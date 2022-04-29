Günlük burç yorumları 29 Nisan Cuma 2022 | Koçlar sürprizlere alışın! Boğalar aşkta kayıplar verecek!

Günlük burç yorumlarına göre 29 Nisan 2022 Cuma gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2022 CUMA

Sevgili Koç; Bu cuma günü beklenmedik haberler alabilir ve beklenmedik tepkiler verme yoluna kayabilirsiniz. Bu yanınızı törpülerseniz bu sizin yararınıza olacaktır. Öte yandan hayatınızdaki o özel kişiden büyük beklentiler içerisinde olabilirsiniz fakat beklentiler sizi biraz sarsabilir. Partneriniz sizin kadar sıcak hissetmeyebilir. İlişkinizin seyrini gözlemleyip uygun koşullara göre davranırsanız ancak bu şekilde bir yol katedebilirsiniz... Haftanın son günü olan bu cuma günü iş yerinizde bir takım anlaşmazlık sizi son derece huzursuz hissettirebilir. Koşullara göre davranmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2022 CUMA

Sevgili Boğa; Bu cuma günü duygularınızı çevrenizde bulunan insanlara aktarmakta zorluk yaşanabilir. Nedenler üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını arzu ediyorsanız, bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Kendinizi ifade ederken kullanacak olduğunuz dilin de her açıdan önemli olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Mümkün olanlara yöneldiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Adım adım ilerlemeniz sizin açınızdan daha iyi olabilir.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2022 CUMA

Sevgili İkizler; Bu cuma günü değer verdiğiniz insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmak isteyecek ve atak olduğunuz adımları da ona göre atacaksınız. İçinde bulunduğunuz durum karmaşıklık gösterecek olsa da her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Bugün, duygularınız doğrultusunda hareket ederken biraz olsun hata yapabilirsiniz. Olayları biraz olsun akışına bırakmalı ve her şeyi kontrol etmekten kaçınmalısınız. İlişkinize yönelik adımlar atmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2022 CUMA

Sevgili Yengeç; Bu cuma günü günlük temponuza ayak uydurma noktasında ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Kendinizi toparlamakta zorlanabileceksiniz. Dengeleri lehinize çevirmek istiyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz hatalardan ders çıkartmanın da yollarını aramanız gerekiyor. Bugün, planladıklarınız doğrultusunda hareket etmek isterken daha sabırlı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum değişiklik gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sorunları çözüme kavuşturmak için biraz daha mücadele etmeye çalışın. Bugün, keşfetme noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Sizi rahatsız eden her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2022 CUMA

Sevgili Aslan; Bu cuma günü kendinizi en güzel şekilde ifade etmeyi başaracaksınız. Yaşama bakış açınızdan da dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Elinizden gelenin en iyisini yapmak için harekete geçmeniz gereken bir gündesiniz. Tavırlarınızın da her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Bugün, gelişmeler sizden yana olacak gibi durmakta. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başaracaksınız. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmediğiniz sürece kendinizi daha net ifade edebileceğinizi de aklınızda bulundurmalısınız. Bugün, keşif duygunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacak olmanız da önemli.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2022 CUMA

Sevgili Başak: Bu cuma dışarıya karşı yüzünüz gülecek ve yeni yeni bir araya geldiğiniz kişilere karşı daha sempatik yaklaşımlarda bulunacaksınız ancak yakın olduğunuz kişilerle aranıza duvar örme ihtimaliniz var. Ruhsal anlamda var olan iniş ve çıkışlarınızın dış görüntünüze de yansıyabileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Etrafınızdaki insanların sizden uzaklaşmasına neden olabilecek adımlar atmamaya özen gösterin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, sevdiğiniz kişiye karşı soğuk ve ilgisiz davranışlarda bulunabilirsiniz. İlişkinizin sorumluluklarından uzaklaşmak isteyebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bağlayıcı etkilerin, üzerinizde daha fazla baskı oluşturma ihtimali var. Özgürlük duygunuz, olur olmadık adımlar atmanıza neden olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, iş birliği içerisinde olduğunuz kişilere karşı mutlaka daha anlayışlı yaklaşımlarda bulunmalısınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2022 CUMA

