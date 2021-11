Günlük burç yorumları 29 Kasım 2021 Pazartesi | Yengeç ve Oğlak dünya yıkılsa umurunuzda olmayacak!

Günlük burç yorumlarına göre 29 Kasım 2021 Pazartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 29 KASIM 2021 PAZARTESİ

Sevgili Koç; Deneyimlerinize her şeyden daha çok önem vereceğiniz bir gündesiniz. İleriye yönelik adımlar atmanın yollarını arayabileceksiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamayı başardığınız sürece her şey yolunda ilerleyecektir. Aşk hayatınızda düşündüklerinizi uygulamaya çalışmalısınız. Stratejik davrandığınız sürece kaybeden tarafın siz olmayacağınızı bilmelisiniz. Sınırlar üzerindeki etkinliğinizden de olumlu anlamda geri dönüş alabilirsiniz. Düşündüklerinizin peşinden gidebileceğiniz bir gündesiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 29 KASIM 2021 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Bugün, yaşamsal konularda bazı beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Enerjinizdeki düşüş nedeniyle tam olarak ne yapmak isteyeceğinize karar veremeyebilirsiniz. Dengeleri çok fazla zorlamamanız gerekiyor. Karmaşa yaratabilecek ortamlardan uzak durmaya çalışın. Aşk hayatınızda aceleci tavırlar sergilememenizde fayda var. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışın.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 29 KASIM 2021 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; Bugün, ikili ilişkilerinizde kendinizi rahat hissetmeyebilirsiniz. Çok hızlı karar almadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. İçinde bulunduğunuz koşullara uyum sağlamaya çalışın. Dikkat çekici tavırlarda bulunmamalı ve biraz daha geri planda kalmalısınız. Aşk hayatınızdan yana olan beklentilerinizi biraz daha gerçekçiliğe dönüştürmelisiniz. Duygularınız ve düşüncelerinizin tamamen değişim gösterebileceği bir süreçtesiniz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 29 KASIM 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; Daha net olmanız gereken bir gündesiniz. Düşündüklerinizi uygulamayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Acele kararlar almaktan vazgeçmelisiniz. Bugün dünya yıkılsa umurunuzda olmayacak. Hiçbir şeyi kendinize dert edinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Bu tavrınız ikili ilişkilerinizi sıkıntıya sokabilir. Aşk hayatınızda da tam olarak ne yapmak istediğinize karar vermeli ve ona göre adım atmalısınız. Hata yapmamaya dikkat etmelisiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 29 KASIM 2021 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; Haftanın ilk gününde, kendinizi her açıdan şanslı hissedebilirsiniz. Güne mutlu başlıyorsunuz. Her şeyin yolunda ilerleyecek olması kendinize olan güveninizi artıracak. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başardığınız sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle daha fazla ilgilenmeye çalışmalısınız. Verdiğiniz değeri gösterdiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirin.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 29 KASIM 2021 PAZARTESİ

Sevgili Başak: İçinize kapanık olabileceğiniz bir gündesiniz. Toplumsal konularda karşılaşacak olduğunuz sorunlara fazla takılı kalmamaya çalışmalısınız. Kişisel istekleriniz doğrultusunda hareket ettiğiniz sürece kendinizi çok daha iyi hissedeceğinizi bilmelisiniz. Bulunduğunuz ortamdaki baskılardan kurtulmanız gerekiyor. Sorunları gözünüzde büyütmek yerine çözüm odaklı yaklaşmalısınız. Aşk hayatınızda beklenmedik sorunlar çıkacak olsa bile üstesinden gelebileceğinizi bilmelisiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 29 KASIM 2021 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Günlük işlerinizi yerine getirirken herhangi bir problemle karşılaşmayacağınız bir gündesiniz. Fikirleriniz doğrultusunda ilerlediğiniz sürece her şey yolunda ilerleyecektir. Yine de karmaşa yaratabilecek ortamlardan uzak durmanızda fayda var. Her doğru her yerde söylenmez. Cümlelerinizi uygun ortamda kurduğunuzdan emin olmalısınız. Söylediklerinizin başınıza dert açabileceği bir gündesiniz. Hata yapmamaya özen göstermelisiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 29 KASIM 2021 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; Beklenmedik problemlerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Sınırlar üzerinde gereğinden fazla etkinlik sağlamaya çalışmamalısınız. Olayları biraz daha akışına bırakmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda daha temkinli olmanız gerekiyor. Problemleri tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Huzursuzluk yaratabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Öncelikleriniz doğrultusunda hareket ederken hiçbir şeyin de sizi engellemesine müsaade etmemelisiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 29 KASIM 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Bugün, kendinizi güvence altına almak isteyeceksiniz. Etkin adımlar attığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Sorunları gözünüzde büyütmemelisiniz ve anı iyi değerlendirmeye çalışmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların kısa zaman içerisinde son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Aşk hayatınızda, duygularınız ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket ederken ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 29 KASIM 2021 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; Yaşamsal konularda sizi yakından ilgilendiren bazı noktalara olan isteksiz davranışlarınız çevrenizdekiler tarafından hoş karşılanmayacak. Kişisel olarak gelişim göstermek istiyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın. Dengeleri çok fazla zorlamamanız gereken bir gün. Aşk hayatınızda karmaşık durumları çözüme kavuşturmalısınız. Ayaklarınızın yere sağlam basması gereken bir gün.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 29 KASIM 2021 PAZARTESİ

Sevgili Kova; İkili ilişkiler konusunda kendinizi çok daha şanslı hissetmeye başlayacağınız bir gündesiniz. Daha dikkatli ve dengeli hareket etmeyi başarabildiğiniz sürece genel olarak her şeyin daha iyiye gidebileceğini de iyi biliyorsunuz. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde pek problem yaşamayacaksınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 29 KASIM 2021 PAZARTESİ

Sevgili Balık; Bugün, sosyal yaşantınızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Karmaşık etkiler alsanız da üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şeyin üstesinden gelebileceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya özen gösterin. Daha temkinli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Aşk hayatınızda her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. İçinde bulunduğunuz koşullara uygun hareket edin.