Günlük burç yorumları 29 Mart Pazar 2020 | Bugün burçlar ne diyor?

Günlük burç yorumları 29 Mart 2020 Pazar değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 MART 2020 PAZAR

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 29 Mart Pazar burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 29 Mart 2020 Pazar dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 29 MART 2020 PAZAR

Sevgili Koç;

Bugün arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Sizden olumlu şekilde etkilenmeleri sizin lehinize gelişiyor.

Bugün gururunuzu bir kenara bırakıp başkalarının isteklerine göre hareket etmeniz gerekiyor. Bu durum sizin için bir hayli zor. Bir emre itaat ediyormuş gibi hissetmekten vazgeçerseniz daha kolay olacak.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 29 MART 2020 PAZAR

Sevgili Boğa;

Sosyal hayatınızda tam bir uçarı kelebek olduğunuzdan, son dönemde çevrenizdeki bazı kişileri ihmal ettiniz. Şimdi bu ilişkilerinizi yeniden yoluna koymanın ve onlarla görüşmenin tam zamanı. Aile içinde veya arkadaşlar arasındaki bir anlaşmazlığı kesin olarak tümüyle çözüme kavuşturma şansınız epey yüksek. Uzlaşma ve birliğin ön plana çıktığı önemli bir dönem yaşayacaksınız. İleride zor zamanlarda bunun insanlar üzerinde yumuşatıcı bir etkisi olabilir.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 29 MART 2020 PAZAR

Sevgili İkizler;,

Bugün arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız bile onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacaktır. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da arttıracak ve kişiliğinizi ortaya koyacak işlere damganızı vuracaksınız.

Tutku ve romantizm kokusu alıyoruz! Hayatınızdaki kişiye kendinizi fiziksel ve ruhsal olarak daha yakın hissetmek istediğiniz bir gündesiniz. O zaman neden bekliyorsunuz, harekete geçin!

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 29 MART 2020 PAZAR

Sevgili Yengeç;

Şu sıralar hiçbir işiniz yolunda gitmiyor, ama yaklaşımınızı değiştirirseniz isteklerinize daha hızlı kavuşabileceksiniz. Başkalarının görüşlerinin faydalı olduğunu göreceksiniz. Özel hayatınızda her türlü sorunla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda kendi bakış açınız konusunda açık ve net davranın. Sağlığınız daha iyi olabilirdi. Yaşam tarzınızı değiştirme konusunu düşünün, ama kendinize de çok yüklenmeyin.

Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi birleştirmek isteyecektir. Çocuklarınızın bir takım sorunları ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 29 MART 2020 PAZAR

Sevgili Aslan;

Elinizdeki işleri bir an önce bitirmek için kendinizi fiziksel olarak çok zorluyorsunuz. Sağlığınızda kalıcı bir hasar oluşmasını istemiyorsanız biraz daha yavaş hareket etmelisiniz.

Şu sıralar enerji dolu ve önemli konuları ele alabilecek güçtesiniz. Net düşünce yapınız, belirli bir durumu başarıyla sonuçlandırmanıza yardımcı oluyor. Özel hayatınızda bile endişeleriniz artık netliğe kavuşacak, daha önceleri uzak durmaya çalıştığınız sorunları kolaylıkla çözümleyebilecek ve nihayetinde her şeyi başarıyla hallettiğiniz için olumlu tepki alacaksınız.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 29 MART 2020 PAZAR

Sevgili Başak;

Gitgide daha fazla beklenmedik ve zor olayla karşılaşabilir ve sorumlu olsalar da olmasalar da ilk başta suçu başkalarının üzerine atmaya kalkışabilirsiniz. Belki de hata sizdedir. Bunun yerine, sakin ve rahat olmaya çalışın ve tüm güçlükleri, bu meselelerin çözümlerine yeni bir yaklaşım bulma fırsatı olarak görün. Dinginliğinizi yeniden keşfedin ve bu dönemden çok daha güçlenmiş şekilde çıkın.

Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olayların mantıksal yönlerine yorum getirerek, gerçeğe daha fazla yaklaşıyorsunuz.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 29 MART 2020 PAZAR

Sevgili Terazi;

Yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğunu hissediyor olmalısınız. Güne normalden daha erken başlayıp sabah saatlerini kendinize ayırmak iyi bir seçenek olabilir.

Etrafınızdakiler sizi fanatik bir misyoner gibi görüyor. Hafif geri çekilin ve başkalarının fikir ve davranışlarını kabul edin. Ayrıca başkaları bir hata yaptığında hemen sinirlenmeyin. Fazla heyecan sağlığınız için her açıdan zararlı olacaktır. Sizin de şefkate ve takdir edilmeye ihtiyacınız var. Günlük yaşamın streslerini arkanızda bırakın. Rahatlamak, enerji depolarınızı şarj edecek.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 29 MART 2020 PAZAR

Sevgili Akrep;

Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Kişiliğinizin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmaktan yanasınız. Yaşamınızla ilgili yenilenme söz konusu olacaktır.

Genelde hassas biri olduğunuz doğru. Bugün bu hassaslığınız çocuklara ve yaşlılara karşı daha da artıyor. Herkese kol kanat germek istiyorsunuz.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 29 MART 2020 PAZAR

Sevgili Yay;

Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz

Fiziksel ve ruhsal açıdan güzel bir denge içindesiniz. Dışarıdan da yolunuza taş koyan olmayacak. Aksine, çevrenizdeki insanlar son derece samimi ve yardımcı yaklaşımlarıyla hayatınızı daha da güzelleştirecek. Enerjiniz yüksek olduğundan, içinizden gelen ne varsa yapabilirsiniz. Ama dikkatli olun ve yaptıklarınızın sizi hangi noktalara götüreceğini de hesaba katın, ileride her şeyin bu kadar kolay olmayacağı dönemler de olacak.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 29 MART 2020 PAZAR

Sevgili Oğlak;

Geçtiğimiz günlerde tek başınıza sırtlandığınız iş yükü kesinlikle adil değildi. Sizinle aynı departmanda çalışan insanlardan destek almalı ve iş bölümü yapmalısınız.

Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantık ve akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 29 MART 2020 PAZAR

Sevgili Kova;

İşyerinizdekiler size her zamankinden daha olumlu bir şekilde yaklaşıyor. Bu elverişli dönemi, ekibinizle birlikte zor işlere girişip başarmak için kullanın. Ekibinizde oluşacak dinamik sayesinde en çetrefilli işlerin bile kolayca üstesinden geleceksiniz.

Ay'ın olumlu etkisini fiziksel anlamda hissediyorsunuz. Bugün ikili ilişkilerinizde duygusal davranmaktan kaçınmalısınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Partnerinizle bazı ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 29 MART 2020 PAZAR

Sevgili Balık;

Çevrenizde hasta olan insanları görmek bugün sizi endişelendiriyor olabilir. Kişisel hijyeninize dikkat ettiğiniz sürece bir sorun çıkmayacağından emin olabilirsiniz.

Hem ruh hem vücut sağlığınız açısından zirvedesiniz. Başkaları da sizin bu ışıl ışıl parlayan, güven verici ve olumlu enerjinizin farkında. Yaydığınız enerji yakın çevrenizdekileri etkisi altına alarak, daha kısa bir süre öncesine kadar hayal bile edemediğiniz noktalara ulaşmanızı sağlayacak. Bu enerjiden yararlanın ve bu olumlu döneminizi ziyan etmeyin.

Haftalık burç yorumları 23 - 29 Mart 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.