Günlük burç yorumları 5 Nisan Pazar 2020 | Bugün burçlar ne diyor?

Günlük burç yorumları 5 Nisan 2020 Pazar değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 5 Nisan Pazar burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 5 Nisan 2020 Pazar dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Koç;

Takıntılı bir kişi değilsiniz. Fakat bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz. Aklınız yine karışık. Bugün çevrenizdeki kişilere olumlu bakmalısınız. Enerjinizi doğru yolda kullandığınız göreceksiniz. Kariyerinizi sağlamlaştırmak adına başlatacağınız çalışmalar başarılı ilerliyor. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli.

Arkadaşlarınızın fikirlerini onaylayarak onları desteklediğinizi gösterebilirsiniz. Fakat başarısızlığa uğrayacağından emin olduğunuz planları hakkında gerçekçi olmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Boğa;

İçiniz rahat, özgüveniniz tam ve çevrenize hem iç huzuru hem de enerji ve heyecan yayıyorsunuz. Dışadönük tutumunuz sayesinde çevrenizdeki kişiler sizin yanınızda kendilerini çok rahat hissedecek. Özgüveniniz ve yaşam tutkunuzdan etkilenerek, hem iş hem özel hayatınızdan arkadaşlarınız size gelerek sırlarını açabilir ve önemli konular hakkında tavsiyenizi isteyebilirler.

Hayal dünyasıyla gerçek dünya birbirinden çok farklı iki yer, bu çok açık. Önemli olan bu iki dünya arasında köprü kurabilmek ve hayallerinizi gerçek hayatta uygulayabilmek.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili İkizler;

Heyecanınız ve coşkunuz sayesinde takım çalışmalarında özellikle başarılısınız. Takım halinde başarılması gereken işlerde sessiz ve sakince farkınızı gösterebilirsiniz. Ancak egonuzu bir kenara bırakın ve önemli olanın grubun başarısı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu durum evde de iyi bir atmosfer yaratacak. Ancak bencilce davranışlar uzun vadede ailenizle olan ilişkilerinizi zedeleyebilir.

Bugün, arkadaşlarınızla uyumlu ve destekleyici ilişkiler içinde olabilirsiniz. Evinizle ilgili yeni bir düzenleme söz konusu. Ortaklıklar konusunda sizden yaşça büyük kişilerin desteğini göreceksiniz. Hayallerinize oldukça yaklaşacağınız bir gün içindesiniz. Birçok fırsat kendiliğinden oluşacak. Kısa seyahatlerin söz konusu olduğu bir gün.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Yengeç;

Ne kadar zor bir durum olursa olsun içinden bir şekilde sıyrılacaksınız sevgili yengeçler. Şu an tembellik yapmak daha cazip gelse de silkelenip nasıl bir yol izleyeceğinizi belirlemeniz gerekli.

Bugünlerde yeni teklifler alacaksınız. Aşk yeniden demeye başlıyorsunuz. Ama yine de karar vermeden iki kere düşünün. İş hayatınızdaki gelişmeler size başarı ve mutluluk getirebilir. Tamamlanması gereken işlerin üstesinden kolayca gelebileceğiniz bir gün sizi bekliyor. Sağlık problemlerine dikkat.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Aslan;

İlişkiniz sizi mutlu etmekten çok geriyor ve siz bu durumdan bir hayli rahatsızsınız. Bir ilişki yürütmek göründüğü kadar kolay olmasa da bu kadar da acı vermemeli!

Aldığınız her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir. Emeklerinizin karşılığını almanız için, doğru planlar yapmalısınız. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin. Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Başak;

İşinize tüm dikkatini verseniz iyi olur çünkü bugün çok önemli gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Duygularınızı abartılı bir şekilde yaşamak istiyorsanız bugün çok uygun değil. Partnerinizin sizi görecek hali yok. Gününüzü arkadaşlarınıza ya da ailenize ayırın, size de iyi gelecektir

Ay burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. duygusal konularda gereksiz bir tavır sergiliyorsunuz. Size anlatılan herşeyi gözünüzde fazla büyütecek ve ciddiye alacaksınız. Koşulların sizden yana oluşu; bazı engellerin ortadan kalkmasıyla daha bir açıklık kazanıyor. Olaylara iyi niyetli yaklaşırsanız, siz kazanacaksınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Terazi;

Hem işiniz hem duygusal dünyanız artık bir düzene girdi. Çevrenizdeki insanlar yaşanan olumlu gelişmelerden kendilerine payeler çıkarmaya kalkabilirler ve sizi bu şekilde düşünmeniz için etkilemeye çalışabilirler. Şimdi yaşamış olduğunuz olayların bir değerlendirmesini gözünüzün önünden geçirerek tavırlarınızı buna göre belirleyin.

