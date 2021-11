Günlük burç yorumlarına göre 28 Kasım 2021 Pazar gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Sizler için "Günlük burç yorumları 28 Kasım 2021 Pazar| Akrep, küçük dağları sen yaratmadın kibrinden vazgeç! Aslan, az söyle çok dinle!" başlık adı altında, günlük burç yorumlarına yer verdik.

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 28 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Koç; bugüne pek de olumlu başladığın söylenemez. Son zamanlarda yaşadığın ailevi ve sosyal çevrende gelişen olaylar seni bir hayli yordu. Kimseye güvenmemen gerektiğini sürekli kendine hatırlatmanda fayda var. Canını sıkacak, seni sıkıntıya düşürecek her olaydan kaçınman gereken bir dönemdesin. Haftanın son gününü kendine ayırır, kafanı dağıtmak için yeni meşgaleler bulursan, sıkıntılarını kısa süre unutabilirsin. Bu aralar harcamalarına dikkat etmende fayda var. Doğru adımlar attığın takdirde, yeni bir haftaya güzel giriş yapabilirsin. Herkese her şeyini anlatmak senin en büyük cehennemin. Olaylara biraz daha ördüğün duvarlarla yaklaşmanda fayda var.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 28 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Boğa; son günlerde içinde oluşan huzuru kaybetmemek için ani tepkiler vermekten kaçınmalısın. Hayatındaki her şeye tahammülün azalmış gibi hissediyorsun. Anlık gelişen güzel olaylar moralini yerine getiriyor, bu da huzurlu olmanı sağlıyor. Yapı gereği ani parlamalar yaşayan bir kişiliksin. Çevrendeki insanlardan bu aralar eleştirilere maruz kalabilirsin. Sevdiğin insanlar için fedakarlık yapmak senin vazgeçilmezin olmuş ancak, bunu biraz daha azaltmalısın. Parasal konularda biraz daha tutumlu olmalı, alışverişe kısa bir ara vermelisin. Elindeki parayı birikim için değerlendirirsen, senin için güzel sonuçlar doğabilir. Ailende yeni sorunlar yaşanabilir, aile büyüklerinle gereksiz tartışmalardan uzak dur. Sevdiğin insanla bu aralar kendi içinizde halletmeniz gereken bazı mevzuları açığa kavuşturabilirsiniz, daha ılımlı davranışlar gösterirsen, tüm olayların lehinde ilerlediğine şahit olacaksın.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 28 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili İkizler; son günlerde olduğu gibi, bugün de hayatı sorguluyorsun. Kafanı kurcalayıp duran geçim derdini bir kenara bırakıp hedeflerini iyi belirmelisin. Astrolojide en pratik ve en zeki burçsun ancak, biraz daha çalışkan olmasın. Haksız kazanca karşı üzgünlüğün hayatını etkiliyor. Buna artık dur demelisin. Son günlerde fazla düşünüyorsun. İlişkinin evlilik boyutuna gelmesi için kafanda türlü planlar yapıyorsun. Unutma, her şey vaktinde güzeldir. Acele işler her zaman zarar getirir. Sabırlı beklemeyi öğren ki, güzel şeyler zamana yayılarak seni bulsun. Ailevi problemlerinden bu sıralar kimseye bahsetme, seni iyi dinlediğini düşündüğün kişilerden darbe yiyebilirsin. Eski arkadaşlıklarını özlüyorsun ancak, bu ayrılık sana zamanla iyi gelecek. Haftanın son gününde kendine iyilik yap ve düşünmemeyi öğren. Bir günlük tut, içindekileri yaz daha sonra o sayfaları yakıp küllerini toprağa göm.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 28 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Yengeç, olaylara bakış açını biraz daha genişletmelisin. Çevrendekilerin sana bazı konularda danışacağı problemleri var. Objektiflikten sakın kaçma, sana göre neyin doğru neyin yanlış olduğunu karşı tarafa doğru aktarmalısın. İşsiz bir yengeç burcuysanız bu sıralar talepte bulunduğunuz bir iş ilanının olumlu dönüşünü görebilirsiniz. Ancak, içinize sinmeyen bir teklif alırsanız, kabul etmemenizi öneririz. Paranı çok iyi tutuyor, birikimlerini gayet başarılı yatırıma çeviriyorsun. Pişman olacağın hiçbir yatırım fikrine sıcak bakma. Kendi başına birikim yapmayı gayet güzel öğrenmişken, bunu kimsenin bulandırmasına müsaade etme. Olayların akışına göre doğru adım attığın takdirde, süreç senin için olumlu ilerleyecek. Son olarak, sağlığına dikkat et, hafta başında seni gribal hastalıklar biraz uğraştıracak. Soğuklara karşı tedbirini aldığın müddetçe, sağlıklı bir hafta geçireceksin.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 28 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Aslan; bugün yarını düşünmeden doya doya dinlenmeye ihtiyacın var. İşin gereği yoğun bir hayatı tercih ettin, bunun ekmeğini ilerleyen zamanlarda yiyeceksin, biraz daha sabırlı olman gerek. Bu sıralar insanları iyi dinleyip, az anlatman gereken bir dönemdesin. Evliysen veya güzel giden bir ilişkin varsa, gereksiz ve küçük problemlerle karşındaki insanı bunaltmamalısın. Güzel giden ilişkin bir an da tepetaklak olabilir. Sağlık problemlerinle başa çıkmaya kendini sıcak tutmakla başlayabilirsin. Soğuklarla birlikte artan burun akıntıları, öksürükler seni sağlık konusunda biraz zorlayabilir. Sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdesin. İşlerinde aksaklık yaşamak istemiyorsan, bol bol kış çayı içebilirsin.