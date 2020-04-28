Günlük burç yorumları 29 Nisan Çarşamba 2020

Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 29 Nisan Çarşamba burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 29 Nisan 2020 Çarşamba dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç;

Bu aralar her zamankinden daha mı zor laf anlatmak etrafına…Kendi değerlerin var…Ve o değerlere saygı gösterilmesini istiyorsun…Aslında makul ve mantıklı isteğin…Ama gel gör ki bunu anlamıyor bir türlü arkadaş çevren… Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa;

Şu sıralar sevgilinizle nazar boncuğu durumdan bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Bunun kıymetini

kesinlikle bilerek ve üzerine anlamlar katarak devam ederseniz zedelenmeyecek bir ilişkinin

devamını sağlamanız mümkün. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler;

Parasal konularda endişeli olabilirsin ancak iletişim halinde olduğun insanlardan güzel geri dönüşler alıyor olacaksın. Saat 22:29 sonrası yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin zira Ay boşlukta olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç;

Bugün iş yaşamınızda kendi belirlediğiniz doğrultuda girişimler yapmayı denemelisiniz. Bunu yaparsanız olumlu sonuçlar alacak gelirlerinizde önemli bir artış sağlayabileceksiniz. Gün içinde çalışma temposunun getirdiği yorgunluktan dolayı böbrekler ve bağırsaklarınızla ile ilgili rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan;

Fikirlerinizi ifade etmek sizin için vazgeçilmez bir özellik. Ancak her insan sizin gibi kendini ifade etmekten hoşlanmıyor olabilir. Siz böyle bir ihtimal olduğunu asla düşünmüyorsunuz ancak bu bir gerçek ve sizin bu durumu kabullenerek insanlar size düşüncelerini aktarmadığında şaşırmamanız gerekiyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak;

İlişki içerisinde olmak huzurlu ve mutlu olmak içindir . Bu sırlar bunun aksine huzursuzluk ve mutsuzluk hissi ile boğuşabilirsiniz. Bunun neden olduğuna eğilmeniz gereken bir dönem içerisindesiniz. Bu hayata bir kere geldiğinizi unutmayın. Sizi huzursuz eden şeyleri bu dönem içerisinde bulmalısınız. Bugün milat kabul edin ve hayatınızı yeniden gözden geçirin. Acaba yalnız kalmaktan mı korkuyorsunuz da hayatınızda çok istediğinizi düşündüğünüz insan var. Ya da farklı konularda mutsuz olduğunuzdan dolayı huzursuz duyguyu siz mi yayıyorsunuz. Karşınızdaki insan değişmiyor diye düşünüyorsanız unutmayın bir insanı değiştirebileceğine inanmak aslında gerçekçi bir düşünce şekli değildir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi;

Sağlık konularının gündeminize geleceği bir dönemdesiniz. Sağlık sigortası yaptırmayı ya da uzun süreli bir beslenme planı oluşturmayı düşünebilir, spor salonuna yazılabilirsiniz. Sağlığınız için gerçekten işe yarar yöntemlerin neler olabileceğini düşünün. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

Aşk hayatınızın canlanacağı, olağanüstü bir gündesiniz. Partnerinizle baş başa zaman geçirerek ilk günlerinize dönebilir, aşkınızın ilk zamanlarındaki heyecanı yeniden yaşayabilirsiniz. Eğer yalnızsanız, bugün sosyal bir ortama girmeye özen gösterin. Partnerinizle birlikte keyifli vakit geçireceğiniz ve zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız bir buluşma planlamak oldukça zor. Planlarınızı yaparken, partnerinizi tanıyor olmanız ve ilişkinizin gidişatının bilincinde olmanızda fayda var. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay;

İlişkinizin sıradanlaşmaya başladığını düşünüyorsanız ilişki konusunda bildiklerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor demektir. İlişki ilk zamanlarında iki kişinin birbirini tanıma heyecanı ile daha tansiyonludur ve doğal olarak hep yukarıya doğru yükselen bir tansiyona sahiptir. Aşk dediğimiz alan da budur. Ardından kişilerin birbirini tanıması ile artık bildiğiniz kişi sizi heyecanlandırma konusunda günden güne zayıflar. Bu doğal bir süreçtir birlikte değişik şeyleri deneyimlemeye çalışırsanız farklı bir dünyayı birlikte keşfetmenin keyfine varırsınız… Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Maddi konularda öncelere göre çok daha fazla dikkat etmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gereken bu süreç içinde eğer mümkünse kenara para koymayı bile denemelisiniz. Aksi takdirde ilerleyen süreç içinde paraya sıkışabilir, yakınlarınızdan borç isteme durumuna girebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova;

Gerek iş gerekse özel yaşamınızda gizliliğe önem vermelisiniz. Bilinmesini istemediğiniz bazı konular beklenmedik şekilde ortaya çıkabilir ve ilişkileriniz bozulabilir. Özel hayatınızdaki gerginliklerin sona ermesini istiyorsanız, partnerinizin bazı konuları bir daha açmamak üzere kapatması gerektiğinin farkına varmasını sağlamalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık;

Son zamanlarda yaşadığınız sıkıntıları atlatmış veya asgari hale getirmiş olabilirsiniz. Bu iş, aşk

ve ailevi konularda motivasyonunuzu artırmak için gayet geçerli bir nedene benziyor. Bu

durumu tam anlamıyla düzeltmek için kendinize inanmanız ve doğru adımlar atıp ilerlemeniz

gerekmektedir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.