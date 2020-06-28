Günlük burç yorumları 28 Haziran Pazar 2020 | Haftalık burç yorumları

28 Haziran Günlük burç yorumları nasıl? Bu Pazar gününde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını neler bekliyor? Venüs retrosu bitmeden peşinden Merkür retrosunu yaşadığımız Haziran ayında burçlar bizler yön gösteriyor. Peki Aşk, İş, Para konularında hangi burç daha şanslı? Meraklılarının gün gün araştırdığı burç yorumlarını haberimizde sizler için bir araya getirdik...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 28 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Koç;

Fikirleriniz veya iş hayatınız bir şekilde sınavdan geçirilecek. Sınav iyi gitmezse suçu başka birisinin üzerine atmaya çalışabilirsiniz. Oysa bunun yerine uyanık ve sabırlı davranırsanız, bu zor zamanı sadece kalıcı bir hasara uğramadan atlatmakla kalmayıp, olaylardan kendinize ders bile çıkarabilirsiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 28 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Boğa;

Çok da samimi olmadığınız biri ne yapmanız gerektiği hakkında size akıl mı veriyor? Ona haddini bildirmekten çekinmeyin. Hayatınız konusunda söz hakkına sahip olan kişilerden biri olmadığını ona açıkça söyleyin.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 28 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili İkizler;

Bilgilerin hızlı ve kolay aktığı bir güne başlayacaksınız ve bu bilgiler en çok da sizi olumlu etkileyecek. Yeni şeyler öğrenmek için kurslara kaydolabilir, sorumlu olduğunuz konularda kendinizi daha çok geliştirmek isteyebilirsiniz. Çalışkan ve üretken yapınızın dikkat çekeceği bir gündesiniz. Maddi kaygılarınızdan uzaklaşacak güzel gelişmeler yaşanacak. Yakın arkadaşlarınıza ihtiyacınız olacak ve düşüncelerinizi fikirlerinizi onlarla paylaşmak isteyeceksiniz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 28 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Yengeç;

Hayatınızda artık daha fazla ertelemek istemediğiniz bir değişim gerçekleştirmek niyetindesiniz. Kendinize güven ve heyecan dolu yaklaşımınızla planınızı hayata geçirebileceksiniz. Bu dönemdeki enerjiden yararlanarak ilk adımlarınızı atın. Ailenize ve arkadaşlarınıza da planınızdan bahsedin. Arkanızda olacak ve sizi kuvvetle destekleyecekler.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 28 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Aslan;

Bugün kiminle konuşursanız konuşun size olumlu katkıları olacaktır. Kendinize olan saygınızı artırmanızı sağlayacak ve iç gücünüze olan inancınızı sağlamlaştıracaktır.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 28 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Başak:

İlgilendiğiniz bir konuda bilgi eksikliğinden kaynaklı bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu eksiklikler size bazı kayıplar yaratabilir. Gün içerisinde iç dünyanıza dönmek isteyebilir, yalnız kalmak için fırsat kollayabilirsiniz. Cesur kararlar alacağınız bir gün olacak. Olmayacak kararlar almak yerine hesap yaparak kararlar almak sizin için daha iyi olacak. Çevrenizdeki bir takım değişikliklere gün içerisinde uyum sağlayacaksınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 28 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Terazi;

Bazen işyerinde başarısızlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyileştirmek için fırsat olarak görün. Eğer bunu başarabilirseniz, bu dönemden eskisinden daha güçlü çıkacaksınız. Özel hayatınızda da içinizden geleni söyleyebilirsiniz. Elbette ne olursa olsun fikirlerinizi savunun, ama etrafınızdakilerin söylediklerine de kulak vermeyi unutmayın. Zor koşullar fiziksel olarak da ortaya çıkabilir. Daha sakin ve sessiz bir ortamın tadını çıkarabilmek için, kendinize mümkün olduğunca zaman ayırın.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 28 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Akrep;

