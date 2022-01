Günlük burç yorumları 30 Ocak 2022 Pazar| İkizler, ağzını sıkı tut! Aslan, "Üzerimden tır mı geçti?" diyeceksin!

Günlük burç yorumlarına göre 30 Ocak 2022 Pazar gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 OCAK 2022 PAZAR

"Günlük burç yorumları 30 Ocak 2022 Pazar" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını gün içerisinde bekleyen gelişmelere yer verdik.

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 30 OCAK 2022 PAZAR

Sevgili Koç; Bu sabah yeni planlarını harekete geçirmek için harika bir sabah. Uzun zamandır aklına takılan tüm sorunlardan kurtulmak isteyeceksin. Özellikle arkadaşların konusunda hassas olacak, küs olduğun kişilerle barışmak isteyeceksin. Bir adım atmak sana iyi geldiği gibi, karşı tarafı da mutlu edecek. Bugün maddi açıdan zorluk çekebilirsin, elinde paranı savurmamanı öneririm, bu hafta paraya çok ihtiyacın olacak. Bu hafta diş sağlığına dikkat etmelisin, aksi takdirde ilk diş ağrını bugün yaşayıp, bir hafta boyunca azap çekebilirsin.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 30 OCAK 2022 PAZAR

Sevgili Boğa; Güne enerjik başladın, hatalarından ders çıkardığın koca bir hafta geride kaldı. Bugün hatanı, doğruya çevirmek için uğraş göstereceksin. Sevdiğin kişiye kendini kanıtlamaya çalıştığın bir gün olacak. Fevri çıkışlarını törpülediğin veya bu problemini çözmek istediğin için birinden yardım alacağın bir günün içerisindesin. Sana verilen tavsiyeler kulağına küpe olmalı. Bu dönemde partnerini üzmemeye gayret göster, ona onu sevdiğini ve anladığını hissettir.

Bu hafta para biriktirmeye özen göster.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 30 OCAK 2022 PAZAR

Sevgili İkizler; Günlerdir içinden çıkamadığın bunalıma bugün veda ediyorsun. Şükür retro bitti, en çok sen etkilendin. Ancak, bu senin davranışlarınla alakalı değil, çevrendekiler çok üstüne geldi, kendini sıkışmış hissettin. Bugün itibarıyla, sana yanlış yapanlar kapında sabahlayacak. Pişman olacak, özür dileyecekler. Sana yanlış yapana yanlışla gitme, onları affet. Mesafeli olmaya özen göster. Bu sıralar günlük tutmanı öneririm, bir şey anlatmak istersen oraya yaz, bu sıra kimseye sırrını verme. Başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Ağzını sıkı tut.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 30 OCAK 2022 PAZAR

Sevgili Yengeç; Yengecin güzel enerjisi, yerini yorgunluğa bıraktı. Bu retro seni mahvetti. Bugünü kendine ayırmak istesen de, seni sevenler yanından ayrılmayacaklardır. Seninle plan yapmak isteyen biri olursa asla reddetme, bugün dışarı çıkıp veya plan yapıp kafanı dağıtmak sana çok iyi gelecek. Para yönünden sıkıntın var, bunu çözmek istiyorsun. İş arıyor da bulamıyorsan, muhakkak ailene bu konuyu aç ve sıkıntı çektiğini söyle. Evren bu sıra senden yana, isteğini geri çevirmeyeceklerdir. Havaların dengesizliği seni yanıltmasın, soğuk algınlığına dikkat et.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 30 OCAK 2022 PAZAR

Sevgili Aslan; En yorgun, en hasta, en bitkin günündesin. Moralini bozmak istemem ama bir hafta boyunca üzerinden ölü toprağını atamayacaksın. Bu sana özel değil, gezegenlerin kombinasyonu sebebiyle, yoğun olmayan ancak, sanki üzerinden tır geçmiş gibi bir hafta geçireceksin. Bu sıralar yorgun da olsan, mutsuz da olsan partnerine güzel davranmayı ihmal etme. Arkadaşlarınla da arana mesafe koyma. Bugün ilk işin sevdiğin bir insanı aramak olsun. Hayattan kendini soyutlamanın zamanı değil.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 30 OCAK 2022 PAZAR