Sevgili Terazi; Bu cuma günü değer verdiğiniz kişilerle bir araya gelmek isteyecek ve bunun getirmiş olduğu keyiften de dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. İçten içe farklılık yaşadığınız bir süreçten geçmektesiniz. Yakın bulduğunuz kişilerle iç dünyanızda yaşadıklarınızı paylaşmaya meyillisiniz. Genel olarak olumlu etkiler almaktasınız. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansına sahipsiniz. Ayrıca, planladığınız yolculuklarla ilgili de yeni gelişmeler gündeme gelmekte. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak daha olumlu etkiler almaktasınız ve bu da ilişkinizin istediğiniz gibi şekillenebileceği anlamına geliyor. Sevdiğiniz kişiyle daha da yakın olabileceğiniz bir gündesiniz. Verdiğiniz değeri fazlasıyla belli edecek olmanız da önemli. Romantik ve duygu yüklü anlar yaşanabilir.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2022 CUMA

Sevgili Akrep; Bu cuma günü etrafınızda bulunan insanların duyarsız yaklaşımları sizin daha gergin ve sinirli hissetmenize neden olabilir. Tepkilerinizi pek fazla gizlemek istemeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayları kendinizce yorumlayacağınız için olur olmadık duygu ve düşünceler içerisine girme ihtimaliniz var. Yaşadığınız kararsızlıkları da bir an evvel ortadan kaldırmalısınız. Her ne olursa olsun, mücadele etmeye devam etmeniz gerekmekte. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak daha hassas etkiler alıyorsunuz ve bu da ilişkinizi gereğinden fazla sahiplenebileceğiniz anlamına gelmekte. Birlikte olduğunuz kişi, gün içerisinde sizin tersinize davranacak olursa da moral bozukluğu ve can sıkıcı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Gelişen olayları daha yakından takip etmeniz gerekmek

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2022 CUMA

Sevgili Yay; Bu cuma günü

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2022 CUMA

Sevgili Oğlak; Bu cuma günü çevresel koşulları ilgilendiren bir adım atmadan önce şartların buna uygunluk gösterip göstermediğini analiz etmeye çalışmalısınız. Sizden beklenmeyecek davranışlar ortaya koyabilirsiniz ki bu da her şeyin karmaşıklık göstermesine neden olabilir. Etrafınızdaki insanlar size karşı olgunluk göstermeyi başardığı sürece ikili ilişkilerden yana da sorun ve sıkıntılarla karşılaşmayacaksınız. Ancak, her türlü hoşgörünün de bir sınırı olduğunu unutmamanız gerekmekte. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişinin her hareketi size batabilir. Olumsuzlukların artış göstermesine izin vermek yerine ona karşı biraz daha anlayışlı olmaya çalışmalısınız. Konuşmadan hiçbir şeyi çözümleyemeyeceğinizi siz de iyi biliyorsunuz. Genel olarak sizi memnun edecek ortamlara yönelmelisiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2022 CUMA

Sevgili Kova; Bu cuma günü fiziksel görüntünüzde yoğun canlılık gözlenmekte. Etrafınıza güven verebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Kişisel girişimleriniz konusunda yoğun cesaret altındasınız. Gelişigüzel gelişmelere de olabildiğince uygunluk göstermeniz gerekiyor. Tavırlarınızı belirli seviyelerde tutmayı amaçlamalı, dengeleri olabildiğince lehinize çevirmeye çalışmalısınız. Ayrıca, cesaretinize de çok fazla ihtiyaç duyacaksınız. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, değer verdiğiniz kişiyle aranızdaki bağların daha da sıkı olmasını sağlayabileceksiniz. Birlikteliğiniz söz konusu olduğunda cesaretinizi üst seviyelerde tutmanız da gelişmeleri lehinize çevirebileceğinize işaret etmekte. Ayrıca, birlikteliğiniz yoksa da yakınlaşmalar açısından hızlı hareket etmek isteyeceksiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 29 NİSAN 2022 CUMA

Sevgili Balık; Bu cuma günü yaşamsal konularda sergileyecek olduğunuz davranışların her açıdan önemli olabileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Geçmişte yaşadığınız bazı sorunları ve sıkıntıları da gözünüzde büyütmemeniz gereken bir güne giriyorsunuz. Her konuda fedakarlık yapmaktan kaçınmayacak olmanız sizin açınızdan önemli. Bilinçli olduğunuz sürece her şeyin daha da net olmasını sağlayacaksınız. Umutsuzluktan kurtulmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, iç dünyanıza çekilmenize ve birlikteliğinizden uzaklaşmanıza neden olabilecek enerjiler altındasınız. Zorunluluk olarak gördüğünüz ve hissettiğiniz sürece uzaklaşmanızın normal olabileceği aklınızda bulundurun. Sevginizi, saygınızı ve düşüncelerinizi daha farklı yoldan aktarmayı denemelisiniz.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

