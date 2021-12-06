Günlük burç yorumları 6 Aralık 2021 Pazartesi | Boğa ve Akrep kandırılmaya karşı dikkat etmeniz gereken bir gün!

Günlük burç yorumlarına göre 6 Aralık 2021 Pazartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Koç; Bugün, koşullarda alışılagelmişin dışında gelişmeler yaşayabilirsiniz. İsteklerinize ulaşmak için kendinize biraz daha zaman tanımanız gerekiyor. Hiçbir şeyin sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Sabırlı olmayı başardığınız takdirde olması gereken her şey olması gereken zamanda olacaktır. Dengeleri lehinize çevirmeniz için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Aşk hayatınızda daha anlayışlı olmalı ve ufak tefek sorunları büyütmemelisiniz. İlişkinizi yıpratmamanız gereken bir süreçtesiniz. Daha dikkatli olmanızda fayda var. Ancak yine de tamamen ipleri serbest bırakmamalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Bugün, yaşamsal konulardaki dengeyi koruyabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. En özlediğiniz duygu güven. Birisine fazlasıyla güvenmek istiyorsunuz. Bu isteğiniz de sizi yapmayacağınız hatalara düşürebilir. Kandırılmaya açık olacağınız bir gündesiniz. Bir adım atarken iki defa düşünmenizde fayda var. Sonradan pişman olabileceğiniz hiçbir yolda ilerlememeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda yaşamış olduğunuz sorunlar geride bırakmayı başaramadığınız sürece güzel bir ilişki yaşamanız pek mümkün gözükmüyor.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; Bugün, koşullara uyum sağlamayı başardığınız takdirde çok fazla sorunla karşılaşmayacaksınız. Daha aktif adımlar atmak için kendinize biraz daha zaman tanımanız ve kendinize fazla yüklenmemeniz gerekiyor. Her şeyden önce kendinizi sevin, kendinize değer verin. Siz kendinize değer vermezseniz başkalarından da bu değeri göremezsiniz. Aşk hayatınızda daha dengeli adımlar atmalısınız. İstekleriniz doğrultusunda ilerlediğinizden emin olmalısınız. Karmaşıklık yaratabilecek ortamlardan uzak durmalı, sakin bir gün geçirmeye çalışmalısınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; Bugün, alışık olmadığınız durumlarla karşılaşacak olsanız da sorunların üstesinden gelmeniz o kadar da zor olmayacak. Sakin kalmayı ve mantıklı düşünmeyi başardığınız sürece her şeyi halledebileceğinizi bilmelisiniz. Adım adım ilerlediğiniz takdirde her şey istediğiniz şekilde yol alacak. Aceleci tavırlar sergilememelisiniz. Aşk hayatınızda tutarlı olmanız ve olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmemeniz gerekiyor. Sorunlara çözüm odaklı yaklaştığınız sürece ilişkinizin oldukça güzel ilerleyeceğini bilmelisiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. İşinizin yoğunluğundan canınızın sıkılabileceği bir gündesiniz. Akşam saatlerinde kafa dağıtmaya ihtiyacınız olabilir.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; Bugün, kişisel tercihleriniz konusunda daha sabırlı olmalı ve aceleci davranmamalısınız. Her dileğinize hemen ulaşmak istiyorsunuz ancak bunun mümkün olmadığını kabullenmediğiniz sürece kendinizi hep mutsuz hissedeceksiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaktan vazgeçmemelisiniz. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Aşk hayatınızda geçmişe olan özleminiz partnerinizin dikkatini çekiyor. İlişkinizin olumlu yönde ilerlemesi için daha aktif olmaya çalışmalısınız. Ayrıca parasal kaynakların yönetimi konusunda daha dikkatli olmalısınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Başak: Bugün, çevresel koşullara uyum sağlamakta sorun yaşamayacaksınız. Kontrollü olduğunuz sürece her şeyin üstesinden gelebileceksiniz. Vermiş olduğunuz çabayı göstermeniz gereken bir gündesiniz. Etrafınızdaki kişiler neyi ne kadar istediğinizin farkına varmalı. Boş vermişlikten bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda geçmişte yaşadığınız sorunları tekrar tekrar açmamanız gerekiyor. Ya tamamen çözüme kavuşturmalı ya da bu duruma bir son vermelisiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan kaçının.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Kişisel tercihlerinize her zamankinden daha fazla önem vereceğiniz bir gündesiniz. Olumsuzluklara takılı kalmamalısınız ve kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam etmelisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket etmelisiniz. İlişkinizde beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da sakinliğinizi korumalı ve çözüm odaklı yaklaşımlar sergilemelisiniz. Partnerinizin üzerine çok gitmemeniz gereken bir gündesiniz. Sözcüklerinize dikkat etmelisiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün, gelişen olaylar karşısında fazlasıyla söz sahibi olmak isteyebilirsiniz. Ailenizi ve yakın çevrenizi ilgilendiren her konuyla yakından ilgilenmek isteyeceksiniz. Çevrenizde size her söylenene inanabileceğiniz bir gündesiniz. Bu durum da hatalı kararlar almanıza neden olabilir. Kandırılmak ve dolandırılmak istemiyorsanız daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. İki kere düşünüp bir kere adım atmanızda fayda var. Hata yapmamanız gereken bir gün.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Bugün, karmaşık durumlarla karşılaşacak olsanız da her şeyin üstesinden başarıyla gelebileceksiniz. Sizi hiçbir şeyin engellemesine müsaade etmemelisiniz. Gergin tavırlarınız çevrenizdeki kişileri rahatsız edebilir. Biraz daha sakin kalmaya ve akışına bırakmaya ihtiyacınız var. Amaçlarınıza uygun hareket etmeyi başardığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Toparlanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; Dengeleri zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini de bilmelisiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net bir şekilde ortaya koyduğunuz sürece her sorunun üstesinden gelebileceksiniz. Eskiye özlem duyabileceğiniz bir gündesiniz. Kafanızın karışmasına müsaade etmemelisiniz. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için daha dengeli olmanız gerekiyor.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Kova; Pratik zekanızdan doğru anlamda yararlanmanız gereken bir gündesiniz. Tekrar tekrar gözden geçirmeniz gereken bazı durumlar da gündeme gelebilir. Var olan sorunların ve sıkıntıların son bulmasıyla beraber her şey çok daha iyiye gidecek. Önceliklerinizi doğru belirlediğiniz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Aşk hayatınızda daha kontrollü olmanız gerekiyor. Hata yapmamaya özen göstermelisiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Balık; Bugün, düşündükleriniz doğrultusunda hareket ederken zorlanabilirsiniz. Ancak üstesinden gelemeyeceğiniz bir durumla karşılaşmayacağınızı bilmeli ve içinizi ferah tutmalısınız. Kendi sorunlarınızı bir kenara bırakmanız ve onlar için çözüm arayışına girmeniz gerekebilir. Koşullar üzerindeki etkinliğinizden doğru anlamda yarar sağlamanız gerekiyor. Sabırlı olmanız gereken bir gün. Belirsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışırken aceleci davranmayın.