Günlük burç yorumları 31 Ocak 2022 Pazartesi | Yengeç, etliye sütlüye karışma! Aslan, iki düşün bir konuş!

Günlük burç yorumları 31 Ocak 2022 Pazartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

"Günlük burç yorumları 31 Ocak 2022 Pazartesi" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını gün içerisinde bekleyen gelişmelere yer verdik.

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

Sevgili Koç; güne, gelecek bir telefonla başlayacak, aldığın haberle sarsılacaksın. Günü, stresli, huzursuz ve hasta geçirebilirsin. Bugün senin günün değil, pek de hoşnut olmayan olaylarla karşılaşabilirsin. Gezegenlerin kombinasyonu nedeniyle sağlığına ve tehlikeye karşı her daim tetikte olman gereken bir süreçtesin. Ne olursa olsun asla canını sıkma. Bu haftayı atlattıktan sonra senin için muazzam günler sıraya giriyor.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Bugün, geçtiğimiz gün yaşadığın mutluluğun sarhoşluğuyla uyanacaksın. Bu sıralar tam da aşkı derinlerinde hissettiğin günlere giriş yaptın. Partnerinle arandaki muazzam çekim seni bulutlara çıkaracak ancak, anlayışlı olduğun sürece bu sihir bozulmayacak. Sevdiğin insanlara karşı nazik ve anlayışlı olduğun sürece, evren sana hep güzel yönlerini gösterecek. Bu aralar para harcamalarına dikkat et ve biraz daha sağlıklı beslenmeye özen göster.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; Gezegenlerin kombinasyonu sebebiyle, hüzünlü olduğun günlere veda etme sırası sende. Bugün bir arkadaşınla geçirdiğin keyifli günün sonunda, ufacık bir olumsuzluk tüm gününü olumsuz etkileyebilir. Artık ufak şeyleri kafanda büyütme huyundan vazgeçmelisin. Tam da mutluluğu bulmuşken, olmayan senaryoları kafanda canlandırmanın bir anlamı yok. Yalnızca kendini üzüyorsun. Bugünü kendine ve sevdiklerini ayırarak, hiçbir şeyi düşünme.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; Düşük enerjinle çevrendekilerin modunu da emiyorsun. Sabah uyandığın saatten itibaren hayatı sorgulama düşüncelerinden vazgeç. Kötü şeyler sadece senin başına gelmiyor. Biraz hayatın güzel yanlarını elinle tutmaya çalış. Bu sıralar yanlış hal ve hareketler sergilememeye özen göster, hassas bir dönemdesin ve haklı olduğun konularda bile haksız çıkma durumuna düşebilirsin. Doğru adımlarla ilerlediğin takdirde bu süreci atlatacaksın. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışma.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; Kendini geçtiğimiz günlere nazaran çok daha iyi hissettiğin bir sabaha uyandın. Ama üzerindeki tembellik halen daha kollarının arasında. Sevgili aslan, bu sıralar canını sıkan ne varsa ve her kim varsa her şeyden uzak durmaya çalış. Bu aralar tüm kötü enerjileri üzerine toplama potansiyelin var. Ağzını haftanın 4. gününe kadar sıkı tutmaya çalış. Aile ilişkilerin konusunda ise bu kadar hassas olma. Biraz ne istediğine kendin karar ver.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

