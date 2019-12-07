 Günlük burç yorumları 7 Aralık 2019 Nuray Sayarı | 7 Aralık Cumartesi günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 7 Aralık 2019 Nuray Sayarı, 7 Aralık 2019 Cumartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 ARALIK 2019 NURAY SAYARI | 7 ARALIK CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 7 Aralık Cumartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 7 Aralık 2019 Cumartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Koç;

7 Aralık 2019 Cumartesi yorumu : Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber yaklaşık iki gündür devam eden yaşamsal alanlardaki yorgunluğunuz iyiden iyiye azalmaya başlayacak. Lider özelliklerinizi dilediğiniz gibi ön planda tutabileceğiniz bir gün sizi beklemekte. İsteklerinizi elde etme noktasında herhangi bir sorun ve sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Ayrıca, kendinizce güzel bir plan yapıp, gün içerisinde uygulamaya geçebilirsiniz.

Günlük Burç Yorumu Aşk

Koç burcu bugün aşk & ilişkiler yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, yeni deneyimler elde etme ihtiyacınız var ki bu da birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, farklı yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz anlamına gelmekte. Duygularınızı göstermekte ve açığa çıkarmakta bir hayli heveslisiniz. Ayrıca, birlikteliğinizle ilgili kafanızın içinde herhangi bir olumsuzluk varsa bunu da gidermenin yollarını aramalısınız.

Günlük Burç Yorumu İş

İş ve kariyer hayatınızda bugün, istekleriniz ve hedefleriniz ne olursa olsun, gün içerisinde amacınıza uygun davranışlar ortaya koymalı ve enerjinizden fayda sağlamalısınız. Gün içerisinde size ilginç gelebilecek durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Keşif ve macera isteğiniz yoğun. Üstünüz olan kişilerle de sorun yaşamamaya çalışın.

Günlük Burç Yorumu Para

Koç burcu günlük maddi yorum : Bugün, parasal konularda kendinizi yetersiz ve başarısız hissetme ihtimaliniz var. Elinizi attığınız işten istediğiniz çıkarımları elde edemediğiniz için böyle düşünmeniz de bir hayli normal. Hızlı hareket ediyorsunuz ve bu da hata yapabileceğiniz anlamına gelmekte. Dikkatli ve kararlı olmanız gereken bir gün.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Boğa

7 Aralık 2019 Cumartesi yorumu : Bugün, kişisel olarak kendinizi güvence altına almak isteyebilirsiniz. Çevrenizde bulunan insanlarla aranıza biraz olsun mesafe koymayı amaçlayacaksınız ancak bu konuda herhangi bir adım atmadan önce biraz daha ılımlı ve olgun davranışlar ortaya koymanız gerektiğini de unutmamalısınız. Etrafınızda bulunan insanların sizi yanlış anlamasına ve yanlış değerlendirmesine müsaade etmemeniz gereken bir gün.



Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu Aşk

Boğa burcu bugün aşk & ilişkiler yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, paylaşımlarınızın çok daha duygusal olabileceğini bilmeli ve elinizden geleni yapmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum, kafa karışıklığı yaşanmasına sebebiyet verebilir. Hislerinizi açığa çıkartırken biraz daha dikkatli olmalısınız. Ayrıca, yakınlaşma içerisinde olduğunuz kişiyle aranızdaki bağlar daha da sıkı olmadan harekete geçmemelisiniz.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu İş & Kariyer

İş ve kariyer hayatınızda bugün, görüşlerinizi açığa çıkarma noktasında kendinizi pek de rahat hissedemeyeceksiniz ki bu da beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabileceğiniz anlamına gelmekte. Üstünüz olan kişilerin üzerinizde baskı kurma ihtimali var. Kişisel olarak kendinizi güvence altına almanız gerekmekte.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu Maddi Durum

Boğa burcu günlük maddi yorum : Bugün, maddi kaynak arayışlarınız yoğun bir şekilde gündeminizde olabilir. Arayışlarınız sonuçlandığında rahatlama ve güçlenme duygusuyla dolup taşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, ödemelerinizi olabildiğince zamanında gerçekleştirmek. Ertelediğiniz sürece kendinizi sıkıntıya sokabilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken bir gün.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili İkizler

7 Aralık 2019 Cumartesi yorumu : Bugün, özgürlük olgusunu her zamankinden daha fazla önemsemeye başlıyorsunuz. Etrafınızda bulunan insanların sizi sıkıntı içerisine sokmasına müsaade etmeyeceksiniz. Sıkı ilişkiler kurma düşüncesi, içten içe korku yaşamanıza neden olabilir. Gün içerisinde vaktinizi normalde yaptıklarınızın dışında bir şeyler yaparak harcamak isteyebilirsiniz. Değer verdiğiniz kişilerle yeni bir planlama yapabilirsiniz.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu Aşk & İlişkiler

İkizler burcu bugün aşk & ilişkiler yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ruhsal açıdan kendinizi çok da iyi hissetmiyorsunuz ki bu da, ister istemez birlikteliğinizden uzaklaşabileceğiniz anlamına gelmekte. İçinizdeki hevesi doğru anlamda yansıtmayı başaramayacağınız bir gün. Ufak tefek sorunların çok da büyümesine izin vermemelisiniz.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu İş & Kariyer

İş ve kariyer hayatınızda bugün, sıra dışı durumlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Etrafınızda gerçekleşen olayları takip etmekte zorlanacaksınız ki bu da beklenmedik gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeniz gerekiyor. Düşüncelerinizi aktarmakta zorlanacağınız için geri planda kalmanız yararınıza olabilir.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu Maddi Durum

İkizler burcu günlük maddi yorum : Bugün, maddi durumunuz söz konusu olduğunda kişisel zevkleriniz için normalden daha fazla para harcama ihtimaliniz var. Kendiniz için yaptıklarınız gözünüze batmayacak ancak aile veya eş için yapılacak harcamaları kendinize dert edinebilirsiniz. Bencillik yapmamanız gereken bir gün. Aksi halde tatsızlıklar yaşanabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç

7 Aralık 2019 Cumartesi yorumu : Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etki, gündelik aktiviteleriniz açısından önem taşımaya başlıyor. Kendinizce değişimler yaratma düşünceniz var. Gün içerisinde atılacak her adımı dikkatlice inceleme fırsatınız olsa da çabucak sıkılma ihtimalinizi de göz önünde bulundurmalısınız. İyimser ruh haliyle hareket etmeniz gereken bir gün. Kişisel olarak gelişim gösterecek ve her şeyin üstesinden gelebileceksiniz.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu Aşk & İlişkiler

Yengeç burcu bugün aşk & ilişkiler yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğinizde huzur ve mutluluğun daim olmasını arzu ediyorsunuz ancak ortaya koyacak olduğunuz yaklaşımların sizi bu alanda biraz olsun zorlayabileceğini de unutmamalısınız. Cesaretinize fazlasıyla ihtiyacınız olabilir. Abartılı yaklaşımlardan uzak durmanız gerekmekte. Birlikte olduğunuz kişi üzerinde baskı kurmaya çalışmanız, yararınıza olmayacaktır.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu İş & Kariyer

İş ve kariyer hayatınızda bugün, işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerin desteğine ihtiyaç duyacağınız anlar olabilir. Sıkışık işleri yoluna koymakta ve sorunlara çözümler üretmekte bir hayli zorlanacaksınız. Amacınıza uygun davranışlar ortaya koymanız gereken bir gün. Aksi halde, var olan sorunların artarak karşınıza çıkma ihtimali var.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu Maddi Durum

Yengeç burcu günlük maddi yorum : Bugün, finansal durumunuzla ilgili konularda günü birlik düşüncelerden uzaklaşmalı ve biraz olsun uzun vadeli planlamalar yapmalısınız. Problemleri çözme noktasında sorun ve sıkıntı yaşamadığınız sürece önünüzü daha net görme şansına sahip olabilirsiniz. Ayrıca, akşam saatlerinde yeni planlamalar gündeme gelebilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Aslan