Hedef ve isteklerinize giden yolda ilerlemek için pek uygun bir dönemde değilsiniz. Her zamankinden daha fazla geri adım atacaksınız, ileri adım ise pek olmayacak. Sabırlı olun, güzel zamanlar gelecek. Bu fırsattan yararlanarak, hatalarınızdan ders çıkarın ve aynı hatayı bir daha tekrar etmemeye çalışın. Olur da hayat yine size karşı gelirse, kaderinizi zorlayamayacağınızı unutmayın. Her işte bir hayır vardır, belki de böylesi sizin için daha iyi olacak.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Akrep;

Cesur kararlar alma konusunda biraz endişelisiniz. Aşk hayatınızda olan değişikliklerin işinizi ve aile hayatınızı da olumsuz etkileyeceğini düşünüyorsunuz ancak bu kararı çok yakın bir zamanda almanız gerekecek.

Ailenizin yaşadığı maddi sorunlar sizi de etkiliyor. Maddi konular bu günlerde tek gündeminiz olabilir. Kararlarınızı dikkatli verin. Yaşamış olduğunuz olayların bir değerlendirmesini gözünüzün önünden geçirerek tavırlarınızı buna göre belirleyin. Yeni insanlar kapınızı çalıyor. Karşılaştığınız fırsatları uzun süreli olması için çok iyi değerlendirin.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Yay;

Bugüne dek hep ayakları yere sıkı basan ve mantıklı hareket eden biri olarak bilindiyseniz de artık biraz daha rahat olmak istiyorsunuz. Gücünüzün yetmediği şeyleri akışına bırakmayı öğrenmek bunun en önemli adımlarından olacak.

Ailenizle ilgili önemli ve güzel olaylar gündeme gelebilir. Kardeşlerinizin bir sorununa yardımcı olabilirsiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Oğlak;

Şu anda çıkmaz sokaktasınız. Hiçbir işiniz ilerlemiyor ve kendinizi yenilgiyi kabul etmeye hazır hissediyorsunuz. Bu gibi dönemleri bir irade sınavı gibi görün; planlarınızdan sağmamanızın ne kadar önemli olduğunu yakında anlayacaksınız. Böylece engeller ne olursa olsun ilerlemek için gereken enerjiyi kendinizde bulacaksınız. Aksi takdirde planınızdan vazgeçip, bambaşka bir açıyla yine baştan başlamanız gerekecek.

Canınızı sıkan bir durumla bile dalga geçmeyi ve eğlenmeyi başarabiliyorsunuz. Hayatı o kadar da fazla ciddiye almamak gerektiğinin önemini kavramış gibisiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Kova;

Sizin için anlaşılmaz dediklerine bakmayın, onlar sizin pencerenizi henüz kavrayamadı. Bugün yine sıra dışı konular ilginizi çekecek, dikkatli değerlendirirseniz sizi büyük kazançların kapısına götürebilir. Duygularınız yine atakta, enerjiniz size hafta boyunca eşlik edecek. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

Çok eskiden tanıştığınız biri bugün sizinle iletişime geçmek isteyecek ve bu durum sizi biraz rahatsız edecek. Hoşnutsuzluğunuzu bu kişiye açık bir şekilde belirtmelisiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Balık;

Bugün kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Merkür'ün enerjisini doğru kullanmalısınız. Sevgi dolu bir yapınız var ve günlük olaylardan çabuk etkilenmemelisiniz. Yakın dostlarınızın iyi niyetle söylediği sözlerden farklı anlamlar çıkarmanıza hiç gerek yok.

Bugün nihayet kendinizi iyi hissedeceksiniz. Davranışlarınız sayesinde başkaları da bunun farkına varacak. İşyerinde arkadaşlarınız danışmak için size gelecek. Özel hayatınızda da durum farklı değil. Ancak aldıklarınızla verdikleriniz arasında denge olmasına özen gösterin, çünkü ancak bu sayede arkadaşlıklarınızdan siz de fayda görebileceksiniz. Bu dengeyi tutturabilmek için biraz kendinize dönük olmalısınız. Meditasyon faydalı olabilir.

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.