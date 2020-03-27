Günlük burç yorumları 28 Mart Cumartesi 2020

Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 MART 2020 CUMARTESİ

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 28 Mart Cumartesi burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 28 Mart 2020 Cumartesi dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 28 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Koç;

İş hayatınızda hayli yoğun güçler geçiriyorsunuz. Aksayan işler sizi sinirlendiriyor. Oysa gerginlik size yakışmıyor. İş arkadaşlarınız her konuda size destek veriyor ve sizi seviyorlar. Aşkın sizin için önemi vardı ancak son zamanlarda o önem yerini kaybediyor. Sevgiliniz ise her şeyin farkında olmasına rağmen umursamıyor. Dengeleriniz çok önemli. Yitirdiğiniz anda, çevrenizle iletişiminiz kopuyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 28 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Boğa;

Bugünlerde birçok olumsuz düşünce zihninizi işgal ediyor. Bu olumsuz düşüncelerden hemen uzaklaşmalısınız. Aşk sizin için ne anlam ifade ediyor öncelikle bunu düşünün ve buna göre karar verin hayatınızda ne istediğinize. Son zamanlarda işle ilgili sıkıntılarınız olabilir ancak bunun üstesinden gelmek sizin elinizde sevdiğiniz işi yapmak için biraz daha çabalamalısınız. Son zamanlarda aklınıza takılan bazı konular var ancak bunları zamanla çözebilirsiniz. Öfkelerinizi yenmelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 28 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili İkizler;

Özel hayatınız ve iş hayatınız beklemediğiniz şekilde iyi gidiyor. Bu durumu bozmayacak ve mutlu bir hayata doğru ilerleyeceksiniz. Bazı olaylarda bazı seçimler yapmanız gerekecek. Bu seçimi yaparken kalbinizi dinlemenizde fayda var. Riskli bir iş için adım atmanın sırası değil bu yüzden yapacağınız değişimleri tekrar düşünmeli ve ona göre bir yol haritası çizmelisiniz. Gelecek planlarınızı şimdiden yapmaya başlamışsınız, planlarınız yavaşta olsa birer birer gerçekleşecek. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 28 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç;

Bugün, güne enerjik ve sağlıklı giriş yapacaksınız. Özellikle de yaşamsal konularda kendinizden emin davranışlarınızla dikkat çekebilirsiniz. Kendinize duyduğunuz güven, adım atma noktasında sorun ve sıkıntı yaşamayacağınız anlamına gelmekte. Dış dünyaya göstermiş olduğunuz yüzünüz ile aldığınız kararların birbiri ile uyum gösterme ihtimali var. Günün tamamında mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, herhangi bir adım atmadan önce birlikteliğinize gereken önemi vermelisiniz. İlişkinizi geri planda tuttuğunuz sürece huzur ve mutluluk açısından engellemeler yaşanabilir. Akşam saatlerinde pozitif etkiler alacaksınız ve bundan da bir şekilde yarar sağlamalısınız. Aksi halde huzursuzluklar yaşanabilir.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 28 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Aslan;

Hobileriniz ve hayatınızın zevk aldığınız konularında başka insanların denemediği detayları keşfetmek isteyebilirsiniz. İçinizde sakladığınız aykırı ruhu ortaya çıkarabilirsiniz. Sportif faaliyetlere girişebilir, yaz öncesi fazla kilolarınızı gidermek için yeni fikirlere ve bedensel egzersiz tavsiyelerine yönelebilirsiniz. Akşam saatlerinde bu hevesiniz bir parça abartıya kaçabilecek hale gelebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 28 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Başak;

Bu olumlu hava devam edecek ve bu durum maddi olarak size fayda sağlayacaktır. Parasal konularda yaptığınız harcamaların hiçbiri kendinize değil. Ailenizi bir tarafa bırakın artık biraz da olsun kendinizi düşünmeye bakın. Etrafınızdaki insanlara gülücükler saçarak çok mutlu gözükmeyi ve içinizde fırtınalar yaşamaya bayılıyorsunuz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020





GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 28 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Terazi;

İşinizle ilgili bugün önemli görüşmeleriniz olabilir ve olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Güne hazırlıklı başlamanızda fayda var. Finansal konularda ailenizden gelen destekle rahatlayacaksınız. Özel hayatınızda ise kendinizi özel hissettirecek biri ile duygusal bir yakınlaşma yaşayabilir ve kalıcı bir beraberliğe adım atabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 28 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Akrep;

Bu sıralar enerjiniz düşmüş. Psikolojik olarak zor bir dönem yaşıyorsunuz. Ancak bu durumu kısa bir zaman içerisinde atlatacaksınız merak etmeyin. Bu sıralar kendinize zaman ayırın ve kendinizi, ne yapmak istediğinizi, amacınızı bulun. Arkadaşlarınızla iletişim halinde olmak size iyi gelecektir. Uzun zamandır konuşmadığınız bir arkadaşınızdan mesaj alacak ve çok sevineceksiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 28 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yay;

Bu sıralar sevdiklerinize karşı ilgisizsiniz. Özellikle partneriniz bazı konularda sizden ilgi bekliyor. Ona karşı güvensiz hareket ediyorsunuz. İşinizle ilgili sizi tatmin etmeyen şeyler var ve bunun için yeni atışlımlar yapmak istiyorsunuz hatta ortamınızı değiştirmekle başlayabilirsiniz. Maddiyata fazla önem vermiyorsunuz ancak para yaşamınızda önemli bir nokta olarak yer alıyor. Zihinsel dağınıklığınız var. Herkese aynı anda söz vermeniz, sizin için iyi olmuyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 28 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak;

Çevrenizdeki olumsuz düşünenlere sahip olanları boş verin. Çünkü onlar artık hayatınızdan çıkıyorlar. İşinizde ise işler pek de iyi gitmiyor, işiniz size eskisi kadar cazip gelmiyor. Tüm bunları düşünüce işinizden uzaklaşmak istiyorsunuz. Maddi konularda yeni kaynaklar elde etmek istiyorsunuz ve bu sıralar yatırımın tam da zamanı. Değişen hava şartları, en çok sindirim sisteminizi etkiliyor. Yediklerinize dikkat etmelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 28 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Kova;

Başkalarının ihtiyaçlarına öncelik verdiğinizden, bugün takım ruhu içinde olduğunuz açıkça ortada. İş arkadaşlarınız da bunu fark edecek. Bu şekilde devam ederseniz çevrenizde itici güç olarak tanınacaksınız. Ailenizi de ihmal etmeyin; şimdi ihtilafları çözmenin tam zamanı. Çözüme giden yolu açmak sizin için kolay olacak. Aile bağlantılarınız sağlığınız açısından da faydalı olabilir, çünkü kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda ailenin verdiği güven ve geleneksel tedaviler hem çok işe yarayacak, hem hoşunuza gidecektir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 28 MART 2020 CUMARTESİ

Sevgili Balık;

Bugün yeni bir başlangıcın tohumlarını ekebilirsiniz. Kariyerinizde bir değişiklik yapabilirsiniz. Ancak başarınız başkalarını kıskandıracağından fazla göze batmayın. Sevdikleriniz size yüzde yüz güven duyacak ve planlarınızın olumlu ve olumsuz yönlerini sizinle konuşacak. Kendinizi ancak bu şekilde başarısızlıktan koruyabilirsiniz. Önünüzdeki fırtınalı zamanları sakin bir şekilde karşılayın. Kendinizi şımartacağınız veya tatile çıkacağınız bir haftasonu harikalar yaratabilir. Yarın yeni burç yorumlarıya görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.