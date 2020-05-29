Günlük burç yorumları 29 Mayıs Cuma 2020

Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 MAYIS 2020 CUMA

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 29 Mayıs Cuma burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 29 Mayıs 2020 Cuma dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 29 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Koç;

Bugün çok kararlı ve enerjik bir gündesin. Fikirlerinizi yüksek sesle ve cesurca dile getirebilirsiniz. Bugün sürekli bir hareket halinde olabilir, ani yolculuklara çıkmanız gerekebilir. Yakın zamanda gerçekleştireceğiniz yolculuk yeni gelişmelere kapı açabilir. Alışverişlerinizde ölçüyü kaçırmamaya özen gösterin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 29 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Boğa;

Bugün senin için biraz durağan geçiyor. Fakat hayatına renk katmanın ve güzelleştirmenin kendi elinde olduğunu unutmamalısın. Uzun süredir aklında olan şeyleri gerçekleştirmek için güzel bir fırsat olarak değerlendirebilirsin. Örneğin aklında birisi varsa cesaretini toplayarak ilk adımı atmalısın. Kendini iyi hissettiren şeylere odaklanırken güvende olduğun sınırlarını aşmanı öneririm. Güvenli alanından, alışageldiğin düzeninin dışına çıkmalısın! Önemli bir uyarıyla bitireyim; hijyenine dikkat et ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma lütfen! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 29 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili İkizler;

Fikirlerinize ve planlarınıza yeni bir hız kazandırabilmek ve canlılık katmak için her fırsatı en iyi şekilde değerlendirin. Arkadaşlarınızla veya meslektaşlarınızla yapacağınız sohbetler veya dış görünümünüzde yapacağınız bir değişikliğin faydası olabilir. Size sunulan yeni fikirlere ve deneyimlere açık olun, ama sizi asıl yolunuzdan fazla uzaklaştırmalarına da izin vermeyin. Kendinize sadık kalın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 29 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Yengeç;

Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıradışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 29 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Aslan;

Gökyüzü bugün iş hayatınızda emeklerinizin karşılığını daha önce almadığınız şekilde alarak sevineceğinize kendinize olan güveninizin yükseleceğine işaret etmekte. Sevilmenin değer görmenin güvenmenin önemini daha iyi anlayacak sizi yoran aşağıya çeken kişiler ile ilişkilerinizi sınırlandırıp motivasyonunuzu arttıracaksınız. Aşk hayatınızda ise kalbinizden geçenleri söyleme vakti geldi. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 29 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Başak;

Son zamanlarda yeni atılımlar yapma niyetindesiniz. Arkadaşlarınızla ortak iş yapmak istiyorsunuz aslında ama iyi düşünmelisiniz. Geçmiş duygularınızdan artık kurtuldunuz ve yaşama daha farklı bakmaya başlıyor olmanız olumlu. Yavaş yavaş yeni adımlar atmanızın zamanı geldi artık. Parasal konularda kaygı duymanıza gerek yok. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 29 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Terazi;

Bugün, zihinsel ve fiziksel olarak ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Dengeleri lehinize çeviremediğiniz takdirde her şeyin karmaşık olabileceğini aklınızda bulundurun. Hal ve hareketlerinizin de dikkat çekebileceği bir güne giriyorsunuz. Bakış açınızdaki değişim, huzuru ve mutluluğu elde bulundurabileceğiniz anlamına gelmekte. Kendinizi yavaş yavaş değiştirmeye odaklanmalısınız. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, biraz daha düşünceli davranmaya ve ilişkinizi olumlu anlamda yönetmeye çalışmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 29 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Akrep;

Sevgili Akrep; Karşılaştığınız günlük sorunlar pek azalacak gibi görünmüyor. Dayanıklı olun ve önemli noktayı gösteren doğru bakış açısını yeniden kazanmaya bakın, aksi takdirde sürekli bir başarısızlık hissi duyabilirsiniz. Dikkatle ölçüp biçin, gerçekten hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi ve hangilerini göz ardı etmeniz gerektiğini düşünün. Bunu başarabilirseniz, çözümlerin çok daha kolay geleceğini göreceksiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 29 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Yay;

Bugün içinde bulunduğun ortamları düzenleme, kimle ne konuştuğunu gözden geçirme ve genel olarak hayatında ne noktada olduğunu anlama açısından önemli bir gün olabilir. Kendi hayatını, eylemlerini analiz edebilirsin bugün. Aşk konusunda kendine olan güvenin azalabilir. Daha önceden yaşanan hayal kırıklıklarına göre düşünebilirsin. Kendini bu ruh halinden çıkarmak için biraz zamana ihtiyacın olabilir. Geçmişe takılı kalmamak için biraz kendine odaklanman gerekecek bugün. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 29 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Oğlak;

Hız sizin için çok önemli bir faktör olacak. Özellikle işlerinizi yetiştirebilmek adına gerekli olan zamanı yaratabilmek için hızlı olmaya önem göstereceksiniz. Aynı zamanda zamanın değerini de kavrayabileceksiniz. Aşk hayatınızda heyecanlanmanıza neden olacak bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız yaşantı süren oğlak burçları yeni tanışmalara şahit olacak ve duygusal etkileşim yaşayacaklar. Birlikteliği olan oğlak burçları ise partneri tarafından bir takım sürprizlerle karşılaşacaktır. Aşk hayatınızda yaşanacak olan bu gelişmeler gününüze canlılık katacak ve moralinizi yukarı seviyelere taşıyacaktır. Mutluluk size bugün çok daha yakın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 29 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Kova;

Sevgili Kova; bugün parasal konular aklını fazla meşgul edebilir. Gelirini arttırmak amacıyla yenilikçi ve somut fikirler içinde olmanda yarar var. Sahip olduğun ev ya da taşınmaz mülkünle ilgili bir sorun çözüme ulaşabilir. Alım satım işleriyle ilgili konularda önüne çıkan fırsatları değerlendirmelisin. Özel hayatında mutlu bir gün seni bekliyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 29 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Balık;

Titiz ve mükemmeliyetçi kişiliğiniz bu günlerde sorunlara neden olabilir. İşler bazen böyle yürümüyor. Siz üzerinize düşeni yapmaya çalışın tabi bu sizin için zor bir istek ancak yine de sizin için en doğrusu bu olacak. Çalışkan kişiliğinizin karşılığını eninde sonunda alacaksınız ancak bugün biraz rahatlamaya ve işten uzak durmaya ihtiyacınız var. Sevdiklerinizle vakit geçirerek kendinizi rahatlatmaya çalışın ve işleri biraz olsun kafanızdan atmaya çalışmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.