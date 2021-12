Günlük burç yorumları 26 Aralık 2021 Pazar| Koç, iki kere düşünüp bir kere konuş, Aslan, pamuklara sarılacaksın!

Günlük burç yorumlarına göre 26 Aralık 2021 Pazar gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 ARALIK 2021 PAZAR| KOÇ, İKİ KERE DÜŞÜNÜP BİR KERE KONUŞ, ASLAN, PAMUKLARA SARILACAKSIN!

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor? 26 Aralık 2021 Pazar günü burçları hangi olaylar sarsacak, hangi haberler havalara uçuracak? İşte, Günlük burç yorumları 26 Aralık 2021 Pazar..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 26 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Koç; Güne zinde başlamak senin için bugün pek de kolay olmayacak. Tüm haftanın yorgunluğunu daha atlatamadan, üzerine bindirilen sorumlulukların bugün seni rahat bırakmayacak. Yanlış yapmaman gereken bir gündesin. Sıkılmaların bol yaşandığı Pazar gününde, kendine iyi gelecek şeylerle meşgul olmak sana daha iyi gelecek. Bu sıralar, aile ve arkadaşlarınla aranda geçecek her türlü muhabbetinde iki kere düşünüp bir kere konuşmalısın.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 26 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Boğa; Nefis bir pazar seni bekliyor. Sevdiğinle veya sevdiğin insanlarla aktivite gerçekleştireceğin ancak, duygu değişimlerini de dibine kadar yaşadığın bir gündesin. Her ne yaşarsan yaşa, olayları fazla ciddiye almaktan vazgeç. Özellikle bugün, seni üzecek olan her lafı hoş karşıla ve gerekirse dalgaya vur. Takıntılarından vazgeçmek için harika bir başlangıç olabilir. Bugün kendin için bir değişikliğe gitmek sana iyi gelecek. Son olarak, herkese her şeyini anlatma, her duyduğuna da inanma. Mutlaka sorgula.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 26 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili İkizler; Aslında bugün en çok dinlenmek istediğin günlerden birini yaşıyorsun ancak, sevgi pıtırcıklığınla oluşturduğun sosyal çevren seni rahat bırakmayacak. Sen her ne kadar yerinde duramayan biri gibi gözüksen de, bazı zamanlar dinlenmeye her şeyden çok ihtiyacın oluyor. Bugün de o günlerden birini yaşıyorsun. Uykunu aldıysan günü bir şekilde güzel geçireceksin ancak, uykusuzsan ortamlarda istenmeyecek birine dönüşebilirsin. Sivri diline hakim ol, gerisi hallolacak.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 26 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Yengeç; Bugün ne yaptığını kendin bile anlamayacaksın. Çevrendekilerin "iyi misin?" sorusunu çok fazla işitebilirsin. Duygusal olarak boşlukta olman sana iyi gelmedi. Kendine iyi gelen ve seni anlayacağını düşündüğün birileriyle vakit geçirmen senin için iyi olacak. İlla sevgili olmana gerek yok, sana iyi gelen insanlarla iki hoş sohbet etmenin bir zararı olmayacak. Haftanın son gününde kararlarını artık belirlemen gerekiyor. Ne istediğini iyi bildiğin ve yersiz takıntılarını bir kenara bıraktığın günlere derhal hızlı bir geçiş yapmalısın.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 26 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Aslan; Bugün ve bu hafta senden iyisi yok. Herkesin imrendiği bir hafta sonu planı yaptın. Bu sana çok iyi geldi ancak, iş hayatına veya ev yaşantına geri dönmede büyük zorluk çekebilirsin. İyi ki güçlü bir yapıya sahipsin, yoksa bu hafta senin için çok sancılı geçebilir. Haftanın son gününde, yanındakilerin sana olan sevgisini ve desteğini iliklerine kadar hissedecek, sevildiğini ilk kez bu kadar net anlayacaksın. Sana tek önerim, haddin olmayan hiçbir konu hakkında yorumda bulunma. Zararlı çıkan sen olacaksın.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 26 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Başak; Haftanın son gününü yine kendini yorarak bitireceksin. Çalışma hayatı, dersler, evdeki problemler seni çok yordu, bu yüzden kendini bir an önce dışarı atmak istiyorsun. Düşüncelerin güzel ancak, dinlenmeye ihtiyacın olduğunu unutma. Çok önemli bir öneri sana; bu sıralar her şeyi iyi niyetli algılama. Biraz şüpheci olmak sana zarardan çok yarar sağlayacak. Hiç duymadığın şeyler duyabilirsin, bu seni şaşırtmasın da üzmesin de. Sevgili Başak, asla geriye dönme, bir kere yapan bir daha yapacak. Hayal kırıklıklarına bir son vermenin vakti sence de gelmedi mi?