Sevgili Başak; Aklında sürekli planlar var. Gerçekleştirebilirsen ne ala. Bu sıralar kendine hiç güvenmediğin kadar güveniyor, çalışmaların doğrultusunda ilerliyorsun. Kim karşına çıkarsa çıksın hayallerinden vazgeçmemen gerektiğini kendine sürekli hatırlat. Canını sıkan her ne olursa olsun, özellikle bu sıralar muhakkak birilerinden yardım iste. Bu seni güçsüz yapmaz, aksine oluşabilecek olumsuz durumlardan korur. Bu sıralar sadece en güvendiklerine karşı açık ol, çok da samimi olmadığın insanlarla aranda hep bir mesafe olmalı.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün, çok güvendiğin bir yakının ile sınanabilirsin. Hemen büyük tepkiler verme. Arkandan konuşulduğunu duyabilir veya hissedebilirsin. Lütfen o kişileri kafana takarak, önünü kesme. Başarılı ve iş konusunda hakikaten başarılı sonuçlar alabileceğin bir dönemdesin. Aklını olumsuzluklarla doldurup bunların önüne geçme. Arkadaşların dahil kimseye sırrını verme. Fedakarlık yapmamaya da özen göster. Yok daha çok üzüleceksin.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; Finansal anlamda güçlü olacağın günler kapını çalarken, gözünü hırs bürümesin. Etrafında yer alan insanların kalbini kolay kolay kırmaktan vazgeçmelisin. Canını yakabileceğin insan sayısı mutlu edeceğin insan sayısından daha çok. Bu senin için üzücü bir durum. Muazzam bir iletişim kurabilme yeteneğine sahipken, işleri sarpa sarıp iyice berbat etme. Kibrin ve kinin seni bırakmıyorsa, sen onları bırak. Herkesin sadece iyiliğini iste.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Eski aşkın kapını çalabilir, süregelen ilişkinde problemlere yol açabilir. İlişkin yoksa kafanı karıştırabilir. Sakın, bitirdiğin hiçbir şeyi yeniden hayatına alma. Eskiye şans verme. Aksi takdirde, bir önceki üzülmenden daha çok üzülürsün, çünkü bir de hayal kırıklığı ile sınanırsın. Kendine bu kötülüğü yapma. Duygularını kontrol etmek senin elinde. Başkalarını değil, biraz kendini sev artık.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; İletişimle ilgili konularda şansınızın oldukça yüksek olduğu bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmekte güçlük çekmeyeceksiniz. Hatta çevrenizde siz anlatmadan sizi anlayabilen insanlar olacak. Bu durum kendinizi oldukça şanslı ve mutlu hissetmenize neden olacak. İstediklerinize adım adım ulaşabileceksiniz. Aceleci davranmamanız gerekiyor. Aşk hayatınızda ufak tefek problemlerle karşılaşacak olsanız da partnerinizin de bazı hamleleriyle bu problemleri ortadan kaldıracaksınız. Olumsuzlukların son bulması için çabalamaya devam edin. .

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

Sevgili Kova; Bugün, bulunduğunuz ortamlarda enerjinizle en dikkat çeken kişi olacaksınız. Özgürlük isteğiniz yüksek seviyelere çıkacak. Kafanıza eseni gerçekleştirmek isteyeceksiniz. Ancak daha dikkatli olmanız gereken bir sürece girdiğinizi bilmelisiniz. Kişisel sorunlarınızı ortadan kaldırmak için elinizden geleni yapmalısınız. Duygularınız ve düşünceleriniz arasında sıkışıp kalmış gibi hissedebilirsiniz. Daha dengeli olmalısınız. Eskiye özlem duyabileceğiniz bir gündesiniz. Bu hissinizi partnerinize belli etmemenizde fayda var. Geçmişe takılı kalmayın!.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

Sevgili Balık; Bugün, bulunduğunuz ortamlarda enerjinizle en dikkat çeken kişi olacaksınız. Özgürlük isteğiniz yüksek seviyelere çıkacak. Kafanıza eseni gerçekleştirmek isteyeceksiniz. Ancak daha dikkatli olmanız gereken bir sürece girdiğinizi bilmelisiniz. Kişisel sorunlarınızı ortadan kaldırmak için elinizden geleni yapmalısınız. Duygularınız ve düşünceleriniz arasında sıkışıp kalmış gibi hissedebilirsiniz. Daha dengeli olmalısınız. Eskiye özlem duyabileceğiniz bir gündesiniz. Bu hissinizi partnerinize belli etmemenizde fayda var. Geçmişe takılı kalmayın!.