 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Nuray Sayarı | 3 Aralık Salı günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Nuray Sayarı, 3 Aralık 2019 Salı günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 ARALIK 2019 NURAY SAYARI | 3 ARALIK SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 3 Aralık Salı günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 3 Aralık Salı 2019 Salı günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Koç; sabah saatlerinde gruplar içinde yer alarak ekip çalışmalarına devam edebilirsin. Faal bir ruh hali içinde olsan da yeni girişimler yerine var olan konuları tamamlaman yerinde olur. Arkadaşlarınla aranda paylaşımlardan kaynaklı ufak krizler yaşanabilir. Öğlene doğru değişen koşullarla birlikte iç dünyana yönelebilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Boğa; iş yaşantın ve sosyal organizasyonlar içindeki iş birliklerin devam etmekle birlikte beklentilerini karşılamayabilir. Günün ilerleyen saatlerinden itibaren çevrene olan duyarlılığın artabilir, olayları akışına bırakıp kendi keyif ve ilgi alanlarına yönelmek isteyebilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI

Sevgili İkizler; güne çok boş vaktin varmış gibi başlayabilir, etrafındakilere laf yetiştirmeye çalışabilirsin. Var olan işlerini tamamlayarak, eksiklerini gidermeye çalışmanda fayda var. Sonrasında iş ve sosyal yaşamın hareketlenebilir, kalabalıklar içinde yer alabilir, birçok organizasyona katılabilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Yengeç; bütçe düzenleme ve kaynak arayışıyla geçen birkaç günün ardından erken saatlerde alış veriş yapmaktan kaçınmalısın. Öğle saatlerinden itibaren ruh halin dalgalı seyir izlemekle birlikte biraz daha boş vermiş ve olayları akışına bırakmış olabilirsin. Günün ilerleyen saatlerinde duygusal olarak rahatlayabilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Aslan; güne biraz kırgın biraz da karşındakilerden beklenti içinde başlayabilirsin. Yeni bir işe kalkışmadan önce iyi düşünmeli, durum değerlendirmesi yapmalısın. Öğle saatlerinden itibaren duyguların yanı sıra finansal konuların da devreye girmesiyle birlikte farklı koşullar oluşabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Başak; günün erken saatlerinde kendini yorgun hissedebilirsin ancak elindeki işleri bitirmeye odaklandığından çalışmalarına devam edebilirsin. Sonrasında hayatındaki ilişkiler ve karşındakilerin duyguları senin için daha önemli olacak. Karşıt burcundaki Ay birkaç gün boyunca kontrolün sende olamayacağına işaret ediyor.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Terazi; sabah saatlerinde son derece keyifli olabilirsin ancak gün içinde bir planının olmaması kendini boşlukta hissetmene neden olabilir. Öğle saatlerinden itibaren kendine iş üretebilir, faydalı ve üretken olmaya çalışabilirsin. Etrafındakilere, akrabalarına yardımcı olmak için kendi isteklerinden vazgeçebilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Akrep; güne evde kalıp hiçbir şey yapmadan başlamak istesen de hemen ardından duygusal açıdan seni mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsin. Sanatsal çalışmalar içinde yer almak, çevrendekileri bir araya getirerek organizasyonlar yapmak ve paylaşımlarda bulunmak isteyebilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Yay; sabah saatlerinde iletişim trafiğin devam edebilir, bir sürü dedikoduya maruz kalsan da rahatsız olmadan çevrendekileri dinleyebilirsin. Fakat artık yeni kararlar almamalı, birkaç gün boyunca akışta kalmalısın. Öğleden sonra evde, ailevi konularda ve işinle ilgili gelişmeler yaşanmaya başlayabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Oğlak; öğle saatlerine kadar parayla ilgili konular yine gündeminde olabilir, eksik evrak ya da imza işleriyle uğraşabilirsin. Yeni girişimler yerine elde olan kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeye bakmalısın. Günün diğer bölümünde ise bilgin ve fikirlerinle öne çıkabilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Kova; güne ne istediğini bilerek ve kafanda tamamlaman gereken işler listesiyle başlayabilirsin. Araman gereken ama ihmal ettiğin arkadaşlarınla görüşebilirsin. Öğleden sonra ise ruh halindeki dalgalanmalar ve harcamalarında dikkatli olmalısın. Sezgilerine kulak vermen iyi olur.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI

Sevgili Balık; sabah saatlerinde içine kapanık halin ve geleceği ilgilendiren konularda endişelerin devam etse de öğlene doğru burcuna geçen Ay ile kendini daha fazla ve rahat ifade edebileceksin. Bugün yeteneklerini ortaya çıkarabilir, sezgilerinden ilham alarak ilerleyebilirsin.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.