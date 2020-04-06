Günlük burç yorumları 6 Nisan Pazartesi 2020

Günlük burç yorumları 6 Nisan 2020 Pazartesi değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 6 Nisan Pazartesi burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 6 Nisan 2020 Pazartesi dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Koç;

Haftanın ilk gününde, gergin bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Çevrenize karşı anlaşılması ve aşılması güç bir duvar örecek, etrafınızdaki insanlardan da uzaklaşmaya çalışacaksınız. Enerjiniz nedeniyle kendinizi kapana kısılmış hissetmeniz de olağan. Her ne olursa olsun, bugün içerisinde sakin kalmalı ve içinizi rahatlatacak düşüncelere yoğunlaşmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumu değiştirmek istiyorsanız biraz daha mücadele etmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Boğa;

Bugün okuyacağınız bir kitap öğreneceğiniz yeni bir bilgi hayata bakış açınızı kökünden değiştirebilir yeni bir sürecin kapılarını aralayabilirsiniz. İş ve eğitim hayatınızda önemli bir dönüşümün içinde yer almanız mümkün. Özel yaşamınızda ise aşk sevgi kalbinizi ruhunuzu kuşatırken sevginizi göstermekte tereddüt etmemelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili İkizler;

İkizler burcu veya yükseleni İkizler olanlar, ruhsal olarak zayıf bir gündeler. Üstesinden gelmek zorunda olduğunuz işleri ruhsal haliniz yüzünden çözemeyebilirsiniz. Gün içerisinde ruh haliniz sık sık değişebilir. Duygusal anlamda yaşayacağınız gelgitler yüzünden hoş olmayan durumlarla karşılayabilir, yaptığınız işlerden tatmin olamayabilirsiniz. İş konusunda temponuz düşebilir. Bunun en önemli sebebi, farklı konular üzerine kafa yormanızdan kaynaklanıyor. Gün içerisinde beklemediğiniz, şaşıracağınız durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tesadüfen biriyle tanışabilir, bu kişiyle duygusal bir yolculuğa çıkabilirsiniz. İlgi çekmek için her türlü donanıma sahip olduğunuz bu günler, duygusal beraberlik için son derece uygun gibi görünüyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç;

Gün doğumunu izleyin. Gözlerinizi etrafınızdaki güzelliğe açın ve harekete geçmek için ilham alın. Biri sizi şaşırtmaya çalışıyor olabilir, bu yüzden beklenmedik şeylere hazır olun. Başkalarıyla özgürce paylaşmanız gereken çok zengin bir kalbiniz var. Yardımsever doğanız, başkalarını size çekecek ve gününüzün zahmetsiz bir şekilde akmasına yardım edecek. İnsanlara öğrenmeleri gerektiğini düşündüğünüz şeyleri öğretin. Biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Yaşam alanınızdan bıkmış olabilirsiniz. Belki de evinizi daha rahat hale getirmek için bir şeyler yapmanız gerekir. Daha pozitif bir enerji akışı yaratabilecek birkaç basit ekleme yapmak isteyebilirsiniz. Belki yeni bir kitaplık ya da güzel bir kanepe satın alma zamanı gelmiş olabilir. Kalıcı değeri olan bir eşyaya yatırım yapmaktan korkmayın. Ruhunuzu neşelendirmek için bu herhangi bir şey bile olabilir! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Aslan;

Şu anda neye elinizi atsanız başarıyorsunuz. Arkadaşlarınız, aileniz ve iş çevrenizin enerjinize ve becerikliliğinize duyduğu hayranlık ve takdir, kendinize duyduğunuz güveni olağanüstü seviyelere taşıyacak. Havalara girmeyin ve bu kıymetli hediyeyi siz de çevrenizdekilere eşit derecede dağıtmaya özen gösterin. İşler yine ters gitmeye başladığında bu desteğin ne kadar değerli olduğunu siz de anlayacaksınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Başak;

Haftanın ilk gününde kararlı ve mücadeleci bir tutum içerisindesin. Sorunlara karşın kontrolcülüğünü ortaya çıkarıyorsun. Her şeyi kendi haline bırakmaktan ziyade denetimi sağlamaya çalışıyorsun. Bu dönemde belirsizlikleri kararlaştıracaksın. Eğer elinde olmayan nedenler söz konusu ise kendini yıpratmamanı öneririm. Önemli bir uyarıyla bitireyim; hijyenine dikkat et ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma lütfen! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Terazi;

Sevgili Terazi; çalışmalarını evde yürüttüğün ve aile büyüklerinle ilgili sorumluluklarının üzerinde titizlikle durduğun bir gündesin. İşlerini düzenleme ve sisteme oturtma konusunda zihnini yorabilirsin. Akşam saatlerine doğru burcuna geçen Ay; geçtiğimiz birkaç günün yorgunluğunu atman ve kendine biraz zaman ayırman için seni uyaracaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Akrep;

Hevesinizin ve yenilenmiş gayretinizin sizi iş yerindeki tüm zorlukları üstlenmeye teşvik edeceğini düşünüyoruz. Ve tıpkı bir gülümsemenin bulaşıcı olması gibi, kelimeye karşı olumlu tutumunuz da bulaşıcı olur ve akranlarınızı teşvik eder. Ancak, stresli bir günün ardından dinlenmek önemlidir. Bir elinizde bir fincan kahve, diğer elinizde harika bir roman, fonda sakin bir müzik iyi bir fikir olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Yay;

Bu hafta sonunda, sahip olduğunuz veya değer verdiğiniz şeyleri ya da değerli eşyalarınızı korumalısınız. Ancak, takıntılı olmamaya da özen gösterin. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Sabah saatlerinde ve öğle civarında gergin diyaloglar veya hızlı hareketlere bağlı sıkıntılar olabilir, ama gün genelinde ve önümüzdeki günlerde aklımızın hızlı çalışacağı, zekamızla göz kamaştırabileceğimiz, bizim için önemli hedef ve amaçlarımıza odaklanabileceğimiz, büyük resme odaklanacağımız, kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünebileceğimiz ve bu alanda kısmen şanslı da olabileceğimiz bir haftalık süreçteyiz. Enternasyonel işler, yabancılarla ilişkiler, seyahatler, ticari veya maddi başlıklı konular açısından da olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak;

Son günlerde sevdiklerinizi ihmal ediyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz ve onlar sizin için kaygılanıyor. Onlara ve kendinize zaman ayırmalısınız. Bugün satın alma duygunuz belirgin ve maddi konularla ilgili olaylar ön planda. Bazı konularda gerekli finansı sağlamanız için ince hesaplara ihtiyacınız olacak. Yapacağınız değişiklikleri yaşama geçirirken hayal gücünüzü kullanmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Kova;

Bugünlerde partnerinizle aranızdaki küçük sorunları da bir kenara bırakın. Sevgisi ikinizi de ayakta tutuyor ve sizin de ona eşlik etmenizi istiyor. Farklı davranış biçimleriniz aile içinde bir takım yanlış yansımalara neden olabilir, her konuda açık olmaya özen gösterin. Maddi konularda hak ettiğiniz kazançları elde edeceksiniz. Sadece ısrarcı tutumunuzdan vazgeçmeli ve acele etmemelisiniz.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 6 NİSAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Balık;

Aşk hayatınızda bazı durgunluklar var ve bunu yok edebilmek kişiye düşündüklerinizi söylemelisiniz. İş yerinizde yaratmış olduğunuz imajı zedeleyebilecek davranışlardan uzaklaşmalısınız. Maddi sorunları çözüme kavuşturmaya başladınız ve paranızı dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz günlere artık ramak kaldı. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.