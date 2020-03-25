Günlük burç yorumları 26 Mart Perşembe 2020

Günlük burç yorumları 26 Mart 2020 Perşembe değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 MART 2020 PERŞEMBE

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 26 Mart Çarşamba burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 26 Mart 2020 Perşembe dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 26 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Koç;

Sizin için ilişki özelinde ,anlayışlı olmanın ve uzlaşmanın çok önem taşıdığı bir süreç içine giriyorsunuz… Özellikle bugün size uzatılan uzlaşma çağrılarınıgörmezden gelmeyin . Ufak tefek cilveleşmeleri olumsuz yönde çok fazla ciddiye almanız, duygusal ilişkiler açısından gereksiz üzüntülere sebep olabilir. Hassas bir dönem içerisinde bulunduğunuz bu dönemde esprili bakış açınızı korumaya gayret edin. Unutmayın hayat gülünce güzel… Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 26 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Boğa;

Hem kendi içinizde hem de yaptığınız işlerde büyük bir rahatlık içindesiniz. Başkaları da bunun farkına varacak ve bu rahatlığınız yakınınızdaki kişilere de bulaşacak. Sizinle aynı kafa yapısındaki kişilerle bağlantı kurmak için bu fırsattan yararlanın. Planlarınızı başkalarının fikirlerini de katarak zenginleştirin ve bu odaklanmış enerjinizle harekete geçin. Eskiden ulaşılmaz sandığınız hedefler artık çok yakınınızda olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 26 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili İkizler;

Geçmişte yaşadıklarınız sayesinde bugünlere gelebilmişsiniz. Bu nedenle geçmişinizi üzülerek hatırlayıp kendinizi yıpratmayın. Deneyimleriniz sayesinde bu zamana kadar gelmişsiniz ve halinizden oldukça memnunsunuz. Özel hayatınıza bununu sokmaya çalışanlar olacak, dikkatli olun ve ikili ilişkilerinize üçüncü bir kişiyi dahil etmeyin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 26 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç;

Biraz dağınık düşüncelerin… Her şey biraz hızlı akıyor… Akıyor ama kazandıkların sana yetiyor mu? Tamam kabul maddi değerler öncelik sıralamanda en üstlerde yer almıyor ama… Biraz nedenini, niçinini sorguluyorsun. Para bir araç mı keşif ehli olmak için, yoksa bir amaç mı yalan dünya için? Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 26 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Aslan;

Kendinizle ilgili sorunları aile bireylerine yansıtmamanız gerekiyor. Hiç suçu olmayan insanları gereksiz yere üzmek vicdanen sizi rahatsız edebilir. Gün içinde iş hayatınızdan kaynaklı stresleriniz yüzünden partnerinizle aranız açılabilir. Bugün kendinizden başka kimseye taviz vermeyeceğiniz gibi insanlara karşı tepkili olabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ortak almış olduğunuz kararları uygulamaya geçebilirsiniz. Maddi açıdan sizi bekleyen küçük sıkıntılara karşı önlem almalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 26 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Başak;

İlişkinizde ki sorunları içinize dönük bir şekilde yaşamanız sizin hem canınızı sıkacak hem de bir çözüm bulmanıza engel olacak. İş konusunda bu aralar canınız hayli sıkkın özel hayatınızda ki sorunları çözmeden işinizle ilgilenemiyorsunuz. Maddi anlamada ilgileneceğiniz bazı konular söz konusu olabilir bu konular hakkında tekrar düşünmelisiniz. Kendinize zaman ayırmalı aklınızda ki sorunları çözümlemelisiniz ancak bu durum için biraz çaba sarf etmelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020





GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 26 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Terazi;

Bugün işler pek de iyi gitmiyor. Günlük işlerinize konsantre olmakta güçlük çekiyorsunuz. Kendinizi motive etmeniz güç olsa da, karamsar olmanıza gerek yok. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız bir miktar başarıya ulaşabilirsiniz, ancak şimdilik fazlasını beklemeyin. Huzurunuzu ve özgüveninizi yeniden elde ettiğinizde, sorunlar da çözümlenmeye başlayacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 26 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Akrep;

Aşk hayatınızla ilgili bazı düzenlemeler söz konusu olabilir. Bu düzenlemeler sizin için bir sonuç getirecek diye beklerken aslında hiçbir çözüm getirmiyor. İş konusunda ise sağlamcısınız ve yakın zamanda ise yeni teklifler alacaksınız. Maddi konularda bu aralar şanslı olacaksınız, istediğiniz bir çok maddi geliri zamanında elde edeceksiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 26 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Yay;

Hayata bakış açınızın değiştiği bugünlerde sağlığınızın kıymetini ve kendinize olan değeri nihayet vermeye başladınız. Keşke hep böyle yaşasaydınız hayatınızı. Çevrenize karşı alacağınız mesafenin boyu bugün biraz daha uzayabilir. İnsanlarla içli dışlı olmak istemiyor hatta sevgiliniz hariç kimseyle görüşmek bile istemiyorsunuz. Bugün partnerinize olan özleminiz biraz daha artabilir. Çevrenizde size karşı yapılan olumsuz eleştirilere susmak yerine tavrınızı koymanız gerekiyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 26 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak;

Aşka olan inancınızı alevlendirecek bir olay yaşayacaksınız. Bu sıralar ikili ilişkilerde çok iyi olmasanız bile yaşayacağınız bu olay sonrası ikili ilişkilerinizi düzeltecek ve daha mutlu olacağınızı göreceksiniz. Harcamalarınız biraz fazlaya kaçmış. Bu yüzden maddi sıkıntılar içerisine girecek ancak tekrar bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 26 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Kova;

Kardeşlerinle arandaki ilişkinde bir şeyleri abartmaya meyilli tavırların olabilir. Onlardan ilgi bekleyebilirsin. Akşam saatlerinde ebeveynlerinin seninle olan ilişkisi senin için ön planda olacaktır. Toleransının akşam saatlerine doğru iyiden iyiye azaldığını fark edebilirsin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 26 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Balık;

İlişki yeni başladığında veya çok güzel gittiğinde sorun yoktur fakat zaman ilerledikçe gelecek kaygıları başlar… Sürekli gelecek ile ilgili kaygılar duygusal ilişki dengenizi bozabilir. Eğer ilişkiniz yoksa bu durum dolayısı ile olmuyor olabilir. Biraz içinde bulunduğunuz anın keyfini sürmeye o ana değer vermeye çalışın. Unutmayın ki zaman içinde bulunduğunuz an ile gerçektir. Yarım kalan , kafanızda bitiremediğiniz düşünceler,arzular sizi bu dönemde gereğinden fazla yorabilir. Çözümü dışarıda aramak yerine korktuğunuz düşüncelerle ilgilenin. Endişe etmeyin bu dönem çözüm dönemi. Siz takip eden sorunlar çözüme kavuşacak. Yarın yeni burç yorumlarıya görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.