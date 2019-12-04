 Günlük burç yorumları 4 Aralık 2019 Nuray Sayarı | 4 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 4 Aralık 2019 Nuray Sayarı, 4 Aralık 2019 Çarşamba günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 ARALIK 2019 NURAY SAYARI | 4 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 4 Aralık Çarşamba günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 4 Aralık 2019 Çarşamba günü dikkat etmeniz gerekenler...

Daily Horoscope reviews 4 December | Wednesday, December 4 Daily Horoscope reviews

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç; İş temposuna biraz mola vermeniz gerekebilir. Uzun zamandır kendiniz kariyerinize adadınız ve başkalarının ihtiyaçları için kendinizden ödün verdiniz. Bugünden sonra kendinize zaman ayırmaya karar verebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizi öneririz. Stresli olmanız durumunda her şeyin geri tepebileceğini unutmayın!

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa; İçinde bulunduğunuz rahatsız edici durumlardan kurtulmanız gereken bir gün olabilir. Başka bir kişinin eylemlerini suçlayabilirsiniz ve öğleden sonra sinir bozucu bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün ayrıca, kendinizden emin olmadığınızı hissedebilirsiniz. Gücünüz üzerinde çalışın ve zayıf yönlerinizi geliştirin. Bu tavsiyeler ömür boyu kulağınıza küpe olsun!

Daily Horoscope reviews 4 December | Wednesday, December 4 Daily Horoscope reviews

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler; Maddi durumunuz söz konusu olduğunda, bugün ortaklaşa tutulan varlıklar ve sahip olduğunuz mülkler bile sizi rahatsız edebilir. Bugün önemsiz meseleler bile sizi endişelendirebilir ve kendinizi karamsar olacağınız bir durumda bulabilirsiniz. Muhtemelen para konularında çok şanslı olabilirsiniz. Size serin kalmanızı ve karizmatik benliğinize geri dönmenizi öneririz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç; Kalabalıkların yıldızı olabileceğiniz ve mizah anlayışınızla insanları eğlendireceğiniz için güzel bir gün geçirebilirsiniz. Bağlantılarınız bugün size fayda sağlayabilir ve okuyanlar çalışmalarına ve üstünlüklerine odaklanabilirler. Aşk hayatınızda ivme yakalayabilirsiniz ve durumdan partneriniz oldukça memnun olacaktır.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan; Hayatın size fırlattığı tüm fırsatları yakalamaya çalışın. Vazgeçmek ya da ümitsizlik, zayıf insanların tercihidir. Siz tüm zorluklara göğüs gerebilirsiniz. Sabırla beraber hoş bir sürpriz kapı açılabilir ve sizin için bambaşka bir hayat başlayabilir. Kendinizi toparlamak için yoğunlaşmaya ihtiyacınız olduğunu aklınızdan çıkarmayın!

Daily Horoscope reviews 4 December | Wednesday, December 4 Daily Horoscope reviews

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak; Bugün huzur ve refah içerisinde bir gün geçirebilirsiniz. Ve sağlığınıza dikkat etmeniz, bu anlamda çok büyük etken olabilir. Ayrıca eğlenmek için kendinize vakit ayırabilirsiniz. Bu süreçte iş koşuşturmasından uzaklaşabilir ve hatta ufak bir mola bile verebilirsiniz. Bir şekilde tazelenmek, faydalı olacaktır!

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi; Bir zamanlar yararsız olduğunu düşündüğünüz fikirler iş alanında ilerlemenize yardımcı olabilir. Bu durum keyfinizi yerine getirebilir ve sizi neşe dolu bir insan haline sokabilir. Aslında her zaman kendinize güvenmeniz ve yenilikçi fikirlerinizi ortaya çıkarmanız gerekir. Tüm çabalarınızın meyveleri kısa vadede toplamanız muhtemeldir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep; Eğer işte iseniz, yeni ürününüzü piyasaya sürmenin tam zamanı olabilir. Ancak bazı engeller karşınıza çıkabilir ve sizin için uygun bir gün olmadığını hissettirebilir. Problemleri çözmek için çaba sarf edin ve sabrın sonu selamettir unutmayın. Başarının iki ayağı vardır; biri çalışmak diğeri sabır!

Daily Horoscope reviews 4 December | Wednesday, December 4 Daily Horoscope reviews

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay; Bugün kendi danışmanınız olabilirsiniz. Akıllı olduğunuza göre, sevgi mesajını çevrenizdeki insanlara yayabilir ve kendinize bir miktar huzur verebilirsiniz. Pozitif olmak her durumda, negatif olmaktan faydalıdır. Kendinize ve etrafınızdakilere bir iyilik yapmak istiyorsanız, bu doğrultuda uzun süre kalmaya çalışın.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak; Zeka ve bilgeliğinizle, başkalarına kariyerlerinde yardımcı olabilir ve işlerini hedeflerine ulaşmaları için artırabilirsiniz. Gün boyunca bazı problemler olsa da, bir çözüm bulmaya çalışabilirsiniz. Bir projeyle ilgileniyorsanız, bugün başarılı bir şekilde tamamlamanız muhtemeldir. Yüzünüzün güldüğü, sırtınızın sıvazlandığı bir diğer güne gözlerinizi açmaya hazır olun.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova; Mükemmelliğiniz ve harika iletişim becerileriniz nedeniyle, işy erinde durumunuzu yükseltebilirsiniz. İşin püf noktası, insanlar sizinle aynı fikirde değilken de fark edilmek. Size önerimiz, merdiveni sindirerek çıkmanız olacaktır. Aksi takdirde kötü bir tablo ile karşılaşabilirsiniz. Merdivenin en üst basamağından düşmek, oldukça yaralayıcı olacaktır.

Daily Horoscope reviews 4 December | Wednesday, December 4 Daily Horoscope reviews

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık; Manevi duygularınız ön plana çıkabilir ve sevginin anlamını öğrenmek gününüzü meşgul edebilir. Kendinizi dini öneme sahip yerleri ziyaret ederken bulabilirsiniz. İç enerjinizi yükseltecek, size iyi gelen olguya ulaşana kadar vazgeçmeyin. Bu süreç gün sonunda huzurlu bir uyku çekmenize yardımcı olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

Daily Horoscope reviews 4 December | Wednesday, December 4 Daily Horoscope reviews

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

Daily Horoscope reviews 4 December | Wednesday, December 4 Daily Horoscope reviews

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.