7 Aralık 2019 Cumartesi yorumu : Bugün, içinizdeki neşeyi ve heyecanı açığa çıkarmakta zorlanmayacak ve yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Deneyimler konusunda sorun yaşamayacağınız bir gün. Kafanızda bir türlü oturtamadığınız her ne varsa bugün içerisinde dilediğiniz gibi çözümler üretebilirsiniz. İkili ilişkilerde şans tamamen sizden yana. Sorunsuz ve sıkıntısız bir gün geçirebileceksiniz. Zihinsel ve fiziksel açıdan rahatlama söz konusu.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu Aşk & İlişkiler

Aslan burcu bugün aşk & ilişkiler yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber ilişkinizde daha cömert ve ateşli yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Birlikteliğinizdeki heyecanı iyiden iyiye artırabileceğiniz bir gün. Herhangi bir sorun ve sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Ayrıca, birlikteliğiniz yoksa, girişimlerden olumlu geri dönüşler de elde edebilirsiniz.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu İş & Kariyer

İş ve kariyer hayatınızda bugün, içinizdeki gücü açığa çıkarmakta zorlanmayacak ve çalışmalarınıza gereken önemi vermeye başlayacaksınız. Kafanızda oturtamadığınız işlerinizin gün içerisinde çözüme ulaşma ihtimali var. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle birlikte hareket edebilecek ve odaklanma açısından da herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu Maddi Durum

Aslan burcu günlük maddi yorum : Bugün, parasal konularda yaratıcılığınızdan fayda sağlama şansınız var. Girişimleriniz söz konusu olduğunda ise herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. İçinizdeki hırs ve isteğin her konuda size yardımcı olabileceğini unutmamalısınız. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalacağınız ve içten içe rahatlayacağınız bir gün.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Başak

7 Aralık 2019 Cumartesi yorumu : Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etkiler, kendinizi ifade etme, iyimser düşünmeye çalışma, olaylara daha geniş açıdan bakma, ailenizi sahiplenme ve fikirlerinizi açığa çıkartma noktasında şanslı olmanızı sağlayabilir. Duygularınızın karmaşıklık göstereceğini bir gün sizi bekliyor ancak tüm bunları çözümlemekte zorlanmayacaksınız. Ayrıca, bilinçaltınızda bastırdığınız duygularınızın gün içerisinde açığa çıkma ihtimali var.



Başak Burcu Günlük Burç Yorumu Aşk & İlişkiler

Başak burcu bugün aşk & ilişkiler yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, biraz daha dikkatli davranışlarda bulunmalı ve içinizdeki heyecanı çok fazla belli etmemeye çalışmalısınız. Amacınız, her türlü hareketlilikten fayda sağlamak ve kısa zaman içerisinde yeni bir ilişkiye başlamak olabilir ancak bunun çok da sağlıklı olmayacağını kabul etmelisiniz. Birlikteliğiniz varsa, gün içerisinde yüzünüz gülmeye başlayacak.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu İş & Kariyer

İş ve kariyer hayatınızda bugün, amacınızın dışında hareket etmemeli, planlı ve programlı ilerlemeye çalışmalısınız. Takdir edilmenizi sağlayacak girişimlerde bulunabilirsiniz. Tutarsızlık göstermediğiniz sürece her şeyi lehinize çevirme şansınız var. Bilinçli davranışlar ortaya koymayı başarırsanız, çalışmalarınız ve sorumluluklarınız size yük oluşturmayacaktır.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu Maddi Durum

Başak burcu günlük maddi yorum : Bugün, maddi durumunuz söz konusu olduğunda imkanlar dahilinde hareket etmeli, fazlasıyla ilgilenmemelisiniz. Kendinizi zora soktuğunuz sürece sorun ve sıkıntı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İçinizdeki enerji, fırsatları değerlendirme noktasında kararlı davranabileceğiniz anlamına da geliyor. Rahat edebileceğiniz bir gün ve bundan da yarar sağlamaya çalışın.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Terazi