İLİŞKİLERDE BURÇ UYUMU

Astroloji meraklıların en çok aradıkları konuların başında gelen ise ilişkilerde hangi burçların uyumlu olduğu yönünde. Peki hangi burçlar birbiriyle uyumlu? Akrep burcu ile ilişki yürütülebilir mi? Hangi burç ilişkide daha baskın karakterdir? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı..

Sevdiğiniz Koç burcu ise, karşınızda beklemeyi sevmeyen, istediğini almak için tüm enerjisiyle savaşan ve sizin de böyle olduğunuzu varsayarak, size çok danışmadan beklemeden hareket eden sabırsız bir model vardır. Spor yapmayı hareket halinde olmayı yeni şeyler denemeyi canı ne istiyorsa onu yapmayı isteyen dinamik biri… o yüzden ona kendinizi ifade etmeli, neyi isteyip istemediğinizi söylemelisiniz. Onun durup sizin neyi arzuladığınızı anlamasını beklemeyin. Onu yavaşlatacak şeyleri sevmediğini hatırlayarak, onun hızına temposuna enerjisine uyum sağlamaya çalışın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, İkizler, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yengeç, Terazi ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi balık, akrep, başak ve boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Boğa burcu ise, yemesine içmesine keyfine rahatına düşkün sakin bir model vardır karşınızda. Sevdikleriyle temas halinde olmaktan, dokunulmaktan dokunmaktan hoşlanır. Onu mutlu eden şey; yanında olmaktan huzur ve keyif aldığı insanlarla zaman geçirmektir. Onu strese sokan, kaybetme korkusunu tetikleyen; ilişkiler, heyecanlar, arayışlar, riskler içinde olmaz. Sosyalleşmek ya da yeni yerler görmek için değil doğanın ve yaşamın keyfine varmak, hissetmek için gezer dolaşır. Sosyal medyayı kullanmaktan kaçınır çünkü huzurunu bozacak insan ve olaylardan uzak durmayı tercih eder. Keyfine düşkünlüğü ve inadı meşhurdur. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık, Terazi ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Akrep ve Kova burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, koç, yay burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz İkizler burcu ise, tatlı dilli esprili meraklı sohbeti hiç bitmeyen bir modelle birliktesiniz. Hem zihni hem de bedeni hareketi dinamizmi sever, yeni şeyler öğrenmek araştırmak bilmek konuşmak anlatmak en büyük hobisidir. Yüksek ihtimalle İyi bir dinleyici olmadığından sizin ne demek istediğinizi anlamakta zorlanabilir, pes etmeyin odaklanın göz teması kurun ve sözünüzü tekrar edin. Yorulmak bilmediğinden onu yavaşlatan tekrara düşüren bir ilişki arkadaşlık onu sıkabilir. Aktif ve çok yönlüdür, çok sayıda kişiyle temas halinde olmayı arzular. Sosyal medyada aktiftir, telefonu ve kitabı elinden düşmez. Arkadaşlarıyla görüşmesini engellemeye çalışmak, ona yasaklar koymaya çalışmak büyük bir hata olur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Koç ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Başak ve Balık burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Boğa, Yengeç, Akrep ve Oğlak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yengeç burcu ise, halinizden anlayan sizi düşünen incitmekten kaçınan yanınızda iken kendini güvende hisseden ve en çok da sizinle bu yüzden beraber olan biriyle birliktesinizdir. “İyi günde kötü günde” teması yengeçler için hala geçerliliğini korumaktadır, şüpheniz olmasın. Fakat sizden aynı oranda ilgi, güven, sevgi ve şefkat bekler, düşünüldüğünü bilmek ister. Ona özel hediyeler, küçük ayrıntılar, sevgi sözleri bekler. Bu ayrıntıları atlarsanız, onu sevdiğinizi belli etmezseniz; kabuğuna kapanıp sizden uzaklaşır, ilişkiden kendini çekebilir. Ta ki siz gelip durumun farkında olduğunuzu belli edip gerekli ayarlamaları yapana kadar. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Terazi, Oğlak, Koç burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, aslan, yay, kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Aslan burcu ise, acaba onu ne mutlu eder? ya da neyden hoşlanır? diye düşünmenize detaylı araştırma yapmanıza gerek yok. Aslan zaten kendini belli eder. Samimi içten eğlenmeyi ve yaşamayı bilen, canınıza can katan, lider bir kişilik ile birliktesiniz. Ona karşı dürüst olun, dolambaçlı yollar kullanmayın. Onun egosunu ve özgüvenini olumlu yönde destekleyecek davranışlarda bulunun. Sık sık göz teması kurun, dikkatinizin onda olduğunu hissettirin. Eğer eleştirecekseniz önce iyi taraflarından başlayın, sonra sadede gelin. Sizi mutlu eden ve önemli olan konular her ne ise, ona detaylıca anlatın ki sizi kendi gibi sanıp istediklerinin peşinden sürüklemeye kalkmasın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, İkizler ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Akrep, Kova ve Boğa burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi yengeç, başak, oğlak ve balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Başak burcu ise, size her an yardıma desteğe ve bakıma hazır bir modelle birliktesiniz. Sizin geliştiren iyileştiren varsa aksayan sorun çıkaran işlerinizi-ilişkilerinizi onarmak için tavsiyeler vermeye can atan bir sevgili. Gözlem ve idrak kabiliyeti çok yüksek, pratik, yeri geldiğinde de bir “geyşa”. Onu en çok iğreti eden, sizden uzaklaştıran şey önerilerini dikkate almamanız olacaktır. Ayrıca uzun süre bir konuda karar alamayan, net olamayan belirsiz durum ve ilişkiler onu yorar. Ona karşı net olun, evetlerinizi ve hayırlarınızı detaylı anlatın ki sizin adınıza düşünüp durmasına gerek kalmasın. Günü birlik, yüzeysel, güven vermeyen ilişkiler kurmaya yanaşmaz, unutmayın. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Balık ve İkizler burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Aslan, Terazi, Koç ve Kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Terazi burcu ise oldukça zarif, hem sizin hem de çevresindeki diğer insanların isteklerine ve seçimlerine karşı oldukça duyarlı biriyle birliktesinizdir. Onun için çok rahatsız edici olmadıkça yaptığınız programa ve akışa uyar, sorun çıkarmaz. Daha çok problem çözen, orta yolu bulmaya çalışan biridir. Etrafını güzelleştirmeye bayılır, bunu müzikle sözle edebiyatla moda veya sanatla yapıyor olabilir. En büyük sıkıntısı, huzurunun yani içindeki hassas dengenin bozulmasıdır. İdare eden görmezden gelen pek belli etmeyen bir yanı vardır. Dikkat edin, eğer bu moda kayarsa bilin ki bu sıkıntı bir yerden patlak verecek, büyük ihtimalle önemsiz bir konudan. Onun, size verdiği öncelik ve ilgi kadar sizde ona vermeyi ihmal etmeyin. “Fark etmez, sorun yok, olsun, sen nasıl istersen” ifadelerini dikkatli okuyun, belki fark ediyordur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Yay, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Başak, Balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Akrep burcu ise, sizi baştan aşağıya taramış, olumlu olumsuz özelliklerinizi, güçlü zayıf yanlarınızı hafızaya almış biriyle birliktesiniz. Onu kandırmanızın, yüzeysel davranmanızın, dikkat edeyimde açığımı yakalamasın uğraşlarının bir faydası yok! Dürüst olun. Eğer seviyorsanız korkmayın ondan J zira akrep çok vefalı sadık duyarlı elinde avucunda ne varsa veren bir modeldir. Ancak kandırılmaya ve kullanılmaya gelemez. Akreple yaşanan tutkulu ve samimi bir aşk, öfkeli bir ilişkiye güç savaşına dönüşebilir ve akrep kaybetmeyi hiç sevmez. Sizinle beraberse onun yaşamına kattıklarınızın değerini biliyordur. Ama bir akrep’e karşı da güçlü durmayı, sınırlarınızı çizmeyi, nerde başlayıp nerde bittiğinizi de göstermeniz lazım. Ondan ayrı program yapabilir misiniz?, gün içinde yaşadığınız şeyleri detaylı anlatmadan geçebilir misiniz? pek emin değilim, önce bir konuşun derim. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Oğlak ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Boğa, Kova ve Aslan burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Terazi, Yay, Koç ve İkizler burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yay burcu ise, deli dolu ağız dolusu gülen kıpır kıpır bir modelle birliktesiniz. O hayata nerden bakılması gerektiğini iyi bilir, vizyonerdir. Yaşamın ve insanların Güzel taraflarını görür, fark eder. Ona göre gezecek görecek yaşanacak öğrenilecek konuşup tartışılacak tecrübe edilecek çok şey vardır yaşamda. O yüzden böyle bir modeli sınırlamaya kalkmayın, çabanız beyhude olur. Onunla birlikte yaşamadan keyif almayı öğrenin. Acil durumlarda dikkatini çekmek ve onu uyarmak için; merakını uyandıran ifadeler kullanın. Öğrenmeye ve yeni uğraşlar hobiler edinmeye açık olduğunuzu gösterin. Çünkü o, hareketli dopdolu bir yaşam arayışındadır. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Balık ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Oğlak, Yengeç ve Boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Oğlak burcu ise, sadece kendinin değil hayatın da sorumluluğunu sırtlanmış giden bir modelle birliktesiniz. Ona göre yaşamak çok ciddi bir iştir, sevmek de öyle! Yaşam modeline, aile terbiyesine uyumlu olmayan biriyle beraber olmaktan kaçınacaktır. Tek gecelik ilişkiler, emek harcamadan kurulmuş bağlar ona samimi gelmez. Onun önceliklerine ve emeğine saygı göstermeniz, onu ciddiye almanız çok önemli. Kendini güvende hissetmek ve ayaklarını yere sağlam basmak isteyen bu modelin güvenini ve takdirini kazanırsanız, onun hayatla dalga geçen keyifli yanıyla da karşılaşabilirsiniz. Zorlukları beraber aşacağınız bir yol arkadaşı da kazanmış olursunuz. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Akrep ve Balık ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Terazi burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Yay, Kova, İkizler ve Aslan burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Kova burcu ise, hayatta kendi merkezini belirlemiş, “evet ve hayırları” net olan ama bir o kadar da diğerlerine karşı hoşgörülü ve anlayışlı bir modelle birliktesiniz. Her konuda konuşabilen, herkesle zaman geçirebilen, hümanist, keyifli, eğlenceli, muzip biridir kova burcu. Onun için bir ilişkide arkadaşlık dostluk çok önemlidir. Arkadaşça ve özgür bir yaklaşım sergileyen, birbirlerinin tercihlerine saygı gösteren ve yeniliğe açık bir ilişkide mutlu olabilir ancak. Kendi başına ayakta durmak temasını çok önemser, bağımlı sürekli iç içe dip dibe “sensiz yapamam” ilişki modellerini sevmez. Aşkta kendini sınırlanmış hissetmek, belli kurallar ve yasakların olduğu bir ilişki modeli onun dengesini bozar. İnatçı asi ele avuca sığmayan bir moda girer, en iyisi onu çok sıkmayın. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Koç ve Yay ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Boğa ve Akrep burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Balık, Oğlak, Yengeç ve Başak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Balık burcu ise, bir yandan işkolik bir yandan da melankolik olan bir modelle birliktesinizdir. Bu nasıl olur demeyin çünkü balık burcunun simgesi birbirine ince bir bağla bağlı iki balıktır. Biri hayatın gerçeklerinin farkında iken (geçim derdi, sorumluluklar, engeller, para sıkıntısı, ödemeler…) bir diğeri hayatı yaşama, anda olma, her şeyin yolunda ve tam olduğu inancı içindedir (tembelliğe, bırakmaya meyillidir). Sanatsal ve artistik bir ruha sahip, duyarlı biridir. Yardıma ihitiyacı olanın, derdi olanın, sevgiye ihtiyacı olanın yanındadır. Sizle beraber olmak için fedakarlıktan kaçınmaz, size inanıyor ve güveniyorsa, sevginiz onu çoğaltıyorsa sorun yok. Ona özel zaman harcamayı ihmal etmeyin, ayrıca onu zaman zaman yalnız bırakın ki kendini şarz edebilsin. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Oğlak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Yay ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Kova, Koç, Aslan ve Terazi burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.