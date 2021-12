Günlük burç yorumları 4 Aralık 2021 Cumartesi | Koç takıntılı düşüncelerden, Balık kendini kandırmaktan vazgeçmeli!

Günlük burç yorumlarına göre 4 Aralık 2021 Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Kafanızı dinlemek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Takıntılı düşüncelerinizde vazgeçmediğiniz sürece iç huzura kavuşamayacağınızı bilmelisiniz. Zamanınızı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yakın çevrenizle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Karşılaştığınız durumlara vereceğiniz tepkilerin her konuda belirleyici olacağını bilmelisiniz. Aşk hayatınız yolunda ilerlemesine rağmen içinize sinmeyen bazı durumlar olabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle sakince konuşarak çözemeyeceğiniz hiçbir sorunun olmayacağını bilmelisiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Bugün, yeniliklere açık olmayabilirsiniz. Garantici tavrınız adım atmaktan sizi geri tutuyor. İki kere düşünüp bir kere hareket ediyorsunuz. Bu da hata yapmanıza engel olsa da isteklerinize ulaşmanızı geciktiriyor. Bazı anlarda risk almanız gerektiğini bilmelisiniz. Finansal olarak önünüzü görmek istiyorsunuz. Elinize bir miktar para geçebilir. Bu parayı olabildiğince yararlı kullanmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda aksilikler gündeme gelse de gün bitiminde toparlanacağınızı bilmelisiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Dinleneceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle vakit geçirmek size iyi gelebilir. Sorun ettiğiniz konuları içinizde tutmaktansa güvendiğiniz insanlarla paylaşmayı tercih etmelisiniz. Bugün, yeni gelişmeler, evlenme, boşanma kararları da bu gündemlerinizde yer alabilir ve kendinizle ilgili değiştirmek istedikleriniz için de adımlarınızı atabilirsiniz. Her zaman her şey sizin hayat görüşünüze uymayabilir. Yurtdışı konularında kısıtlamalar görülebilir.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; Maddi konularla kafanızı dolduracağınız bir gündesiniz. Planlarınızı bir an önce gerçekleştirmek istiyorsunuz ancak her defasında karşınıza engeller çıkıyor. Yoğun zamanları başarıyla atlatabilirseniz her şeyin yolunda ilerleyeceğini göreceksiniz. İş ortamınızda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği bir gündesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerde değişimler söz konusu olabilir. Belki de yeni iş teklifi alabilirsiniz. Aşk hayatınızda, partnerinizi kaybetmekten korktuğunuzu belli etmelisiniz. Umursamaz tavırlarınızdan vazgeçmediğiniz sürece ilişkinizin gidişatının çok da iyi yönde olmayacağını bilmelisiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; Duyguların ve mantığın arasında kalabileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi son zamanlarda fazlasıyla ihmal ettiğinizin farkına varmalı ve kendinize zaman ayırmalısınız. Bugün gerçekten ne yapmak istiyorsanız ona odaklanmalısınız. Aşk hayatınızda hareketlilik yaşayacağınız bir gündesiniz. Var olan ilişkiniz eğer sürüncemedeyse uzaklaşabilirsiniz, ancak iyi giden bir ilişkiniz varsa yeni bir yola girmek isteyebilirsiniz. Kontrolü elinizde bulundurmak yararınıza olacaktır.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Başak: Kendinizi huzursuz hissedeceğiniz bir gündesiniz. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlemeniz bile size iyi hissettiremeyebilir. Kararsızlığı zirvede yaşayacaksınız. Bugün tercihlerinize çok dikkat etmenizde fayda var. Atacağınız adımlarda sonradan pişman olmamaya özen göstermelisiniz. Taşınma, ev alım satımı, tadilatlar, ebeveynlerinizle alakalı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sakinliğinizi korumanız gereken bir gün.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün, kendinizi oldukça canlı ve neşeli hissedebilirsiniz. İsteklerinizin bir kısmı fazlasıyla uçuk olabilir. İletişim içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Bugün riskler, ilginç ortamlar ilginizi çekiyor ve macera yaşamak istiyorsunuz. Ancak yine de fazla riskler almamanızda fayda var. Aşk hayatınızda ayaklarınız yere değmiyor olabilir ancak abartılı tavırlar sergilemekten çekinmelisiniz. Özel hayatınız için büyük harcamalardan kaçınmanız gerekiyor.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün, uzun zamandır yapmayı düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirebilirsiniz. Koşullara uyum sağlamayı başardığınız sürece çok fazla zorluk çekmeyeceğinizi de bilmenizde fayda var. Ortaklaşa gelirlere de el atabilirsiniz. Manevi olarak da ruhunuzu dengelemek iyi gelebilir. Her konuda sakin kalmak size kazanç getirecektir. Aşk hayatınızda sürekli kaybettiğinizi düşünebilirsiniz ancak güzel bir ilişki yaşamak için acele etmemenizde fayda var. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinize gereken değeri göstermekten kaçınmamanız gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yay; Bugün, kendinizi oldukça enerjik hissedeceksiniz. Önceden planladığınız şeyleri yaşama geçirmek için elinizden gelen çabayı göstereceksiniz. Dış görünüşünüze fazlasıyla özen göstereceğiniz bir gündesiniz. Evlilik, ortaklık kısacası ikili ilişkilerinizde gündeminize gelebilir. Yine de acele karar almamanız gerekiyor. Bilip bilmeden her konuya atmamanız gerektiğini de unutmamalısınız. Ayrıca finansal konularda daha dikkatli olun

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Kendinizi kısıtlanmış, yorulmuş hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeyi başardığınız sürece her şeyin daha yolunda ilerleyeceğini de bilmelisiniz. Bugün arkanızdan dönen dolaplar karşınıza çıkabilir. İnsanların gerçek yüzlerini görebilirsiniz. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gerekiyor. Ayrıca sosyalleşeyim derken ipin ucunu kaçırabilir, harcamalarınızda artışlar görülebilir. Dikkatli olmalısınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Kova; Acele karar almamanız gereken bir günde olduğunuzu bilmelisiniz. Yoğun bir sürece giriyorsunuz. Tam olarak ne yapmak istediğinize karar veremeyebilirsiniz. Enerjinizi doğru kullanmayı başarabilirseniz her şeyi yoluna koyabilirsiniz. Bugün yeni kişilerle tanışabilir ve yeni ortamlara girebilirsiniz. Belki yeni bir aşk gelip sizi bulabilir. İşten elde ettiğiniz gelirlerde değişmeler söz konusu olabilir.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Balık; İsteklerinizde artış görülebileceği bir gündesiniz. Motivasyonunuz da bu doğrultuda artabilir ancak ufak bir olumsuzlukta pes de edebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi toparlamanızın yollarını aramalısınız. Bir şeylere tutunmak istiyorsunuz ancak körü körüne olmayacak sevdalara tutulmamalısınız. Daha gerçekçi yaklaşımlar ortaya koymanız gereken bir gündesiniz. Başta kendinizi kandırmamanız gerekiyor.