Sevgili Başak; Güne enerjik başladın. Ancak, moralin her an alacağın haber sebebiyle bozulabilir. Arkadaşlarının arkandan konuştuğunu öğrenebilir veya zamanında kimin arkasından konuştuysan hepsi açığa çıkabilir. Senin için riskli bir gün. Eğer arkandan konuşulanları öğrendiysen, kimseye hiddetinle yaklaşma, onları Allah'a havale et. Ancak, arkasından konuştuğun kişiler sana hesap sorarlarsa güçlü dur ve asla kendini savunma. Özür dilerim deyip geç, tartışmaya girme.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 30 OCAK 2022 PAZAR

Sevgili Terazi; Güzel bir sürprize uyanabilirsin. Güzel bir haber alabilirsin. Pazar günü sana özel düzenlenmiş sanki. Bugün kendini her zamankinden daha hafif hissedecek ve huzurlu bir gün geçireceksin. Canını sıkan bir olay olmayacak, sevdiğin insanlarla pozitif bir gün geçirmenin keyfini çıkar. Bu aralar Allah'tan "para" dilemeyi unutma. Evren kollarını açmış, dua et, kabul olsun diyor. İyi değelendir.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 30 OCAK 2022 PAZAR

Sevgili Akrep; Finansal açıdan yine çok şanslı ancak, duygusal açıdan çok boşlukta olduğun bir gündesin. Egon seni rahat bırakmıyor. Üzdüğün insanlara bir adım atamayacak kadar kibir ve kin dolusun. Buna karşındaki insanlar alıştı ancak, sen ne yapıyorsan kendine yapıyorsun. Paran var, sağlığın var ancak bu sana yetmeyecek. Sevgiden çok yoksunsun, sana değer veren insanlara karşılığında değer ver, kollarını kocaman aç ve şefkat göster.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 30 OCAK 2022 PAZAR

Sevgili Yay; Zamanında yaktığın canlar bugün itibarıyla tek tek kapını çalıyor. Kimin ahını aldıysan, kimi üzdüysen hepsinin hüsranına uğrayacaksın. Sevdiğin insan için sevdiğin kişilerden vazgeçtin, bunun değmeyeceğini anlayacaksın. Sevdiğin insanların arkasından "şakasına" olsa dahi konuşmayı bırak, sana geri tepiyor biliyorsun. Kimseyle uğraşma, önüne bak. Kimsenin ahını alma bu sıralar. Evrenin en kötü enerjilerini gönderdiği burçsun, bu sıralar lütfen dikkatli ve temkinli ol.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 30 OCAK 2022 PAZAR

Sevgili Oğlak; Bugün mutlu musun, mutsuz musun karar veremeyecek kadar karmaşık duygular içerisinde olacaksın. Kendini gülerken birden ağlama içerisinde bulabilirsin. Çok normal. Retro artık bitti ve gezegenler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu sıralar her şeye konuşmamaya, bilir kişilik taslamamaya dikkat edersen günü kurtaracaksın. Ama bildiğini okur, insanlara üstünlük taslamaya çalışırsan, bedelini ödersin. Gök kubbe seni, konuşmaların konusunda uyarıyor. Ne dediğini iki kere düşün öyle konuş.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 30 OCAK 2022 PAZAR

Sevgili Kova; Bugün tek ilgilendiğin konu, sevdiğin insan olacak. Beraberseniz eğer, onu mutlu etmek için elinden geleni yapacaksın, ayrıldıysanız aklına düşecek. Yalnız bir kova burcuysan, bugün derin düşüncelere dalıp geçmişe gideceksin. Ama geçmiş geçmişte kaldı, önüne bakmayı öğren. Gök kubbe seni yeni insanlar tanıman konusunda uyarıyor. Bu sıralar sağlık konusunda ciddi problemler yaşayabilirsin, ufak bir öksürükten bile şüphelenip muhakkak doktora başvurmalısın.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 30 OCAK 2022 PAZAR

Sevgili Balık; Kendini neden soyutladığına kendin bile anlam veremiyorsun. Arkadaşlarının bu durumu fark etmemesine ise ayrıca üzülüyorsun. Bırak artık "Balık ağlaktır" cümleleriyle insanları haklı çıkarmayı. Bugün doğru bir karar al ve gerçekten duygusallığın sana bir şey kazandırmadığına kendini inandır. Çok düşünüyorsun, çok kafanda kuruyorsun. Bırak artık. Bugün değil ancak, bu hafta itibarıyla birini tanıyabilirsin, hazır merkür gerilemeyi bırakmışken, güzel başlangıçlara adım atabilirsin. Hemen sevgili olma, ama muhakkak tanı. Belki de evlilik yakındır, ne dersin?