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 26 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Terazi; Bugün yorgun uyanmanın sebebi uykusuzluk veya bitkinlik değil. Bugün yorgun uyanmanın sebebi sırtında taşındığın yükler. Arkadaşlarının büyük sırları, aile hayatında yaşadığın ufak tefek gibi görünse de başkasına çığ gelecek dertler. Her şeyi bir kenara bırakmak neden senin için bu kadar zor? Biraz kendini düşün sevgili Terazi, sosyalleş, yeni arkadaşlar edin. Evcimen yapından biraz olsun sıyrıl. Emin ol kendini çok daha iyi hissedeceksin. Böyle giderse düşüncelerin beynini daha çok kemirecek.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 26 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Akrep; Ne zaman vazgeçeceksin inadından? Her şey yolundayken bir anda tüm okları kendine çevirip hedef olmaktan? Sevgili Akrepler, biraz daha sakin yaşayın hayatı. Kimsenin kalbini kolay kolay kırmayın. İletişim yönünüz o kadar kuvvetli ki, hadi bunu bu hafta güzel kullanın. Kalbini kırdığınız kim varsa özür dileyin. İçinize sıkıntı yaptığınız tüm düşünceler silinecek zihninizden, emin olun. Sizin sivri dilinizin yanında bir de kocaman vicdan ve merhametiniz var, öncelik bu duyguları ortaya koyun. Küsüp kaçmaktan vazgeçin.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 26 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Yay; Bugün sevdiğin insanla inanılmaz sürtüşmeler yaşayabilir, bitirme derecesine gelebilirsin. Bazen bitirmek, kendine yer açmaktır. Sürekli birine muhtaçmış gibi davranmak seni de yormuyor mu? Özgürlüğe en aşık olan burçlardan birisin. Eskilerden yakın gördüğün bir arkadaşın burnunun direğini sızlatabilir. Hatalı olduğunu düşünüyorsan, o kişiye bir alo demen yeterli. Son olarak, bugün kendine bir iyilik yap ve günlük yazmaya başla. İçindekileri bir kağıda dök. Bu seni inanılmaz rahatlatacak.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 26 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Oğlak; Kişisel sorunlarınızı artık ortadan kaldırmak istediğiniz bir güne giriş yaptınız. Seçimleriniz konusunda çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yanlış tercihlerin doğurduğu sonuçlar geleceğinizi de fazlasıyla etkileyeceğini bilmelisiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. Ani yapılmış planlara sonradan dahil olmamalısınız. Her şeyi zamana bıraktığınız sürece işlerinizin yolunda ilerleyeceğini fark edeceksiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 26 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Kova; İç huzura ulaşabilmek adına ne gerekiyorsa yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sosyal çevre ve ailesel konulardaki huzursuzlukların son bulmasıyla birlikte kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Doğru adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Moralinizi yüksek tutarsanız, haftaya da mükemmel bir başlangıç yapabilirsiniz. Daha yapıcı olduğunuz sürece her türlü sorunun üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 26 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Balık; Hayalini kurduğunuz ve hayata geçirmek için planlar yaptığınız konularda adım atmakta zorluk çekmeyeceğiniz bir gündesiniz. Daha net ve aktif hareket etme şansına sahipsiniz. Aşk hayatınızdaki ufak tefek sorunları gözünüzde büyütmeniz ilişkinizin zarar görmesine neden oluyor. Çözüm odaklı davrandığınız sürece her şeyin daha yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Her türlü sorunun geride kalabileceği bu dönemi olabildiğince lehinize çevirmeniz gerekiyor. Fırsatlar üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız