Günlük burç yorumları 5 Mart 2022 Cumartesi | Boğa, huylarını törpülemezsen, törpülenirsin! İkizler mutlu olabilecek mi?

Günlük burç yorumlarına göre 5 Mart 2022 Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 5 MART CUMARTESİ

Sevgili Koç; Bugün, kendinize vakit ayırdığınız, sevdiğiniz şeyler yapmak istediğiniz bir gündesiniz. Hafta boyu sizi esir altına alan huzursuzluk bugün yerini mutluluğa bırakıyor. Gerçekleştirmek istediğiniz hedeflere artık çok yakınsınız. Bugün sizlere tek bir tavsiyem var, o da arkanızdan konuşulanlar kulağınıza gelirse eğer sakin tepkiler vermeniz. Bırakın kim ne konuşmuşsa konuşmuş, her daim önünüze bakan siz olun. Belirsizliklere karşı gardınızı alın ki, kimse sizi üzemesin. Canınız mı sıkkın? Arkadaşınıza anlatın. Anlatmaktan çekinmeyin, içinize atarak kendi psikolojinizin bozulmasına izin vermeyin.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 5 MART CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Hafta boyu stresli bir halin vardı. Üzerine yüklenen sorumluluklar sebebiyle biraz gerildin. Haliyle aşk hayatına yansıyan problemler de beraberinde geldi. Özellikle bu aralar karşı tarafın seni yetersiz bulduğunu hissediyor, duygularında boğulma yaşıyorsun. Biraz tarz değişikliğine gitmek sana çok iyi gelecek. Bazı şeyleri değiştiremiyorsan, huylarını değiştirmelisin mesela. İnsan konuştukça ya daha güzelleşir, ya da daha çirkinleşir bunu unutma. Kesin huylarını törpüle ve artık gerçekten huzurlu olmaya bak, kafandaki düşüncelerin seni hapsetmesine müsaade etme.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 5 MART CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Bu aralar çok mutsuzsun. İçinde yaşadığın hayatla, istediğin hayat arasında dağlar kadar fark var. Bir şeyler yapmak istiyorsun ancak, sanki ayakların yere bağlanmış, kımıldayamıyorsun. Aşk hayatında seni yoran çok fazla unsur var, başkalarının ilişkilerine hayran hayran bakmaktan sıkıldın. Gidemiyorsun da, bitiremiyorsun da sıkıştın kaldın. Mutlu olmaya bak artık. Derdin varsa karşı tarafla paylaş, ayrılık çözüm değilse konuşmak çözüm. Eski enerjinin yerine gelmesi için neler yapabileceğini bir düşün. Kimseye bağımlı olma. Hayatını eskisi gibi yaşa ve eğlen. Son zamanlar yaşadığın hayat senin hayatın değil.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 5 MART CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; Bugün, değerlerini ve ne istediğini düşündüğün bir gündesin. Sevdiğin yanında, sevdiğin insanlarla ve ailenle aran gayet iyi ama maalesef takacak bir şey arıyorsun. Utanmasan insanlarla gözünün üstünde kaşın var diyerek kavga edeceksin. Bu sıralar hayat enerjin yerinde desek de içten içe seni kuruntuların hapsettiğini hisseder gibisin. Canını sıkacağın hiçbir mevzu yokken, zorla kendine yeni problemler çıkarmaya bayılıyorsun. Yapma. Bu hafta gezegenler sana kafaya takmamayı öneriyor, bununla birlikte güzel bir hafta geçirebileceğine dikkat çekiyor.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 5 MART CUMARTESİ

Sevgili Aslan; Bugün, topluluklarla bir araya gelebilirsiniz. Bu bir davet olabilir, cenaze, düğün veya toplantı olabilir. İnsanların sizi gözlerinin ucuyla süzdüğünü anladığınız an, kendinizi bir güzel okuyup üflemenizde fayda var. Bu aralar nazarı çok çektiğiniz ve yıldızınızın düşük olduğu bir dönemdesiniz. Yeni bir yatırım, kiracıysanız ev sahibi olma gibi durumlar da görülüyor. Eğer gerçekleşirse hemen herkese söylemeyin. Bu hafta nazar çekmemeye ve dikkat çekmemeye özen gösterdiğini takdirde, işler lehinize ilerleyecek.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 5 MART CUMARTESİ

Sevgili Başak: Bu sıralar kendinizi ifade etmede güçlük çekiyor olabilirsiniz. Ancak, öz güveniniz sayesinde kurtulamayacağınız hiçbir kötü enerji olsun. Ne istediğinizi bilmiyor olabilirsiniz, kafanız karışıyor, ne yapmanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu sıralar gök kubbe size, içinizden geleni yapmanızı öneriyor. Eğer, başkalarının aklına uyar kendi fikrinizden vazgeçerseniz eğer, başkalarını suçlamaya devam edersiniz. Hayatınızda bir şey tepetaklak olduğu an, onları suçlarsınız. Bu sebeple, içinizden ne geçiyorsa onu yapın, üzülecekseniz "Kendi" tercihiniz sonucunda üzülün. Bir de bu hafta mide rahatsızlıklarını ihmal etmeyin.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 5 MART CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün, yaşamınıza heyecan katacak gelişmeler yaşayacaksınız. Her şey arzuladığınız gibi olmaya başlayacak. Ancak bu durumun keyfine kapılmamalı ve bilinçli adımlar atmaya devam etmelisiniz. Bazı konularda kendinizi huzursuz hissedeceğiniz anlar da yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızın daha da iyileşeceği bir gündesiniz. Güçlü tavırlar gösterdiğiniz ve çabaladığınız sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini göreceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumu değerlendirmekte herhangi bir sorun yaşamayacaksınız ve bu da başarıya giden yolda emin adımlarla ilerleyebileceğiniz anlamına gelmekte..

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 5 MART CUMARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün, dışarıdan alacağınız tavsiye sayesinde kendinizi çok daha güvende hissedeceksiniz. Düşüncelerinizdeki karmaşıklık etrafınızdaki gelişmelere odaklanamamanıza neden oluyor. İyi düşüncelerinizi kaybetmemelisiniz. Olumsuz durumlarda bile bardağın dolu tarafından bakmanız gereken bir günde olduğunuzu bilmelisiniz. Aksi takdirde enerjiniz fazlasıyla emilebilir. Birkaç zamandır sizdeki bu durgunluk artık çevrenizdeki kişilerin de dikkatini çekecek. Gün için "Neden durgunsun?" sorusunu sık sık duymaya hazır olmalısınız. Bir an önce toparlanmanız gerekiyor. Gerçekten istemediğiniz hiçbir adımı atmamanız gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 5 MART CUMARTESİ

Sevgili Yay; Bugün dış görünüşünüzde ufak da olsa bir değişime gidebilirsiniz. Yeniliklere açık olacağınız bir gündesiniz. Daha önce hiç adım bile atmadığınız aktivitelere sıcak bakacaksınız. Ancak kendinizi fiziksel ve zihinsel açıdan da dinamik hissetmeye ihtiyacınız var. Gün içerisinde dinlenmeye de zaman ayırmaya çalışın. Çalışmalarınıza gereken önemi vermeniz gereken bir gün. Toparlanmak adına elinizden geleni yapmalısınız. Karmaşık duygularınızı kendinizden uzaklaştırmayı başardığınız takdirde mutluluğa ve huzura adım adım yaklaşma şansı elde edebilirsiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 5 MART CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Uykunu almaya özen göster. Uykusuzluktan resmen bitap düştünüz. Bugün, günlük planınızda var olmayan gelişmelere izin vermemelisiniz. Olumsuz düşüncelerden kendinizi uzak tutmanız gerekiyor. Sevdiklerinizi düşündüğünüzden daha fazla kendinizi düşünmelisiniz. Oldukça meraklı olacağınız bir gündesiniz. Merakınıza yenilip şu an hayatınızda olmayan kişileri araştırmaya başlayabilirsiniz. Ancak bu durumda hata yapıp onları hala araştırdığınızı belli etmemelisiniz. Bırakın geçmiş geçmişte kalsın. Önünüze çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışın. Karmaşık durumlar yaşamaya müsaade etmemelisiniz. Gün içinde net olmalı ve istekleriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz..

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 5 MART CUMARTESİ

Sevgili Kova; Bugün, hayatınızı ilgilendiren konularda kaygılı yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz ancak bundan dolayı da aileniz ve arkadaşım dediğiniz insanları tedirgin etmemeniz gerekmekte. Biraz daha mantıklı düşündüğünüzde siz de bunun farkına varabilirsiniz. Ayrıca, bugün üstesinden geleceğiniz yeni işler sayesinde de kendinize olan güveniniz tsunami etkisi gösterecek. Olumlu etkilerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün. Gerekli olmayan şeyler için para harcamadığınız sürece herhangi bir sorun yaşamadan günü tamamlayabilirsiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 5 MART CUMARTESİ

Sevgili Balık; Koşullar üzerinde etkin olacağınız bir gündesiniz. Tüm gelişmeleri yakından takip edeceksiniz. Hataya yer vermemeniz gerekiyor. Kendinizi köşeye sıkışmış hissettiğiniz anda hiç ummadığınız birinden yardım görebilirsiniz. Sabrınızı korumanız gereken bir günde olduğunuzu bilmelisiniz. Aşk hayatınızda hataya yer vermemelisiniz. Flört ederken fazla sahiplenici tavırlar sergilememelisiniz. Bu durum karşınızdaki kişinin sizi ciddiye almamasına neden olabilir. Daha dengeli adımlar atmalısınız. İş hayatınızda daha temkinli adımlar atmalısınız. Kendinizi yormamaya özen göstermeniz gereken bir gündesiniz..