Ay burcu Koç olanlar, Gökyüzü bugün duygularınızı kontrol altında tutmanız gerektiğini işaret ediyor. Planlarınızı yaparken sabırlı olmanız konusunda sizi uyarıyor. İşyerinizde çok fazla baskı yaşayabilir ve sorumluluklarınızı doğru şekilde yerine getirmek için bazı konforlarınızda fedakârlık yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Finansal anlamda istemeyen masraflar ile karşılaşabilir ve bu durum sizi endişelendirebilir. Dikkatli olmanızda ve birikimlerinizi kontrol altında tutmanız da fayda var. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 26 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Sevgili Boğa;

Bugün çok dokunaklı ve tutkulu olabilirsiniz. Öğleden sonra kaygısız bir tavır içine girebilirsiniz. Devlet işinde çalışanlar, koydukları tüm zor işler için tatmin edici sonuçlar elde edebilirler. İşyerinde profesyonel yeterliliğiniz ön plana çıkabilir.

Özel hayatınızda tutkuyu oldukça fazla hissedebilirsiniz. Kısacası güzel bir gün sizi bekliyor olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 26 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Sevgili İkizler;

Bugün, kişiliğinizi oluşturan karakteristik özelliklerinizi duygularınızla bütünleştirme ihtimaliniz var. Lider özellikleriniz ortaya koyacağınız bugün içerisinde bunun herkes tarafından fark edilmesini de sağlayabilirsiniz.

Amacınız, sağlam adımlar atmak ve yeni bir imaj yaratmak. Kendinize olan güveninizi ortaya koymakta zorlanmayacağınız bir gün. Ayrıca, sosyal hayatınızda da yoğun hareketlilik mevcut. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 26 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç;

İşyerindeki sürtüşmenin nedeni ve eleştirilerin hedef alması gereken kişi sizsiniz. Öfke nöbetleriniz yüzünden başarısız oluyor ve insanlar sürekli sizi engelliyormuş gibi hissediyorsunuz. Hedeflerinizin aslında neler olduğunu belirleyin ve sevdiklerinize, sizin için ifade ettikleri anlamı daha sık söyleyin.

Vücudunuz aşırı güç harcamayı kaldıramayabilir, ancak sürekli mola almak da doğru değil. Bir an önce kendinizi daha rahat hissedeceğiniz orta noktayı bulun. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 26 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Sevgili Aslan;

ilişkinle ilgili daha iyimser olabileceğin, partnerinle iletişiminin kuvvetlendiği bir dönemdesin. Hayatına yeni bir bakış açısıyla bakman mümkün görünüyor. Günlük rutinler, iş ortamı ve sağlık alanında gerçekleşen Güneş tutulması etkisiyle hizmet aldığın ya da verdiğin alanlarda yeni gelişmeler olabilir.

Birlikte çalıştığın insanlarla yeni ve kalıcı projelere girişebilir,iş tempon hızlanabilir. Kavrama ve analiz yeteneğini kullanabilir, yeni bir diyet ve egzersiz programı yapabilirsin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 26 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Sevgili Başak;

Oğlak burcunun 4 derecesinde saat 08:12’de meydana gelecek olan Güneş tutulması senin aşk, çocuklar, keyifler ve hobiler alanını etkiliyor olacak. Çocuklarının önüne aniden bir yurtdışı fırsatı çıkabilir. Çocuk isteyen bir yükselen Başaksan şimdi hiç umudun yokken bu konuda güzel haberler alabilirsin.

Aşkı arayan yalnız bir Başaksan bu tutulma ile birlikte 6 ay içerisinde hayallerindeki aşkı bulabilirsin. Veyahut hobilerinden para kazanabilir, beklenmedik yurtdışı fırsatları elde edebilirsin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 26 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Sevgili Terazi;

Fiziksel olarak son haftaların en güçlü dönemine giriyorsunuz. biraz aceleci, gereksiz telaşa eğilimli, sakar ve gürültücü hale gelebilirsiniz fakat bunlar hafif ölçüdedir. Cinsiyetiniz ne olursa olsun, bir erkeğin kıskanç tutumları yüzünden canınız sıkılabilir ve bazı şeylere karşı isteksizlik içine girebilirsiniz.

Bazı kimselerin hakkınızda yanlış hükme vardıklarını anlasanız bile bunu düzeltmek için birşey yapmak içinizden gelmeyebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 26 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Sevgili Akrep;

Hayata umutla bakacağınız gelişmeler içine giriyorsunuz. Bir çok konuda destek almanızın rahatlığı içinde olacaksınız. Arkadaşlarla ilgili konular size çok keyif verebilir. Bugünü verimli kullanmayı başaracaksınız.

Zira sosyal alanda sizi aktif kılan çalışmalar içinde yer edinebileceksiniz. İyi organize edilmiş toplantılar da gününüze yön vermenizi kolaylaştırıyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 26 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Sevgili Yay;

Sağlıkla ilgili verileriniz pek iç açıcı olmayabilir. Doktor kontrollerini ihmale etmeniz ilerisi için risklere neden olabilir. İmzaladığınız yeni iş anlaşmaları son zamanlarda bozulan moralinizi düzeltmek için iyi bir sebep oluyor. Sevdiğinizle birlikte neşeli ve eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 26 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak;

Yavaş ama istikrarlı bir gelişme sizi bekliyor. Umutsuzluğunuzu giderebildiğiniz zaman hedefin ne kadar yakınınızda olduğunu görebilirsiniz. Bugün bunu görebilmeniz için bir fırsatınız olabilir.Yaşadığınız küçük bir sağlık problemi de artık sizi tek ediyor.

Zorlu bir sürecin başındasınız. Ama sonuçta ulaştığınız hedef bu zorlukların hepsine değecek. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 26 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Sevgili Kova;

Bilinç altı ve ön göremediğimiz konuları ifade eden alanda gerçekleşen Güneş Tutulmasının getireceği gelişmeler kontrolün dışında ilerleyebilir. Kimi zaman geri planda kalma ihtiyacı duyabilirsin. Kişisel anlamda kendini yenileyebilir, sezgisel olarak bilinç altına yoğunlaşabilir, iç dünyana dönerek değerlendirme yapabilirsin.

Ruhsal çalışmalara ağırlık verebileceğin bir dönemdesin. Toplumsal konu ve olaylara karşı cesaretli aynı zamanda da duyarlı olabilirsin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 26 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Sevgili Balık;

Sabah saatlerinde duygusal olarak daha gergin olabilirsiniz. Bunun için sakin davranmalı alıngan ve kavgacı ruh halinden uzak durmalısınız. İlerleyen saatlerde ise elinizde ki işleri bitirmek ve daha kararlı adımlar atmanız gerekir.

Nitekim kararlı adımlar atacaksınız da. Yaşadığınız sağlık problemi ilerleyen zamanlarda daha fazla sizin için sorun çıkarabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

Haftalık burç yorumu 23 - 29 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.