Bugün bir topluluğun karşısında fikirlerinizi beyan edeceksiniz ancak herkes sizinle aynı fikirde olmadığı için bir tartışma ortamı oluşacak. Kalitenizi ortaya koyacak cevaplar vererek herkesi şaşırtacaksınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 28 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Yay;

Ticari faaliyetlere girerek çok cesur davranabilirsiniz. İletişim yönünden bugün oldukça cesur davranacağınız bir gün olacak. Bazı konularda eğitim almak isteyecek ve uzmanlaşmak için bazı yerlere başvuracaksınız. Çevrenizdeki kişilerden kaynaklanan bazı değişikler kafanızı kurcalayacak. Bazı şeylere kırılabilirsiniz bu sizi üzdükleri anlamına gelmiyor aslında, siz oldukça hassas ve kırılgan bir yapıdasınız.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 28 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Oğlak;

Azminiz övgüyü hak ediyor, ancak hayatta sadece başarıdan fazlası olduğunu unutmuş görünüyorsunuz. Israrla çabalıyorsunuz ancak hayatta yenilgilerin de olduğunu kabul etmelisiniz. Hedeflerinize daha rahat ulaşmak için kendinize biraz daha zaman ayırın. Sadece bu şekilde başarınızın tadını çıkarabileceksiniz. Kendinizi biraz da hayatın akışına bırakın; yoksa hayat sizi pas geçecek.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 28 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Kova;

Etrafınızda sizden yaşça küçük olan insanlar bulunuyor. Onların hata yaparak kendi derslerini almalarına izin vermelisiniz. Çok fazla korumacı davranmanız bu noktada doğru değil.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 28 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Balık;

Bilginin peşinden gidebileceğiniz ve sorumluluklarınızın arttığı bir gün. Çalışma hayatınızda kariyer değişikliği ya da sorumluluk artışları olabilir. İletişim ile ilgili konularda yanlış anlamalara çok müsait bir gündesiniz. Tartışmalarda ya da işle ilgili iletişim gerektiren toplantılarda dikkatli olmada fayda var. Rahat ve güzel bir gün geçireceksiniz.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Merkür retrograd döneminde herhangi bir yeni bölgeye girmemeniz ve kalmamanız tavsiye edilir. Aslında Merkür her zaman aynı yönde ve aşağı yukarı aynı hızda Güneş'in etrafında dönmeye devam eder. Merkür’ün Retro dönemlerini bilmek, girişimlerinizi yoldan çıkmamaları için önceden planlamanıza yardımcı olabilir.

Astrolojik mitolojide Merkür tanrıların elçisidir. Dolayısıyla Merkür gezegeni iletişim ile ilgili her şeyi yönetir:

• sözleşme imzalama

• sınıflar, okullar ve kolejler

• yazışma gönderme / alma

• bilgisayarlar, telefonlar, uydular vb. İletişim ekipmanları

• arabalar, bisikletler, trenler ve uçaklar, gemiler, vb. Gibi seyahat ve seyahat ekipmanları.

Ne yapılmalı?

• Geriye çekmeden önce iletişimi içeren projeleri tamamlayın.

• Geri dönüş sırasında büyük anlaşmalar yapmaktan kaçının

• Geri dönüş sırasında yeni projeler başlatmaktan kaçının

• Büyük bir karar vermek için toplantılar planlamaktan kaçının

• Seyahat ederken ekstra zaman tanıyın

• Geri yüklemeden önce sabit sürücünüzü veya diğer önemli verilerinizi yedekleyin

• Geri gitmeden önce makinelerde / evlerde gerekli onarımları yapın

• Daha önce başlatılmış olan bir projenin takiplerini yapın

• Başlamış bir projeyi tamamlayın

• Yeni bir projeyi iyice araştırın

• Evrak işlerini takip edin

• Bilgi paylaşım toplantısı yapın