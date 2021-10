Günlük burç yorumları 31 Ekim 2021 Pazar | Yengeç ve Akrepleri için güzel gelişmeler bekliyor!

Günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim 2021 Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 31 EKİM PAZAR

Sevgili Koç; Bugün sizin için önem taşıyan bir gün. Haftanın son gününde, ailevi problemlerinizde artış gözlemlenebilir. Ailenizde fikirlerinizin uyuşmadığı bir kaç kişiyle sürtüşme yaşayabilirsiniz. Ancak bu dönemde, empati duygunuzu ön plana çıkarmaya gayret gösterin. Eğer karşı tarafı anlamaya çalışır, kendinizi onun yerine koyarsanız, bu problemler büyümeden çözülecektir. Son zamanlarda kafa karışıklığınızın nedenini çözmek istiyor ancak bunu başaramıyorsunuz, Bu hafta bu karmaşıklığa bir son verip, kuşkusuz ve huzurlu bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Çevrenizdekilerin baskısını hissedeceğiniz ancak, ne yapmak istediğine karar verdiği için tüm baskılara göğüs gerecek bir koç burcu olarak haftayı tamamlayacaksınız. Unutmayın, kendine yaslanan dik yürür. Bir konu üzerinde eminseniz ve ne yapmak istediğinizi gerçekten biliyorsanız, bunun üzerinde durun ve kimsenin fikirlerinizi değiştirmesine izin vermeyin.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 31 EKİM PAZAR

Sevgili Boğa; Bugün ve bu hafta, sıradanlık sizi memnun etmeyecek. Yapı gereği sabitliği seviyorsunuz ancak, bu hafta içinizdeki enerji sabitliğe dur demek istiyor. Sıradan şeyler sizi bugün o kadar bunaltacak ki, farklı bir şey yapmak için harekete geçeceksiniz. Sevgili Boğalar, iş ve kariyer konusunda attığınız yanlış adımlar sebebiyle çevrenizdekilerin baskılarına maruz kalabilirsiniz. Bu durumun sizi üzmemesi için, karşı tarafa çok tepki vermekten kaçınmalısınız. Gereksiz yere verdiğiniz tepkiler yüzünden, çevrenizdekileri kendinizden uzaklaştırıyorsunuz ve özellikle aşk hayatında bu durum büyük sorunlara yol açabiliyor. Kendinizi biraz daha sakinleştirmeniz gerek. Fazla sinir sadece size zarar verecektir bunu unutmayın. Bu sıralar aile bireylerinizden birine yardımda bulunabilir, ondan hayır duası alabilirsiniz. Bugün, finansal durumunuzla ilgili belirsizlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 31 EKİM PAZAR

Sevgili İkizler; bugün, haftanın ve ayın son gününe, oldukça yorgun uyandınız. Son zamanlarda yaşadığınız yanlış anlaşılmalar ve dost kazıkları nedeniyle kendinize olan güveniniz kırılmış gibi hissediyorsunuz ancak, değişken ruhunuz bu depresifliğe izin vermeyecek. Haftanın son gününde kendinizi ne kadar kötü hissediyorsanız, yarından itibaren üzerinizdeki ölü toprağını atmaya başlıyorsunuz. Bu hafta farklı ortamlara girebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yapı gereği sıcak kanlı ve iletişim yönünden çok güçlü olduğu bilinen ikizler burcu, yeni girdiği ortamlarda çok sevilecek.

Kariyer hayatınız ve aşk hayatınızda olumlu gelişmeler sizi bekliyor ancak, çok büyük bir haber almak gibi algılamayın bunu. Örneğin bu hafta iş hayatınız gayet stabil ve huzurlu gidebilir, aşk hayatınızda tartışmalar yaşanmayabilir gibi. Sevgili ikizler, bugün kendin için bir iyilik yap ve haftanın son gününde içinde ne sıkıntı varsa bir kağıda, günlük tutuyorsan günlüğüne yaz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 31 EKİM PAZAR