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 28 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Başak; haftanın son gününde ani çıkışlarına biraz dur demelisin. Çevrendekiler bu sıralar senden şikayetlerini dile getirebilir. Gereksiz tepkilerin onları rahatsız ediyor. Bunu dile getirdiklerinde sakin bir tavırla "önerilerinizi dikkate alacağım" gibi dönüşler sağlarsan, ikili ilişkilerinde uyum yakalamış olursun. Alacağın bazı kararlar var, bunları özellikle ailenden güvendiğin bireylerle danışmalısın. Sana verecekleri tavsiyeler hayatına yeniden yön verebilir. Bu sıralar seyahat etmek isteyeceksin ancak, biraz daha sabırlı olmalısın. İstediğin birikim eline geçtiği takdirde, gezi planlarına devam edebilirsin. Elindeki parayı titizlikle harcamakta uzman olmuşsun, birikimlerini uzun vadeli gerçekleştirirsen, ilerde parana değer katabilirsin. Aşk hayatında yaşadığın güvensizlik duygusunun seni yiyip bitirmesine müsaade etmemelisin.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 28 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Terazi; son günlerde dışarıya karşı mutlu ve gayet yolunda gidiyormuş gibi gösterdiğin hayatın, seni bir hayli yordu. Hane içinde istemediğin olaylara boyun eğdiğin dönemdesin. Konuşmaktan kaçıyorsun ve bu senin en kötü özelliğin. Rahatsız olduğun ne varsa dile getirmekten çekinme. Düşüncelerin insanları kırmaz, sadece fikir oluşturur. Sana nasıl davranmaları gerektiğine daha da dikkat ederler. Çevrendekileri kırmamak için gösterdiğin mücadeleyi biraz kendin için göstersen, en azından omuzlarındaki yüklerden kurtulacaksın. Hayat normalde sana toz pembe ancak, bu sıralar üzerinde dolaşan kara bulutlar seni etkisi altına aldı. Kendin için neyi doğru buluyorsan onu yapmalısın. Burçlar arasında belki de en doğru kararı verecek potansiyele sahipsin. Başkalarını düşünmek yerine kendine önem verdiğin takdirde çok daha mutlu olacaksın.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 28 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Akrep; Güzel gelişmelerle de karşılaşacağınız bir gündesiniz. Gelişmelerden doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi ilerleyeceğini bilmelisiniz. Şartlara uygun adımlar atmanız her açıdan çok önemli. Aşk hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da birbirinize verdiğiniz değer her türlü sorunun üstesinden gelmenizi sağlayacaktır. Karşılaştığınız olayları kestirip atmamalısınız. Daha dikkatli olmanızda fayda var. Son olarak, çevrenizdeki insanlar sizin kibirli olduğunuzu düşünüyor, akıllarda kötü kalmak yerine onlarla konuşarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. İletişim gücünüz yönünden sağlam bir yapıya sahipsiniz, bu durumda en güçlü yeteneğinizi ortaya koyarak, çevrenizdekilerle konuşmalısınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 28 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Yay; Birbirinden farklı enerjiler alacağınız bir gündesiniz. Tam olarak nasıl hareket etmeniz gerektiğine karar veremeyeceksiniz. Karşılaştığınız olaylara göstereceğiniz tepkilerin belirleyici olacağı bir gündesiniz. Amaçlarınıza uygun hareket ettiğiniz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Hissetmek istediğiniz duyguları hissetmeseniz bile varmış gibi gösteriyorsunuz. Bu durum size ve partnerinize sandığınız gibi olumlu yansımıyor. Aşırıya kaçan hareketlerinizi dizginlemediğiniz sürece ilişkinizde sorunların çıkacağını unutmamalısınız. Kendinizden gereğinden fazla ödün vermemelisiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 28 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Oğlak; Haftanın son gününde arkadaş çevrenizde ön plana çıkabilirsiniz. Tüm becerilerinizi kullanmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Karmaşık etkiler alacak olsanız da üstesinden gelebileceğinizi bilmelisiniz. Işıl ışıl parlayacağınız bir gündesiniz ve bundan en iyi şekilde yararlanmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda hata yapmamaya çalışmalısınız. Kıskançlık krizleri yaşamamaya çalışmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda olan tüm sorunları çözüme kavuşturmalısınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gerekiyor. Aksi halde, zorluklar gündeme gelebilir.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 28 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Kova; Ev ve aile hayatınızı ilgilendire konularla daha yakından ilgilenmek isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Cesaretinizle ön planda olmak isteyeceksiniz. Fikirleriniz doğrultusunda hareket ederken hata yapmamaya dikkat etmelisiniz. Etrafınızdaki insanların ne dediğini çok da umursamayacağınız bugün tartışma içerisine girmemeye çalışmalısınız. Düşünce yapınızı biraz olsun değiştirmeye çalışırsanız herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Anlaşılmadığınızı hissediyorsunuz. Sorunları çözmeye odaklanmalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 28 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Balık; Yakın çevrenizle ilgili konulara ilgili olacağınız bir gündesiniz. Her açıdan olumlu enerjiler aldığınız bugünü lehinize çevirebilirsiniz. Genel olarak isteklerinize ulaşma şansına sahipsiniz. Harekete geçmek için doğru zamanı beklemeniz gerekiyor. Sabırlı olduğunuz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Aşk hayatınızda hoşunuza gitmeyen bazı sorunlar yaşansa da üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var.