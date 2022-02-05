Günlük burç yorumları 5 Şubat 2022 Cumartesi | Boğa harekete geç! Başak, gönül bağı kurduğun her şeyden sorumlusun...

Günlük burç yorumlarına göre 5 Şubat Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Bugün, gün içerisinde kendinizi boşlukta gibi hissedebilirsiniz. Her detaya hakim olmak isteyeceğiniz bir süreçtesiniz. Olaylara çok fazla yüklenmekten kaçının ve olağan akışa bırakın, o zaman her şey çok daha güzel olacak. Aşk hayatınızda hızlı adımlar atarak karşı tarafın sizden şüphelenmesini sağlayabilirsiniz, böyle bir girişiminiz varsa hemen vazgeçin. Sınırları zorlamadığınız sürece pek bi sorun yaşamayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceğinizin ve gücünüzün farkında olun. Dengeleri zorlamakta cüretkar olun. Bugün, parasal kaynakların yönetiminde bazı belirsizlikler yaşanabilir. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz beklemede kalmanız gerekebilir.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; bu gün senin için oldukça tempolu ve yoğun geçecek. Sadece biraz kontrollü ve düşünerek adımlar atarsan en iyi sonuçları alacağından hiç şüphen olmasın. Arkadaşlarına sosyal çevrene yaydığı enerjinle sıkıntıda olan kişileri biraz rahatlatmış hissedeceksin ve bunun geri dönüşlerini verimli şekilde alacaksın. Aşk hayatında her zaman bekleyen taraf olmaktan artık lütfen vazgeç. Bu şekilde mutluluğu yakalayamadığını görüyor inatla aynı davranışları yapmaya devam ediyorsun. Artık daha atik ve duygularını açan biri olmalısın. Sonuç ne olursa olsun....

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Bugün, biliçaltınızdaki özgürlüğü her bir zerrenize kadar hissedeceksiniz. Toplumun dayattığı o hiç sevmediğiniz monoton kuralların dışıa çıkacaksınız. Artık çoğu zaman yaşamınızda daha bağımsız davranmayı sevecek ve bundan şüphe duymayacak aksine keyif alacaksınız. Aşk ve ilişki hayatınızda her zaman kendinizi şanssız hissetmeniz normal çünkü bugün de dahil olmak üzere tekrar karışık konulara doğru yol alıyorsunuz. Sağlam bi ilişkiniz olsun istiyorsanız partnerinize karşı ilk adımı siz atmalısınız. İş ve kariyer noktasında yepyeni gelişmeler sizi bekliyor diyebilirim, heyecanınızı yüksek tutun. Tabi bu uğurdu sakinliğinizi elden tamamen bırakırsanız net bir sonuca ulaşamayabilirsiniz. Heyecanını kaybetmeden ama sağlam adımlarla!

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; Kişisel değerlerinizi korumak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Uygulamaya geçmek için biraz daha beklemenizin yararınıza olacağını bilmelisiniz. Sosyal ortamlarda ön planlarda ancak daha temkinli adım atmanızda fayda var. Sabit fikirlerden uzak durursanız hayatınızın fırsatlarını yakalayabileceğiniz bir süreçtesiniz. Daha dengeli olmaya çalışmalısınız. Abartılı tavırlar sergilememeye özen göstermelisiniz. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz sürece her şey yolunda ilerleyecektir.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; Kendini geçtiğimiz günlere nazaran çok daha iyi hissettiğin bir sabaha uyandın. Ama üzerindeki tembellik halen daha kollarının arasında. Sevgili aslan, bu sıralar canını sıkan ne varsa ve her kim varsa her şeyden uzak durmaya çalış. Bu aralar tüm kötü enerjileri üzerine toplama potansiyelin var. Ağzını haftanın 4. gününe kadar sıkı tutmaya çalış. Aile ilişkilerin konusunda ise bu kadar hassas olma. Biraz ne istediğine kendin karar ver.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Sevgili Başak: bugün güne oldukça agresif ve talihsiz olaylarla başlamış olabilirsiniz. Yapabildiğinizin en üst düzeyinde sakin kalmayı deneyin. Çünkü günlerdir yıpranmış ve bitap düşmüş haldesiniz. Bir de üstüne yenilerini eklemekten vazgeçin. Artık çoğu şeyin sizin için bir anlamı kalmamış olabilir ama hayat bir yaşam mücadelesi ve savaşmak zorundasınız. Kendiniz için değilse de sorumluluğunuzdaki kişiler için. Unutma ki gönül bağı kurduğun her şeyden sorumlusun! Bu gününü ve ilerideki günleri kendine ayırarak sadece dinleme odaklı olmalısın. Aşık olduğun veya hoşlandığın, yada aklından çıkaramadığın o kişi ile istediğin tarzda bir ilişki asla olmuyor. Tek ihtiyacın olan şey zaman. Partnerinizle ikinizinde ayrı ayrı tonlarca sıkıntısı var ve ikinizde bunları birleştirmek istemiyorsunuz. İlişkiniz tamamen bir belirsizlik sarmalına dönüşmüş. Ya çözün, yada inceldiği yerden kopsun. Aranızdaki duyguları zaman aşımına uğratmayın.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün, arayışlarınızın karşılık bulabileceği bir sürece geçiş yaptınız. Durama göre davrandığınız takdirde hedefinize ulaşacaksınız. Bugün, duygularınıza kulak vermekten kaçınmayacaksınız. Olumsuz gidişatla ilgili düzelmesi konusunda adımlar atabilirsiniz, çünkü enerjiniz bugün yeterli düzeyde. İş hayatınızda bugün, bazı sorunlar gündeme gelebilir. Başarıya adım adım yaklaşacağınız bir süreçtesiniz asla geri adım atmayın.Bugün, paranızın yönetimi konusunda yeni gelişmeler yaşanabilir. Ufak tefek problemlere çok fazla takılmayın. Hata yapmamanız sizin açınızdan daha iyi olabilir..

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Sevgili Akrep; bugün genel olarak iyi hissedeceksiniz ve bugünü yeni planlar, yeni başlangıçlar olarak değerlendireceksiniz. Hayatınıza farklı yönler vermek isteyecek ve bunun için ciddi adımlar atacaksınız. Eğer dozunda hareket ederseniz arzu ettiğinizin en iyisinin olması içten bile değil. Bu nedenle karar ver ve uygula! Yapman gereken bu. Bu durum içinde riskler de teşkil etse sonuçta kaybedeceğin bir şey yok. Unutma ki hayatındaki en önemli şey sağlığın. Aşk hayatında bugün belirsizlik ve güvensizlikler seni çok meşgul edecek. Artık ne olacaksa olsun kafasına girmen senin yararına olacaktır. Senin yıpranman sadece kendini yıpratmandan kaynaklıdır. Olumsuz bir durum varsa ve bu senden kaynaklı değilse eğer, buna üzülüyorsan buna sen izin veriyorsun.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Sevgili Yay; Bugün, sizi engelleyebilecek bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Pozitif etkiler alıyorsunuz ve bu da beklenmedik sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Problemlerin geride kalmasını istiyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Aşk ve ilişki hayatınızda, koşullara uygun hareket etmeli ve birlikteliğinize zarar verebilecek her konudan uzak durmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha temkinli olmalısınız. Bugün, maddi olarak gösterişe kaçmaya meyillisiniz. Fırsatları daha net değerlendirmeniz gerekiyor.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; bugün kafanızda deyim yerindeyse 40 tilki dolanıyor. Kışın kasvetiyle birlikte ruhsal olarak düşüşler yaşıyor ve toparlanamıyorsunuz. Bu sürekli bir düşüş hali... Bu durumdan kısa sürede çıkmayı beklemeyin. Bunun için kendinize biraz zaman verin ve gerekiyorsa çivi çiviyi söker taktiğini uygulayın. Bu her zaman işe yaramıştır. Aşk hayatında her zaman özenli ve istekli oldun fakat bunu sadece sen biliyorsun. Kendi iç dünyanı kimseye göstermeyen bir yapıda olduğun için çoğu partnerin bu yumuşak kalbini hiç bir zaman bilmedi. Artık değişim vakti. Hayatında istemediğin şeyler oluyorsa, ya hayatındakileri çıkartacaksın yada kendini onlara uyarlayacaksın başka yolu yok.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Sevgili Kova; bugün sosyal yaşamında hareketli dakikalar seni bekliyor olacak. Hiç beklemediğin derecede güzel olaylar karşına çıkacak ve bu durum seni hiç olmadığın kadar mutlu hissettirecek. Bu nedenle bugün asla geri planda durmamalısın. Şimdi vakit her zamankinden iki kat daha fazla özgüvenli olma vakti. Karakter olarak zaten enerjik ve asla pes etmeyen bir yapın var. Yaşadığın olumsuzluklar seni düşürse de her zaman üstesinden gelebileceğini sakın unutma. İlişkilerinde bu zamana kadar sürdürdüğün şıpsevdi tavrın seni eğlendirse de artık ciddi bir adım atma isteği kafanı sürekli meşgul ediyor. Özellikle 14 şubatın yaklaşmasıyla bu tetiklenmiş olabilir. Sonrasında tekrar eski benliğine dönüşler yaşayabilirsin. Kariyer ve iş hayatında da bugün kendini geri çekmemelisin. Unutma bugün senin günün!