Sevgili Yengeç; bugün, ayın ve haftanın son gününde üzerinizde inanılmaz bir enerji hissedeceksiniz. Bunu yalnızca siz değil çevrenizdekiler de hissedecek k, bugün iltifatlara doymayacaksınız. Güzel enerji mutluluk demektir, mutluluğunuzla etrafınıza güzel enerjiler saçacaksınız. Gerçekleştirmek istediğiniz bir planınız var, bugün değil ama bu hafta içinde istediğiniz, beklediğiniz o haberin gelmesiyle, planlarınızı hayata geçireceksiniz gibi gözüküyor. Sevgili Yengeç, tıpkı ikizler burcu gibi ani ruh değişimleri yaşayabiliyorsun, bu durum son zamanlarda seni çok yordu. Kendine ufak bir tatil vermek sana çok iyi gelecek. Çalışıyorsan, hafta sonunu muhakkak iyi değerlendir. Sağlığın konusundan sıkıntılar yaşayabilirsin, bu sebeple bu aralar kendine iyi bakmayı ihmal etme.

Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek problemlerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 31 EKİM PAZAR

Sevgili Aslan; son günlerde yaşadığınız keyifsizlik sizi hiç mutlu etmiyor. Keyifsizliğin nedeninin tamamen yorgunluktan kaynaklandığının siz de farkındasınız ancak, kendinize izin vermiyorsunuz. Çalışkan yapınız gereğiyle her işe yetişmeye çalışıyorsunuz, bu da sizin enerjinizi bir süre sonra düşüyor. Bu durumu engellemeniz için kendinize vakit ayırmanız gerek. Arkadaşlarınızdan bu sıralar tavsiyeler alabilir, bu doğrultuda güzel adımlar atabilirsiniz. Doğru arkadaşlık konusunda sizden iyisi yok, mesafeli tavrınız sayesinde kolay kolay kimse kalbinizi kıramıyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün veya bu hafta mesleki olarak ön planda olacaksınız. Bununla birlikte bir tebrik alabilir veya birilerinin hakkınızda güzel konuşmalarına şahit olabilirsiniz. Aşk hayatınızda, önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece pek sorun yaşamayacak gibi görünüyorsunuz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 31 EKİM PAZAR

Sevgili Başak; Ön planda olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Etrafınızdaki kişilerin de fazlasıyla dikkatini üzerinize çekebilirsiniz. Başkalarının geri bildirimleri sizi iyi hissettirecek. Çevrenizi iyi anlaştığınız insanlarla donattığınız sürece keyifli vakit geçirebileceğinizi unutmamalısınız. Duygusal hayatınızda da bu neşeyi sürdürebileceğiniz birileriyle yakınlaşıyorsunuz. İstediklerinizin sizi zorlamadan gerçekleşme ihtimali söz konusu. Aşk hayatınızda her şeyin sorunsuz ilerleyecek olması da size iyi hissettirecek. Başarıya ulaşmakta zorlanmayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Hedeflerinizi gerçekleştireceksiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 31 EKİM PAZAR

Sevgili Terazi; Kendinizi zihinsel olarak daha karmaşık hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Sorunların üstesinden gelmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Aşk ve ilişki hayatınızda yaşadığınız olumsuzlukların, psikolojinizi etkilemesine asla müsaade etmemelisiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmanızda yarar var. Atacak olduğunuz adımlar ve aldığınız kararların aşk hayatınızı da etkileyeceğini bilmelisiniz. Muhakkak sabırlı olmayı öğrenin. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Dengeleri zorlamaktan kaçının. Dengeli ve kontrollü olabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 31 EKİM PAZAR

Sevgili Akrep; haftanın son gününde hayatınızı değiştirecek kararlar verebilirsiniz. İş hayatınızda başarı yakalayacağınız ve arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir güne adım atıyorsunuz. Kendinizi enerjik hissettiğiniz bu günlerde elinizden geldiğince tüm işlerinizi bitirip rahatlamak isteyeceksiniz. Bu aralar çalışkanlığınızın etkisiyle birlikte güzel anlaşmalara imza atabilir, işinizde terfii edebilir veya kademe atlayabilirsiniz. İlişki konusuna gelecek olursak, partneriniz ile anlaşabilmeniz için karşı tarafa karşı iyi bir dinleyici olmanız gerekiyor, bu sıralar ilişki düzeniniz bozulabilir ancak ufak jestlerle bu durumu kısa sürede toparlayacaksınız. Arkadaşlıklarınızı gözden geçirmenizde fayda var.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 31 EKİM PAZAR

