Günlük burç yorumları 28 Aralık 2019 Nuray Sayarı | 28 Aralık Cumartesi burç yorumları

Günlük burç yorumları 28 Aralık Cumartesi günü değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 ARALIK 2019 NURAY SAYARI | 28 ARALIK CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 28 Aralık Cuma günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 28 Aralık 2019 Cumartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 20ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Koç;

Bugün işyerindeki çalışmalarınız bir sınamadan geçecek. Kapasitenizi gösterebildiğiniz sürece endişelenmenize gerek yok. Özel hayatınızda da test ediliyorsunuz ve bu sefer kendi bakış açınızı savunmanız gerekecek. Bazı kararların verilmesi zor olsa da, gerçekte ulaşmak istediğinizin ne olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Her türlü sağlık sorununuzla dinlenerek başa çıkabilirsiniz. Hayat bir yarış değil – kazanmak için hep bu kadar sıkı savaşmanıza gerek yok.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Boğa;

Sevgili Boğa; yönetici gezegenin Venüs’ün burç değiştirmesi ilişkilerinle toplum önünde olabileceğin ve yeteneklerini kazanca dönüştüreceğin fırsatlar getirebilir. Bugün enerjinde ve zihninde dengesiz durumlar söz konusu olabileceğinden finansal kararlar almamaya özen göstermeli, olası yasal konularının ertelenebileceğini bilmelisin

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili İkizler;

Bugün yurtdışına arkadaşlarınla birlikte gitmek için organizasyonlar düzenleyebilirsin. Ekip çalışmalarına yatkın olacağın bir gündesin. Evcil hayvanların varsa bugün onları korumak, onların güvenliğini sağlamak adına mücadele vermen gereken birtakım olaylar yaşayabilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Yengeç;

Bugün çalışma koşullarındaki yenilikler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı çok daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha net görmeye başlıyorsunuz. İlerleme sağlamak için yeni planlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde organizasyonlara katılabilirsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 20ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Aslan;

Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğacak.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Başak;

Genel bir denge ve istikrar dönemindesiniz. Zihin açıklığınız ve vücut zindeliğinizle işlerinizi rahatlıkla halledebileceksiniz. Ayrıca canlı ve hareketli bir günün de tadını çıkarabileceksiniz. Ancak her şeyin hep böyle sorunsuz devam edeceği hayaline kapılmayın. Başarılarınızı şimdiden sağlama alın ki ileride sıkıntı çekmeyesiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Terazi;

Eşinin kaynakları ile alakalı konularda alacağın ani ve sıradışı haberler heyecanlanmana sebep olabilir. Ancak soğukkanlılığını korumalı ve ona olan desteğini hissettirmelisin. Duygularını abartılı yaşamaya eğilimli olacağın bir gündesin. Umulmadık çıkışlar yapman işleri daha da zorlaştırabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Akrep;

Şu anda çıkmaz sokaktasınız. Hiçbir işiniz ilerlemiyor ve kendinizi yenilgiyi kabul etmeye hazır hissediyorsunuz. Bu gibi dönemleri bir irade sınavı gibi görün; planlarınızdan sağmamanızın ne kadar önemli olduğunu yakında anlayacaksınız. Böylece engeller ne olursa olsun ilerlemek için gereken enerjiyi kendinizde bulacaksınız. Aksi takdirde planınızdan vazgeçip, bambaşka bir açıyla yine baştan başlamanız gerekecek.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Yay;

Sevgili Yay; kişisel gelişimin için yeni eğitimler almaya karar verebilir ve yakın aile bireyleriyle bir araya gelip tavsiyelerde bulunabilirsin. Fakat hem eğitim hem de yakınlarınla ilgili konularda hesapta olmayan durumlar meydana gelebilir. Kardeşinle ilgili sorumlulukların artabilir veya işinle ilgili daha fazla seyahat etmen gerekebilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Oğlak;

Parasal konularda kendine olan güveninin geleceği birtakım güzel olaylar yaşayabilirsin bugün. Kafanda belirlediğin hedef doğrultusunda hareket ediyor olacaksın. Sevgilinle olan ilişkinde yaşayacağın beklenmedik sorunlar öğleden sonra sinirlenmene sebep olabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Kova;

Yurtdışı ve yabancılar ile iyi ilişkiler içerisindesin. Bugün kişisel bakımını yaptırmak adına uygun enerjiler var. Altıncı hissin çok açık olabilir. Ancak akşam üzerine yıkılan sorumlulukların altında adeta ezildiğini düşünecek ve kendini çok yorgun hissedeceksin

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Balık;

Sevgili Balık; bugün iç dünyana yönelmek ve bir süre sosyal hayattan uzaklaşmak daha iyi hissetmeni sağlayabilir. Çalışma hayatındaki hareketliliğin üzerinde hissettirdiği baskı hem zihinsel hem de fiziksel olarak zayıf düşmene neden olabilir. Sağlığınla ilgili gelişebilecek konulara dikkat etmen faydalı olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.