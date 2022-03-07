Günlük burç yorumları 7 Mart 2022 Pazartesi | Aslan değişiyor, Oğlak pozitif enerjiyle dolup taşıyor!

Günlük burç yorumlarına göre 7 Mart 2022 Pazartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 7 MART 2022 PAZARTESİ

Sevgili Koç; Bugün, ikili ilişkilerde kendinizi çok daha özgür hissedeceksiniz. Sıradışı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Değer verdiğiniz kişilerle sorun yaşamamak için daha anlayışlı olmanız gerekiyor. Kişisel değerlerinize sahip çıkacağınız bir gün geçireceksiniz. Kimsenin ne düşündüğüne takılı kalmadan kendi doğrunuzda ilerlemek isteyeceksiniz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda adım attığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Aşk hayatınızda, üzerinizdeki baskıdan kurtulmanız gerekiyor. Duygularınız sizde yük oluşturuyor. Tam bir karar alıyorsunuz bambaşka bir olay gelişiyor. Aldığınız kararlar doğrultusunda ilerlemeye çalışmalısınız. Hislerinize güvenin. Bu zamana kadar sizi yanıltmadı.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 7 MART 2022 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Bugün, ev ve aile hayatınızda kendinizi çok daha güvende hissedeceksiniz. Sahip olduklarınızın değerinin farkına varacağınız bir gündesiniz. Sevdiğiniz insanlarla tesadüfi karşılaşmaların yaşanacağı bir gündesiniz. Keyif alacağınız anlar yaşayacaksınız. Tavırlarınızı değiştirmek istiyorsunuz ancak bunun o kadar da kolay olmayacağını biliyorsunuz. Kendinizi nasıl mutlu hissediyorsunuz öyle devam etmeye çalışmalısınız. Etrafınızdaki kişilere kaba davranmamalısınız. Hislerinizi açıklarken daha olumlu konuşmanızda fayda var. Arkadaş ortamınızda gereksiz yere gerginlik çıkarmamalısınız. Mesleki açıdan olmak istediğiniz konumda olmamanız gün içinde otoriter konumdaki kişilerle atışmalar yaşamanıza neden olabilir. Mücadele etmekten vazgeçmemelisiniz. Tembellik etmenin zamanı değil.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 7 MART 2022 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; Bugün, kibar ve sempatik tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz. Etrafınızdaki kişilere uyum sağlama konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Hayattan keyif aldığınızı hissedeceğiniz bir gün olacak. Kişisel zevklerinizi yerine getirme açısından kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Gerekli olanları yerine getirdiğiniz sürece günü herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlama şansına da sahip olacaksınız. Aşk hayatınızdaki sorunlarınızı abartmamanız gerekiyor. Ufak detaylara takılı kalmamanız gerekiyor. Birlikteliğinize karşı kuşku ve kuruntu içerisinde olduğunuz sürece istediğiniz şartlara sahip olamayacağınızı siz de iyi biliyorsunuz. Kararsızlıklarınızı artık bir kenara bırakmalısınız. Duygusal olarak yoğunluk yaşanacak.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 7 MART 2022 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; Bugün, kendinizi çok daha rahat ifade etme şansına sahipsiniz. Pozitif enerjilerden dilediğiniz gibi yarar sağlayabilirsiniz. İkili ilişkilerde elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Davranışlarınızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çaba göstermelisiniz. Ortaya koyacak olduğunuz yaklaşımların sizi zorlayacağını ancak sonrasında yüzünüzü güldüreceğini de unutmamalısınız. Aşk hayatınızda içinizden geldiği gibi davranmanız gerekiyor. Pozitif enerjiler alıyorsunuz ve bundan fayda sağladığınız sürece her şey sizin adınıza daha iyi olmaya başlayacaktır. Alışkanlıklarınız dönem içerisinde farklılık gösterebilir. Gerekli olan mücadeleyi verdiğiniz sürece her şey güzel olacaktır.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 7 MART 2022 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; Bugün, tutumlu davranışlar sergilemek isteyeceksiniz. Hareket etme noktasında herhangi bir engelleme ile karşılaşmayacaksınız. İçsel olarak pozitif duygular yaşanmaya başlayacak. Yaklaşımlarınızı doğru belirlediğiniz sürece sizin açınızdan sorun yaşanmayacaktır. Siz, gün içerisinde elinizden geldiği kadar dikkatli olmaya çalışmalısınız. Değişmekten korkmamalısınız. Bakış açınızı değiştirmeyi başardığınız sürece kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Siz, gün içerisinde elinizden geldiği kadar dikkatli olmaya çalışmalısınız. İstekli olduğunuz sürece engeller sizi yıldırmayacaktır.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 7 MART 2022 PAZARTESİ