7 Aralık 2019 Cumartesi yorumu : Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etki sayesinde sosyal hayatınızda hareketlilikle karşılaşacaksınız. Arkadaş çevrenizin bugün içerisinde değişim ve gelişim gösterme ihtimali var. İçinizde bulunan yaşamsal coşkuyu rahatlıkla ön planda tutabileceksiniz. Enerjiniz yükselmeye başlıyor. Rahat ve kendinizden emin davranışlar ortaya koyabileceğiniz bir gün. Herhangi bir sorun yaşamadan günü tamamlayabilirsiniz.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu Aşk & İlişkiler

Terazi burcu bugün aşk & ilişkiler yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, biraz temkinli olmalı ve olgun tavırlar ortaya koymalısınız. Yanlış değerlendirmelerde bulunabileceğiniz bir gün ve bu da karşınızdaki kişinin size karşı olan yaklaşımlarını farklı algılayabileceğiniz anlamına gelmekte. Birlikteliğiniz varsa da, gün içerisinde aceleci davranmamalı, olayları daha farklı değerlendirmeye çalışmalısınız.



Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu İş & Kariyer

İş ve kariyer hayatınızda bugün, yeniliğe açık olmalı ve kendi düşünceleriniz konusunda da sabit bakış açısından kurtulmalısınız. Yeni bilgiler edinebileceğiniz ve rahat hareket edeceğiniz bir gün. Kopma noktasına gelmiş iş ilişkilerinde de güzel gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz var. Gelişmelerden rahatlıkla fayda sağlayabilirsiniz.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu Maddi Durum

Terazi burcu günlük maddi yorum : Bugün, maddiyata dayalı konularda yeni çözüm arayışlarına yönelecek ve fayda sağlayabileceğiniz kişilerle de bağlantıya geçmek isteyeceksiniz. Olumlu gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün. Uzun zamandır gerçekleştirmeyi düşündüğünüz ödemelerinizi bugün tamamlama şansınız var. Maddi açıdan yüzünüz gülebilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Akrep

7 Aralık 2019 Cumartesi yorumu : Bugün, kişisel düşüncelerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun adımlar atmanızı sağlayacak enerjilere sahipsiniz. Düşünceleriniz sürekli olarak değişim gösteriyor ve bu da, çevrenizde bulunan insanların sizden yana güvensizlik yaşamasına neden olabilir. Risk oluşturabilecek tüm yaklaşımlardan uzaklaşmanız gerekmekte. Ayrıca, zihinsel ve fiziksel açıdan biraz daha dengeli davranmalısınız.



Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu Aşk & İlişkiler

Akrep burcu bugün aşk & ilişkiler yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, içten içe heyecanlanmanızı sağlayacak gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz var. Birlikte olduğunuz kişinin size karşı hoş yaklaşımlarda bulunacak ve sorunları görmezden gelecek olması, rahat ve huzurlu hareket etmenizi sağlayabilir. İçinizdeki kuşku ve korkuların ortadan kalkacağı bir gün.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu İş & Kariyer

İş ve kariyer hayatınızda bugün, başlatmayı düşündüğünüz projelerinizle ilgili olarak yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. İnandıklarınızı gerçekleştirme noktasında herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Şans, gün içerisinde sizden yana dönmüş durumda ve bundan da en iyi şekilde fayda sağlamaya çalışmalısınız.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu Maddi Durum

Akrep burcu günlük maddi yorum : Bugün, parasal konularda yeniliklerde bulunmak isteyecek ve size bu konuda yardımı dokunacak kişilerle iletişime geçeceksiniz. Değerlendirmelerden olumlu çıkarımlar elde edebileceğiniz bir gün. Kendinizi olumsuz düşünlerden uzak tutmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Fırsatları yeniden değerlendirmeye alabileceksiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Yay

7 Aralık 2019 Cumartesi yorumu : Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etki, dışarıdan bakıldığında son derece kendine güvenen ve olgun düşünlere sahip birisi gibi görünmenizi sağlayabilir. Yaşamsal konulardan keyif almanızı sağlayacak etkilerle de karşı karşıya geleceksiniz. Özgürlük duygunuzun yoğunluk gösterebileceği bugünden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Gün içerisinde yapmanız gereken tek şey, abartılı davranışlardan kaçınmak olabilir.