Sevgili Yay; Bugün tatile ve kendinizi dinlendirmeye doyduğunuz, enerjinizin yerini sakinliğe bıraktığınız bir gündesiniz. Son zamanlarınızı yoğu geçirdiniz ve bu hafta sakin günler geçireceksiniz. Bu sakinlik, ilk başlarda size boşluk hissi yaşatacaktır ancak, bu kısa süreç olmakla birlikte size es payı verecek bir duygu yaşatacak. Maddi durumunuzun iyi olması sizi mutlu ediyor, bunun için çok çalışacağınız ve emek harcayacağınız bu günlerde yatırım yapmak size faydalı olacaktır. Arkadaşlık ilişkileriniz sizi mutlu ediyor ve onlara çok güveniyorsunuz. Bu da sizi güçlü kılıyor. İlişki konusuna değinecek olursak stabil ilerlediğiniz günlerdesiniz, her an yeni bir aşka hazır olun! Bu dönemde hata yapmamaya dikkat edin.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 31 EKİM PAZAR

Sevgili Oğlak; Bugün, kendinizi her zamankinden biraz daha miskin hissedebilirsiniz. Kafanızın içinde çözüme kavuşturamadığınız durumlar sizin hayatınızı da etkiliyor. Bir an önce kuruntularınızdan kurtulmanız gerekiyor. Geleceğinizi garanti altına almak istiyorsunuz, bunun için çabalamanız size olumlu yanıtlar verecek. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelmek için elinizdeki tüm imkanları kullanmalısınız. Hayat akışınızı durgunlaştırabilecek her ne varsa uzak durmanızda fayda var. Kontrolün sizin elinizde olmadığı ortamlarda bulunmamanızın daha iyi olacağını bilmelisiniz. Hata yapmamaya çalışın.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 31 EKİM PAZAR

Bugün kendinizi iyi hissettiğiniz bir güne uyanacaksınız. Hayatı sevdiğiniz ve kendiniz için bir şeyler yapacağınız bir gündesiniz. Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirebilir, onlarla hoş sohbet edebilirsiniz, bu mutluluğunuza mutluluk katacaktır. En iyi özelliklerinizden biri olan "kafaya takmama" sanatını en güzel şekilde uyguladığınız için çevrenizde veya arkanızdan dönen olumsuz işlere gözünüzü kapatmış, kendiniz için en doğru kararı vermişsiniz. Aile ilişkileri ve arkadaşlık ilişkilerinde herkesin gıpta ile baktığı bir sohbetiniz var, bugünlerde bu sohbetleriniz daha da artacağı döneme giriyorsunuz. Bugün bir türlü dikiş tutturamadığınız ilişkinizde bazı çatırdamalar olabilir, ancak bu durumu fazla ciddiye almamanız sizin için yararlı olacaktır.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 31 EKİM PAZAR

Oldukça zor ve sıkıntılı günlerden geçiyorsunuz, bugün de o günlerden biri. İç sıkıntınızın aslında o kadar büyütülmemesi gerektiğini bildiğiniz halde muhakeme yapamayıp, her seferinde kendinizi üzgün buluyorsunuz. Bugün artık silkelenme vakti. Arkadaşlarınızdan beklemediğiniz hareketlere maruz kalabilir, onlarla ufak da olsa sürtüşme yaşayabilirsiniz. Mesafenin her daim iyi olduğunu kendinize hatırlatmanıza rağmen yine de sıcak kanlılığınızın kurbanı oluyorsunuz. İş hayatında hata yapmaktan korktukça hata yapmaya daha da meyilli olduğunuz günlerdesiniz, hata yapmamaya ve sakin olmaya özen göstermelisiniz. İlişki konusunda kırgınlıklarla baş edemediğiniz bir dönemdesiniz, anca üçüncü şahıslar için partnerinizle tartışmaya son vermeniz gerekmektedir. Bu dönemde sakin ve soğuk kanlı olmakta fayda var.