Sevgili Başak: Bugün, yakın çevrenizle olan iletişiminizde kendinizi daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Zihinsel olarak zorlanacağınız anlarla karşı karşıya kalmayacak olmanız da sizin açınızdan son derece önemli olacaktır. İstediklerinize ulaşma şansınız sandığınız kadar kolay olmayacaktır. Birlikte olduğunuz kişiyle birbirinizi iyi anladığınızdan emin olmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda kendinizi doğru ifade ettiğinizden emin olmalısınız. Üzerinde yoğunlaştığınız konuları kısa zaman içerisinde çözümleme şansına sahip olacaksınız ancak biraz daha sabırlı olmaya ihtiyacınız var. Kuşkularınızı bir kenara bırakmanız gereken bir gündesiniz. Adım atmayı başardığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi ilerleyeceğini bilmelisiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 7 MART 2022 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün, kişisel güvenliğinizi korumak isteyeceksiniz. Sonunu bilmediğiniz yollara girmeyeceksiniz. Emin adımlar atacaksınız. Kendinizi sürekli diken üstündeymiş gibi hissedeceğiniz bir gün olacak. Tüm bunların bilincinde olmalı ve buna göre hareket etmelisiniz. Özel hayatınızı koruma içgüdünüz üst seviyelere ulaşmakta. Olumlu geri dönüşler sağlamaya çalışmalısınız. Temas halinde olduğunuz kişiye karşı alışık olmadığınız hislerle karşılaşabilirsiniz. Duygularınızı bastırmamalısınız. Hoşunuza gidebilecek aktiviteler üzerinde yoğunlaşırken yalnızlığınızın da son bulacağını bilmelisiniz. Gün içinde sizi güzel sürprizler bekliyor.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 7 MART 2022 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün, yoğun enerjiler alacaksınız. Hayatınızın önemli kısımlarında kendi yaratıcılığınızdan yoğun bir şekilde fayda sağlama şansına sahip olabilirsiniz. Pes etmemeniz gereken bir gündesiniz. İyimser yaklaşımlarınız sayesinde günü sorunsuz ve sıkıntısız geçirebileceksiniz. Tepkilerinizin biraz daha ılımlı olmasını sağlamalısınız. Aşk hayatınızda ne olursa olsun birlikteliğinize odaklanmalısınız. Kendinizi ifade etme konusunda aksaklıklar yaşanabilir ancak bunlar tartışma yaratacak düzeyde olmayacaktır. Tüm sorun ve sıkıntıları kendinizden uzak tutmanın yollarını aramalısınız. Güzel gelişmeler yaşanmaya başlayacak.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 7 MART 2022 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Bugün, kendinizi koşuşturma içerisinde bulabilirsiniz. Her şeye yetişmek zorunda olmadığınızı kabullenmeniz gerekiyor. Sizi mutsuz edecek ortamlarda bulunmamalısınız. Ufak tefek sorunlara takılı kalmamalı ve daima hedefinize odaklanmalısınız. Gün içinde alacağınız bazı haberler canınızı sıksa da modunuzu düşürmemeye çalışmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda gerginlik oluşmaması için elinizden geleni yapmalısınız. Aşk hayatınızda, farkında olmadan sizden hoşlanan kişinin kalbini kırabilirsiniz. Daha ılımlı yaklaşımlar ortaya koymalısınız. Zorlandığınız noktalar olsa da hedefiniz doğrultusunda ilerlemeniz gerekiyor. Geri adım atmama konusunda artık çok daha net davranmaya başlıyorsunuz

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 7 MART 2022 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; Bugün, kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Pozitif enerjiyle dolup taşacağınız bir gündesiniz. Olumsuz durumlarla karşılaşsanız bile bardağın dolu tarafından bakmayı ihmal etmeyeceğiniz bir gündesiniz. Çevrenizde bulunan insanlarla aranızı iyi tutmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Çevrenizde bulunan insanlarla aranızı iyi tutmaya çalışın. İlerleyen saatlerde desteğe ihtiyacınız olabilir. Bu tür etkileri göz önünde bulundurmak zorundasınız. Birlikteliğinizde herhangi bir sorun yaşamak istemiyorsanız olumsuz görüşleri çok fazla kafanıza takmamalısınız. Yoğun enerjiler altındasınız ve bundan mutlaka fayda sağlamanız da gerekiyor.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 7 MART 2022 PAZARTESİ

Sevgili Kova; Bugün, aktiviteler konusunda kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Yakın çevrenizde olan iletişimizde de şans sizinle olmaya başlayacak. İlerlemek istediğiniz alanlarda sorun ve sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da sizin adınıza iyi olacaktır. Birlikte olduğunuz kişiyle bundan kaynaklı olarak sorun ve sıkıntılar yaşama ihtimaliniz var. Yoğun enerjiler altında olacaksınız. Sahip olduğunuz değerleri korumayı başardığınız sürece birlikteliğiniz de iyiye gidecektir. Günün sonunda rahat nefes alma ihtimaliniz olacak. Köşeye sıkışmayacak olmanız sizin adınıza önemli olacaktır.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 7 MART 2022 PAZARTESİ

Sevgili Balık; Bugün, birbirinden farklı enerjiler altında olacaksınız. Yoğun olacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Gündelik işleriniz konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Sorumluluklarınızı yerine getirme açısından biraz daha rahatsınız. Her şeyden kaçma dürtüsü içerisine girebilirsiniz. Psikolojik olarak rahat hissetmediğiniz anlar olacaktır ancak sonunda yüzünüz gülecek. Yaklaşımlarınız konusunda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda sorun yaşanmayacak ancak geçmişten var olan sorunlarınızın gündeme gelme ihtimali de olacaktır. Gün içerisinde yoğun olduğunuz anlar da olacaktır. Kısa molalar vermeli ve dinlenmeye vakit ayırmalısınız. Aksi halde günü rahat geçirme ihtimaliniz de olmayacaktır.