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Sevgili Balık; bu gün sosyal çevrende ve ailevi konularda daha rahatlamış hissedeceksin. Geçmişte yaşadığın sıkıntılara ara vermiş olman bu yönde hayatını daha pozitif etkiliyor. artık eski sen şimdiki seni kıskanıyor! Bu şekilde devam ettiğin sürece hayal bile edemeyeceğin güzellikte şeyle yaşayacaksın. Sadece her zamankinden daha sakin ve sabırlı olmalısın. Hırçın ruhun buna engel olsa da sen bunun bilincindesin ve bunca yıldır hayat tecrübenle kendini nasıl kontrol etmen gerektiğini de biliyorsun. Aşk hayatında çok güzel gelişmeler olabilecekken yine kendini biraz geç keşfetmenden dolayı sorunlar yaşayacaksın. Unutma bu sorunlar hep senden kaynaklı... Ailene ve arkadaşlarına olan bağlılığını ilişki kurmak isteğin kişiye de aynı ölçüde kullanmadığın sürece hiç bir zaman aşkta mutluluğu yakalayamayacaksın.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

İLİŞKİLERDE BURÇ UYUMU

Astroloji meraklıların en çok aradıkları konuların başında gelen ise ilişkilerde hangi burçların uyumlu olduğu yönünde. Peki hangi burçlar birbiriyle uyumlu? Akrep burcu ile ilişki yürütülebilir mi? Hangi burç ilişkide daha baskın karakterdir? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı..

Sevdiğiniz Koç burcu ise, karşınızda beklemeyi sevmeyen, istediğini almak için tüm enerjisiyle savaşan ve sizin de böyle olduğunuzu varsayarak, size çok danışmadan beklemeden hareket eden sabırsız bir model vardır. Spor yapmayı hareket halinde olmayı yeni şeyler denemeyi canı ne istiyorsa onu yapmayı isteyen dinamik biri… o yüzden ona kendinizi ifade etmeli, neyi isteyip istemediğinizi söylemelisiniz. Onun durup sizin neyi arzuladığınızı anlamasını beklemeyin. Onu yavaşlatacak şeyleri sevmediğini hatırlayarak, onun hızına temposuna enerjisine uyum sağlamaya çalışın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, İkizler, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yengeç, Terazi ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi balık, akrep, başak ve boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Boğa burcu ise, yemesine içmesine keyfine rahatına düşkün sakin bir model vardır karşınızda. Sevdikleriyle temas halinde olmaktan, dokunulmaktan dokunmaktan hoşlanır. Onu mutlu eden şey; yanında olmaktan huzur ve keyif aldığı insanlarla zaman geçirmektir. Onu strese sokan, kaybetme korkusunu tetikleyen; ilişkiler, heyecanlar, arayışlar, riskler içinde olmaz. Sosyalleşmek ya da yeni yerler görmek için değil doğanın ve yaşamın keyfine varmak, hissetmek için gezer dolaşır. Sosyal medyayı kullanmaktan kaçınır çünkü huzurunu bozacak insan ve olaylardan uzak durmayı tercih eder. Keyfine düşkünlüğü ve inadı meşhurdur. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık, Terazi ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Akrep ve Kova burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, koç, yay burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz İkizler burcu ise, tatlı dilli esprili meraklı sohbeti hiç bitmeyen bir modelle birliktesiniz. Hem zihni hem de bedeni hareketi dinamizmi sever, yeni şeyler öğrenmek araştırmak bilmek konuşmak anlatmak en büyük hobisidir. Yüksek ihtimalle İyi bir dinleyici olmadığından sizin ne demek istediğinizi anlamakta zorlanabilir, pes etmeyin odaklanın göz teması kurun ve sözünüzü tekrar edin. Yorulmak bilmediğinden onu yavaşlatan tekrara düşüren bir ilişki arkadaşlık onu sıkabilir. Aktif ve çok yönlüdür, çok sayıda kişiyle temas halinde olmayı arzular. Sosyal medyada aktiftir, telefonu ve kitabı elinden düşmez. Arkadaşlarıyla görüşmesini engellemeye çalışmak, ona yasaklar koymaya çalışmak büyük bir hata olur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Koç ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Başak ve Balık burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Boğa, Yengeç, Akrep ve Oğlak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yengeç burcu ise, halinizden anlayan sizi düşünen incitmekten kaçınan yanınızda iken kendini güvende hisseden ve en çok da sizinle bu yüzden beraber olan biriyle birliktesinizdir. “İyi günde kötü günde” teması yengeçler için hala geçerliliğini korumaktadır, şüpheniz olmasın. Fakat sizden aynı oranda ilgi, güven, sevgi ve şefkat bekler, düşünüldüğünü bilmek ister. Ona özel hediyeler, küçük ayrıntılar, sevgi sözleri bekler. Bu ayrıntıları atlarsanız, onu sevdiğinizi belli etmezseniz; kabuğuna kapanıp sizden uzaklaşır, ilişkiden kendini çekebilir. Ta ki siz gelip durumun farkında olduğunuzu belli edip gerekli ayarlamaları yapana kadar. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Terazi, Oğlak, Koç burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, aslan, yay, kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Aslan burcu ise, acaba onu ne mutlu eder? ya da neyden hoşlanır? diye düşünmenize detaylı araştırma yapmanıza gerek yok. Aslan zaten kendini belli eder. Samimi içten eğlenmeyi ve yaşamayı bilen, canınıza can katan, lider bir kişilik ile birliktesiniz. Ona karşı dürüst olun, dolambaçlı yollar kullanmayın. Onun egosunu ve özgüvenini olumlu yönde destekleyecek davranışlarda bulunun. Sık sık göz teması kurun, dikkatinizin onda olduğunu hissettirin. Eğer eleştirecekseniz önce iyi taraflarından başlayın, sonra sadede gelin. Sizi mutlu eden ve önemli olan konular her ne ise, ona detaylıca anlatın ki sizi kendi gibi sanıp istediklerinin peşinden sürüklemeye kalkmasın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, İkizler ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Akrep, Kova ve Boğa burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi yengeç, başak, oğlak ve balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Başak burcu ise, size her an yardıma desteğe ve bakıma hazır bir modelle birliktesiniz. Sizin geliştiren iyileştiren varsa aksayan sorun çıkaran işlerinizi-ilişkilerinizi onarmak için tavsiyeler vermeye can atan bir sevgili. Gözlem ve idrak kabiliyeti çok yüksek, pratik, yeri geldiğinde de bir “geyşa”. Onu en çok iğreti eden, sizden uzaklaştıran şey önerilerini dikkate almamanız olacaktır. Ayrıca uzun süre bir konuda karar alamayan, net olamayan belirsiz durum ve ilişkiler onu yorar. Ona karşı net olun, evetlerinizi ve hayırlarınızı detaylı anlatın ki sizin adınıza düşünüp durmasına gerek kalmasın. Günü birlik, yüzeysel, güven vermeyen ilişkiler kurmaya yanaşmaz, unutmayın. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Balık ve İkizler burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Aslan, Terazi, Koç ve Kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Terazi burcu ise oldukça zarif, hem sizin hem de çevresindeki diğer insanların isteklerine ve seçimlerine karşı oldukça duyarlı biriyle birliktesinizdir. Onun için çok rahatsız edici olmadıkça yaptığınız programa ve akışa uyar, sorun çıkarmaz. Daha çok problem çözen, orta yolu bulmaya çalışan biridir. Etrafını güzelleştirmeye bayılır, bunu müzikle sözle edebiyatla moda veya sanatla yapıyor olabilir. En büyük sıkıntısı, huzurunun yani içindeki hassas dengenin bozulmasıdır. İdare eden görmezden gelen pek belli etmeyen bir yanı vardır. Dikkat edin, eğer bu moda kayarsa bilin ki bu sıkıntı bir yerden patlak verecek, büyük ihtimalle önemsiz bir konudan. Onun, size verdiği öncelik ve ilgi kadar sizde ona vermeyi ihmal etmeyin. “Fark etmez, sorun yok, olsun, sen nasıl istersen” ifadelerini dikkatli okuyun, belki fark ediyordur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Yay, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Başak, Balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Akrep burcu ise, sizi baştan aşağıya taramış, olumlu olumsuz özelliklerinizi, güçlü zayıf yanlarınızı hafızaya almış biriyle birliktesiniz. Onu kandırmanızın, yüzeysel davranmanızın, dikkat edeyimde açığımı yakalamasın uğraşlarının bir faydası yok! Dürüst olun. Eğer seviyorsanız korkmayın ondan J zira akrep çok vefalı sadık duyarlı elinde avucunda ne varsa veren bir modeldir. Ancak kandırılmaya ve kullanılmaya gelemez. Akreple yaşanan tutkulu ve samimi bir aşk, öfkeli bir ilişkiye güç savaşına dönüşebilir ve akrep kaybetmeyi hiç sevmez. Sizinle beraberse onun yaşamına kattıklarınızın değerini biliyordur. Ama bir akrep’e karşı da güçlü durmayı, sınırlarınızı çizmeyi, nerde başlayıp nerde bittiğinizi de göstermeniz lazım. Ondan ayrı program yapabilir misiniz?, gün içinde yaşadığınız şeyleri detaylı anlatmadan geçebilir misiniz? pek emin değilim, önce bir konuşun derim. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Oğlak ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Boğa, Kova ve Aslan burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Terazi, Yay, Koç ve İkizler burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yay burcu ise, deli dolu ağız dolusu gülen kıpır kıpır bir modelle birliktesiniz. O hayata nerden bakılması gerektiğini iyi bilir, vizyonerdir. Yaşamın ve insanların Güzel taraflarını görür, fark eder. Ona göre gezecek görecek yaşanacak öğrenilecek konuşup tartışılacak tecrübe edilecek çok şey vardır yaşamda. O yüzden böyle bir modeli sınırlamaya kalkmayın, çabanız beyhude olur. Onunla birlikte yaşamadan keyif almayı öğrenin. Acil durumlarda dikkatini çekmek ve onu uyarmak için; merakını uyandıran ifadeler kullanın. Öğrenmeye ve yeni uğraşlar hobiler edinmeye açık olduğunuzu gösterin. Çünkü o, hareketli dopdolu bir yaşam arayışındadır. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Balık ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Oğlak, Yengeç ve Boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Oğlak burcu ise, sadece kendinin değil hayatın da sorumluluğunu sırtlanmış giden bir modelle birliktesiniz. Ona göre yaşamak çok ciddi bir iştir, sevmek de öyle! Yaşam modeline, aile terbiyesine uyumlu olmayan biriyle beraber olmaktan kaçınacaktır. Tek gecelik ilişkiler, emek harcamadan kurulmuş bağlar ona samimi gelmez. Onun önceliklerine ve emeğine saygı göstermeniz, onu ciddiye almanız çok önemli. Kendini güvende hissetmek ve ayaklarını yere sağlam basmak isteyen bu modelin güvenini ve takdirini kazanırsanız, onun hayatla dalga geçen keyifli yanıyla da karşılaşabilirsiniz. Zorlukları beraber aşacağınız bir yol arkadaşı da kazanmış olursunuz. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Akrep ve Balık ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Terazi burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Yay, Kova, İkizler ve Aslan burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Kova burcu ise, hayatta kendi merkezini belirlemiş, “evet ve hayırları” net olan ama bir o kadar da diğerlerine karşı hoşgörülü ve anlayışlı bir modelle birliktesiniz. Her konuda konuşabilen, herkesle zaman geçirebilen, hümanist, keyifli, eğlenceli, muzip biridir kova burcu. Onun için bir ilişkide arkadaşlık dostluk çok önemlidir. Arkadaşça ve özgür bir yaklaşım sergileyen, birbirlerinin tercihlerine saygı gösteren ve yeniliğe açık bir ilişkide mutlu olabilir ancak. Kendi başına ayakta durmak temasını çok önemser, bağımlı sürekli iç içe dip dibe “sensiz yapamam” ilişki modellerini sevmez. Aşkta kendini sınırlanmış hissetmek, belli kurallar ve yasakların olduğu bir ilişki modeli onun dengesini bozar. İnatçı asi ele avuca sığmayan bir moda girer, en iyisi onu çok sıkmayın. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Koç ve Yay ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Boğa ve Akrep burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Balık, Oğlak, Yengeç ve Başak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Balık burcu ise, bir yandan işkolik bir yandan da melankolik olan bir modelle birliktesinizdir. Bu nasıl olur demeyin çünkü balık burcunun simgesi birbirine ince bir bağla bağlı iki balıktır. Biri hayatın gerçeklerinin farkında iken (geçim derdi, sorumluluklar, engeller, para sıkıntısı, ödemeler…) bir diğeri hayatı yaşama, anda olma, her şeyin yolunda ve tam olduğu inancı içindedir (tembelliğe, bırakmaya meyillidir). Sanatsal ve artistik bir ruha sahip, duyarlı biridir. Yardıma ihitiyacı olanın, derdi olanın, sevgiye ihtiyacı olanın yanındadır. Sizle beraber olmak için fedakarlıktan kaçınmaz, size inanıyor ve güveniyorsa, sevginiz onu çoğaltıyorsa sorun yok. Ona özel zaman harcamayı ihmal etmeyin, ayrıca onu zaman zaman yalnız bırakın ki kendini şarz edebilsin. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Oğlak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Yay ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Kova, Koç, Aslan ve Terazi burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.