Yay Burcu Günlük Burç Yorumu Aşk & İlişkiler

Yay burcu bugün aşk & ilişkiler yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, bir hayli keyifli ve neşelisiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi mutlu etmenin yollarını bulmakta herhangi bir zorluk yaşamayacağınız için aranızdaki bağların daha da sıkı olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, gün içerisinde kafanızı karıştıracak yakınlaşmalar yaşanabilir. Birlikteliğiniz varsa, bundan uzak durmaya çalışmalısınız.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu İş & Kariyer

İş ve kariyer hayatınızda bugün, ortaya koyacak olduğunuz fikirlerden yarar sağlamanızı sağlayacak gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz var. Çalışmalarınızı kabul ettirme noktasında herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Sahip olduğunuz enerjiden fayda sağlayabilirseniz, her şeyin daha da iyiye gitmesi hiç de zor olmayacaktır.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu Maddi Durum

Yay burcu günlük maddi yorum : Bugün, söz konusu parasal durumunuz olduğunda kendinizi hoş sürprizlere hazırlamalısınız. Fırsatları değerlendirme noktasında sorun yaşamayacağınız bir gün sizi beklemekte. Pozitif etkiler alma ihtimaliniz var. Maddi sorunlarınıza çözüm üretmekte herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. Akşam saatlerinde yeni fırsatlar da gündeme gelebilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak

7 Aralık 2019 Cumartesi yorumu : Bugün, gözlerden uzak durmak ve kendi iç dünyanızda hesaplaşma içerisine girmek isteyeceksiniz. Bu durumu, yeni bir dönem olarak değerlendirmeye almanız da daha doğru olabilir. Gezegenlerden alacak olduğunuz enerjiler, dikkatli olmadığınız takdirde ikili ilişkilerde sorun ve sıkıntılarla karşılaşabileceğiniz anlamına gelmekte. Kafanızın içi oldukça karışmış durumda. Siz, gün içerisinde elinizden geleni yaparsanız, tüm olumsuzlukların üstesinden gelebilirsiniz.



Yay Burcu Günlük Burç Yorumu Aşk & İlişkiler

Oğlak burcu bugün aşk & ilişkiler yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, geçmişte yaşadığınız sorunları ve sıkıntıları bir yana koymalı, birlikteliğinize gereken önemi vermeli ve bunu da birlikte olduğunuz kişiye hissettirmelisiniz. Hislerinizin aksine davrandığınız sürece mutlu, huzurlu ve rahat hissetmeyeceksiniz. Ufak tefek sorunları gözünüzde büyütmemeniz, büyük resme odaklanmanız gereken bir gün.

Oğlak Burcu Günlük Yorumu İş & Kariyer

İş ve kariyer hayatınızda bugün, daha titiz, dikkatli ve istekli davranıyorsunuz. Bazılarınız için tatil günü olsa da bazılarınız bugün de çalışmakta. Pozitif yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz ve gerekli olanları yerine getirebileceğiniz bir gün. Mesleki konularda karşılaştığınız sorunları ve sıkıntıları gözünüzde çok fazla büyütmemelisiniz.

Oğlak Burcu Günlük Yorumu Maddi Durum

Oğlak burcu günlük maddi yorum : Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber yeni fırsatlar üzerinde odaklanmayı başaracak ve düzenleme yolunda önemli adımlar atabileceksiniz. Unuttuğunuz önemli bir ödemenin yeniden gündeme gelmesi, hazırlıksız yakalanmanıza neden olabilir ancak kısa zaman içerisinde çözümleyeceksiniz. Elde etmek istediğiniz her ne varsa, bugün içerisinde doğru ilerlemeniz hiç de zor olmayacaktır.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Kova

7 Aralık 2019 Cumartesi yorumu : Bugün, sosyal hayatınız, diğer alanlardan çok daha önde gibi duruyor. Yaşamsal konulara daha geniş pencereden bakmayı başarıyorsunuz ki bu da bir şekilde aktif olmayı başarabileceğiniz anlamına gelmekte. Değer verdiğiniz kişilerle bir araya gelmenizi sağlayacak planlamalar yapabileceğiniz bir gün. İkili ilişkilerde de şanslısınız. Yüzünüzün gülecek ve genel olarak rahat hissedeceksiniz. Ayrıca, arzu ettiğiniz bağımsızlığı da elinizde bulundurabileceksiniz.



Kova Burcu Günlük Yorumu Aşk & İlişkiler

Kova burcu bugün aşk & ilişkiler yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğinize önem veriyor olsanız da bunu çok fazla belli etmeyeceğiniz bir gün. Olumlu hislerinizi biraz olsun belli etmeyi başarsanız çok daha iyi olabilir. Gizemli davranışlarınız ilgi çekmenizi sağlıyor olsa da uzun dönemde sorunlar yaratabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle daha sağlıklı iletişim kurmaya çalışmalısınız.

Kova Burcu Günlük Yorumu İş & Kariyer

İş ve kariyer hayatınızda bugün, çalışıyor olsanız da olmasanız da iş hayatınıza gereken önemi verebilecek ve sorumluluklarınızı çok geciktirmeden yerine getirmeye çalışacaksınız. Olumlu fırsatlarla karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün. Yönlendirmede bulunurken de herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişileri kolaylıkla harekete geçirebileceksiniz.

Kova Burcu Günlük Yorumu Maddi Durum

Kova burcu günlük maddi yorum : Bugün, maddiyata dayalı konular gündeme geldiğinde biraz daha cesur ve girişimci davranışlar ortaya koymalısınız. Elinizdeki finansal gücün artış göstermesini arzu ediyorsanız beklemede kalmamalı ve harekete geçmeye hazır olmalısınız. İpler elinizde bulunduğu sürece ilerlemeye ve güçlenmeye devam edebilirsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 7 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Balık

7 Aralık 2019 Cumartesi yorumu : Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber olayları daha farklı yönden ele almak ve çözümlemek isteyeceksiniz. Ev, aile ve sosyal hayatınızda yaşadığınız sorunları kısa zaman içerisinde ortadan kaldırmak için harekete geçebileceğiniz bir gün. Uzlaşma yolunda herhangi bir aksaklık yaşamayacağınız için ikili ilişkilerde de sorun yaşamayacaksınız. İletişim yeteneğinizden fazlasıyla yarar sağlayabileceksiniz.



Balık Burcu Günlük Yorumu Aşk & İlişkiler

Balık burcu bugün aşk & ilişkiler yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal yaklaşımlar ortaya koyacak ve daha bilinçli adımlar atabileceksiniz. Cesur ifade tarzınız sayesinde de dikkatleri üzerinize çekmeyi başarabilirsiniz. Birlikteliğinizde sizi strese sokan her ne varsa onu kendinizden uzak tutmalısınız. Detaylara gereken önemi verdiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız.

Balık Burcu Günlük Yorumu İş & Kariyer

İş ve kariyer hayatınızda bugün, tatil gününüz olsun ya da olmasın, kendinizi iş stresinden biraz olsun uzaklaştırmalısınız. Net yaklaşımlar ortaya koyabildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Gün içerisinde, üstünüz olan kişilerden alacak olduğunuz direktifleri daha dikkatli dinlemeli ve önemsemelisiniz. İş değiştirmeyi düşünenler için de yeni gelişmeler yaşanabilir.

Balık Burcu Günlük Yorumu Maddi Durum

Balık burcu günlük maddi yorum : Bugün, söz konusu maddi durumunuz olduğunda beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gereğinden fazla pozitif düşünüyor ve realist yaklaşımlar ortaya koyamıyorsunuz. Hayalci yaklaşımlarınızın abartıya kaçması, beklenmedik olayların gündeme gelebileceğine işaret etmekte. Gerçeklerin farkında olmalısınız.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.